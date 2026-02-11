Сандерленд - Ливерпуль, 11 февраля: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Последние два выезда в Лондон «Сандерленду» явно не удались. По три мяча «Черные коты» пропустили от «Вест Хэма» и «Арсенала», а сами забили лишь один. Итог - два поражения и спуск на 11-е место в таблице. Но в данном случае это практически ни о чем не говорит. Домашний «Сандерленд» выгодно отличается от самого себя гостевого образца. По результатам игр на своем поле новичок АПЛ уступает только тройке великих - «Арсеналу» и паре делегатов Манчестера. Так что действующего чемпиона ждет непростое испытание посреди недели.

В воскресенье «Ливерпуль» пережил настоящее потрясение дома. Поведя в счете 1:0 на 74-й минуте, «красные» умудрились не только не удержать победный счет, но и отдать все три очка «Манчестер Сити»! Холанд ассистировал Бернарду Силве, а уже на третьей компенсированной минуте самостоятельно реализовал пенальти. Интересно, что и другому клубу Манчестера чемпион на «Энфилде» уступил, хотя это и было еще в ноябре прошлого года.