Сокол - Шинник, 14 сентября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Только одна команда Лиги PARI до сих пор остается без побед - это «Сокол». Похоже, что главный претендент на вылет уже определился. Переломить ситуацию саратовцам будет невероятно сложно, хотя внизу таблицы команды идут плотной группой, и один выигрыш в состоянии существенно улучшить турнирное положение.

«Шинник» тоже плохо стартовал, но постепенно выправил ситуацию. После победы над «Волгой» беспроигрышная серия ярославцев растянулась до пяти туров. Команда Артема Булойчика мало забивает, но и пропускает тоже немного (в среднем по 0,77 мяча за матч). У обеих команд за 10 предыдущих матчей набралось по восемь «низовых». Считаем, если в этой паре кто-то и отличится голом, то лишь одна команда.