Штутгарт - Бавария, 28 февраля: где смотреть матч Бундеслиги, прогноз, составы

Кто-бы не был в соперниках у «Баварии» в Бундеслиге, в какой бы форме не были игроки мюнхенского клуба, немецкий гранд всегда остается фаворитом. Теряет очки команда Венсана Компани исключительно по собственной вине. Не станет исключением и предстоящий матч.

Чаще «Штутгарта» в Бундеслиге забивает только первая тройка команд. Можно рассчитывать на результативный футбол, но это вряд ли будет заслугой именно хозяев. Делаем выбор в пользу победы гостей с небольшой форой.