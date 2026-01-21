Спортинг - ПСЖ, 20 января: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Действующий чемпион Европы еще не обеспечил себе прямой пропуск в 1/8 финала, но гарантировал продолжение борьбы как минимум в плей-офф. «Спортинг» сохраняет шансы даже на место в топ-8 таблицы. Для хозяев эта игра во многом определяющая, своего рода финал.

Лиссабонцы очень мощно играют на своем поле. Чтобы в этом убедиться, достаточно посмотреть на их последние домашние результаты - 4:0, 6:0, 4:0, 3:0. Понятно, что гости масштаба «ПСЖ» на «Жозе Алваладе» давно не приезжали. Но аура родной арены должна помочь команде Руя Боржеша. Сохранить свои ворота в неприкосновенности фавориту будет невероятно сложно. Обмен голами в этой паре выглядит более чем вероятным событием.