Спортинг - ПСЖ, 20 января: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Партнерский проект
В предпоследнем туре Общего этапа Лиги чемпионов обладателя трофея ожидает путешествие в Лиссабон. Рассмотрим коэффициенты легальных букмекеров на схватку «Спортинга» с «ПСЖ».
Турнир: Лига чемпионов, Общий этап, 7-й тур
Стадион: «Жозе Алваладе» (Лиссабон, Португалия)
Главный судья: еще не назначен
Получить до 25 000 рублей от PARI
История матчей:
Ранее команды не встречались.
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Спортинг»
|0
|0
|0
|0-0
|«ПСЖ»
|0
|0
|0
|0-0
Последние пять матчей «Спортинга»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|16.01.2026
|«Спортинг»
3:0
«Каса Пиа»
Лига 1
|06.01.2026
|«Спортинг»
|1:2
«Гимарайнш»
Кубок лиги
|02.01.2026
|«Жил Висенте»
|1:1
«Спортинг»
Суперкубок Франции
|28.12.2025
|«Спортинг»
4:0
«Риу Аве»
Лига 1
|23.12.2025
|«Гимарайнш»
1:4
«Спортинг»
Кубок Франции
Последние пять матчей «ПСЖ»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|16.01.2026
|«ПСЖ»
3:0
«Лилль»
Лига 1
|12.01.2026
|«ПСЖ»
|0:1
«Париж»
Кубок Франции
|08.01.2026
|«ПСЖ»
|2:2
«Марсель»
Суперкубок Франции
|04.01.2026
|«ПСЖ»
2:1
«Париж»
Лига 1
|20.12.2025
|«Фонтене»
0:4
«ПСЖ»
Кубок Франции
После шести туров турнирная таблица Общего этапа выглядит так:
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Арсенал
|6
|6
|0
|0
|17-1
|18
|2. Бавария
|6
|5
|0
|1
|18-7
|15
|3. ПСЖ
|6
|4
|1
|1
|19-8
|13
|4. Манчестер Сити
|6
|4
|1
|1
|12-6
|13
|5. Аталанта
|6
|4
|1
|1
|8-6
|13
|6. Интер
|6
|4
|0
|2
|12-4
|12
|7. Реал Мадрид
|6
|4
|0
|2
|13-7
|12
|8. Атлетико
|6
|4
|0
|2
|15-12
|12
|9. Ливерпуль
|6
|4
|0
|2
|11-8
|12
|10. Боруссия Д
|6
|3
|2
|1
|19-13
|11
|11. Тоттенхэм
|6
|3
|2
|1
|13-7
|11
|12. Ньюкасл
|6
|3
|1
|2
|13-6
|10
|13. Челси
|6
|3
|1
|2
|13-8
|10
|14. Спортинг
|6
|3
|1
|2
|12-8
|10
|15. Барселона
|6
|3
|1
|2
|14-11
|10
|16. Марсель
|6
|3
|0
|3
|11-8
|9
|17. Ювентус
|6
|2
|3
|1
|12-10
|9
|18. Галатасарай
|6
|3
|0
|3
|8-8
|9
|19. Монако
|6
|2
|3
|1
|7-8
|9
|20. Байер
|6
|2
|1
|3
|10-12
|9
|21. ПСВ
|6
|2
|2
|2
|15-11
|8
|22. Карабах
|6
|2
|1
|3
|10-13
|7
|23. Наполи
|6
|2
|1
|3
|6-11
|7
|24. Копенгаген
|6
|2
|1
|3
|10-16
|7
|25. Бенфика
|6
|2
|0
|4
|6-8
|6
|26. Пафос
|6
|1
|3
|2
|4-9
|6
|27. Юнион Сент-Жиллуа
|6
|2
|0
|4
|7-15
|6
|28. Атлетик
|6
|1
|2
|3
|4-9
|5
|29. Олимпиакос
|6
|1
|2
|3
|6-13
|5
|30. Айнтрахт
|6
|1
|1
|4
|8-16
|4
|31. Брюгге
|6
|1
|1
|4
|8-16
|4
|32. Буде-Глимт
|6
|0
|3
|3
|9-13
|3
|33. Славия
|6
|0
|3
|3
|2-11
|3
|34. Аякс
|6
|1
|0
|5
|5-18
|3
|35. Вильярреал
|6
|0
|1
|5
|4-13
|1
|36. Кайрат
|6
|0
|1
|5
|4-15
|1
Действующий чемпион Европы еще не обеспечил себе прямой пропуск в 1/8 финала, но гарантировал продолжение борьбы как минимум в плей-офф. «Спортинг» сохраняет шансы даже на место в топ-8 таблицы. Для хозяев эта игра во многом определяющая, своего рода финал.
Лиссабонцы очень мощно играют на своем поле. Чтобы в этом убедиться, достаточно посмотреть на их последние домашние результаты - 4:0, 6:0, 4:0, 3:0. Понятно, что гости масштаба «ПСЖ» на «Жозе Алваладе» давно не приезжали. Но аура родной арены должна помочь команде Руя Боржеша. Сохранить свои ворота в неприкосновенности фавориту будет невероятно сложно. Обмен голами в этой паре выглядит более чем вероятным событием.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный, без депозита
|«Бетбум»
|До 7 тысяч рублей
|Приветственный
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2025 ГОДУ
Следить за ходом матча онлайн можно на платформах легальных букмекеров и в тематических пабликах.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|PARI
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Потери
«Спортинг»: Юльманн (дисквалификация), Сантуш, Гонсалвеш, Кварежма, Иоаннидис, Дьоманде, Кенда (все - травмы)
«ПСЖ»: Ли, Нджанту, Сафонов, Ли, Невеш (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «ПСЖ» - «Лилль»:
|Позиция
|«Спортинг»
|«ПСЖ»
|Позиция
|Вратарь
|1. Руй Силва
|30. Шевалье
|Вратарь
|Защитник
|13. Ваяннидис
|33. Заир-Эмери
|Защитник
|Защитник
|25. Инасиу
|51. Пачо
|Защитник
|Защитник
|22. Фреснеда
|5. Маркиньос
|Защитник
|Защитник
|52. Симойнш
|25. Мендеш
|Защитник
|Полузащитник
|5. Морита
|17. Витинья
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Катамо
|8. Руис
|Полузащитник
|Полузащитник
|2. Рейс
|24. Маюлю
|Полузащитник
|Полузащитник
|31. Гильерме
|10. Дембеле
|Нападающий
|Полузащитник
|17. Тринкан
|7. Кварацхелия
|Нападающий
|Нападающий
|97. Суарес
|14. Дуэ
|Нападающий
|Главный тренер
|Руй Боржеш
|Луис Энрике
|Главный тренер
PARI установила коэффициент 1.78 на победу гостей. Успех «Спортинга» котируется за 4.10. На ничью предложение практически идентичное (4.05).
Коэффициент 1.60 на тотал больше 2.5 подсказывает, что голов в Лиссабоне должно быть достаточно.
Онлайн-трансляцию предложат своим клиентам крупнейшие букмекерские компании России. Легально ЛЧ в России показывает Okko.
Российский голкипер продолжает восстанавливаться от травмы руки, полученной в матче за Межконтинентальный кубок ФИФА.