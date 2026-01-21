Ведомости
18 января 12:45ГлавнаяПрогнозыФутболЛига чемпионов УЕФА

Спортинг - ПСЖ, 20 января: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Первая встреча в истории клубов
Валентин Васильев

В предпоследнем туре Общего этапа Лиги чемпионов обладателя трофея ожидает путешествие в Лиссабон. Рассмотрим коэффициенты легальных букмекеров на схватку «Спортинга» с «ПСЖ».

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Спортинг» (Лиссабон, Португалия) 

20.01.2026, Вт

23:00 МСК

«ПСЖ» (Париж, Франция)

П1 - 4.10

Х - 4.05

П2 - 1.78

Турнир: Лига чемпионов, Общий этап, 7-й тур

Стадион: «Жозе Алваладе»  (Лиссабон, Португалия)

Главный судья: еще не назначен

Форма команд

Свернуть

История матчей:

Ранее команды не встречались.

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Спортинг»0000-0
«ПСЖ»0000-0

Последние пять матчей «Спортинга»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

16.01.2026«Спортинг»

3:0

«Каса Пиа»

Лига 1

06.01.2026«Спортинг»      1:2

«Гимарайнш»

Кубок лиги

02.01.2026«Жил Висенте»      1:1

«Спортинг»

Суперкубок Франции

28.12.2025«Спортинг»

4:0

«Риу Аве»

Лига 1

23.12.2025«Гимарайнш»

1:4

«Спортинг»

Кубок Франции

Последние пять матчей «ПСЖ»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

16.01.2026«ПСЖ»

3:0

«Лилль»

Лига 1

12.01.2026«ПСЖ»      0:1

«Париж»

Кубок Франции

08.01.2026«ПСЖ»      2:2

«Марсель»

Суперкубок Франции

04.01.2026«ПСЖ»

2:1

«Париж»

Лига 1

20.12.2025«Фонтене»

0:4

«ПСЖ»

Кубок Франции

Место в турнирной таблице

Свернуть

После шести туров турнирная таблица Общего этапа выглядит так:

КомандаИВНПМО
1. Арсенал660017-118
2. Бавария650118-715
3. ПСЖ641119-813
4. Манчестер Сити641112-613
5. Аталанта64118-613
6. Интер640212-412
7. Реал Мадрид640213-712
8. Атлетико640215-1212
9. Ливерпуль640211-812
10. Боруссия Д632119-1311
11. Тоттенхэм632113-711
12. Ньюкасл631213-610
13. Челси631213-810
14. Спортинг631212-810
15. Барселона631214-1110
16. Марсель630311-89
17. Ювентус623112-109
18. Галатасарай63038-89
19. Монако62317-89
20. Байер621310-129
21. ПСВ622215-118
22. Карабах621310-137
23. Наполи62136-117
24. Копенгаген621310-167
25. Бенфика62046-86
26. Пафос61324-96
27. Юнион Сент-Жиллуа62047-156
28. Атлетик61234-95
29. Олимпиакос61236-135
30. Айнтрахт61148-164
31. Брюгге61148-164
32. Буде-Глимт60339-133
33. Славия60332-113
34. Аякс61055-183
35. Вильярреал60154-131
36. Кайрат60154-151

Прогноз на матч

Свернуть

Действующий чемпион Европы еще не обеспечил себе прямой пропуск в 1/8 финала, но гарантировал продолжение борьбы как минимум в плей-офф. «Спортинг» сохраняет шансы даже на место в топ-8 таблицы. Для хозяев эта игра во многом определяющая, своего рода финал. 

Лиссабонцы очень мощно играют на своем поле. Чтобы в этом убедиться, достаточно посмотреть на их последние домашние результаты - 4:0, 6:0, 4:0, 3:0. Понятно, что гости масштаба «ПСЖ» на «Жозе Алваладе» давно не приезжали. Но аура родной арены должна помочь команде Руя Боржеша. Сохранить свои ворота в неприкосновенности фавориту будет невероятно сложно. Обмен голами в этой паре выглядит более чем вероятным событием.

Трансляции

Свернуть

Следить за ходом матча онлайн можно на платформах легальных букмекеров и в тематических пабликах.

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка
PARIГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
Составы команд

Свернуть

Потери

«Спортинг»: Юльманн (дисквалификация), Сантуш, Гонсалвеш, Кварежма, Иоаннидис, Дьоманде, Кенда (все - травмы)

«ПСЖ»: Ли, Нджанту, Сафонов, Ли, Невеш (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «ПСЖ» - «Лилль»:

Позиция«Спортинг»«ПСЖ»Позиция
Вратарь1. Руй Силва30. ШевальеВратарь
Защитник13. Ваяннидис33. Заир-ЭмериЗащитник
Защитник25. Инасиу51. ПачоЗащитник
Защитник22. Фреснеда5. МаркиньосЗащитник
Защитник52. Симойнш25. МендешЗащитник
Полузащитник5. Морита17. ВитиньяПолузащитник
Полузащитник 10. Катамо8. РуисПолузащитник 
Полузащитник2. Рейс24. МаюлюПолузащитник
Полузащитник31. Гильерме10. ДембелеНападающий
Полузащитник17. Тринкан7. КварацхелияНападающий
Нападающий97. Суарес14. ДуэНападающий
Главный тренерРуй БоржешЛуис ЭнрикеГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

PARI установила коэффициент 1.78 на победу гостей. Успех «Спортинга» котируется за 4.10. На ничью предложение практически идентичное (4.05).

Вопросы и ответы

Сколько голов будет в матче «Спортинг» - «ПСЖ»?

Свернуть

Коэффициент 1.60 на тотал больше 2.5 подсказывает, что голов в Лиссабоне должно быть достаточно.  

Где смотреть матч «Спортинг» - «ПСЖ»?

Свернуть

Онлайн-трансляцию предложат своим клиентам крупнейшие букмекерские компании России. Легально ЛЧ в России показывает Okko.

Будет ли играть Матвей Сафонов?

Свернуть

Российский голкипер продолжает восстанавливаться от травмы руки, полученной в матче за Межконтинентальный кубок ФИФА. 

