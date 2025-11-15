Ведомости
Сокол - Факел, 16 ноября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Не самый простой выезд для лидера
Валентин Васильев

Воскресную программу Лиги PARI откроет матч в Саратове. Местный «Сокол» принимает одного из лидеров сезона - «Урал». Избежать потери очков воронежцам будет непросто.

Команда 1

Время начала

Команда 2

 «Сокол» (Саратов)

16.11.2025, Вс

13:00 МСК

«Факел» (Воронеж)

П1 - 5.10

Х - 3.25

П2 - 1.85

Турнир: Лига PARI, 19-й тур

Стадион: «Локомотив» (Саратов, Россия)

Главный судья: Каширин (Уфа)

Форма команд

История официальных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Сокол»1791744-53
«Факел»1791753-44

Последние пять матчей «Сокола»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

09.11.2025«Торпедо»

1:1

«Сокол»

Лига PARI

01.11.2025«Урал»

2:0

«Сокол»

Лига PARI

25.10.2025«Сокол»

1:0

«Арсенал»

Лига PARI

18.10.2025«СКА-Хабаровск»

0:0

«Сокол»

Лига PARI

15.10.2025«Арсенал»

1:0

«Сокол»

Кубок России

Последние пять матчей «Факела»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

10.11.2025«Факел»

3:2

«Спартак»

Лига PARI

03.11.2025«Факел»

2:0

«Торпедо»

Лига PARI

30.10.2025«Факел»

2:3

«Арсенал»

Кубок России

26.10.2025«СКА-Хабаровск»

1:0

«Факел»

Лига PARI

20.10.2025«Факел»

4:0

«Ротор»

Лига PARI

Место в турнирной таблице

После 18 туров «Факел» идет вровень с «Уралом». «Сокол» занимает третью с конца позицию.

КлубИВНПМячиОчки
1. Урал18123329-1639
2. Факел18123322-1139
3. Спартак Кострома1896329-2033
4. Родина1887326-1631
5. Ротор1885524-1329
6. КАМАЗ1885532-2029
7. Челябинск1877422-1528
8. СКА-Хабаровск1866617-1924
9. Арсенал1858526-2323
10. Шинник1857613-1622
11. Нефтехимик1849520-2221
12. Енисей1855813-2420
13. Уфа1847722-2219
14. Волга18531021-3218
15. Черноморец1845920-2417
16. Сокол1829710-1915
17. Торпедо1836914-2715
18. Чайка18251114-3511

Прогноз на матч

 «Сокол» и на старте сезона был не так безнадежен, как можно было подумать по месту в таблице. А в последнее время он начал даже на выезде периодически цеплять. Ничьи в Хабаровске и в Химках против «Торпедо» - однозначно приобретения для аутсайдера. Очевидно, и в домашней встрече с фаворитом дивизиона Младен Кашчелан был бы не прочь заключить мир. 

«Факел» после двойной неудачи в конце октября (поражения от СКА и «Арсенала») пока очков не терял. Подопечные Василенко обыграли «Торпедо» и «Спартак» из Костромы и явно рассчитывают развить эти успехи в Саратове.

«Сокол» - одна из самых закрытых команд лиги. «Низовые» матчи для нее в порядке вещей. Едва ли в игре с лидером саратовцы изменят себе. Остановимся здесь на комбинированном прогнозе:  «Факел» не уступит и тотал меньше 2.5.

Трансляции

Прямой эфир из Саратова будет доступен на платформах «Матч ТВ» и PARI.

ВещательТип трансляцииУсловия
PARIВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Спорт-экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Сокол»: нет

«Факел»: нет

Коэффициенты букмекеров

Аналитики PARI присвоили коэффициент 1.85 победе фаворита, что соответствует примерно 63 процентам. Успех хозяев котируется за 5.10, ничья - за 3.25.

