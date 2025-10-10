Сокол - Уфа, 11 октября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Открывающим в программе 13-го тура Лиге PARI стоит матч в Саратове. В субботу днем «Сокол» сразятся с «Уфой». Удастся ли команде Кашчелана наконец-то покинуть зону вылета? В поиске ответа заглянем в линии крупнейших букмекеров.
Турнир: Лига PARI, 13-й тур
Стадион: «Локомотив» (Саратов, Россия)
Главный судья: Галимов (Улан-Удэ)
История официальных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Сокол»
|2
|2
|2
|5-5
|«Уфа»
|2
|2
|2
|5-5
Последние пять матчей «Сокола»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|05.10.2025
|«Сокол»
1:1
«Арсенал»
Лига PARI
|29.09.2025
|«Родина»
2:0
«Сокол»
Лига PARI
|23.09.2025
|Broke Boys
0:2
«Сокол»
Кубок России
|20.09.2025
|«Сокол»
1:0
«Торпедо»
Лига PARI
|14.09.2025
|«Сокол»
0:0
«Шинник»
Лига PARI
Последние пять матчей «Уфы»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|04.10.2025
|«Уфа»
0:0
«Спартак» Кострома
Лига PARI
|28.09.2025
|«Уфа»
0:0
«Челябинск»
Лига PARI
|24.09.2025
|«Фанком»
1:1, пен. 5:3
«Уфа»
Кубок России
|20.09.2025
|«Арсенал»
2:2
«Уфа»
Лига PARI
|15.09.2025
|«Уфа»
2:3
«Урал»
Лига PARI
После 13 туров «Сокол» на три очка отстает в таблице от своего соперника.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Спартак Кострома
|13
|8
|4
|1
|21-12
|28
|2. Факел
|13
|8
|3
|2
|12-8
|27
|3. Урал
|13
|7
|3
|3
|21-15
|24
|4. Челябинск
|13
|6
|5
|2
|18-10
|23
|5. Ротор
|13
|6
|4
|3
|18-7
|22
|6. КАМАЗ
|13
|6
|4
|3
|21-14
|22
|7. Родина
|13
|5
|5
|3
|19-13
|20
|8. СКА-Хабаровск
|13
|5
|4
|4
|15-14
|19
|9. Нефтехимик
|13
|4
|6
|3
|13-13
|18
|10. Шинник
|13
|4
|5
|4
|10-10
|17
|11. Арсенал
|13
|3
|6
|4
|18-16
|15
|12. Черноморец
|13
|4
|3
|6
|18-17
|15
|13. Волга
|13
|3
|3
|7
|13-23
|12
|14. Уфа
|13
|2
|6
|5
|13-14
|12
|15. Енисей
|13
|2
|5
|6
|7-14
|11
|16. Сокол
|13
|1
|6
|6
|6-14
|9
|17. Торпедо
|13
|2
|3
|8
|8-20
|9
|18. Чайка
|13
|1
|5
|7
|9-26
|8
Еще недавно «Сокол» лежал на дне таблицы - при том, что впечатления безнадежного аутсайдера не производил. Если команда Младена Кашчелана и уступала, то зачастую в равной борьбе и с минимальной разницей. С середины сентября дела саратовцев пошли на лад. За последние пять матчей, включая кубковые, они уступили лишь однажды, «Родине» в гостях. Домашняя игра с прямым конкурентом - отличная возможность наконец-то выскочить из сектора вылета в таблице.
«Уфа» осенью еще не побеждала: четыре ничьи, три поражения. Но игра с командой Тетрадзе никому не даются просто. Но «Сокол» на подъеме, играет дома. Полагаем, что хозяева как минимум не уступят при общем количестве голов не более двух.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
🎁 PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
🎁 «Фонбет»
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
🎁 Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный, без депозита
Прямой эфир из Саратова будет доступен на платформах «Матч ТВ» и PARI.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|PARI
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Сокол»: нет
«Уфа»: Перченок (дисквалификация)
Аналитики PARI дают высокие коэффициенты на базовые исходы встречи. Победа хозяев котируется за 2.50, гостей - за 3.05, а ничья - за 2.85.
Получить до 25 000 рублей от PARI