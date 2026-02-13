Спартак - ЦСКА, прогноз на 12 февраля: ставки и коэффициенты на матч КХЛ

Партнерский проект
Очередной игровой день в FONBET Континентальной хоккейной лиге увенчает столичное дерби повышенной принципиальности. «Спартак» принимает ЦСКА. Крупнейшие легальные букмекеры уже представили широкие линии на игру - рассмотрим их на предмет интересных вариантов для пари.
Турнир: чемпионат КХЛ
Стадион: ДС «Мегаспорт» (Москва)
Получить до 15 000 рублей от FONBET
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Спартак»
|20
|3
|41
|138-185
|ЦСКА
|41
|3
|20
|185-138
Последние пять матчей «Спартака»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|10.02.2026
|«Спартак»
2:3
«Динамо» М
КХЛ
|04.02.2026
|«Локомотив»
3:1
«Спартак»
КХЛ
|02.02.2026
|«Северсталь»
1:5
«Спартак»
КХЛ
|30.01.2026
|«Спартак»
4:0
СКА
КХЛ
|28.01.2026
|«Спартак»
6:2
«Лада»
КХЛ
Последние пять матчей ЦСКА:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|05.02.2026
|«Шанхайские драконы»
0:1
ЦСКА
КХЛ
|03.02.2026
|ЦСКА
3:1
«Сочи»
КХЛ
|01.02.2026
|ЦСКА
3:2 Б
СКА
КХЛ
|28.01.2026
|«Динамо» М
32:4
ЦСКА
КХЛ
|26.01.2026
|ЦСКА
4:2
«Северсталь»
КХЛ
В таблице западной конференции земляки занимают соседние места: армейцы опережают спартаковцев на четыре очка.
|Место
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|О
|1
|Локомотив
|55
|28
|4
|4
|1
|4
|14
|147-107
|77
|2
|Динамо Мн
|54
|27
|2
|3
|4
|3
|15
|195-132
|71
|3
|Северсталь
|55
|25
|7
|1
|3
|1
|18
|164-148
|70
|4
|Торпедо
|55
|24
|5
|3
|2
|3
|18
|158-144
|69
|5
|ЦСКА
|54
|27
|1
|1
|7
|1
|17
|136-123
|66
|6
|Спартак
|53
|23
|2
|3
|2
|4
|19
|161-158
|62
|7
|Динамо М
|54
|19
|2
|8
|3
|1
|21
|145-140
|62
|8
|СКА
|53
|20
|5
|2
|3
|3
|20
|149-144
|60
|9
|Шанхайские Драконы
|54
|15
|3
|1
|6
|3
|26
|134-179
|47
|10
|Лада
|55
|14
|1
|1
|4
|2
|33
|124-193
|38
|11
|ХК Сочи
|52
|13
|0
|2
|0
|7
|30
|108-186
|37
Олимпиада Олимпиадой, но мимо дерби «Спартак» - ЦСКА московский любитель хоккея вряд ли пройдет. Это одно из самых принципиальных противостояний КХЛ. Очередной его раунд запланирован на вечер четверга. В текущем сезоне земляки встречались уже четырежды, но на территории красно-белых поспорят всего во второй раз.
Два прошлых дерби, в конце прошлого и начале нынешнего годов, прошли на «Арене-ЦСКА» и принесли одинаковый результат - 2:1 в пользу красно-синих. В октябре 2025-го дома красно-белые взяли верх - 3:2.
Спартаковцы подходят к игре раздосадованными двумя подряд поражениями - от «Локо» и «Динамо». ЦСКА, напротив, шесть матчей не теряет очков. В то же время обе команды в последнее время выступают не слишком результативно. У спартаковцев из девяти матчей семь были на тотал меньше 5.5. Ждем чего-то подобного и сегодня.
FONBET дает коэффициент 1.60 на этот исход.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|БЕТСИТИ
|До 100 тысяч рублей
|Приветственный
|«Бетбум»
|До 7 тысяч рублей
|Приветственный
Прямая видеотрансляция из Москвы запланирована на телеканале «Матч ТВ», тематических «KHL» и «KHL Prime», а также в рамках подписок на «Кинопоиске» или «Okko».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|«KHL», «KHL Prime»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«Оkko»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«Кинопоиск»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|AllHockey
|Текстовая
|-
Потери
«Спартак»: нет
ЦСКА: нет
Аналитики FONBET установили близкие коэффициенты успех обеих команд: 2.35 - на первую, 2.70 - на вторую. Ничья котируется за 4.30.
Эксперты отдают небольшое предпочтение хозяевам льда, несмотря на двукратное преимущество ЦСКА в личных встречах.
Билеты на игру можно приобрести посредством официального сайта столичного клуба. Минимальная стоимость составляет 2 100 рублей.