Спортинг - Бенфика, 11 января: где смотреть финал Кубка лиги Португалии, прогноз, составы

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11 января в Лейрии «Спортинг» и «Бенфика» в третий раз в истории сразятся в финале португальского Кубка лиги. Лидеры национального первенства являются главными действующими лицами в относительно молодом, но престижном турнире. На двоих соперники выиграли 11 из 17-ти разыгранных до этого Кубков.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Спортинг» (Лиссабон)
11.01.2025, Сб
22:45 МСК
«Бенфика» (Лиссабон)
|П1 - 2.55
Турнир: Кубок лиги Португалии, Финал
Стадион: «Магальянш Песоа» (Лейрия, Португалия)
Главный судья: еще не определен
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Спортинг»
|26
|24
|43
|121-160
|«Бенфика»
|43
|24
|26
|160-121
Последние пять матчей «Спортинга»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|03.01.2025
|«Виктория Гимарайнш»
4:4
«Спортинг»
Примейра
|29.12.2024
|«Спортинг»
1:0
«Бенфика»
Примейра
|22.12.2024
|«Жил Висенте»
0:0
«Спортинг»
Примейра
|18.12.2024
|«Спортинг»
2:1 ДВ
«Санта-Клара»
Кубок Португалии
|14.12.2024
|«Спортинг»
3:2
«Боавишта»
Примейра
Последние пять матчей «Бенфики»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|04.01.2025
|«Бенфика»
1:2
«Брага»
Примейра
|29.12.2024
|«Спортинг»
1:0
«Бенфика»
Примейра
|23.12.2024
|«Бенфика»
3:0
«Эшторил»
Примейра
|19.12.2024
|«Насьонал»
0:2
«Бенфика»
Примейра
|15.12.2024
|АВС
1:1
«Бенфика»
Примейра
Последние пять матчей «Спортинга» и «Бенфики» :
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|29.12.2024
|«Спортинг»
1:0
«Бенфика»
Примейра
|06.04.2024
|«Спортинг»
2:1
«Бенфика»
Примейра
|02.04.2024
|«Бенфика»
2:2
«Спортинг»
Кубок Португалии
|29.02.2024
|«Спортинг»
2:1
«Бенфика»
Кубок Португалии
|12.11.2023
|«Бенфика»
2:1
«Спортинг»
Примейра
В финале сыграют два равных по статусу и силе соперника. «Спортинг» возглавляет турнирную таблицу Примейры, опережая идущую третьей «Бенфику» лишь на три очка. Обе команды являются завсегдатаями Кубка лиги, приняв участие в 16-ти розыгрышах трофея (столь лишь у «Порту» и «Браги»).
Если отталкиваться от результатов выступлений соперников на предыдущих Кубках, то «орлы» заказывали здесь музыку довольно давно. На счету «Бенфики» рекордные 7 побед в финале, но последний из них случился в 2016-м году, когда со счетом 6:2 был разгромлен «Моритиму».
После этого балом правит преимущественно «Спортинг», игроки которого четыре раза за последние семь лет поднимали Кубок над головой. «Бенфика» на этом временном отрезке лишь однажды выходила в финал, в котором потерпела свое единственное поражение в главном матче турнира за всю историю. Обидчиками «орлов» в том финале-2022 стали именно земляки - «орлы».
Соперники встречались две недели назад в национальном чемпионате, и тогда победу с минимальным счетом на своем стадионе одержал «Спортинг». Кто выйдет победителем на этот раз, предугадать затруднительно, чем и объясняются довольно щедрые коэффициенты на победу любой из команд в основное время. А вот поставить на то, что команды превзойдут в этой встрече показатель в два забитых гола, представляется вполне разумным выбором. На кону не стоят путевки в еврокубки или турнирные очки в первенстве. Да и за последние 10 игр этих команд друг с другом меньше трех голов было забито лишь дважды.
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|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
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|«Чемпионат»
|Текстовая
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Потери:
«Спортинг»: Рейс, Морита, Нуно (все - травмы)
«Бенфика»: Говея (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Милан» - «Кальяри»:
|Позиция
|«Спортинг»
«Бенфика»
Позиция
|Вратарь
|1. Израэль
1. Трубин
Вратарь
|Защитник
|21. Катамо
6. Бах
Защитник
|Защитник
|26. Дьоманде
44. Араужу
Защитник
|Защитник
|3. Сен-Жюст
30. Отаменди
Защитник
|Защитник
|72. Куарежма
3. Фернандес
Защитник
|Полузащитник
|42. Юльманн
8. Эурснес
Полузащитник
|Полузащитник
|19. Хардер
10. Кекчю
Полузащитник
|Полузащитник
|57. Кенда
18. Баррейро
Полузащитник
|Полузащитник
|52. Симойнш
11. Ди Мария
Нападающий
|Нападающий
|9. Дьекереш
17. Актюркоглу
Нападающий
|Нападающий
|17. Тринкан
14. Павлидис
Нападающий
|Главный тренер
|Руй Боржеш
Бруну Лаже
Главный тренер
Вероятность победы «Спортинга» в основное время аналитики БК PARI оценивают коэффициентом 2.55, а выигрыш трофея - 1.85. На ничью в основное время можно поставить за 3.35. Выигрыш «Бенфики» котируется за 2.75, победа в турнире - 1.95.
Силы команд примерно равны, как и их статус. букмекеры минимальное предпочтение отдают «Спортингу», предлагая при этом довольно щедрые коэффициенты за победу любого соперника в основное время.
Бесплатную трансляцию можно найти на сайтах букмекеров.
Эксперты считают ничью наименее вероятным вариантом развития событий, предлагая за это коэффициент 3.35. Поставить на то, что ничья не случится, можно за 1.33.
Партнерский проект