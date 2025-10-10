Спартак Кострома - КАМАЗ, 11 октября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Костромской «Спартак» прощается со своей ареной до весны. Нет, домашние матчи у лидера сезона в этом году еще не закончились - просто оставшиеся он проведет на запасной арене. А в заключительной игре 2025 года в поселке Караваево красно-белые примут «КАМАЗ» из Набережных Челнов. Анализируем предматчевые расклады и наиболее интересных предложениях легальных букмекеров на игру.
Турнир: Лига PARI, 14-й тур
Стадион: «СШОР им. А.В. Голубева» (Кострома)
Главный судья: Сидорин (Москва)
История официальных матчей:
Ранее команды не встречались.
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Спартак»
|0
|1
|0
|0-0
|«КАМАЗ»
|0
|1
|0
|0-0
Последние пять матчей «Спартака»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|04.10.2025
|«Уфа»
0:0
«Спартак»
Лига PARI
|29.09.2025
|«Спартак»
1:1
«Волга»
Лига PARI
|25.09.2025
|«КАМАЗ»
0:0, пен. 5:4
«Спартак»
Кубок России
|20.09.2025
|«Чайка»
2:4
«Спартак»
Лига PARI
|13.09.2025
|«Арсенал»
1:2
«Спартак»
Лига PARI
Последние пять матчей «КАМАЗа»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|06.10.2025
|«КАМАЗ»
5:1
«Урал»
Лига PARI
|29.09.2025
|«Черноморец»
1:0
«КАМАЗ»
Лига PARI
|25.09.2025
|«КАМАЗ»
0:0, пен. 5:4
«Спартак» Кострома
Кубок России
|20.09.2025
|«КАМАЗ»
0:0
«Шинник»
Лига PARI
|14.09.2025
|«Ротор»
3:0
«КАМАЗ»
Лига PARI
Перед 13-м туров костромичи продолжают удерживать лидерство в таблице, тогда как челнинцы идут шестыми.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Спартак Кострома
|13
|8
|4
|1
|21-12
|28
|2. Факел
|13
|8
|3
|2
|12-8
|27
|3. Урал
|13
|7
|3
|3
|21-15
|24
|4. Челябинск
|13
|6
|5
|2
|18-10
|23
|5. Ротор
|13
|6
|4
|3
|18-7
|22
|6. КАМАЗ
|13
|6
|4
|3
|21-14
|22
|7. Родина
|13
|5
|5
|3
|19-13
|20
|8. СКА-Хабаровск
|13
|5
|4
|4
|15-14
|19
|9. Нефтехимик
|13
|4
|6
|3
|13-13
|18
|10. Шинник
|13
|4
|5
|4
|10-10
|17
|11. Арсенал
|13
|3
|6
|4
|18-16
|15
|12. Черноморец
|13
|4
|3
|6
|18-17
|15
|13. Волга
|13
|3
|3
|7
|13-23
|12
|14. Уфа
|13
|2
|6
|5
|13-14
|12
|15. Енисей
|13
|2
|5
|6
|7-14
|11
|16. Сокол
|13
|1
|6
|6
|6-14
|9
|17. Торпедо
|13
|2
|3
|8
|8-20
|9
|18. Чайка
|13
|1
|5
|7
|9-26
|8
Всего пару недель назад команды встречались в Кубке России по футболу в Набережных Челнах. Именно «КАМАЗ» вывел из борьбы за хрустальный трофей лидера Лиги PARI. Теперь команды впервые в истории сразятся в первенстве страны. Вот только Ильдар Ахметзянов до Костромы не доехал - в промежутке между турами ЛЛМ принял «Оренбург».
У хозяев помимо естественного желания отыграться за кубковую неудачу присутствует еще один мощный стимул в этом матче. В субботу они закроют осенний цикл игр на стадионе имени Голубева ввиду отсутствия на нем системы подогрева поля. Разумеется, костромичи преисполнены желания перед «переселением» порадовать родную публику. Гостям же не избежать некоторой растерянности поле неожиданной потери главного тренера. Поэтому наш прогноз на этот матч незатейлив: победа Костромы.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
Прямая трансляция из поселка Караваево Костромской области запланирована на сайте БК PARI.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|PARI
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Спартак»: Рубцов (травма)
«КАМАЗ»: нет
PARI установила высокий коэффициент на домашнюю победу лидера сезона - 1.97. Впрочем, на гостей он в два раза выше. На ничью можно поставить по котировке 3.10.
Букмекеры PARI предлагают коэффициентом 6.00 на победу местной команды со счетом 1:0.
Онлайн-трансляции матчей дивизиона доступны на ресурсах «Матч ТВ» и букмекерской конторы PARI.
Приобрести билеты можно на официальном сайте костромской команды. Цена билетов составляет всего 100 рублей.
Оставшиеся «домашки» 2025 года - с «Черноморцем», «Родиной» и «Торпедо» - костромичи поведут на резервной арене (стадион уточняется).