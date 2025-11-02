Спартак Кострома - Черноморец, 2 ноября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Партнерский проект
На первое воскресенье ноября в Лиге PARI запланировано всего два матча 17-го тура. Костромской «Спартак» попытается оборвать подзатянувшуюся полосу без побед в де-юре домашней игре с «Черноморцем». Рассказываем, в каком состоянии соперники подошли к очной встрече.
Турнир: Лига PARI, 17-й тур
Стадион: «Арена Химки» (Химки)
Главный судья: Волошин (Смоленск)
История официальных матчей:
Ранее команды не встречались.
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Спартак»
|0
|0
|0
|0-0
|«Черноморец»
|0
|0
|0
|0-0
Последние пять матчей «Спартака»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|25.10.2025
|«Шинник»
2:2
«Спартак»
Лига PARI
|19.10.2025
|«Енисей»
1:0
«Спартак»
Лига PARI
|11.10.2025
|«Спартак»
1:1
«КАМАЗ»
Лига PARI
|04.10.2025
|«Уфа»
0:0
«Спартак»
Лига PARI
|29.09.2025
|«Спартак»
1:1
«Волга»
Лига PARI
Последние пять матчей «Черноморца»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|25.10.2025
|«Черноморец»
0:0
«Челябинск»
Лига PARI
|20.10.2025
|«Черноморец»
1:1
«Нефтехимик»
Лига PARI
|16.10.2025
|«Черноморец»
1:2
«Кубань Холдинг»
Кубок России
|12.10.2025
|«Ротор»
2:0
«Черноморец»
Лига PARI
|05.10.2025
|«Торпедо»
1:4
«Черноморец»
Лига PARI
За 16 туров костромичи набрали почти в два раза больше очков, чем новороссийцы - соответственно, 30 против 17.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Факел
|16
|10
|3
|3
|17-9
|33
|2. Урал
|15
|9
|3
|3
|24-16
|30
|3. Спартак Кострома
|16
|8
|6
|2
|24-16
|30
|4. Родина
|16
|7
|6
|3
|23-14
|27
|5. Ротор
|16
|7
|5
|4
|20-11
|26
|6. КАМАЗ
|16
|7
|5
|4
|28-17
|26
|7. Челябинск
|15
|6
|7
|2
|20-12
|25
|8. СКА-Хабаровск
|16
|6
|5
|5
|16-16
|23
|9. Нефтехимик
|16
|4
|7
|5
|18-20
|19
|10. Шинник
|16
|4
|7
|5
|12-13
|19
|11. Черноморец
|16
|4
|5
|7
|19-20
|17
|12. Енисей
|16
|4
|5
|7
|12-21
|17
|13. Арсенал
|16
|3
|8
|5
|23-22
|17
|14. Уфа
|16
|3
|7
|6
|18-20
|16
|15. Волга
|16
|4
|3
|9
|17-28
|15
|16. Сокол
|16
|2
|8
|6
|9-16
|14
|17. Торпедо
|16
|3
|5
|8
|13-24
|14
|18. Чайка
|16
|2
|5
|9
|14-32
|11
История взаимоотношений этих клубов начинается с чистого листа: никогда прежде они не пересекались. Так что предстоящий матч по-своему исторический - по крайней мере, для его непосредственных участников.
Какие цели преследуют команды в этом сезоне, так сразу и не определишь. Новичок дивизиона довольно долгое время лидировал в таблице, тогда как бронзовый призер только недавно вырвался из зоны вылета. Дальнейшие траектории «Спартака» и «Черноморца» тоже предугадать сложно.
Номинальные хозяева не побеждают уже шесть матчей подряд, гости - четыре. Игры на ноль что для одних, что для других редкость. У костромичей за 10 игр набралось всего два «сухаря», у новороссийцев - три. При таких вводных обмен голами в Химках не выглядит невероятным, несмотря на высокий коэффициент 2.30 от PARI.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
🎁 «Фонбет»
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
🎁 PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
🎁 Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный, без депозита
Прямая трансляция из ближнего Подмосковья запланирована на сайте БК PARI.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|PARI
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Спартак»: Рубцов (травма)
«Черноморец»: Николаев, Кирш (оба - дисквалификации), Магомедов (травма)
PARI дает высокий коэффициент на победу номинальных хозяев поля - 2.15. На успех гостей котировка еще выше - 3.90. Удачная ставка на ничью обещает трехкратный выигрыш.
Получить до 25 000 рублей от PARI
Сразу двум «низовым» вариантам присвоен коэффициент 5.50 на рынке точного счета - 0:0 и 1:0.
Видеотрансляции матчей второго по статусу национального дивизиона доступны на сайте букмекерской конторы PARI.
Приобрести билет на игру можно на официальном сайте костромской команды. Цена начинается от 100 рублей.
В связи с отсутствием подогрева поля на стадионе поселка Караваево один из лидеров сезона проведет оставшиеся домашние матчи года в Химках.