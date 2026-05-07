Спартак - Рубин, 11 мая: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

В понедельник, 11 мая, в Москве пройдут сразу два матча предпоследнего тура чемпионата России по футболу. Более ранний временной слот отдан «Спартаку» с «Рубином». Букмекеры уже выкатили широкие линии на игру в Тушино. Расскажем о самых перспективных вариантах для пари.
Турнир: чемпионат России по футболу, 29-й тур
Стадион: «Лукойл Арена» (Москва, Россия)
Судьи: еще не определены
История официальных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Спартак»
|25
|11
|15
|71-47
|«Рубин»
|15
|11
|25
|47-71
Последние пять матчей «Спартака»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|06.05.2026
|«Спартак»
1:0
ЦСКА
Кубок России
|01.05.2026
|«Крылья Советов»
2:1
«Спартак»
РПЛ
|26.04.2026
|«Пари НН»
1:2
«Спартак»
РПЛ
|23.04.2026
|«Спартак»
1:2
«Краснодар»
РПЛ
|19.04.2026
|«Спартак»
3:1
«Ахмат»
РПЛ
Последние пять матчей «Рубина»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|02.05.2026
|«Балтика»
0:1
«Рубин»
РПЛ
|25.04.2026
|«Рубин»
0:0
ЦСКА
РПЛ
|22.04.2026
|«Динамо» (Москва)
0:1
«Рубин»
РПЛ
|18.04.2026
|«Рубин»
1:1
«Акрон»
РПЛ
|11.04.2026
|«Рубин»
0:0
«Оренбург»
РПЛ
За два тура до финиша москвичи на шесть очков опережают казанцев в таблице РПЛ.
|Место
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Краснодар
|28
|19
|6
|3
|56-21
|63
|2
|Зенит
|28
|18
|8
|2
|50-18
|62
|3
|Локомотив
|28
|13
|11
|4
|52-36
|50
|4
|Спартак
|28
|14
|6
|8
|45-38
|48
|5
|Балтика
|28
|11
|13
|4
|37-18
|46
|6
|ЦСКА
|28
|13
|6
|9
|39-31
|45
|7
|Рубин
|28
|11
|9
|8
|26-26
|42
|8
|Динамо Москва
|28
|10
|9
|9
|47-38
|39
|9
|Ахмат
|28
|9
|8
|11
|33-37
|35
|10
|Ростов
|28
|7
|9
|12
|22-30
|30
|11
|Крылья Советов
|28
|7
|8
|13
|31-48
|29
|12
|Акрон
|28
|6
|9
|13
|33-46
|27
|13
|Оренбург
|28
|6
|8
|14
|28-41
|26
|14
|Динамо Махачкала
|28
|5
|9
|14
|18-36
|24
|15
|Пари НН
|28
|6
|4
|18
|23-46
|22
|16
|Сочи
|28
|6
|3
|19
|27-57
|21
Обе команды в прекрасном настроении и хорошей форме подходят к понедельничному матчу. «Спартак» посреди недели в напряженном дерби с ЦСКА вырвал билет в Суперфинал Кубка России, тогда как «Рубину» в прошлом туре удалось то, что не вышло даже у топов - вывезти три очка из Калининграда.
Казанский клуб вообще этой весной еще не проигрывал. Единственное «официальное» поражение с Франком Артигой «Рубин» потерпел еще в последний день зимы - 1:2 в Каспийске от махачкалинского «Динамо». Следующие девять матчей татарстанский клуб признавал только два исхода - победный (пять случаев) или ничейный (четыре).
Семь последних матчей у казанцев были «низовыми». Причем в пяти предыдущих гостевых играх они не пропустили ни одного мяча!
В общем, вы поняли: «Спартак» ожидает крайне тяжелое и неприятное испытание. Рискнем предположить, что в понедельник в Тушино «минималистический» тренд «Рубина» продолжится.
Winline дает коэффициент 1.80 на тотал меньше 2.5.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный, без депозита
|«БЕТСИТИ»
|До 2 000 рублей
|Приветственный
|«Бетбум»
|До 7 тысяч рублей
|Приветственный
В прямом эфире игру в Тушино покажет «Матч Премьер».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|Подписка на канал, 299 рублей в месяц
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Спартак»: Бабич (травма)
«Рубин»: Рожков (дисквалификация), Иву, Швец, Даку, Дрезгич (все – травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Спартак» - «Рубин»:
|Позиция
|«Спартак»
|«Рубин»
|Позиция
|Вратарь
|98. Максименко
|38. Ставер
|Вратарь
|Защитник
|97. Денисов
|3. Мальдонадо
|Защитник
|Защитник
|3. Ву
|2. Тесленко
|Защитник
|Защитник
|4. Джику
|98. Лобов
|Защитник
|Защитник
|47. Зобнин
|12. Арройо
|Полузащитник
|Полузащитник
|83. Фернандеш
|4. Нижегородов
|Полузащитник
|Полузащитник
|18. Умяров
|22. Ходжа
|Полузащитник
|Полузащитник
|68. Литвинов
|7. Сааведра
|Полузащитник
|Полузащитник
|5. Барко
|11. Грипши
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Маркиньос
|23. Безруков
|Полузащитник
|Нападающий
|9. Угальде
|99. Шабанхаджай
|Нападающий
|Главный тренер
|Хуан Карлос Карседо
|Франк Артега
|Главный тренер
Почти шестикратный выигрыш обещает удачная ставка на казанский клуб в Winline (5.80). Коэффициент на успех красно-белых значительно ниже 1.54. При сыгравшем пари на ничью букмекер умножит номинал ставки на четыре.
По расчетам букмекеров, наиболее вероятным исходом встречи является сухая победа хозяев поля. Ставки на 1:0 принимаются с коэффициентом 5.40, на 2:0 - 5.60.
