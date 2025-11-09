Сочи - Ростов, 8 ноября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Из шести последних матчей сочинцы два выиграли и четыре проиграли. За 10 предыдущих игр у них набралось восемь «верховых».

Ростовчане, напротив, предпочитают «низовые» результаты - восемь случаев за те же 10 матчей.

На стороне хозяев, помимо поддержки своих трибун, статистика. Из 11 «личек» с дончанами «Сочи» проиграл только одну. Да и турнирная мотивация хозяев в данном случае значительно выше. При таких вводных перспективным выглядит вариант с двойным шансом в пользу команды Игоря Осинькина.