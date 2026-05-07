Партнерский проект

Спартак - Рубин, 11 мая: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Обновлено:
Хватит ли эмоций у красно-белых после супердерби в Кубке на чемпионат?
Валентин Васильев
  • Форма команд
  • Место в турнирной таблице
  • Прогноз на матч
  • Бонусы на матч
  • Трансляции
  • Составы команд
  • Коэффициенты букмекеров
  • Вопросы и ответы

В понедельник, 11 мая, в Москве пройдут сразу два матча предпоследнего тура чемпионата России по футболу. Более ранний временной слот отдан  «Спартаку» с  «Рубином». Букмекеры уже выкатили широкие линии на игру в Тушино. Расскажем о самых перспективных вариантах для пари.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Спартак» (Москва) 

11.05.2026, Пн

17:30 МСК

«Рубин» (Казань)

П1 - 1.54

Х - 4.00

П2 - 5.80

Турнир: чемпионат России по футболу, 29-й тур

Стадион: «Лукойл Арена» (Москва, Россия)

Судьи: еще не определены

Форма команд

История официальных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Спартак» 25111571-47
«Рубин»15112547-71

Последние пять матчей «Спартака»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

06.05.2026«Спартак»

1:0

ЦСКА

Кубок России

01.05.2026«Крылья Советов»

2:1

«Спартак»

РПЛ

26.04.2026«Пари НН»

1:2

«Спартак»

РПЛ

23.04.2026«Спартак»

1:2

«Краснодар»

РПЛ

19.04.2026«Спартак»

3:1

«Ахмат»

РПЛ

Последние пять матчей «Рубина»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

02.05.2026«Балтика»

0:1

«Рубин»

РПЛ

25.04.2026«Рубин»

0:0

ЦСКА

РПЛ

22.04.2026«Динамо» (Москва)

0:1

«Рубин»

РПЛ

18.04.2026«Рубин»

1:1

«Акрон»

РПЛ

11.04.2026«Рубин»

0:0

«Оренбург»

РПЛ

Место в турнирной таблице

За два тура до финиша москвичи на шесть очков опережают казанцев в таблице РПЛ. 

МестоКлубИВНПМячиОчки
1Краснодар28196356-2163
2Зенит28188250-1862
3Локомотив281311452-3650
4Спартак28146845-3848
5Балтика281113437-1846
6ЦСКА28136939-3145
7Рубин28119826-2642
8Динамо Москва28109947-3839
9Ахмат28981133-3735
10Ростов28791222-3030
11Крылья Советов28781331-4829
12Акрон28691333-4627
13Оренбург28681428-4126
14Динамо Махачкала28591418-3624
15Пари НН28641823-4622
16Сочи28631927-5721

Прогноз на матч

Обе команды в прекрасном настроении и хорошей форме подходят к понедельничному матчу. «Спартак» посреди недели в напряженном дерби с ЦСКА вырвал билет в Суперфинал Кубка России, тогда как «Рубину» в прошлом туре удалось то, что не вышло даже у топов - вывезти три очка из Калининграда.

Казанский клуб вообще этой весной еще не проигрывал. Единственное «официальное» поражение с Франком Артигой «Рубин» потерпел еще в последний день зимы - 1:2 в Каспийске от махачкалинского «Динамо». Следующие девять матчей татарстанский клуб признавал только два исхода - победный (пять случаев) или ничейный (четыре).

Семь последних матчей у казанцев были «низовыми». Причем в пяти предыдущих гостевых играх они не пропустили ни одного мяча!

В общем, вы поняли: «Спартак»  ожидает крайне тяжелое и неприятное испытание. Рискнем предположить, что в понедельник в Тушино «минималистический» тренд «Рубина» продолжится. 

Winline дает коэффициент 1.80 на тотал меньше 2.5.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
«БЕТСИТИ»До 2 000 рублейПриветственный
«Бетбум»До 7 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

В прямом эфире игру в Тушино покажет «Матч Премьер». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Спартак»: Бабич (травма)

«Рубин»: Рожков (дисквалификация),  Иву, Швец, Даку, Дрезгич (все – травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Спартак» - «Рубин»:

Позиция«Спартак»«Рубин»Позиция
Вратарь98. Максименко38. СтаверВратарь
Защитник97. Денисов3. МальдонадоЗащитник
Защитник3. Ву2. ТесленкоЗащитник
Защитник4. Джику98. ЛобовЗащитник
Защитник47. Зобнин12. АрройоПолузащитник
Полузащитник83. Фернандеш4. НижегородовПолузащитник
Полузащитник 18. Умяров22. ХоджаПолузащитник 
Полузащитник68. Литвинов7. СааведраПолузащитник
Полузащитник5. Барко11. ГрипшиПолузащитник
Полузащитник10. Маркиньос23. БезруковПолузащитник
Нападающий9. Угальде99. ШабанхаджайНападающий
Главный тренерХуан Карлос КарседоФранк АртегаГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Почти шестикратный выигрыш обещает удачная ставка на казанский клуб в Winline  (5.80). Коэффициент на успех красно-белых значительно ниже 1.54. При сыгравшем пари на ничью букмекер умножит номинал ставки на четыре.

Вопросы и ответы

С каким счетом завершится матч «Спартак» - «Рубин»?

По расчетам букмекеров, наиболее вероятным исходом встречи является сухая победа хозяев поля. Ставки на 1:0 принимаются с коэффициентом 5.40, на 2:0 - 5.60. 

Где смотреть бесплатно матч «Спартак» - «Рубин»?

Посмотреть игру можно оплаты можно у официального букмекера лиги.

Где купить билет на матч «Спартак» - «Рубин»?

Информация о билетной программе «Спартака» представлена на официальном сайте клуба.

