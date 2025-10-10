Спартак Кострома - КАМАЗ, 11 октября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Всего пару недель назад команды встречались в Кубке России по футболу в Набережных Челнах. Именно «КАМАЗ» вывел из борьбы за хрустальный трофей лидера Лиги PARI. Теперь команды впервые в истории сразятся в первенстве страны. Вот только Ильдар Ахметзянов до Костромы не доехал - в промежутке между турами ЛЛМ принял «Оренбург».

У хозяев помимо естественного желания отыграться за кубковую неудачу присутствует еще один мощный стимул в этом матче. В субботу они закроют осенний цикл игр на стадионе имени Голубева ввиду отсутствия на нем системы подогрева поля. Разумеется, костромичи преисполнены желания перед «переселением» порадовать родную публику. Гостям же не избежать некоторой растерянности поле неожиданной потери главного тренера. Поэтому наш прогноз на этот матч незатейлив: победа Костромы.