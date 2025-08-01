Спартак Кострома - Нефтехимик, 3 августа: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Команда Кирилла Новикова в новой кампании еще не забивала, но и не пропускала. Оба домашних матча в июле «Нефтехимик» завершил с одинаковым счетом 0:0.

В результатах спартаковцев наблюдается большее разнообразие. Домашнее поражение от фаворита сезона, «Факела», они компенсировали сенсационной победой в Химках над «Родиной» (3:1). Помимо неожиданного исхода игра в Подмосковье была отмечена курьезным голом защитника гостей Дениса Жилмостных, который моментально растиражировали спортивные телеграм-каналы.

Можно предположить, что игра в Костроме получится достаточно закрытой и незрелищной. Если хотя бы одна из команд отличится голом, будет уже хорошо. Поэтому наш выбор в паре: обе забьют - нет.