Сокол - Факел, 16 ноября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Воскресную программу Лиги PARI откроет матч в Саратове. Местный «Сокол» принимает одного из лидеров сезона - «Урал». Избежать потери очков воронежцам будет непросто.
Турнир: Лига PARI, 19-й тур
Стадион: «Локомотив» (Саратов, Россия)
Главный судья: Каширин (Уфа)
История официальных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Сокол»
|17
|9
|17
|44-53
|«Факел»
|17
|9
|17
|53-44
Последние пять матчей «Сокола»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|09.11.2025
|«Торпедо»
1:1
«Сокол»
Лига PARI
|01.11.2025
|«Урал»
2:0
«Сокол»
Лига PARI
|25.10.2025
|«Сокол»
1:0
«Арсенал»
Лига PARI
|18.10.2025
|«СКА-Хабаровск»
0:0
«Сокол»
Лига PARI
|15.10.2025
|«Арсенал»
1:0
«Сокол»
Кубок России
Последние пять матчей «Факела»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|10.11.2025
|«Факел»
3:2
«Спартак»
Лига PARI
|03.11.2025
|«Факел»
2:0
«Торпедо»
Лига PARI
|30.10.2025
|«Факел»
2:3
«Арсенал»
Кубок России
|26.10.2025
|«СКА-Хабаровск»
1:0
«Факел»
Лига PARI
|20.10.2025
|«Факел»
4:0
«Ротор»
Лига PARI
После 18 туров «Факел» идет вровень с «Уралом». «Сокол» занимает третью с конца позицию.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Урал
|18
|12
|3
|3
|29-16
|39
|2. Факел
|18
|12
|3
|3
|22-11
|39
|3. Спартак Кострома
|18
|9
|6
|3
|29-20
|33
|4. Родина
|18
|8
|7
|3
|26-16
|31
|5. Ротор
|18
|8
|5
|5
|24-13
|29
|6. КАМАЗ
|18
|8
|5
|5
|32-20
|29
|7. Челябинск
|18
|7
|7
|4
|22-15
|28
|8. СКА-Хабаровск
|18
|6
|6
|6
|17-19
|24
|9. Арсенал
|18
|5
|8
|5
|26-23
|23
|10. Шинник
|18
|5
|7
|6
|13-16
|22
|11. Нефтехимик
|18
|4
|9
|5
|20-22
|21
|12. Енисей
|18
|5
|5
|8
|13-24
|20
|13. Уфа
|18
|4
|7
|7
|22-22
|19
|14. Волга
|18
|5
|3
|10
|21-32
|18
|15. Черноморец
|18
|4
|5
|9
|20-24
|17
|16. Сокол
|18
|2
|9
|7
|10-19
|15
|17. Торпедо
|18
|3
|6
|9
|14-27
|15
|18. Чайка
|18
|2
|5
|11
|14-35
|11
«Сокол» и на старте сезона был не так безнадежен, как можно было подумать по месту в таблице. А в последнее время он начал даже на выезде периодически цеплять. Ничьи в Хабаровске и в Химках против «Торпедо» - однозначно приобретения для аутсайдера. Очевидно, и в домашней встрече с фаворитом дивизиона Младен Кашчелан был бы не прочь заключить мир.
«Факел» после двойной неудачи в конце октября (поражения от СКА и «Арсенала») пока очков не терял. Подопечные Василенко обыграли «Торпедо» и «Спартак» из Костромы и явно рассчитывают развить эти успехи в Саратове.
«Сокол» - одна из самых закрытых команд лиги. «Низовые» матчи для нее в порядке вещей. Едва ли в игре с лидером саратовцы изменят себе. Остановимся здесь на комбинированном прогнозе: «Факел» не уступит и тотал меньше 2.5.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
Прямой эфир из Саратова будет доступен на платформах «Матч ТВ» и PARI.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|PARI
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Сокол»: нет
«Факел»: нет
Аналитики PARI присвоили коэффициент 1.85 победе фаворита, что соответствует примерно 63 процентам. Успех хозяев котируется за 5.10, ничья - за 3.25.
