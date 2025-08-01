Спартак Кострома - Нефтехимик, 3 августа: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

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Костромской дебютант Лиги PARI делает только первые шаги на таком серьезном уровне, но совершенно не теряется в компании более опытных и классных соперников. Три очка у спартаковцев уже есть - в воскресенье постараются удвоить их количество. Вслед за «Факелом» старинный русский город на Волге посетит «Нефтехимик».
Турнир: Лига PARI, 3-й тур
Стадион «СШОР им. А.В. Голубева» (поселок Караваево)
Главный судья: Анопа (Благовещенск)
История официальных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Спартак»
|0
|0
|1
|0-4
|«Нефтехимик»
|1
|0
|0
|4-0
Последние пять матчей «Спартака»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|27.07.2025
|«Родина»
1:3
«Спартак»
Лига PARI
|20.07.2025
|«Спартак»
0:1
«Факел»
Лига PARI
|30.06.2025
|«Акрон»
0:0
«Спартак»
Товарищеский матч
|14.06.2025
|«Спартак»
0:1
«Ленинградец»
Вторая лига
|08.06.2025
|«Машук-КМВ»
1:1
«Спартак»
Вторая лига
Последние пять матчей «Нефтехимика»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|27.07.2025
|«Нефтехимик»
0:0
«Торпедо»
Лига PARI
|20.07.2025
|«Нефтехимик»
0:0
«Сокол»
Лига PARI
|01.07.2025
|«Сморгонь»
2:2
«Нефтехимик»
Товарищеский матч
|24.05.2025
|«Алания»
1:2
«Нефтехимик»
Первая лига
|19.05.2025
|«Нефтехимик»
0:2
«Черноморец»
Первая лига
Новичок лиги пока идет выше старожила в таблице.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Челябинск
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|2. Урал
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|3. Факел
|2
|2
|0
|0
|2-0
|6
|4. Чайка
|2
|1
|1
|0
|3-0
|4
|5. КАМАЗ
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|6. СКА-Хабаровск
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|7. Спартак Кострома
|2
|1
|0
|1
|3-2
|3
|8. Ротор
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|9. Арсенал
|2
|0
|2
|0
|2-2
|2
|10. Сокол
|2
|0
|2
|0
|0-0
|2
|11. Нефтехимик
|2
|0
|2
|0
|0-0
|2
|12. Черноморец
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|13. Торпедо
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|14. Шинник
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|15. Уфа
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|16. Родина
|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
|17. Волга
|2
|0
|0
|2
|2-4
|0
|18. Енисей
|2
|0
|0
|2
|1-5
|0
Команда Кирилла Новикова в новой кампании еще не забивала, но и не пропускала. Оба домашних матча в июле «Нефтехимик» завершил с одинаковым счетом 0:0.
В результатах спартаковцев наблюдается большее разнообразие. Домашнее поражение от фаворита сезона, «Факела», они компенсировали сенсационной победой в Химках над «Родиной» (3:1). Помимо неожиданного исхода игра в Подмосковье была отмечена курьезным голом защитника гостей Дениса Жилмостных, который моментально растиражировали спортивные телеграм-каналы.
Можно предположить, что игра в Костроме получится достаточно закрытой и незрелищной. Если хотя бы одна из команд отличится голом, будет уже хорошо. Поэтому наш выбор в паре: обе забьют - нет.
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Прямая трансляция встречи в Костроме будет доступна на сайтах телеканала «Матч ТВ» и букмекерской конторы PARI.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция на сайте
|Бесплатно
|PARI
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Спартак»: нет
«Нефтехимик»: Машуков (травма)
PARI предлагает высокие коэффициенты на самые популярные варианты бигмаркета. Победа спартаковцев предлагается за 2.45, а нижнекамцев - за 3.35. На ничью в Костроме можно поставить по котировке 2.85.
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У этих команд практически нет совместного бэкграунда. Единственный раз они пересекались два с половиной года назад на товарищеском уровне, и тогда «Нефтехимик» оказался значительно сильнее (4:0). Теперь аналитики находят шансы красно-белых на успех чуть более высокими.
На сайтах «Матч ТВ» и PARI можно найти трансляции всех игр дивизиона.
Из всех подопечных Евгения Таранухина дороже всех портал transfermarkt оценивает 22-летнего вратаря Михаила Гайдаша (400 тыс евро). 27-летний атакующий полузащитник Саплинов имеет опыт выступлений в РПЛ за «Ростов» и «Уфу».
Билеты на игру поступили в продажу через официальный сайт костромского клуба. Цена чисто символическая - 100 рублей. Паспорт болельщика не требуется.