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31 марта 12:42ГлавнаяПрогнозыФутболКубок Германии по футболу

Штутгарт - Лейпциг, 2 апреля: где смотреть полуфинал Кубка Германии, прогноз, составы

Самая короткая дорога в еврокубки для соперников
Руслан Ипполитов

2 апреля в полуфинале Кубка Германии по футболу сыграют 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Штутгарт» (Штутгарт)

02.04.2024, Ср

21:45 МСК

«РБ Лейпциг» (Лейпциг)

П1 - 2.05

Х - 3.75

П2 - 3.35

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Турнир:  Кубок Германии, полуфинал

Стадион:  «Штутгарт Арена» (Штутгарт, Германия)

Главный арбитр: еще не назначен

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
 «Лейпциг» 92226-11
«Штутгарт»22911-26

Последние пять матчей «Лейпцига»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

29.03.2025«Боруссия М»

1:0

«Лейпциг»

Бундеслига

15.03.2025«Лейпциг»

2:0

«Боруссия Д»

Бундеслига

08.03.2025«Фрайбург»

0:0

«Лейпциг»

Бундеслига

01.03.2025«Лейпциг»

1:2

«Майнц»

Бундеслига

26.02.2025«Лейпциг»

1:0

«Вольфсбург»

Кубок Германии

Последние пять матчей «Штутгарта»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

29.03.2025«Айнтрахт»

1:0

«Штутгарт»

Бундеслига

16.03.2025«Штутгарт»

3:4

«Байер»

Бундеслига

08.03.2025«Хольштайн»

2:2

«Штутгарт»

Бундеслига

28.02.2025«Штутгарт»

1:3

«Бавария»

Бундеслига

23.02.2025«Хоффенхайм»

1:1

«Штутгарт»

Бундеслига

Последние пять матчей «Лейпцига» и «Штутгарта»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

15.01.2025

«Штутгарт»

2:1

«Лейпциг»

Бундеслига

27.01.2024«Штутгарт»

5:2

«Лейпциг»

Бундеслига

25.08.2023

«Лейпциг»

5:1

«Штутгарт»

Бундеслига

27.01.2023

«Лейпциг»

2:1

«Штутгарт»

Кубок Германии

07.08.2022

«Штутгарт»

1:1

«Лейпциг»

Бундеслига

Прогноз на матч

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Восемь первых матчей в истории клубного противостояния «Штутгарт» не мог обыграть «быков», уступив на этой дистанции в семи встречах. Но в двух последних играх этих команд наметился перелом. «Швабы» выиграли два последних матча, оба раза отпраздновав победу на своем поле. Сражаться за выход в финал национального кубка команде Себастьяна Хенеса предстоит на родном стадионе.

Для «швабов» успешное выступление в кубке является единственной возможностью получить приглашение в еврокубки. В Бундеслиге «Штутгарт» занимает место в нижней части турнирной таблицы, и аккредитоваться в европейские клубные турниры по итогам национального первенства команде не светит. У «Лейпцига», к слову, ситуация, пусть и не зеркальная, но довольно схожая. «Быки» еще не гарантировали себе путевку ни то что в Лигу чемпионов, а в любой другой международный турнир. Напомним, что «Бавария» вылетела из розыгрыша Кубка Германии, что значительно повышает шансы каждого из полуфиналистов на завоевание трофея.

Обе команды выглядят весной не лучшим образом. «Быки» чередуют победы с поражениями, а «Штутгарт» за последние два месяца победил лишь в одной встрече Бундеслиги из девяти. Мотивация и фактор своего поля на стороне хозяев. Уровень усредненного исполнительского мастерства  - за «Лейпциг». Сильное впечатление производит коэффициент, установленный аналитиками PARI за победу гостей. Пройти мимо него крайне сложно. 

Бонусы на матч

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Трансляции

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Следить за происходящим на стадионе «Боруссия-Парк» есть возможность по текстовым трансляциям на спортивных порталах и на сайтах отдельных официальных букмекеров. 

ВещательТип трансляцииУсловия
WinlineГрафическая-
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Лейпциг»: Хенрихс, Уэдраого, Нуса, Поульсен (все - травма)

«Штутгарт»:  (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Штутгарт» - «Лейпциг»:

Позиция«Лейпциг»

«Штутгарт»

Позиция

Вратарь1. Трапп

33. Нюбель

Вратарь

Защитник3. Теате

20. Стергиу

Защитник

Защитник34. Коллинз

29. Ельч

Защитник

Защитник5. Аменда

24. Хабот

Защитник

Защитник13. Кристенсен

7. Миттельштедт

Защитник

Полузащитник20. Узун

16. Каразор

Полузащитник

Полузащитник 16. Ларссон

6. Штиллер

Полузащитник 

Полузащитник 6. Хойлунн

18. Левелинг

Полузащитник

Полузащитник 36. Кнауфф

27. Фюрих

Нападающий

Полузащитник27. Гетце

26. Ундав

Нападающий

Нападающий11. Этитике

11. Вольтемаде

Нападающий

Главный тренерДино Топпмеллер

Сеьбастьян Хенес

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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PARI предлагает довольно солидные коэффициенты на победу каждой из команд, отдавая предпочтение «Штутгарту». Успешная ставка на выигрыш «быков» будет рассчитана по кэфу 3.35. Угаданный триумф хозяев приведет к умножению ставки на 2.05. Заключить пари на ничью в основное время можно за 3.75.

Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Штутгарт» - «Лейпциг»?

Самый низкий коэффициент, соответствующий наиболее вероятному исходу, установлен букмекером на результативную ничью 1:1. Номинал успешной ставки на этот счет будет умножен на коэффициент 7.00. Заключить пари на победу «быков» 1:2 предлагается за 10.00

Где бесплатно смотреть матч «Штутгарт» - «Лейпциг»?

Следить за происходящим на стадионе «Боруссия-Парк» есть возможность по текстовым трансляциям на спортивных порталах и на сайтах отдельных официальных букмекеров. 

Будет ли много голов в матче «Штутгарт» - «Лейпциг»?

Букмекеры ждут примерно три гола в этой встрече. На то, что забитых мячей будут больше двух (ТБ 2.5) можно поставить за 1.55. Если же голов будут меньше трех (ТМ 3.5), сыграет ставка с коэффициентом 1.65.  

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