Испания - Грузия, 11 октября: где смотреть матч отбора ЧМ-2026, прогноз, составы

В субботу в Эльче грядет одно из самых потенциально зрелищных и страстных противостояний недели в Европе. В третьем туре отбора на чемпионат мира 2026 года схлестнутся сборные Испании и Грузии. В том, что игра будет эмоциональной, сомневаться не приходится. Сумеют ли Кварацхелия и компания отнять очки у сильнейшей команды континента - вот в чем вопрос.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
Испания
Место в рейтинге ФИФА: 1
11.10.2025, Сб
21:45 МСК
Грузия
|П1 - 1.14
Турнир: квалификация ЧМ-2026, группа E, 3-й тур
Стадион: «Мануэль Мартинес Валеро» (Эльче, Испания)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Испания
|7
|0
|1
|23-5
|Грузия
|1
|0
|7
|5-23
Последние пять матчей сборной Испании:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|07.09.2025
|Турция
0:6
Испания
Отбор ЧМ-2026
|04.09.2025
|Болгария
0:3
Испания
Отбор ЧМ-2026
|08.06.2025
|Португалия
2:2, пен. 5:3
Испания
Лига наций
|05.06.2025
|Испания
5:4
Франция
Лига наций
|23.03.2025
|Испания
3:3, пен. 5:4
Нидерланды
Лига наций
Последние пять матчей сборной Грузии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
07.09.2025
|Грузия
3:0
Болгария
Отбор ЧМ-2026
04.09.2025
|Грузия
2:3
Турция
Отбор ЧМ-2026
08.06.2025
|Грузия
1:1
Кабо-Верде
Товарищеский матч
05.06.2025
|Грузия
1:0
Фареры
Товарищеский матч
23.03.2025
|Грузия
6:1
Армения
Лига наций
Группа E
04.09.2025. 19:00. Грузия – Турция - 2:3
04.09.2025. 21:45. Болгария – Испания - 0:3
07.09.2025. 16:00. Грузия – Болгария - 3:0
07.09.2025. 21:45. Турция – Испания - 0:6
11.10.2025. 21:45. Болгария – Турция
11.10.2025. 21:45. Испания – Грузия
14.10.2025. 21:45. Испания – Болгария
14.10.2025. 21:45. Турция – Грузия
15.11.2025. 20:00. Турция – Болгария
15.11.2025. 20:00. Грузия – Испания
18.11.2025. 22:45. Испания – Турция
18.11.2025. 22:45. Болгария – Грузия
После двух туров Испания уверенно лидирует в группе, грузины предсказуемо делят второе-третье места в таблице по очкам с турками.
|Место
|Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1.
|Испания
|2
|2
|0
|0
|9-0
|6
|2.
|Грузия
|2
|1
|0
|1
|5-3
|3
|3.
|Турция
|2
|1
|0
|1
|3-8
|3
|4.
|Болгария
|2
|0
|0
|2
|0-6
|0
Испанцы так начали отборочный турнир, что все соперники содрогнулись. Нет, никто не подвергал сомнению могущество чемпионов Европы, но вряд ли кто-то ждал от них такой «кровожадности». За два выездных матча фаворит отгрузил соперникам девять безответных мячей: болгарам досталось три, туркам - в два раза больше.
Грузины стартовали спаренными матчами дома: в первом уступили туркам 2:3, хотя в концовке едва не спасли игру. Во втором туре закавказская команда сполна отыгралась за это разочарование на болгарах. Последние пока в квалификации проигрывают исключительно по 0:3.
Трудно вообразить в Эльче какой-то иной исход, кроме победы хозяев. Но как минимум на забитый мяч грузины могут рассчитывать. Во-первых, испанцам свойственно периодически терять концентрацию в играх с андердогами. А во-вторых, линия атаки у Вилли Саньоля укомплектована на зависть многим представителям постсоветского пространства. Помимо Хвичи тут присутствуют такие быстрые и техничные ребята, как Микаутадзе, Давиташвили. Так что обмен голами в этом матче - более чем реальная перспектива. Если что, «Бетсити» дает очень приличный коэффициент на «обе забьют» - 2.25.
Прямую трансляцию из Эльче смотрите в онлайн-кинотеатре Okko.
Вещатель
Тип трансляции
|Условия
Okko
Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«Бетсити»
|Графическая
|-
Официальный сайт УЕФА
Текстовая и графическая
|-
«Чемпионат»
Текстовая
|-
Потери
Испания: нет
Грузия: нет
Аналитики БК «Бетсити» оценили вероятность победы фаворита совсем скромным коэффициентом - 1.14. Котировка на сборную Грузии в 19 раз выше! Даже на ничью предложение букмекера выглядит крайне заманчиво (8.80).
На рынке точного счета в «Бетсити» ниже всего - за 6.10 - котируется вариант 2:0. Коэффициент на 3:0 всего на 0.10 выше.
Лидер грузинской атаки здоров и готовится показать себя взыскательной испанской публике.
В полном объеме игры ЧМ-2026 транслирует сервис Okko.
Первые команды каждой группы квалифицируются в финальную стадию Кубка мира напрямую. Вторые места ведут в стыковые матчи.