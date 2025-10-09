Ведомости
Испания - Грузия, 11 октября: где смотреть матч отбора ЧМ-2026, прогноз, составы

Хвича и компания - против лидера мирового рейтинга!
Валентин Васильев

В субботу в Эльче грядет одно из самых потенциально зрелищных и страстных противостояний недели в Европе. В третьем туре отбора на чемпионат мира 2026 года схлестнутся сборные Испании и Грузии. В том, что игра будет эмоциональной, сомневаться не приходится. Сумеют ли Кварацхелия и компания отнять очки у сильнейшей команды континента - вот в чем вопрос.  

Команда 1

Время начала

Команда 2

Испания

Место в рейтинге ФИФА: 1

11.10.2025, Сб

21:45 МСК

 Грузия

Место в рейтинге ФИФА: 68

П1 - 1.14

Х - 8.80

П2 - 22.00

Турнир: квалификация ЧМ-2026, группа E, 3-й тур

Стадион: «Мануэль Мартинес Валеро»  (Эльче, Испания)

Судьи: еще не определены

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Испания70123-5
Грузия1075-23

Последние пять матчей сборной Испании:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

07.09.2025Турция

0:6

Испания

Отбор ЧМ-2026

04.09.2025Болгария

0:3

Испания

Отбор ЧМ-2026

08.06.2025Португалия

2:2, пен. 5:3

Испания

Лига наций

05.06.2025Испания

5:4

Франция

Лига наций

23.03.2025Испания

3:3, пен. 5:4

Нидерланды

Лига наций

Последние пять матчей сборной Грузии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

07.09.2025

Грузия

3:0

Болгария

Отбор ЧМ-2026

04.09.2025

Грузия

2:3

Турция

Отбор ЧМ-2026

08.06.2025

Грузия

1:1

Кабо-Верде

Товарищеский матч

05.06.2025

Грузия

1:0

Фареры

Товарищеский матч

23.03.2025

Грузия

6:1

Армения

Лига наций

Календарь и результаты матчей

Группа E
04.09.2025.   19:00. Грузия – Турция - 2:3
04.09.2025.   21:45. Болгария – Испания - 0:3
07.09.2025.   16:00. Грузия – Болгария - 3:0
07.09.2025.   21:45. Турция – Испания - 0:6
11.10.2025.   21:45. Болгария – Турция
11.10.2025.   21:45. Испания – Грузия
14.10.2025.   21:45. Испания – Болгария
14.10.2025.   21:45. Турция – Грузия
15.11.2025.   20:00. Турция – Болгария
15.11.2025.   20:00. Грузия – Испания
18.11.2025.   22:45. Испания – Турция
18.11.2025.   22:45. Болгария – Грузия

Место в турнирной таблице

После двух туров Испания уверенно лидирует в группе, грузины предсказуемо делят второе-третье места в таблице по очкам с турками.

МестоКомандыИВНПМО
1.Испания22009-06
2.Грузия21015-33
3.Турция21013-83
4.Болгария20020-60

Прогноз на матч

Испанцы так начали отборочный турнир, что все соперники содрогнулись. Нет, никто не подвергал сомнению могущество чемпионов Европы, но вряд ли кто-то ждал от них такой «кровожадности». За два выездных матча фаворит отгрузил соперникам девять безответных мячей: болгарам досталось три, туркам - в два раза больше. 

Грузины стартовали спаренными матчами дома: в первом уступили туркам 2:3, хотя в концовке едва не  спасли игру. Во втором туре закавказская команда сполна отыгралась за это разочарование на болгарах. Последние пока в квалификации проигрывают исключительно по 0:3.

Трудно вообразить в Эльче какой-то иной исход, кроме победы хозяев. Но как минимум на забитый мяч грузины могут рассчитывать. Во-первых, испанцам свойственно периодически терять концентрацию в играх с андердогами. А во-вторых,  линия атаки у Вилли Саньоля укомплектована на зависть многим представителям постсоветского пространства. Помимо Хвичи тут присутствуют такие быстрые и техничные ребята, как Микаутадзе, Давиташвили. Так что обмен голами в этом матче - более чем реальная перспектива. Если что, «Бетсити» дает очень приличный коэффициент на «обе забьют» - 2.25.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
«Бетсити»До 2 000 рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
«Бетбум»До 7 тысяч рублейПриветственный
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2025 ГОДУ

Трансляции

Прямую трансляцию из Эльче смотрите в онлайн-кинотеатре Okko. 

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«Бетсити»Графическая-
Официальный сайт УЕФАТекстовая и графическая-
«Чемпионат»Текстовая-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Составы команд

Потери

Испания: нет

Грузия: нет

Коэффициенты букмекеров

Аналитики БК «Бетсити» оценили вероятность победы фаворита совсем скромным коэффициентом - 1.14. Котировка на сборную Грузии в 19 раз выше! Даже на ничью предложение букмекера выглядит крайне заманчиво (8.80).

💰 Получить фрибет 2 000 рублей от «Бетсити»

Вопросы и ответы

С каким счетом завершится матч Испания - Грузия?

На рынке точного счета в «Бетсити» ниже всего - за 6.10 - котируется вариант 2:0. Коэффициент на 3:0 всего на 0.10 выше. 

Будет ли играть Хвича Кварацхелия?

Лидер грузинской атаки здоров и готовится показать себя взыскательной испанской публике.

Где смотреть бесплатно матч Испания - Грузия?

В полном объеме игры ЧМ-2026 транслирует сервис Okko. 

Сколько команд выходит из группы на ЧМ-2026?

Первые команды каждой группы квалифицируются в финальную стадию Кубка мира напрямую. Вторые места ведут в стыковые матчи.

