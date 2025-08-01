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1 августа 6:43ГлавнаяПрогнозыФутболЛига PARI

Спартак Кострома - Нефтехимик, 3 августа: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Новичок продолжит удивлять?
Валентин Васильев

Костромской дебютант Лиги PARI делает только первые шаги на таком серьезном уровне, но совершенно не теряется в компании более опытных и классных соперников. Три очка у спартаковцев уже есть - в воскресенье постараются удвоить их количество. Вслед за «Факелом» старинный русский город на Волге посетит «Нефтехимик».

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Спартак» (Кострома)

03.08.2025, Вс

15:00 МСК

«Нефтехимик» (Нижнекамск)

П1 - 2.45

Х - 2.85

П2 - 3.35

Турнир: Лига PARI, 3-й тур

Стадион «СШОР им. А.В. Голубева» (поселок Караваево)

Главный судья: Анопа (Благовещенск)

Форма команд

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История официальных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Спартак»0010-4
«Нефтехимик»1004-0

Последние пять матчей «Спартака»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

27.07.2025«Родина»

1:3

«Спартак»

Лига PARI

20.07.2025«Спартак»

0:1

«Факел»

Лига PARI

30.06.2025«Акрон»

0:0

«Спартак»

Товарищеский матч

14.06.2025«Спартак»

0:1

«Ленинградец»

Вторая лига

08.06.2025«Машук-КМВ»

1:1

«Спартак»

Вторая лига

Последние пять матчей «Нефтехимика»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

27.07.2025«Нефтехимик» 

0:0

«Торпедо»

Лига PARI

20.07.2025«Нефтехимик» 

0:0

«Сокол»

Лига PARI

01.07.2025«Сморгонь»

2:2

«Нефтехимик» 

Товарищеский матч

24.05.2025«Алания»

1:2

«Нефтехимик» 

Первая лига

19.05.2025«Нефтехимик» 

0:2

«Черноморец»

Первая лига

Место в турнирной таблице

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Новичок лиги пока идет выше старожила в таблице.

КлубИВНПМячиОчки
1. Челябинск22004-26
2. Урал22004-26
3. Факел22002-06
4. Чайка21103-04
5. КАМАЗ21103-24
6. СКА-Хабаровск21103-24
7. Спартак Кострома21013-23
8. Ротор21012-23
9. Арсенал20202-22
10. Сокол20200-02
11. Нефтехимик20200-02
12. Черноморец20113-41
13. Торпедо20112-31
14. Шинник20111-21
15. Уфа20111-21
16. Родина20112-41
17. Волга20022-40
18. Енисей20021-50

Прогноз на матч

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Команда Кирилла Новикова в новой кампании еще не забивала, но и не пропускала. Оба домашних матча в июле «Нефтехимик» завершил с одинаковым счетом 0:0.

В результатах спартаковцев наблюдается большее разнообразие. Домашнее поражение от фаворита сезона, «Факела», они компенсировали сенсационной победой в Химках над «Родиной» (3:1). Помимо неожиданного исхода игра в Подмосковье была отмечена курьезным голом защитника гостей Дениса Жилмостных, который моментально растиражировали спортивные телеграм-каналы. 

Можно предположить, что игра в Костроме получится достаточно закрытой и незрелищной. Если хотя бы одна из команд отличится голом, будет уже хорошо. Поэтому наш выбор в паре: обе забьют - нет.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Прямая трансляция встречи в Костроме будет доступна на сайтах телеканала «Матч ТВ» и букмекерской конторы PARI.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ» Видеотрансляция на сайте Бесплатно
PARIВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Спорт-экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Спартак»: нет

«Нефтехимик»: Машуков (травма) 

Коэффициенты букмекеров

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PARI предлагает высокие коэффициенты на самые популярные варианты бигмаркета. Победа спартаковцев предлагается за 2.45, а нижнекамцев - за 3.35. На ничью в Костроме можно поставить по котировке 2.85. 

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Вопросы и ответы

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Кто победит в матче «Спартак» - «Нефтехимик»?

У этих команд практически нет совместного бэкграунда. Единственный раз они пересекались два с половиной года назад на товарищеском уровне, и тогда «Нефтехимик» оказался значительно сильнее (4:0). Теперь аналитики находят шансы красно-белых на успех чуть более высокими.

Где смотреть бесплатно матч «Спартак» - «Нефтехимик»?

На сайтах «Матч ТВ» и PARI можно найти трансляции всех игр дивизиона.

Кто играет за «Спартак» Кострома?

Из всех подопечных Евгения Таранухина дороже всех портал transfermarkt оценивает 22-летнего вратаря Михаила Гайдаша (400 тыс евро). 27-летний атакующий полузащитник Саплинов имеет опыт выступлений в РПЛ за «Ростов» и «Уфу».

Где купить билеты на матч «Спартак» Кострома - «Нефтехимик»?

Билеты на игру поступили в продажу через официальный сайт костромского клуба. Цена чисто символическая - 100 рублей. Паспорт болельщика не требуется.

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