6 ноября 13:15

Сочи - Ростов, 8 ноября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Статистика выглядит устрашающе для гостей
Валентин Васильев

Субботний игровой день в Премьер-лиге закроет встреча в Сочи. Одноименный клуб принимает «Ростов». Попробуем предугадать исход южного противостояния. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Сочи»

08.11.2025, Сб

19:00 МСК

«Ростов»

П1 - 3.40

Х - 3.30

П2 - 2.18

Турнир: чемпионат России по футболу, 15-й тур

Стадион: «Фишт» (Сочи)

Судьи: еще не определены

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Сочи»73130-11
«Ростов»13711-30

Последние пять матчей «Сочи»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

02.11.2025«Оренбург»

3:1

«Сочи»

РПЛ

27.10.2025«Ахмат»

2:4

«Сочи»

РПЛ

23.10.2025«Краснодар»

3:0

«Сочи»

Кубок России

19.10.2025«Сочи»

0:3

«Зенит» 

РПЛ

05.10.2025«Сочи»

2:1

«Пари НН» 

РПЛ

Последние пять матчей «Ростова»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

01.11.2025«Ростов»

0:1

«Акрон»

РПЛ

25.10.2025«Ростов»

1:1

«Динамо» Махачкала

РПЛ

22.10.2025«Ростов»

4:1

«Пари НН»

Кубок России

18.10.2025«Спартак»

1:1

«Ростов»

РПЛ

05.10.2025«Оренбург»

0:1

«Ростов»

РПЛ

Место в турнирной таблице

Перед 15-м туром сочинцы занимают предпоследнее место в таблице, а дончане - 11-е.

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар14102227-832
2. ЦСКА1493225-1330
3. Зенит1485128-1129
4. Балтика1476120-627
5. Локомотив1476130-1927
6. Спартак1464422-2022
7. Рубин1454515-1919
8. Динамо Москва1445521-2117
9. Ахмат1444618-2116
10. Акрон1436516-1915
11. Ростов1436511-1515
12. Динамо Махачкала143568-1614
13. Крылья Советов1434717-2513
14. Оренбург1425717-2511
15. Сочи14221012-338
16. Пари НН1421119-257

Прогноз на матч

Из шести последних матчей сочинцы два выиграли и четыре проиграли. За 10 предыдущих игр у них набралось восемь «верховых».

Ростовчане, напротив, предпочитают «низовые» результаты - восемь случаев за те же 10 матчей.

На стороне хозяев, помимо поддержки своих трибун, статистика. Из 11 «личек» с дончанами «Сочи» проиграл только одну. Да и турнирная мотивация хозяев в данном случае значительно выше. При таких вводных перспективным выглядит вариант с двойным шансом в пользу команды Игоря Осинькина. 

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
🎁 PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
🎁 WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
🎁 «Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
ЛУЧШИЕ БОНУСЫ НА ФУТБОЛ!

Трансляции

Онлайн-видеотрансляция из Сочи будет доступна в Сети на официальном сайте БК Winline.  

ВещательТип трансляцииУсловия
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Спорт-экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Сочи»: Мелешин (травма)

«Ростов»: Сулейманов (травма), Роналдо (дисквалификация)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Сочи» - «Ростов»:

Позиция«Сочи»«Ростов»Позиция
Вратарь1. Рудаков1. ЯтимовВратарь
Защитник82. Волков87. ЛанговичЗащитник
Защитник 5. Абердин3. СакоЗащитник
Защитник4. Литвинов4. МелехинЗащитник
Защитник25. Аттийят-аллах34. Эль-АскаланиЗащитник
Полузащитник16. Мухин10. ЩетининПолузащитник 
Полузащитник14. Кравцов58. ШанталийПолузащитник 
Полузащитник8. Игнатов19. БайрамянПолузащитник
Полузащитник10. Крамарич62. КомаровПолузащитник
Полузащитник7. Зиньковский69. ГоленковНападающий
Нападающий98. Ильин9. МохебиНападающий
Главный тренерИгорь ОсинькинДжонатан АльбаГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Букмекерская контора PARI установила высокий коэффициент на победу сочинского клуба - 3.40. Котировка на успех гостей заметно ниже - 2.18. Ничья идет в черно-зеленой конторе за 3.30.

