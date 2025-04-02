Штутгарт - Лейпциг, 2 апреля: где смотреть полуфинал Кубка Германии, прогноз, составы

Партнерский проект
2 апреля в полуфинале Кубка Германии по футболу сыграют
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Штутгарт» (Штутгарт)
02.04.2024, Ср
21:45 МСК
«РБ Лейпциг» (Лейпциг)
|П1 - 2.05
🎁 ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI
Турнир: Кубок Германии, полуфинал
Стадион: «Штутгарт Арена» (Штутгарт, Германия)
Главный арбитр: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Лейпциг»
|9
|2
|2
|26-11
|«Штутгарт»
|2
|2
|9
|11-26
Последние пять матчей «Лейпцига»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|29.03.2025
|«Боруссия М»
1:0
«Лейпциг»
Бундеслига
|15.03.2025
|«Лейпциг»
2:0
«Боруссия Д»
Бундеслига
|08.03.2025
|«Фрайбург»
0:0
«Лейпциг»
Бундеслига
|01.03.2025
|«Лейпциг»
1:2
«Майнц»
Бундеслига
|26.02.2025
|«Лейпциг»
1:0
«Вольфсбург»
Кубок Германии
Последние пять матчей «Штутгарта»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|29.03.2025
|«Айнтрахт»
1:0
«Штутгарт»
Бундеслига
|16.03.2025
|«Штутгарт»
3:4
«Байер»
Бундеслига
|08.03.2025
|«Хольштайн»
2:2
«Штутгарт»
Бундеслига
|28.02.2025
|«Штутгарт»
1:3
«Бавария»
Бундеслига
|23.02.2025
|«Хоффенхайм»
1:1
«Штутгарт»
Бундеслига
Последние пять матчей «Лейпцига» и «Штутгарта»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
15.01.2025
«Штутгарт»
2:1
«Лейпциг»
Бундеслига
|27.01.2024
|«Штутгарт»
5:2
«Лейпциг»
Бундеслига
25.08.2023
«Лейпциг»
5:1
«Штутгарт»
Бундеслига
27.01.2023
«Лейпциг»
2:1
«Штутгарт»
Кубок Германии
07.08.2022
«Штутгарт»
1:1
«Лейпциг»
Бундеслига
Восемь первых матчей в истории клубного противостояния «Штутгарт» не мог обыграть «быков», уступив на этой дистанции в семи встречах. Но в двух последних играх этих команд наметился перелом. «Швабы» выиграли два последних матча, оба раза отпраздновав победу на своем поле. Сражаться за выход в финал национального кубка команде Себастьяна Хенеса предстоит на родном стадионе.
Для «швабов» успешное выступление в кубке является единственной возможностью получить приглашение в еврокубки. В Бундеслиге «Штутгарт» занимает место в нижней части турнирной таблицы, и аккредитоваться в европейские клубные турниры по итогам национального первенства команде не светит. У «Лейпцига», к слову, ситуация, пусть и не зеркальная, но довольно схожая. «Быки» еще не гарантировали себе путевку ни то что в Лигу чемпионов, а в любой другой международный турнир. Напомним, что «Бавария» вылетела из розыгрыша Кубка Германии, что значительно повышает шансы каждого из полуфиналистов на завоевание трофея.
Обе команды выглядят весной не лучшим образом. «Быки» чередуют победы с поражениями, а «Штутгарт» за последние два месяца победил лишь в одной встрече Бундеслиги из девяти. Мотивация и фактор своего поля на стороне хозяев. Уровень усредненного исполнительского мастерства - за «Лейпциг». Сильное впечатление производит коэффициент, установленный аналитиками PARI за победу гостей. Пройти мимо него крайне сложно.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2025 ГОДУ
Следить за происходящим на стадионе «Боруссия-Парк» есть возможность по текстовым трансляциям на спортивных порталах и на сайтах отдельных официальных букмекеров.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Winline
|Графическая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Потери
«Лейпциг»: Хенрихс, Уэдраого, Нуса, Поульсен (все - травма)
«Штутгарт»: (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Штутгарт» - «Лейпциг»:
|Позиция
|«Лейпциг»
«Штутгарт»
Позиция
|Вратарь
|1. Трапп
33. Нюбель
Вратарь
|Защитник
|3. Теате
20. Стергиу
Защитник
|Защитник
|34. Коллинз
29. Ельч
Защитник
|Защитник
|5. Аменда
24. Хабот
Защитник
|Защитник
|13. Кристенсен
7. Миттельштедт
Защитник
|Полузащитник
|20. Узун
16. Каразор
Полузащитник
|Полузащитник
|16. Ларссон
6. Штиллер
Полузащитник
|Полузащитник
|6. Хойлунн
18. Левелинг
Полузащитник
|Полузащитник
|36. Кнауфф
27. Фюрих
Нападающий
|Полузащитник
|27. Гетце
26. Ундав
Нападающий
|Нападающий
|11. Этитике
11. Вольтемаде
Нападающий
|Главный тренер
|Дино Топпмеллер
Сеьбастьян Хенес
Главный тренер
Самый низкий коэффициент, соответствующий наиболее вероятному исходу, установлен букмекером на результативную ничью 1:1. Номинал успешной ставки на этот счет будет умножен на коэффициент 7.00. Заключить пари на победу «быков» 1:2 предлагается за 10.00.
Следить за происходящим на стадионе «Боруссия-Парк» есть возможность по текстовым трансляциям на спортивных порталах и на сайтах отдельных официальных букмекеров.
Букмекеры ждут примерно три гола в этой встрече. На то, что забитых мячей будут больше двух (ТБ 2.5) можно поставить за 1.55. Если же голов будут меньше трех (ТМ 3.5), сыграет ставка с коэффициентом 1.65.
Партнерский проект