Штутгарт - Бавария, 28 февраля: где смотреть матч Бундеслиги, прогноз, составы

Партнерский проект
В последний день зимы «Штутгарт» и «Бавария» откроют игровую программу 24 тура чемпионата Германии по футболу. Мюнхенская команда с приличным отрывом лидирует в чемпионской гонке, а ее соперник имеет шанс приблизиться в турнирной таблице к квартету сильнейших. Оцениваем шансы соперников перед стартовым свистком.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Штутгарт» (Штутгарт)
28.02.2025, Пт
22:30 МСК
«Бавария» (Мюнхен)
|П1 - 4.80
Турнир: чемпионат Германии, 24-й тур
Стадион: «Штутгарт Арена» (Штутгарт, Германия)
Главный судья: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Штутгарт»
|38
|29
|94
|213-336
|«Бавария»
|94
|29
|38
|336-213
Последние пять матчей «Штутгарта»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|23.02.2025
|«Хоффенхайм»
1:1
«Штутгарт»
Бундеслига
|15.02.2025
|«Штутгарт»
1:2
«Вольфсбург»
Бундеслига
|08.02.2025
|«Боруссия Д»
1:2
«Штутгарт»
Бундеслига
|04.02.2025
|«Штутгарт»
1:0
«Аугсбург»
Кубок Германии
|01.02.2025
|«Штутгарт»
1:2
«Боруссия М»
Бундеслига
Последние пять матчей «Баварии»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|23.02.2025
|«Бавария»
4:0
«Айнтрахт»
Бундеслига
18.02.2025
«Бавария»
1:1
«Селтик»
Лига чемпионов
15.02.2025
«Байер»
0:0
«Бавария»
Бундеслига
12.02.2025
«Селтик»
1:2
«Бавария»
Лига чемпионов
07.02.2025
«Бавария»
3:0
«Вердер»
Бундеслига
Перед очной встречей лидера первенства и «Штутгарт» разделяют в таблице 22 очка.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Бавария
|23
|18
|4
|1
|69-19
|58
|2. Байер
|23
|14
|8
|1
|51-27
|50
|3. Айнтрахт
|23
|12
|6
|5
|49-33
|42
|4. Фрайбург
|23
|12
|3
|8
|34-36
|39
|5. Майнц
|23
|11
|5
|7
|37-24
|38
|6. Лейпциг
|23
|10
|8
|5
|38-31
|38
|7. Штутгарт
|23
|10
|6
|7
|41-34
|36
|8. Вольфсбург
|23
|9
|7
|7
|46-37
|34
|9. Боруссия М
|23
|10
|4
|9
|35-35
|34
|10. Боруссия Д
|23
|9
|5
|9
|43-38
|32
|11. Аугсбург
|23
|8
|7
|8
|27-35
|31
|12. Вердер
|23
|8
|6
|9
|35-47
|30
|13. Унион
|23
|6
|6
|11
|21-35
|24
|14. Хоффенхайм
|23
|5
|7
|11
|30-46
|22
|15. Санкт-Паули
|23
|6
|3
|14
|18-27
|21
|16. Хайденхайм
|23
|4
|3
|16
|27-47
|15
|17. Бохум
|23
|3
|6
|14
|22-47
|15
|18. Хольштайн
|23
|3
|4
|16
|34-59
|13
Кто-бы не был в соперниках у «Баварии» в Бундеслиге, в какой бы форме не были игроки мюнхенского клуба, немецкий гранд всегда остается фаворитом. Теряет очки команда Венсана Компани исключительно по собственной вине. Не станет исключением и предстоящий матч.
Чаще «Штутгарта» в Бундеслиге забивает только первая тройка команд. Можно рассчитывать на результативный футбол, но это вряд ли будет заслугой именно хозяев. Делаем выбор в пользу победы гостей с небольшой форой.
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В прямом эфире встречу покажет кабельный телеканал «Матч! Футбол 3». Текстовые трансляции игры можно найти на платформах букмекерских контор и спортивных порталах.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«МАТЧ! Футбол 3»
|Видеотрансляция, HD
|Платная подписка
|PARI
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
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Потери
«Штутгарт»: Туре, Раймунд, Загаду, Аль-Дахиль (все - травмы)
«Бавария»: Юпамекано (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Штутгарт» - «Бавария»:
|Позиция
|«Штутгарт»
«Бавария»
Позиция
|Вратарь
|33. Нюбель
1. Нойер
Вратарь
|Защитник
|20. Стергиу
22. Геррейру
Защитник
|Защитник
|29. Ельч
3. Джэ
Защитник
|Защитник
|24. Хабот
15. Дайер
Защитник
|Защитник
|7. Миттельштедт
27. Лаймер
Защитник
|Полузащитник
|16. Каразор
6. Киммих
Полузащитник
|Полузащитник
|6. Штиллер
16. Пальинья
Полузащитник
|Полузащитник
|18. Левелинг
42. Мусиала
Полузащитник
|Полузащитник
|27. Фюрих
17. Олисе
Полузащитник
|Нападающий
|26. Ундав
11. Коман
Полузащитник
|Нападающий
|11. Вольтемаде
9. Кейн
Нападающий
|Главный тренер
|Сеьбастьян Хенес
Венсан Компани
Главный тренер
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«Мелбет» предлагает за победу хозяев встречи богатый коэффициент 4.80. На гостей кэф заметно скромней - 1.66. В случае мирного расхода букмекер умножит номинал ставки на 4.40.
В предыдущем туре английский форвард не попал в стартовый состав. Причиной тому стал ушиб бедра, после которого игрок восстанавливался. Кейн появился на поле после 64-й минуты и результативными действиями не отметился. В этот раз Гарри с большой долей вероятности будет в основе. На то, что форвард сможет отличиться в этой встрече ставки принимаются с коэффициентом 1.95.
Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Футбол 3». Платная подписка от 249 рублей в месяц. Бесплатно следить за игрой можно на сайтах некоторых официальных букмекеров.
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