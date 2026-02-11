Сандерленд - Ливерпуль, 11 февраля: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
андерленде Команде-открытию нынешнего сезона английской Премьер-лиги с интервалом в несколько дней выпало испытание сразу двумя сильнейшими клубами страны по итогам прошлого чемпионата. Лидеру сезона, «Арсеналу», «Сандерленд» уступил без вариантов. Отберут ли «Черные коты» очки у «Ливерпуля»?
Турнир: английская Премьер-лига, 26-й тур
Стадион: «Стэдиум оф Лайт» (Сандерленд, Англия)
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Сандерленд»
|52
|39
|78
|226-284
|«Ливерпуль»
|78
|39
|52
|284-226
Последние пять матчей «Сандерленда»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|07.02.2026
|«Арсенал»
3:0
«Сандерленд»
АПЛ
|02.02.2026
|«Сандерленд»
3:0
«Бернли»
АПЛ
|24.01.2026
|«Вест Хэм»
3:1
«Сандерленд»
АПЛ
|17.01.2026
|«Сандерленд»
2:1
«Кристал Пэлас»
АПЛ
|10.01.2026
|«Эвертон»
1:1
«Сандерленд»
АПЛ
Последние пять матчей «Ливерпуля»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|08.02.2026
|«Ливерпуль»
1:2
«Манчестер Сити»
АПЛ
|31.01.2026
|«Ливерпуль»
4:1
«Ньюкасл»
АПЛ
|28.01.2026
|«Ливерпуль»
6:0
«Карабах»
Лига чемпионов
|24.01.2026
|«Борнмут»
3:2
«Ливерпуль»
АПЛ
|21.01.2026
|«Марсель»
0:3
«Ливерпуль»
Лига чемпионов
По итогам выходных «Ливерпуль» остался на шестом месте в таблице, а вот «Сандерленд» спустился на две позиции - с 11-й на девятую.
|Место
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Арсенал
|25
|17
|5
|3
|49-17
|56
|2
|Манчестер Сити
|25
|15
|5
|5
|51-24
|50
|3
|Астон Вилла
|25
|14
|5
|6
|36-27
|47
|4
|Манчестер Юнайтед
|26
|12
|9
|5
|47-37
|45
|5
|Челси
|26
|12
|8
|6
|47-30
|44
|6
|Ливерпуль
|25
|11
|6
|8
|40-35
|39
|7
|Брентфорд
|25
|12
|3
|10
|39-34
|39
|8
|Борнмут
|26
|9
|10
|7
|43-45
|37
|9
|Эвертон
|26
|10
|7
|9
|29-30
|37
|10
|Ньюкасл
|26
|10
|6
|10
|37-37
|36
|11
|Сандерленд
|25
|9
|9
|7
|27-29
|36
|12
|Фулхэм
|25
|10
|4
|11
|35-37
|34
|13
|Кристал Пэлас
|25
|8
|8
|9
|26-29
|32
|14
|Брайтон
|25
|7
|10
|8
|34-33
|31
|15
|Лидс
|26
|7
|9
|10
|36-45
|30
|16
|Тоттенхэм
|26
|7
|8
|11
|36-37
|29
|17
|Ноттингем Форест
|25
|7
|5
|13
|25-38
|26
|18
|Вест Хэм
|26
|6
|6
|14
|32-49
|24
|19
|Бернли
|25
|3
|6
|16
|25-49
|15
|20
|Вулверхэмптон
|25
|1
|5
|19
|16-48
|8
Последние два выезда в Лондон «Сандерленду» явно не удались. По три мяча «Черные коты» пропустили от «Вест Хэма» и «Арсенала», а сами забили лишь один. Итог - два поражения и спуск на 11-е место в таблице. Но в данном случае это практически ни о чем не говорит. Домашний «Сандерленд» выгодно отличается от самого себя гостевого образца. По результатам игр на своем поле новичок АПЛ уступает только тройке великих - «Арсеналу» и паре делегатов Манчестера. Так что действующего чемпиона ждет непростое испытание посреди недели.
В воскресенье «Ливерпуль» пережил настоящее потрясение дома. Поведя в счете 1:0 на 74-й минуте, «красные» умудрились не только не удержать победный счет, но и отдать все три очка «Манчестер Сити»! Холанд ассистировал Бернарду Силве, а уже на третьей компенсированной минуте самостоятельно реализовал пенальти. Интересно, что и другому клубу Манчестера чемпион на «Энфилде» уступил, хотя это и было еще в ноябре прошлого года.
В общем, желания поскорее исправиться перед своими болельщиками у обоих клубов хоть отбавляй. Это обстоятельство повышает шансы на открытый, обоюдоострый футбол. FONBET дает коэффициент 1.75 на обмен голами.
Матч в покажут в прямом эфире зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских компаний и паблики VK.
Потери
«Сандерленд»: Джака, Траоре, Джонс, Та Би (все - травмы)
«Ливерпуль»: Собослаи (дисквалификация), Фримпонг, Исак, Брэдли, Байчетич, Леони (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Сандерленд» - «Ливерпуль»:
|Позиция
|«Сандерленд»
|«Ливерпуль»
|Позиция
|Вратарь
|22. Руфс
|1. Бекер
|Вратарь
|Защитник
|5. Баллард
|5. Конате
|Защитник
|Защитник
|15. Альдерете
|4. ван Дейк
|Защитник
|Защитник
|17. Мандава
|6. Керкез
|Защитник
|Защитник
|20. Мукиэле
|17. Джонс
|Защитник
|Полузащитник
|32. Хьюм
|10. Мак Аллистер
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Тальби
|38. Гравенберх
|Полузащитник
|Полузащитник
|19. Диарра
|7. Вирц
|Полузащитник
|Полузащитник
|27. Садики
|11. Салах
|Полузащитник
|Полузащитник
|28. ле Фе
|18. Гакпо
|Полузащитник
|Нападающий
|9. Броббей
|22. Экитике
|Нападающий
|Главный тренер
|Режис ле Бри
|Арне Слот
|Главный тренер
FONBET установил щедрый коэффициент на победу хозяев поля - 4.60. Ничья котируется за 3.85. Победа фаворита идет в компании за 1.75.
Две последние встречи сторон завершились результативными ничьими (2:2, 1:1), но при этом «Сандерленд не побеждал в паре уже 14 лет. Понятно, что аналитики отдают предпочтение гостям.
Коэффициенты на «верх» и «низ» у букмекеров близки - соответственно, 1.80 и 2.00.
Матчи Премьер-лиги Англии российские каналы и онлайн-кинотеатры не транслируют.