Сокол - Уфа, 11 октября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Еще недавно «Сокол» лежал на дне таблицы - при том, что впечатления безнадежного аутсайдера не производил. Если команда Младена Кашчелана и уступала, то зачастую в равной борьбе и с минимальной разницей. С середины сентября дела саратовцев пошли на лад. За последние пять матчей, включая кубковые, они уступили лишь однажды, «Родине» в гостях. Домашняя игра с прямым конкурентом - отличная возможность наконец-то выскочить из сектора вылета в таблице.

«Уфа» осенью еще не побеждала: четыре ничьи, три поражения. Но игра с командой Тетрадзе никому не даются просто. Но «Сокол» на подъеме, играет дома. Полагаем, что хозяева как минимум не уступят при общем количестве голов не более двух.