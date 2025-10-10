Ведомости
Сокол - Уфа, 11 октября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Саратов наконец покинет зону вылета?
Валентин Васильев

Открывающим в программе 13-го тура Лиге PARI стоит матч в Саратове. В субботу днем «Сокол» сразятся с «Уфой». Удастся ли команде Кашчелана наконец-то покинуть зону вылета? В поиске ответа заглянем в линии крупнейших букмекеров. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

 «Сокол» (Саратов)

11.10.2025, Сб

14:00 МСК

«Уфа»

П1 - 2.50

Х - 2.85

П2 - 3.05

Турнир: Лига PARI, 13-й тур

Стадион: «Локомотив» (Саратов, Россия)

Главный судья: Галимов (Улан-Удэ)

Форма команд

История официальных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
 «Сокол»2225-5
«Уфа»2225-5

Последние пять матчей «Сокола»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

05.10.2025«Сокол»

1:1

«Арсенал»

Лига PARI

29.09.2025«Родина»

2:0

«Сокол»

Лига PARI

23.09.2025Broke Boys

0:2

«Сокол»

Кубок России

20.09.2025«Сокол»

1:0

«Торпедо»

Лига PARI

14.09.2025«Сокол»

0:0

«Шинник»

Лига PARI

Последние пять матчей «Уфы»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

04.10.2025«Уфа»

0:0

«Спартак» Кострома

Лига PARI

28.09.2025«Уфа»

0:0

«Челябинск»

Лига PARI

24.09.2025«Фанком»

1:1, пен. 5:3

«Уфа»

Кубок России

20.09.2025«Арсенал»

2:2

«Уфа»

Лига PARI

15.09.2025«Уфа»

2:3

«Урал»

Лига PARI

Место в турнирной таблице

После 13 туров «Сокол» на три очка отстает в таблице от своего соперника. 

КлубИВНПМячиОчки
1. Спартак Кострома1384121-1228
2. Факел1383212-827
3. Урал1373321-1524
4. Челябинск1365218-1023
5. Ротор1364318-722
6. КАМАЗ1364321-1422
7. Родина1355319-1320
8. СКА-Хабаровск1354415-1419
9. Нефтехимик1346313-1318
10. Шинник1345410-1017
11. Арсенал1336418-1615
12. Черноморец1343618-1715
13. Волга1333713-2312
14. Уфа1326513-1412
15. Енисей132567-1411
16. Сокол131666-149
17. Торпедо132388-209
18. Чайка131579-268

Прогноз на матч

Еще недавно «Сокол» лежал на дне таблицы - при том, что впечатления безнадежного аутсайдера не производил. Если команда Младена Кашчелана и уступала, то зачастую в равной борьбе и с минимальной разницей. С середины сентября дела саратовцев пошли на лад. За последние пять матчей, включая кубковые, они уступили лишь однажды, «Родине» в гостях. Домашняя игра с прямым конкурентом - отличная возможность наконец-то выскочить из сектора вылета в таблице.

«Уфа» осенью еще не побеждала: четыре ничьи, три поражения. Но игра с командой Тетрадзе никому не даются просто. Но «Сокол» на подъеме, играет дома. Полагаем, что хозяева как минимум не уступят при общем количестве голов не более двух. 

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
🎁 PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
🎁 «Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
🎁 WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита

Трансляции

Прямой эфир из Саратова будет доступен на платформах «Матч ТВ» и PARI.

ВещательТип трансляцииУсловия
PARIВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Спорт-экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Сокол»: нет

«Уфа»: Перченок (дисквалификация)

Коэффициенты букмекеров

Аналитики PARI дают высокие коэффициенты на базовые исходы встречи. Победа хозяев котируется за 2.50, гостей - за 3.05, а ничья - за 2.85.

