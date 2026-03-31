Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



ГлавнаяПрогнозыХоккейКонтинентальная хоккейная лига (КХЛ)

Спартак - Локомотив, прогноз на 30 марта: ставки и коэффициенты на матч плей-офф FONBET КХЛ

Обновлено:
Матч дня в Кубке Гагарина!
Валентин Васильев

Противостояние «Спартака» с «Локомотивом» на старте плей-офф Континентальной хоккейной лиги изначально было обречено на повышенное внимание публики. С одной стороны - одна из самых популярных команд страны, с другой - фаворит Кубка Гагарина. И пока эта пара сполна оправдывает ожидания: к четвертому матчу в московско-ярославской закрутке еще ничего не ясно. Прикинем шансы сторон в четвертой игре серии.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Спартак» (Москва)

30.03.2026, Пн

19:30 МСК

 «Локомотив» (Ярославль)

П1 - 3.80

Х - 4.10

П2 - 1.90

Турнир: FONBET КХЛ, 1/8 финала, четвертый матч

Стадион: «Арена-2000-Локомотив» (Ярославль)

Счет серии: 1:2

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Спартак»17533130-171
«Локомотив»33517171-130

Последние пять матчей  «Спартака»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

28.03.2026«Спартак»

3:4 ОТ

«Локомотив»

КХЛ

26.03.2026«Локомотив»

1:2 ОТ

«Спартак»

Плей-офф КХЛ

24.03.2026«Локомотив»

5:3

«Спартак»

Плей-офф КХЛ

20.03.2026«Спартак»

2:3 Б

«Нефтехимик»

КХЛ

18.03.2026«Спартак»

2:3 Б

ЦСКА

КХЛ

Последние пять матчей «Локомотива»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

28.03.2026«Спартак»

3:4 ОТ

«Локомотив»

КХЛ

26.03.2026«Локомотив»

1:2 ОТ

«Спартак»

Плей-офф КХЛ

24.03.2026«Локомотив»

5:3

«Спартак»

Плей-офф КХЛ

20.03.2026«Локомотив»

4:1

«Металлург»

КХЛ

15.03.2026«Динамо» Мн

2:1 Б

«Локомотив»

КХЛ

Ближайшие игры

Свернуть

1/8 финала

Четвертые матчи

30.03.2026, 15:30. «Сибирь» (Новосибирск) – «Металлург» (Магнитогорск)

30.03.2026, 19:30. «Нефтехимик» (Нижнекамск) – «Авангард» (Омск)

30.03.2026, 19:30. «Спартак» (Москва) – «Локомотив» (Ярославль)

30.03.2026, 19:30. «Динамо» (Москва) – «Динамо» (Минск)

Пятые матчи

31.03.2026, 17:00. «Автомобилист» (Екатеринбург) – «Салават Юлаев» (Уфа)

31.03.2026, 19:30. «Ак Барс» (Казань) – «Трактор» (Челябинск)

31.03.2026, 19:30. ЦСКА (Москва) – СКА (Санкт-Петербург)

31.03.2026, 19:30. «Северсталь» (Череповец) – «Торпедо» (Нижний Новгород)

01.04.2026. «Металлург» (Магнитогорск) – «Сибирь» (Новосибирск)

01.04.2026. «Динамо» (Минск) – «Динамо» (Москва)

01.04.2026, 16:30. «Авангард» (Омск) – «Нефтехимик» (Нижнекамск)

01.04.2026, 19:30. «Локомотив» (Ярославль) – «Спартак» (Москва)

Шестые матчи

02.04.2026. «Трактор» (Челябинск) – «Ак Барс» (Казань)

02.04.2026. «Салават Юлаев» (Уфа) – «Автомобилист» (Екатеринбург)

02.04.2026. СКА (Санкт-Петербург) – ЦСКА (Москва)

02.04.2026. «Торпедо» (Нижний Новгород) – «Северсталь» (Череповец)

03.04.2026. «Сибирь» (Новосибирск) – «Металлург» (Магнитогорск)

03.04.2026. «Нефтехимик» (Нижнекамск) – «Авангард» (Омск)

03.04.2026. «Спартак» (Москва) – «Локомотив» (Ярославль)

03.04.2026. «Динамо» (Москва) – «Динамо» (Минск)

Прогноз на матч

Свернуть

У «Спартака» во второй половине марта что ни матч, то триллер. В четырех из пяти предыдущих встреч победитель не был выявлен по итогам основного времени! Дважды сильнейший определялся только в овертайме и столько же раз - в серии буллитов.

Старт серии плей-офф для красно-белых тоже получился драматичным: ведя в счете 2:0 в Ярославле, москвичи в итоге уступили 3:5. Спустя два дня столичный клуб на том же месте вернул обидчику должок - одержал волевую победу (2:1). Однако первая встреча команд в Москве снова принесла успех «железнодорожникам»: решающую шайбу в овертайме забросил Артур Каюмов. 

Очные противоборства команд в Москве традиционно отличает повышенная результативность. По результатам матчей это четко прослеживается: 4:2, 3:6, 2:3, 3:4. 

Титульный спонсор лиги дает коэффициент 1.75 на тотал больше 4.5. 

Свернуть

Трансляции

Свернуть

Прямую трансляцию игры можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ», а также на сайтах matchtv.ru, sportbox.ru и в приложении FONBET. 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
FONBETВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
Sports.ruТекстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Аналитики FONBET установили коэффициент 1.90 победу гостей и ровно в два раза выше - на хозяев. Ничья котируется в конторе за 4.10.

Вопросы и ответы

Свернуть

Кто выиграет в матче «Спартак» - «Локомотив»?

Эксперты отдают предпочтение и в матче, и в серии железнодорожникам.

Кто выйдет в четвертьфинал?

10-кратный выигрыш относительно номинала обещает удачная ставка на победу спартаковцев в серии. Коэффициент на успех ярославцев установлен на минимальной отметке 1.05.

Где купить билет на матч «Спартак» - «Локомотив»?

Билеты на игру  можно приобрести на официальном сайте столичного клуба. Минимальная стоимость составляет 1 700 рублей.

Вопросы и ответы

