Сокол - Шинник, 14 сентября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Саратов дождется наконец победы от своих футболистов?
Валентин Васильев

На воскресенье, 14 сентября, в Лиге PARI запланировано три матча 10-го тура. В Саратове сразятся «Сокол» с «Шинником». Попробуем предугадать исход встречи, исходя из котировок букмекеров и актуальных трендов.

Команда 1

Время начала

Команда 2

 «Сокол» (Саратов)

14.09.2025, Вс

17:00 МСК

«Шинник» (Ярославль) 

П1 - 2.65

Х - 2.90

П2 - 3.00

Турнир: Лига PARI, 10-й тур

Стадион: «Локомотив» (Саратов, Россия)

Главный судья: Игорь Захаров (Казань, Россия)

Форма команд

История официальных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
 «Сокол»12131242-42
«Шинник»12131242-42

Последние пять матчей «Сокола»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

08.09.2025«Спартак» Кострома

2:1

«Сокол»

Лига PARI

03.09.2025«Сокол»

0:2

«КАМАЗ»

Лига PARI

30.08.2025«Енисей»

1:0

«Сокол»

Лига PARI

23.08.2025«Челябинск»

3:1

«Сокол»

Лига PARI

16.08.2025«Сокол»

1:1

«Ротор»

Лига PARI

Последние пять матчей «Шинника»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

07.09.2025«Шинник»

2:0

«Волга»

Лига PARI

03.09.2025«Енисей»

0:0

«Шинник»

Лига PARI

30.08.2025«Шинник»

1:0

«Черноморец»

Лига PARI

23.08.2025«Шинник»

1:1

«Родина»

Лига PARI

16.08.2025«Чайка»

 1:2

«Шинник»

Лига PARI

Место в турнирной таблице

После девяти туров «Сокол» замыкает турнирную таблицу первенства. «Шинник» вполне комфортно себя чувствует в середине таблицы.

КлубИВНПМячиОчки
1. Факел97119-422
2. Урал962116-620
3. Спартак Кострома962114-820
4. КАМАЗ953116-918
5. Челябинск952213-917
6. Ротор952215-517
7. Родина934215-913
8. Арсенал934214-1013
9. Шинник93337-712
10. Уфа92349-99
11. СКА-Хабаровск92348-119
12. Енисей92346-119
13. Волга92257-148
14. Нефтехимик91537-128
15. Черноморец91359-146
16. Торпедо91354-126
17. Чайка91356-186
18. Сокол90454-114

Прогноз на матч

Только одна команда Лиги PARI до сих пор остается без побед - это «Сокол». Похоже, что главный претендент на вылет уже определился. Переломить ситуацию саратовцам будет невероятно сложно, хотя внизу таблицы команды идут плотной группой, и один выигрыш в состоянии существенно улучшить турнирное положение.

«Шинник» тоже плохо стартовал, но постепенно выправил ситуацию. После победы над «Волгой» беспроигрышная серия ярославцев растянулась до пяти туров. Команда Артема Булойчика мало забивает, но и пропускает тоже немного (в среднем по 0,77 мяча за матч). У обеих команд за 10 предыдущих матчей набралось по восемь «низовых». Считаем, если в этой паре кто-то и отличится голом, то лишь одна команда.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
🎁 PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
🎁 «Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
🎁 WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита

Трансляции

Прямой эфир из Саратова будет доступен на платформах «Матч ТВ» и PARI.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция  Бесплатно
PARIВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Спорт-экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Сокол»: нет

«Шинник»: нет

Коэффициенты букмекеров

Успешная ставка на победу гостей обещает трехкратный выигрыш. На хозяйскую викторию коэффициент немного ниже - 2.65. Ничьей аналитики присвоили коэффициент 2.90.

Вопросы и ответы

С каким счетом завершится матч «Сокол» - «Шинник»? 

Эксперты считают 0:0 самым вероятным исход матча. При удачной ставке на безголевую ничью букмекер выплатит вознаграждение в пятикратном размере. 

Матч «Сокол» - «Шинник» будет результативным? 

Судя по коэффициенту на тотал меньше 2.5 (1.43), даже три гола на «Локомотиве» будут сродни сенсации.

Где бесплатно смотреть матч «Сокол» - «Шинник»?

Если у вас есть аккаунт в PARI, вы можете смотреть игры первого дивизиона на платформе БК бесплатно.

Сколько стоит билет на матч  «Сокол» - «Шинник»?

Билеты на матч продаются на официальном сайте саратовского клуба по цене 250 рублей.

