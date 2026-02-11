Ведомости
Сандерленд - Ливерпуль, 11 февраля: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Успеет ли чемпион отойти от воскресного потрясения?
Валентин Васильев

андерленде Команде-открытию нынешнего сезона английской Премьер-лиги с интервалом в несколько дней выпало испытание сразу двумя сильнейшими клубами страны по итогам прошлого чемпионата. Лидеру сезона, «Арсеналу», «Сандерленд» уступил без вариантов. Отберут ли «Черные коты» очки у «Ливерпуля»?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Сандерленд»

11.02.2026, Ср

23:15 МСК

«Ливерпуль»

П1 - 4.60

Х - 3.85

П2 - 1.75

Турнир:  английская Премьер-лига, 26-й тур

Стадион: «Стэдиум оф Лайт» (Сандерленд, Англия)

Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия)

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Сандерленд»523978226-284
«Ливерпуль»783952284-226

Последние пять матчей «Сандерленда»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

07.02.2026«Арсенал»

3:0

«Сандерленд»

АПЛ

02.02.2026«Сандерленд»

3:0

«Бернли»

АПЛ

24.01.2026«Вест Хэм»

3:1

«Сандерленд»

АПЛ

17.01.2026«Сандерленд»

2:1

«Кристал Пэлас»

АПЛ

10.01.2026«Эвертон»

1:1

«Сандерленд»

АПЛ

Последние пять матчей «Ливерпуля»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

08.02.2026«Ливерпуль»

1:2

«Манчестер Сити»

АПЛ

31.01.2026«Ливерпуль»

4:1

«Ньюкасл»

АПЛ

28.01.2026«Ливерпуль»

6:0

«Карабах»

Лига чемпионов

24.01.2026«Борнмут»

3:2

«Ливерпуль»

АПЛ

21.01.2026«Марсель»

0:3

«Ливерпуль»

Лига чемпионов

Турнирная таблица

По итогам выходных «Ливерпуль» остался на шестом месте в таблице, а вот «Сандерленд» спустился на две позиции - с 11-й на девятую. 

МестоКлубИВНПМячиОчки
1Арсенал25175349-1756
2Манчестер Сити25155551-2450
3Астон Вилла25145636-2747
4Манчестер Юнайтед26129547-3745
5Челси26128647-3044
6Ливерпуль25116840-3539
7Брентфорд251231039-3439
8Борнмут26910743-4537
9Эвертон26107929-3037
10Ньюкасл261061037-3736
11Сандерленд2599727-2936
12Фулхэм251041135-3734
13Кристал Пэлас2588926-2932
14Брайтон25710834-3331
15Лидс26791036-4530
16Тоттенхэм26781136-3729
17Ноттингем Форест25751325-3826
18Вест Хэм26661432-4924
19Бернли25361625-4915
20Вулверхэмптон25151916-488

Прогноз на матч

Последние два выезда в Лондон «Сандерленду» явно не удались. По три мяча «Черные коты» пропустили от  «Вест Хэма» и «Арсенала», а сами забили лишь один. Итог - два поражения и спуск на 11-е место в таблице. Но в данном случае это практически ни о чем не говорит. Домашний «Сандерленд» выгодно отличается от самого себя гостевого образца. По результатам игр на своем поле новичок АПЛ уступает только тройке великих - «Арсеналу» и паре делегатов Манчестера. Так что действующего чемпиона ждет непростое испытание посреди недели. 

В воскресенье «Ливерпуль» пережил настоящее потрясение дома. Поведя в счете 1:0 на 74-й минуте, «красные» умудрились не только не удержать победный счет, но и отдать все три очка «Манчестер Сити»! Холанд ассистировал Бернарду Силве, а уже на третьей компенсированной минуте самостоятельно реализовал пенальти. Интересно, что и другому клубу Манчестера чемпион на «Энфилде» уступил, хотя это и было еще в ноябре прошлого года.

В общем, желания поскорее исправиться перед своими болельщиками у обоих клубов хоть отбавляй. Это обстоятельство повышает шансы на открытый, обоюдоострый футбол. FONBET дает коэффициент 1.75 на обмен голами.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
FONBET До 15 тысяч рублейПриветственный
БЕТСИТИДо 100 тысяч рублейПриветственный
«Бетбум»До 7 тысяч рублейПриветственный
ЛУЧШИЕ БОНУСЫ НА ФУТБОЛ!

Трансляции

Матч в покажут в прямом эфире зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских компаний и паблики VK.

ВещательТип трансляцииУсловия
FONBET ГрафическаяРегистрация
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Сандерленд»: Джака, Траоре, Джонс, Та Би (все - травмы)

«Ливерпуль»: Собослаи (дисквалификация), Фримпонг,  Исак, Брэдли, Байчетич, Леони (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Сандерленд» - «Ливерпуль»:

Позиция«Сандерленд»«Ливерпуль»Позиция
Вратарь22. Руфс1. БекерВратарь
Защитник5. Баллард5. КонатеЗащитник
Защитник15. Альдерете4. ван ДейкЗащитник
Защитник17. Мандава6. КеркезЗащитник
Защитник20. Мукиэле17. ДжонсЗащитник
Полузащитник 32. Хьюм10. Мак АллистерПолузащитник
Полузащитник 7. Тальби38. ГравенберхПолузащитник 
Полузащитник19. Диарра7. ВирцПолузащитник
Полузащитник27. Садики11. СалахПолузащитник
Полузащитник28. ле Фе18. ГакпоПолузащитник
Нападающий9. Броббей22. ЭкитикеНападающий
Главный тренерРежис ле БриАрне СлотГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

FONBET  установил щедрый коэффициент на  победу хозяев поля - 4.60. Ничья котируется за 3.85. Победа фаворита идет в компании за 1.75.

Вопросы и ответы

Кто победит в матче «Сандерленд» - «Ливерпуль»?

Две последние встречи сторон завершились результативными ничьими (2:2, 1:1), но при этом «Сандерленд не побеждал в паре уже 14 лет. Понятно, что аналитики отдают предпочтение гостям.

Сколько голов будет в матче «Сандерленд» - «Ливерпуль»?

Коэффициенты на «верх» и «низ» у букмекеров близки - соответственно, 1.80 и 2.00.

Где смотреть матч «Сандерленд» - «Ливерпуль»»?

Матчи Премьер-лиги Англии российские каналы и онлайн-кинотеатры не транслируют.

