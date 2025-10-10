Ведомости
Спартак Кострома - КАМАЗ, 11 октября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Последний матч красно-белых на своем стадионе и первая игра челнинцев без Ахметзянова
Валентин Васильев

Костромской «Спартак» прощается со своей ареной до весны. Нет, домашние матчи у лидера сезона в этом году еще не закончились - просто оставшиеся он проведет на запасной арене. А в заключительной игре 2025 года в поселке Караваево красно-белые примут «КАМАЗ» из Набережных Челнов.  Анализируем предматчевые расклады и наиболее интересных предложениях легальных букмекеров на игру.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Спартак» (Кострома)

11.10.2025, Сб

15:00 МСК

«КАМАЗ» (Набережные Челны)

П1 - 1.97

Х - 3.10

П2 - 3.95

Турнир: Лига PARI, 14-й тур

Стадион:  «СШОР им. А.В. Голубева» (Кострома)

Главный судья: Сидорин (Москва)

Форма команд

Свернуть

История официальных матчей:

Ранее команды не встречались.

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Спартак»0100-0
«КАМАЗ»0100-0

Последние пять матчей «Спартака»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

04.10.2025«Уфа»

0:0

«Спартак»

Лига PARI

29.09.2025«Спартак»

1:1

«Волга»

Лига PARI

25.09.2025«КАМАЗ»

0:0, пен. 5:4

«Спартак»

Кубок России

20.09.2025«Чайка»

2:4

«Спартак»

Лига PARI

13.09.2025«Арсенал»

1:2

«Спартак»

Лига PARI

Последние пять матчей «КАМАЗа»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

06.10.2025«КАМАЗ»

5:1

«Урал»

Лига PARI

29.09.2025«Черноморец»

1:0

«КАМАЗ»

Лига PARI

25.09.2025«КАМАЗ»

0:0, пен. 5:4

«Спартак» Кострома

Кубок России

20.09.2025«КАМАЗ»

0:0

«Шинник»

Лига PARI

14.09.2025«Ротор»

3:0

«КАМАЗ»

Лига PARI

Место в турнирной таблице

Свернуть

Перед 13-м туров костромичи продолжают удерживать лидерство в таблице, тогда как челнинцы идут шестыми.

КлубИВНПМячиОчки
1. Спартак Кострома1384121-1228
2. Факел1383212-827
3. Урал1373321-1524
4. Челябинск1365218-1023
5. Ротор1364318-722
6. КАМАЗ1364321-1422
7. Родина1355319-1320
8. СКА-Хабаровск1354415-1419
9. Нефтехимик1346313-1318
10. Шинник1345410-1017
11. Арсенал1336418-1615
12. Черноморец1343618-1715
13. Волга1333713-2312
14. Уфа1326513-1412
15. Енисей132567-1411
16. Сокол131666-149
17. Торпедо132388-209
18. Чайка131579-268

Прогноз на матч

Свернуть

Всего пару недель назад команды встречались в Кубке России по футболу в Набережных Челнах. Именно «КАМАЗ» вывел из борьбы за хрустальный трофей лидера Лиги PARI. Теперь команды впервые в истории сразятся в первенстве страны. Вот только Ильдар Ахметзянов до Костромы не доехал - в промежутке между турами ЛЛМ принял «Оренбург».

У хозяев помимо естественного желания отыграться за кубковую неудачу присутствует еще один мощный стимул в этом матче. В субботу они закроют осенний цикл игр на стадионе имени Голубева ввиду отсутствия на нем системы подогрева поля. Разумеется, костромичи преисполнены желания перед «переселением» порадовать родную публику. Гостям же не избежать некоторой растерянности поле неожиданной потери главного тренера. Поэтому наш прогноз на этот матч незатейлив: победа Костромы.   

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
🎁 «Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
🎁 PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
🎁 WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита

Трансляции

Свернуть

Прямая трансляция из поселка Караваево Костромской области запланирована на сайте БК PARI.

ВещательТип трансляцииУсловия
PARIВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Спорт-экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Спартак»: Рубцов (травма)

«КАМАЗ»: нет

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

PARI установила высокий коэффициент на домашнюю победу лидера сезона - 1.97. Впрочем, на гостей он в два раза выше.  На ничью можно поставить по котировке 3.10.

Получить до 25 000 рублей от PARI

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом завершится матч «Спартак» Кострома - «КАМАЗ»? 

Букмекеры PARI предлагают коэффициентом 6.00 на победу местной команды со счетом 1:0.

Где смотреть бесплатно матч «Спартак» Кострома - «КАМАЗ»?

Онлайн-трансляции матчей дивизиона доступны на ресурсах «Матч ТВ» и букмекерской конторы PARI.

Где купить билеты на матч «Спартак» Кострома - «КАМАЗ»?

Приобрести билеты можно на официальном сайте костромской команды. Цена билетов составляет всего 100 рублей.

Где будет играть домашние матчи «Спартак» Кострома?

Оставшиеся «домашки» 2025 года - с «Черноморцем», «Родиной» и «Торпедо» - костромичи поведут на резервной арене (стадион уточняется).

