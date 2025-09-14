Сокол - Шинник, 14 сентября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Партнерский проект
На воскресенье, 14 сентября, в Лиге PARI запланировано три матча 10-го тура. В Саратове сразятся «Сокол» с «Шинником». Попробуем предугадать исход встречи, исходя из котировок букмекеров и актуальных трендов.
Турнир: Лига PARI, 10-й тур
Стадион: «Локомотив» (Саратов, Россия)
Главный судья: Игорь Захаров (Казань, Россия)
История официальных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Сокол»
|12
|13
|12
|42-42
|«Шинник»
|12
|13
|12
|42-42
Последние пять матчей «Сокола»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|08.09.2025
|«Спартак» Кострома
2:1
«Сокол»
Лига PARI
|03.09.2025
|«Сокол»
0:2
«КАМАЗ»
Лига PARI
|30.08.2025
|«Енисей»
1:0
«Сокол»
Лига PARI
|23.08.2025
|«Челябинск»
3:1
«Сокол»
Лига PARI
|16.08.2025
|«Сокол»
1:1
«Ротор»
Лига PARI
Последние пять матчей «Шинника»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|07.09.2025
|«Шинник»
2:0
«Волга»
Лига PARI
|03.09.2025
|«Енисей»
0:0
«Шинник»
Лига PARI
|30.08.2025
|«Шинник»
1:0
«Черноморец»
Лига PARI
|23.08.2025
|«Шинник»
1:1
«Родина»
Лига PARI
|16.08.2025
|«Чайка»
1:2
«Шинник»
Лига PARI
После девяти туров «Сокол» замыкает турнирную таблицу первенства. «Шинник» вполне комфортно себя чувствует в середине таблицы.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Факел
|9
|7
|1
|1
|9-4
|22
|2. Урал
|9
|6
|2
|1
|16-6
|20
|3. Спартак Кострома
|9
|6
|2
|1
|14-8
|20
|4. КАМАЗ
|9
|5
|3
|1
|16-9
|18
|5. Челябинск
|9
|5
|2
|2
|13-9
|17
|6. Ротор
|9
|5
|2
|2
|15-5
|17
|7. Родина
|9
|3
|4
|2
|15-9
|13
|8. Арсенал
|9
|3
|4
|2
|14-10
|13
|9. Шинник
|9
|3
|3
|3
|7-7
|12
|10. Уфа
|9
|2
|3
|4
|9-9
|9
|11. СКА-Хабаровск
|9
|2
|3
|4
|8-11
|9
|12. Енисей
|9
|2
|3
|4
|6-11
|9
|13. Волга
|9
|2
|2
|5
|7-14
|8
|14. Нефтехимик
|9
|1
|5
|3
|7-12
|8
|15. Черноморец
|9
|1
|3
|5
|9-14
|6
|16. Торпедо
|9
|1
|3
|5
|4-12
|6
|17. Чайка
|9
|1
|3
|5
|6-18
|6
|18. Сокол
|9
|0
|4
|5
|4-11
|4
Только одна команда Лиги PARI до сих пор остается без побед - это «Сокол». Похоже, что главный претендент на вылет уже определился. Переломить ситуацию саратовцам будет невероятно сложно, хотя внизу таблицы команды идут плотной группой, и один выигрыш в состоянии существенно улучшить турнирное положение.
«Шинник» тоже плохо стартовал, но постепенно выправил ситуацию. После победы над «Волгой» беспроигрышная серия ярославцев растянулась до пяти туров. Команда Артема Булойчика мало забивает, но и пропускает тоже немного (в среднем по 0,77 мяча за матч). У обеих команд за 10 предыдущих матчей набралось по восемь «низовых». Считаем, если в этой паре кто-то и отличится голом, то лишь одна команда.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
🎁 PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
🎁 «Фонбет»
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
🎁 Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный, без депозита
Прямой эфир из Саратова будет доступен на платформах «Матч ТВ» и PARI.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция
|Бесплатно
|PARI
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Сокол»: нет
«Шинник»: нет
Успешная ставка на победу гостей обещает трехкратный выигрыш. На хозяйскую викторию коэффициент немного ниже - 2.65. Ничьей аналитики присвоили коэффициент 2.90.
Получить до 25 000 рублей от PARI
Эксперты считают 0:0 самым вероятным исход матча. При удачной ставке на безголевую ничью букмекер выплатит вознаграждение в пятикратном размере.
Судя по коэффициенту на тотал меньше 2.5 (1.43), даже три гола на «Локомотиве» будут сродни сенсации.
Если у вас есть аккаунт в PARI, вы можете смотреть игры первого дивизиона на платформе БК бесплатно.
Билеты на матч продаются на официальном сайте саратовского клуба по цене 250 рублей.