Сочи - Ростов, 8 ноября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Субботний игровой день в Премьер-лиге закроет встреча в Сочи. Одноименный клуб принимает «Ростов». Попробуем предугадать исход южного противостояния.
Турнир: чемпионат России по футболу, 15-й тур
Стадион: «Фишт» (Сочи)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Сочи»
|7
|3
|1
|30-11
|«Ростов»
|1
|3
|7
|11-30
Последние пять матчей «Сочи»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|02.11.2025
|«Оренбург»
3:1
«Сочи»
РПЛ
|27.10.2025
|«Ахмат»
2:4
«Сочи»
РПЛ
|23.10.2025
|«Краснодар»
3:0
«Сочи»
Кубок России
|19.10.2025
|«Сочи»
0:3
«Зенит»
РПЛ
|05.10.2025
|«Сочи»
2:1
«Пари НН»
РПЛ
Последние пять матчей «Ростова»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|01.11.2025
|«Ростов»
0:1
«Акрон»
РПЛ
|25.10.2025
|«Ростов»
1:1
«Динамо» Махачкала
РПЛ
|22.10.2025
|«Ростов»
4:1
«Пари НН»
Кубок России
|18.10.2025
|«Спартак»
1:1
«Ростов»
РПЛ
|05.10.2025
|«Оренбург»
0:1
«Ростов»
РПЛ
Перед 15-м туром сочинцы занимают предпоследнее место в таблице, а дончане - 11-е.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|14
|10
|2
|2
|27-8
|32
|2. ЦСКА
|14
|9
|3
|2
|25-13
|30
|3. Зенит
|14
|8
|5
|1
|28-11
|29
|4. Балтика
|14
|7
|6
|1
|20-6
|27
|5. Локомотив
|14
|7
|6
|1
|30-19
|27
|6. Спартак
|14
|6
|4
|4
|22-20
|22
|7. Рубин
|14
|5
|4
|5
|15-19
|19
|8. Динамо Москва
|14
|4
|5
|5
|21-21
|17
|9. Ахмат
|14
|4
|4
|6
|18-21
|16
|10. Акрон
|14
|3
|6
|5
|16-19
|15
|11. Ростов
|14
|3
|6
|5
|11-15
|15
|12. Динамо Махачкала
|14
|3
|5
|6
|8-16
|14
|13. Крылья Советов
|14
|3
|4
|7
|17-25
|13
|14. Оренбург
|14
|2
|5
|7
|17-25
|11
|15. Сочи
|14
|2
|2
|10
|12-33
|8
|16. Пари НН
|14
|2
|1
|11
|9-25
|7
Из шести последних матчей сочинцы два выиграли и четыре проиграли. За 10 предыдущих игр у них набралось восемь «верховых».
Ростовчане, напротив, предпочитают «низовые» результаты - восемь случаев за те же 10 матчей.
На стороне хозяев, помимо поддержки своих трибун, статистика. Из 11 «личек» с дончанами «Сочи» проиграл только одну. Да и турнирная мотивация хозяев в данном случае значительно выше. При таких вводных перспективным выглядит вариант с двойным шансом в пользу команды Игоря Осинькина.
Онлайн-видеотрансляция из Сочи будет доступна в Сети на официальном сайте БК Winline.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Сочи»: Мелешин (травма)
«Ростов»: Сулейманов (травма), Роналдо (дисквалификация)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Сочи» - «Ростов»:
|Позиция
|«Сочи»
|«Ростов»
|Позиция
|Вратарь
|1. Рудаков
|1. Ятимов
|Вратарь
|Защитник
|82. Волков
|87. Лангович
|Защитник
|Защитник
|5. Абердин
|3. Сако
|Защитник
|Защитник
|4. Литвинов
|4. Мелехин
|Защитник
|Защитник
|25. Аттийят-аллах
|34. Эль-Аскалани
|Защитник
|Полузащитник
|16. Мухин
|10. Щетинин
|Полузащитник
|Полузащитник
|14. Кравцов
|58. Шанталий
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Игнатов
|19. Байрамян
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Крамарич
|62. Комаров
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Зиньковский
|69. Голенков
|Нападающий
|Нападающий
|98. Ильин
|9. Мохеби
|Нападающий
|Главный тренер
|Игорь Осинькин
|Джонатан Альба
|Главный тренер
Букмекерская контора PARI установила высокий коэффициент на победу сочинского клуба - 3.40. Котировка на успех гостей заметно ниже - 2.18. Ничья идет в черно-зеленой конторе за 3.30.
