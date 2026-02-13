Спартак - ЦСКА, прогноз на 12 февраля: ставки и коэффициенты на матч КХЛ

Олимпиада Олимпиадой, но мимо дерби «Спартак» - ЦСКА московский любитель хоккея вряд ли пройдет. Это одно из самых принципиальных противостояний КХЛ. Очередной его раунд запланирован на вечер четверга. В текущем сезоне земляки встречались уже четырежды, но на территории красно-белых поспорят всего во второй раз.

Два прошлых дерби, в конце прошлого и начале нынешнего годов, прошли на «Арене-ЦСКА» и принесли одинаковый результат - 2:1 в пользу красно-синих. В октябре 2025-го дома красно-белые взяли верх - 3:2.

Спартаковцы подходят к игре раздосадованными двумя подряд поражениями - от «Локо» и «Динамо». ЦСКА, напротив, шесть матчей не теряет очков. В то же время обе команды в последнее время выступают не слишком результативно. У спартаковцев из девяти матчей семь были на тотал меньше 5.5. Ждем чего-то подобного и сегодня.