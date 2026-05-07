Спартак - Рубин, 11 мая: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Обе команды в прекрасном настроении и хорошей форме подходят к понедельничному матчу. «Спартак» посреди недели в напряженном дерби с ЦСКА вырвал билет в Суперфинал Кубка России, тогда как «Рубину» в прошлом туре удалось то, что не вышло даже у топов - вывезти три очка из Калининграда.

Казанский клуб вообще этой весной еще не проигрывал. Единственное «официальное» поражение с Франком Артигой «Рубин» потерпел еще в последний день зимы - 1:2 в Каспийске от махачкалинского «Динамо». Следующие девять матчей татарстанский клуб признавал только два исхода - победный (пять случаев) или ничейный (четыре).

Семь последних матчей у казанцев были «низовыми». Причем в пяти предыдущих гостевых играх они не пропустили ни одного мяча!

В общем, вы поняли: «Спартак» ожидает крайне тяжелое и неприятное испытание. Рискнем предположить, что в понедельник в Тушино «минималистический» тренд «Рубина» продолжится.

