Испания - Грузия, 11 октября: где смотреть матч отбора ЧМ-2026, прогноз, составы

Испанцы так начали отборочный турнир, что все соперники содрогнулись. Нет, никто не подвергал сомнению могущество чемпионов Европы, но вряд ли кто-то ждал от них такой «кровожадности». За два выездных матча фаворит отгрузил соперникам девять безответных мячей: болгарам досталось три, туркам - в два раза больше.

Грузины стартовали спаренными матчами дома: в первом уступили туркам 2:3, хотя в концовке едва не спасли игру. Во втором туре закавказская команда сполна отыгралась за это разочарование на болгарах. Последние пока в квалификации проигрывают исключительно по 0:3.

Трудно вообразить в Эльче какой-то иной исход, кроме победы хозяев. Но как минимум на забитый мяч грузины могут рассчитывать. Во-первых, испанцам свойственно периодически терять концентрацию в играх с андердогами. А во-вторых, линия атаки у Вилли Саньоля укомплектована на зависть многим представителям постсоветского пространства. Помимо Хвичи тут присутствуют такие быстрые и техничные ребята, как Микаутадзе, Давиташвили. Так что обмен голами в этом матче - более чем реальная перспектива. Если что, «Бетсити» дает очень приличный коэффициент на «обе забьют» - 2.25.