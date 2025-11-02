Спартак Кострома - Черноморец, 2 ноября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

История взаимоотношений этих клубов начинается с чистого листа: никогда прежде они не пересекались. Так что предстоящий матч по-своему исторический - по крайней мере, для его непосредственных участников.

Какие цели преследуют команды в этом сезоне, так сразу и не определишь. Новичок дивизиона довольно долгое время лидировал в таблице, тогда как бронзовый призер только недавно вырвался из зоны вылета. Дальнейшие траектории «Спартака» и «Черноморца» тоже предугадать сложно.

Номинальные хозяева не побеждают уже шесть матчей подряд, гости - четыре. Игры на ноль что для одних, что для других редкость. У костромичей за 10 игр набралось всего два «сухаря», у новороссийцев - три. При таких вводных обмен голами в Химках не выглядит невероятным, несмотря на высокий коэффициент 2.30 от PARI.