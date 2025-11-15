Сокол - Факел, 16 ноября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

«Сокол» и на старте сезона был не так безнадежен, как можно было подумать по месту в таблице. А в последнее время он начал даже на выезде периодически цеплять. Ничьи в Хабаровске и в Химках против «Торпедо» - однозначно приобретения для аутсайдера. Очевидно, и в домашней встрече с фаворитом дивизиона Младен Кашчелан был бы не прочь заключить мир.

«Факел» после двойной неудачи в конце октября (поражения от СКА и «Арсенала») пока очков не терял. Подопечные Василенко обыграли «Торпедо» и «Спартак» из Костромы и явно рассчитывают развить эти успехи в Саратове.

«Сокол» - одна из самых закрытых команд лиги. «Низовые» матчи для нее в порядке вещей. Едва ли в игре с лидером саратовцы изменят себе. Остановимся здесь на комбинированном прогнозе: «Факел» не уступит и тотал меньше 2.5.