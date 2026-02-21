Элина Свитолина – Коко Гауфф, 20 февраля: прогноз на полуфинал турнира в Дубае

Свитолина – одна из самых стабильных, универсальных и психологически устойчивых теннисисток тура. Она способна бороться с любой соперницей в любых условиях. В Дубае украинка не выглядит лучшей версией себя, но опыт и характер на месте, что подтверждают две подряд волевые победы.

Гауфф тоже не в идеальной форме, периодически её штормит. Вот и в Дубае после крайне тяжелого матча с Мертенс последовал разгром Эалы. Трудно с уверенностью предположить, чего же ждать от американки в следующей игре.

Впрочем, в любом случае Гауфф мотивирована взять реванш за чувствительное поражение на Australian Open. Рискнем поставить на то, что в этот раз развязка не наступит столь же стремительно. Ожидаем, что спортсменки отыграют минимум 20 геймов в достойной борьбе.