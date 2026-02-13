Ведомости
Спартак - ЦСКА, прогноз на 12 февраля: ставки и коэффициенты на матч КХЛ

В личных встречах пока двукратный перевес на стороне армейцев
Валентин Васильев

Очередной игровой день в FONBET Континентальной хоккейной лиге увенчает столичное дерби повышенной принципиальности. «Спартак» принимает ЦСКА. Крупнейшие легальные букмекеры уже представили широкие линии на игру - рассмотрим их на предмет интересных вариантов для пари. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Спартак» (Москва)  

12.02.2026, Чт

19:30 МСК

ЦСКА  (Москва)  

П1 - 2.35

Х - 4.30

П2 - 2.70

Турнир: чемпионат КХЛ

Стадион: ДС «Мегаспорт» (Москва)

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Спартак»20341138-185
ЦСКА41320185-138

Последние пять матчей «Спартака»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

10.02.2026«Спартак»

2:3

«Динамо» М

КХЛ

04.02.2026«Локомотив»

3:1

«Спартак»

КХЛ

02.02.2026«Северсталь»

1:5

«Спартак»

КХЛ

30.01.2026«Спартак»

4:0

СКА

КХЛ

28.01.2026«Спартак»

6:2

«Лада»

КХЛ

Последние пять матчей  ЦСКА:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

05.02.2026«Шанхайские драконы»

0:1

ЦСКА

КХЛ

03.02.2026ЦСКА

3:1

«Сочи»

КХЛ

01.02.2026ЦСКА

3:2 Б

СКА

КХЛ

28.01.2026«Динамо» М

32:4

ЦСКА

КХЛ

26.01.2026ЦСКА

4:2

«Северсталь» 

КХЛ

Место в турнирной таблице

В таблице западной конференции земляки занимают соседние места: армейцы опережают спартаковцев на четыре очка.

МестоКомандаИВВОВБПБПОПШайбыО
1Локомотив5528441414147-10777
2Динамо Мн5427234315195-13271
3Северсталь5525713118164-14870
4Торпедо5524532318158-14469
5ЦСКА5427117117136-12366
6Спартак5323232419161-15862
7Динамо М5419283121145-14062
8СКА5320523320149-14460
9Шанхайские Драконы5415316326134-17947
10Лада5514114233124-19338
11ХК Сочи5213020730108-18637

Прогноз на матч

Олимпиада Олимпиадой, но мимо дерби «Спартак» - ЦСКА московский любитель хоккея вряд ли пройдет. Это одно из самых принципиальных противостояний КХЛ. Очередной его раунд запланирован на вечер четверга. В текущем сезоне земляки встречались уже четырежды, но на территории красно-белых поспорят всего во второй раз.

Два прошлых дерби, в конце прошлого и начале нынешнего годов, прошли на «Арене-ЦСКА» и принесли одинаковый результат - 2:1 в пользу красно-синих. В октябре 2025-го дома красно-белые взяли верх - 3:2.

Спартаковцы подходят к игре раздосадованными двумя подряд поражениями - от «Локо» и «Динамо». ЦСКА, напротив, шесть матчей не теряет очков. В то же время обе команды в последнее время выступают не слишком результативно. У спартаковцев из девяти матчей семь были на тотал меньше 5.5. Ждем чего-то подобного и сегодня. 

FONBET  дает коэффициент 1.60 на этот исход. 

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
FONBET До 15 тысяч рублейПриветственный
БЕТСИТИДо 100 тысяч рублейПриветственный
«Бетбум»До 7 тысяч рублейПриветственный

Прямая видеотрансляция из Москвы запланирована на телеканале «Матч ТВ», тематических «KHL» и «KHL Prime», а также в рамках подписок на «Кинопоиске» или «Okko». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
«KHL», «KHL Prime»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«Оkko»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«Кинопоиск»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
AllHockeyТекстовая-

Составы команд

«Спартак»: нет

ЦСКА: нет

Коэффициенты букмекеров

Аналитики FONBET  установили близкие коэффициенты успех обеих команд: 2.35 - на первую, 2.70 - на вторую. Ничья котируется за 4.30.

Вопросы и ответы

Кто выиграет в матче «Спартак» - ЦСКА?

Эксперты отдают небольшое предпочтение хозяевам льда, несмотря на двукратное преимущество ЦСКА в личных встречах. 

Где купить билет на матч «Спартак» - ЦСКА?

Билеты на игру можно приобрести посредством официального сайта столичного клуба. Минимальная стоимость составляет 2 100 рублей.

