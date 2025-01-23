Спортинг - Бенфика, 11 января: где смотреть финал Кубка лиги Португалии, прогноз, составы

В финале сыграют два равных по статусу и силе соперника. «Спортинг» возглавляет турнирную таблицу Примейры, опережая идущую третьей «Бенфику» лишь на три очка. Обе команды являются завсегдатаями Кубка лиги, приняв участие в 16-ти розыгрышах трофея (столь лишь у «Порту» и «Браги»).

Если отталкиваться от результатов выступлений соперников на предыдущих Кубках, то «орлы» заказывали здесь музыку довольно давно. На счету «Бенфики» рекордные 7 побед в финале, но последний из них случился в 2016-м году, когда со счетом 6:2 был разгромлен «Моритиму».

После этого балом правит преимущественно «Спортинг», игроки которого четыре раза за последние семь лет поднимали Кубок над головой. «Бенфика» на этом временном отрезке лишь однажды выходила в финал, в котором потерпела свое единственное поражение в главном матче турнира за всю историю. Обидчиками «орлов» в том финале-2022 стали именно земляки - «орлы».

Соперники встречались две недели назад в национальном чемпионате, и тогда победу с минимальным счетом на своем стадионе одержал «Спортинг». Кто выйдет победителем на этот раз, предугадать затруднительно, чем и объясняются довольно щедрые коэффициенты на победу любой из команд в основное время. А вот поставить на то, что команды превзойдут в этой встрече показатель в два забитых гола, представляется вполне разумным выбором. На кону не стоят путевки в еврокубки или турнирные очки в первенстве. Да и за последние 10 игр этих команд друг с другом меньше трех голов было забито лишь дважды.