Спартак - Локомотив, прогноз на 30 марта: ставки и коэффициенты на матч плей-офф FONBET КХЛ

Партнерский проект
Противостояние «Спартака» с «Локомотивом» на старте плей-офф Континентальной хоккейной лиги изначально было обречено на повышенное внимание публики. С одной стороны - одна из самых популярных команд страны, с другой - фаворит Кубка Гагарина. И пока эта пара сполна оправдывает ожидания: к четвертому матчу в московско-ярославской закрутке еще ничего не ясно. Прикинем шансы сторон в четвертой игре серии.
Турнир: FONBET КХЛ, 1/8 финала, четвертый матч
Стадион: «Арена-2000-Локомотив» (Ярославль)
Счет серии: 1:2
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Спартак»
|17
|5
|33
|130-171
|«Локомотив»
|33
|5
|17
|171-130
Последние пять матчей «Спартака»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|28.03.2026
|«Спартак»
3:4 ОТ
«Локомотив»
КХЛ
|26.03.2026
|«Локомотив»
1:2 ОТ
«Спартак»
Плей-офф КХЛ
|24.03.2026
|«Локомотив»
5:3
«Спартак»
Плей-офф КХЛ
|20.03.2026
|«Спартак»
2:3 Б
«Нефтехимик»
КХЛ
|18.03.2026
|«Спартак»
2:3 Б
ЦСКА
КХЛ
Последние пять матчей «Локомотива»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|28.03.2026
|«Спартак»
3:4 ОТ
«Локомотив»
КХЛ
|26.03.2026
|«Локомотив»
1:2 ОТ
«Спартак»
Плей-офф КХЛ
|24.03.2026
|«Локомотив»
5:3
«Спартак»
Плей-офф КХЛ
|20.03.2026
|«Локомотив»
4:1
«Металлург»
КХЛ
|15.03.2026
|«Динамо» Мн
2:1 Б
«Локомотив»
КХЛ
1/8 финала
Четвертые матчи
30.03.2026, 15:30. «Сибирь» (Новосибирск) – «Металлург» (Магнитогорск)
30.03.2026, 19:30. «Нефтехимик» (Нижнекамск) – «Авангард» (Омск)
30.03.2026, 19:30. «Спартак» (Москва) – «Локомотив» (Ярославль)
30.03.2026, 19:30. «Динамо» (Москва) – «Динамо» (Минск)
Пятые матчи
31.03.2026, 17:00. «Автомобилист» (Екатеринбург) – «Салават Юлаев» (Уфа)
31.03.2026, 19:30. «Ак Барс» (Казань) – «Трактор» (Челябинск)
31.03.2026, 19:30. ЦСКА (Москва) – СКА (Санкт-Петербург)
31.03.2026, 19:30. «Северсталь» (Череповец) – «Торпедо» (Нижний Новгород)
01.04.2026. «Металлург» (Магнитогорск) – «Сибирь» (Новосибирск)
01.04.2026. «Динамо» (Минск) – «Динамо» (Москва)
01.04.2026, 16:30. «Авангард» (Омск) – «Нефтехимик» (Нижнекамск)
01.04.2026, 19:30. «Локомотив» (Ярославль) – «Спартак» (Москва)
Шестые матчи
02.04.2026. «Трактор» (Челябинск) – «Ак Барс» (Казань)
02.04.2026. «Салават Юлаев» (Уфа) – «Автомобилист» (Екатеринбург)
02.04.2026. СКА (Санкт-Петербург) – ЦСКА (Москва)
02.04.2026. «Торпедо» (Нижний Новгород) – «Северсталь» (Череповец)
03.04.2026. «Сибирь» (Новосибирск) – «Металлург» (Магнитогорск)
03.04.2026. «Нефтехимик» (Нижнекамск) – «Авангард» (Омск)
03.04.2026. «Спартак» (Москва) – «Локомотив» (Ярославль)
03.04.2026. «Динамо» (Москва) – «Динамо» (Минск)
У «Спартака» во второй половине марта что ни матч, то триллер. В четырех из пяти предыдущих встреч победитель не был выявлен по итогам основного времени! Дважды сильнейший определялся только в овертайме и столько же раз - в серии буллитов.
Старт серии плей-офф для красно-белых тоже получился драматичным: ведя в счете 2:0 в Ярославле, москвичи в итоге уступили 3:5. Спустя два дня столичный клуб на том же месте вернул обидчику должок - одержал волевую победу (2:1). Однако первая встреча команд в Москве снова принесла успех «железнодорожникам»: решающую шайбу в овертайме забросил Артур Каюмов.
Очные противоборства команд в Москве традиционно отличает повышенная результативность. По результатам матчей это четко прослеживается: 4:2, 3:6, 2:3, 3:4.
Титульный спонсор лиги дает коэффициент 1.75 на тотал больше 4.5.
Прямую трансляцию игры можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ», а также на сайтах matchtv.ru, sportbox.ru и в приложении FONBET.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|FONBET
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|Sports.ru
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Аналитики FONBET установили коэффициент 1.90 победу гостей и ровно в два раза выше - на хозяев. Ничья котируется в конторе за 4.10.
Эксперты отдают предпочтение и в матче, и в серии железнодорожникам.
