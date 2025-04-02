Штутгарт - Лейпциг, 2 апреля: где смотреть полуфинал Кубка Германии, прогноз, составы

Восемь первых матчей в истории клубного противостояния «Штутгарт» не мог обыграть «быков», уступив на этой дистанции в семи встречах. Но в двух последних играх этих команд наметился перелом. «Швабы» выиграли два последних матча, оба раза отпраздновав победу на своем поле. Сражаться за выход в финал национального кубка команде Себастьяна Хенеса предстоит на родном стадионе.

Для «швабов» успешное выступление в кубке является единственной возможностью получить приглашение в еврокубки. В Бундеслиге «Штутгарт» занимает место в нижней части турнирной таблицы, и аккредитоваться в европейские клубные турниры по итогам национального первенства команде не светит. У «Лейпцига», к слову, ситуация, пусть и не зеркальная, но довольно схожая. «Быки» еще не гарантировали себе путевку ни то что в Лигу чемпионов, а в любой другой международный турнир. Напомним, что «Бавария» вылетела из розыгрыша Кубка Германии, что значительно повышает шансы каждого из полуфиналистов на завоевание трофея.

Обе команды выглядят весной не лучшим образом. «Быки» чередуют победы с поражениями, а «Штутгарт» за последние два месяца победил лишь в одной встрече Бундеслиги из девяти. Мотивация и фактор своего поля на стороне хозяев. Уровень усредненного исполнительского мастерства - за «Лейпциг». Сильное впечатление производит коэффициент, установленный аналитиками PARI за победу гостей. Пройти мимо него крайне сложно.