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25 февраля 12:03ГлавнаяПрогнозыФутболБундеслига

Штутгарт - Бавария, 28 февраля: где смотреть матч Бундеслиги, прогноз, составы

Гарри Кейн возвращается в игру
Руслан Ипполитов

В последний день зимы «Штутгарт» и «Бавария» откроют игровую программу 24 тура чемпионата Германии по футболу. Мюнхенская команда с приличным отрывом лидирует в чемпионской гонке, а ее соперник имеет шанс приблизиться в турнирной таблице к квартету сильнейших. Оцениваем шансы соперников перед стартовым свистком.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Штутгарт» (Штутгарт) 

28.02.2025, Пт

22:30 МСК

«Бавария» (Мюнхен) 

П1 - 4.80

Х - 4.40

П2 - 1.66

Турнир: чемпионат Германии, 24-й тур

Стадион: «Штутгарт Арена»  (Штутгарт, Германия)

Главный судья: еще не назначен

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Штутгарт»382994213-336
«Бавария»942938336-213

Последние пять матчей «Штутгарта»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

23.02.2025«Хоффенхайм»

1:1

«Штутгарт»

Бундеслига

15.02.2025«Штутгарт»

1:2

«Вольфсбург»

Бундеслига

08.02.2025«Боруссия Д»

1:2

«Штутгарт»

Бундеслига

04.02.2025«Штутгарт»

1:0

«Аугсбург»

Кубок Германии

01.02.2025«Штутгарт»

1:2

«Боруссия М»

Бундеслига

Последние пять матчей «Баварии»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

23.02.2025«Бавария»

4:0

«Айнтрахт»

Бундеслига

18.02.2025

«Бавария»

1:1

«Селтик»

Лига чемпионов

15.02.2025

«Байер»

0:0

«Бавария»

Бундеслига

12.02.2025

«Селтик»

1:2

«Бавария»

Лига чемпионов

07.02.2025

«Бавария»

3:0

«Вердер»

Бундеслига

Турнирное положение

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Перед очной встречей лидера первенства и «Штутгарт» разделяют в таблице 22 очка.

КлубИВНПМячиОчки
1. Бавария23184169-1958
2. Байер23148151-2750
3. Айнтрахт23126549-3342
4. Фрайбург23123834-3639
5. Майнц23115737-2438
6. Лейпциг23108538-3138
7. Штутгарт23106741-3436
8. Вольфсбург2397746-3734
9. Боруссия М23104935-3534
10. Боруссия Д2395943-3832
11. Аугсбург2387827-3531
12. Вердер2386935-4730
13. Унион23661121-3524
14. Хоффенхайм23571130-4622
15. Санкт-Паули23631418-2721
16. Хайденхайм23431627-4715
17. Бохум23361422-4715
18. Хольштайн23341634-5913

Прогноз на матч

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Кто-бы не был в соперниках у «Баварии» в Бундеслиге, в какой бы форме не были игроки мюнхенского клуба, немецкий гранд всегда остается фаворитом. Теряет очки команда Венсана Компани исключительно по собственной вине. Не станет исключением и предстоящий матч.

Чаще «Штутгарта» в Бундеслиге забивает только первая тройка команд. Можно рассчитывать на результативный футбол, но это вряд ли будет заслугой именно хозяев. Делаем выбор в пользу победы гостей с небольшой форой.  

Бонусы на матч

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Трансляции

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В прямом эфире встречу покажет кабельный телеканал «Матч! Футбол 3». Текстовые трансляции игры можно найти на платформах букмекерских контор и спортивных порталах.

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ! Футбол 3»Видеотрансляция, HDПлатная подписка
PARIГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Штутгарт»: Туре, Раймунд, Загаду, Аль-Дахиль (все - травмы)

«Бавария»: Юпамекано (все - травмы)


Ориентировочные стартовые составы на матч «Штутгарт» - «Бавария»:

Позиция«Штутгарт»

«Бавария»

Позиция

Вратарь33. Нюбель

1. Нойер

Вратарь

Защитник20. Стергиу

22. Геррейру

Защитник

Защитник29. Ельч

3. Джэ

Защитник

Защитник24. Хабот

15. Дайер

Защитник

Защитник7. Миттельштедт

27. Лаймер

Защитник

Полузащитник 16. Каразор

6. Киммих

Полузащитник

Полузащитник 6. Штиллер

16. Пальинья

Полузащитник 

Полузащитник18. Левелинг

42. Мусиала

Полузащитник

Полузащитник27. Фюрих

17. Олисе

Полузащитник

Нападающий26. Ундав

11. Коман

Полузащитник

Нападающий11. Вольтемаде

9. Кейн

Нападающий

Главный тренерСеьбастьян Хенес

Венсан Компани

Главный тренер

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Коэффициенты букмекеров

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«Мелбет» предлагает за победу хозяев встречи богатый коэффициент 4.80. На гостей кэф заметно скромней - 1.66. В случае мирного расхода букмекер умножит номинал ставки на 4.40.

Вопросы и ответы

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Забьет ли Гарри Кейн?

В предыдущем туре английский форвард не попал в стартовый состав. Причиной тому стал ушиб бедра, после которого игрок восстанавливался. Кейн появился на поле после 64-й минуты и результативными действиями не отметился. В этот раз Гарри с большой долей вероятности будет в основе. На то, что форвард сможет отличиться в этой встрече ставки принимаются с коэффициентом 1.95.

Где бесплатно смотреть матч «Штутгарт» - «Бавария»? 

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Футбол 3». Платная подписка от 249 рублей в месяц. Бесплатно следить за игрой можно на сайтах некоторых официальных букмекеров.

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