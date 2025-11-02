Ведомости
1 ноября 11:06ГлавнаяПрогнозыФутболЛига PARI

Спартак Кострома - Черноморец, 2 ноября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Команда-сенсация первенства вспомнит вкус победы?
Валентин Васильев

На первое воскресенье ноября в Лиге PARI запланировано всего два матча 17-го тура. Костромской «Спартак» попытается оборвать подзатянувшуюся полосу без побед в де-юре домашней игре с «Черноморцем». Рассказываем, в каком состоянии соперники подошли к очной встрече. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Спартак» (Кострома)

02.11.2025, Вс
17:00 МСК

«Черноморец» (Новороссийск)

П1 - 2.15

Х - 3.00

П2 - 3.90

Турнир: Лига PARI, 17-й тур

Стадион:  «Арена Химки» (Химки)

Главный судья: Волошин (Смоленск)

Форма команд

История официальных матчей:

Ранее команды не встречались.

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Спартак»0000-0
«Черноморец»0000-0

Последние пять матчей «Спартака»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

25.10.2025«Шинник»

2:2

«Спартак»

Лига PARI

19.10.2025«Енисей»

1:0

«Спартак»

Лига PARI

11.10.2025«Спартак»

1:1

«КАМАЗ»

Лига PARI

04.10.2025«Уфа»

0:0

«Спартак»

Лига PARI

29.09.2025«Спартак»

1:1

«Волга»

Лига PARI

Последние пять матчей «Черноморца»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

25.10.2025«Черноморец»

0:0

«Челябинск»

Лига PARI

20.10.2025«Черноморец»

1:1

«Нефтехимик»

Лига PARI

16.10.2025«Черноморец»

1:2

«Кубань Холдинг»

Кубок России

12.10.2025«Ротор»

2:0

«Черноморец»

Лига PARI

05.10.2025«Торпедо»

1:4

«Черноморец»

Лига PARI

Место в турнирной таблице

За 16 туров костромичи набрали почти в два раза больше очков, чем новороссийцы - соответственно, 30 против 17. 

КлубИВНПМячиОчки
1. Факел16103317-933
2. Урал1593324-1630
3. Спартак Кострома1686224-1630
4. Родина1676323-1427
5. Ротор1675420-1126
6. КАМАЗ1675428-1726
7. Челябинск1567220-1225
8. СКА-Хабаровск1665516-1623
9. Нефтехимик1647518-2019
10. Шинник1647512-1319
11. Черноморец1645719-2017
12. Енисей1645712-2117
13. Арсенал1638523-2217
14. Уфа1637618-2016
15. Волга1643917-2815
16. Сокол162869-1614
17. Торпедо1635813-2414
18. Чайка1625914-3211

Прогноз на матч

История взаимоотношений этих клубов начинается с чистого листа: никогда прежде они не пересекались. Так что предстоящий матч по-своему исторический - по крайней мере, для его непосредственных участников.

Какие цели преследуют команды в этом сезоне, так сразу и не определишь. Новичок дивизиона довольно долгое время лидировал в таблице, тогда как бронзовый призер только недавно вырвался из зоны вылета. Дальнейшие траектории «Спартака» и «Черноморца» тоже предугадать сложно. 

Номинальные хозяева не побеждают уже шесть матчей подряд, гости - четыре. Игры на ноль что для одних, что для других редкость. У костромичей за 10 игр набралось всего два «сухаря», у новороссийцев - три. При таких вводных обмен голами в Химках не выглядит невероятным, несмотря на высокий коэффициент 2.30 от PARI.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
🎁 «Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
🎁 PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
🎁 WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита

Трансляции

Прямая трансляция из ближнего Подмосковья запланирована на сайте БК PARI.

ВещательТип трансляцииУсловия
PARIВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Спорт-экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Спартак»: Рубцов (травма)

«Черноморец»: Николаев, Кирш (оба - дисквалификации), Магомедов (травма)

Коэффициенты букмекеров

PARI дает высокий коэффициент на победу номинальных хозяев поля - 2.15. На успех гостей котировка еще выше - 3.90. Удачная ставка на ничью обещает трехкратный выигрыш.

Получить до 25 000 рублей от PARI

Вопросы и ответы

С каким счетом завершится матч «Спартак» Кострома - «Черноморец»? 

Сразу двум «низовым» вариантам присвоен коэффициент 5.50 на рынке точного счета - 0:0 и 1:0.

Где смотреть бесплатно матч «Спартак» Кострома - «Черноморец»?

Видеотрансляции матчей второго по статусу национального дивизиона доступны на сайте букмекерской конторы PARI.

Где купить билеты на матч «Спартак» Кострома - «Черноморец»?

Приобрести билет на игру можно на официальном сайте костромской команды. Цена  начинается от 100 рублей.

Где будет играть домашние матчи «Спартак» Кострома?

В связи с отсутствием подогрева поля на стадионе поселка Караваево один из лидеров сезона проведет оставшиеся домашние матчи года в Химках.

Лучшие бонусы

