Спартак - Локомотив, прогноз на 30 марта: ставки и коэффициенты на матч плей-офф FONBET КХЛ

У «Спартака» во второй половине марта что ни матч, то триллер. В четырех из пяти предыдущих встреч победитель не был выявлен по итогам основного времени! Дважды сильнейший определялся только в овертайме и столько же раз - в серии буллитов.

Старт серии плей-офф для красно-белых тоже получился драматичным: ведя в счете 2:0 в Ярославле, москвичи в итоге уступили 3:5. Спустя два дня столичный клуб на том же месте вернул обидчику должок - одержал волевую победу (2:1). Однако первая встреча команд в Москве снова принесла успех «железнодорожникам»: решающую шайбу в овертайме забросил Артур Каюмов.

Очные противоборства команд в Москве традиционно отличает повышенная результативность. По результатам матчей это четко прослеживается: 4:2, 3:6, 2:3, 3:4.

