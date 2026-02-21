Ведомости
Элина Свитолина – Коко Гауфф, 20 февраля: прогноз на полуфинал турнира в Дубае

Первые ракетки Украины и США
Александр Бокулёв

Украинка Элина Свитолина дважды становилась чемпионкой хардового турнира WTA в Дубае. В этот раз остановить её в шаге от финала попробует американка Коко Гауфф. Кто продолжит борьбу на «тысячнике» в ОАЭ?

Дата / Время: 20.02.2026, не ранее 18:00 по московскому времени

Арена: Aviation Club Tennis Centre, Центральный корт (Дубай, ОАЭ)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, БК Winline

Элина Свитолина (31 год, 9-я ракетка мира, 7-й номер посева)

  • 1-й круг: –
  • 2-й круг: Паула Бадоса (Испания) – 6:4, отказ
  • 3-й круг: Белинда Бенчич (Швейцария, 9) – 4:6, 6:1, 6:3
  • 1/4 финала: Антония Ружич (Хорватия) – 3:6, 6:2, 6:3

Коко Гауфф (21 год, 4-я ракетка мира, 3-й номер посева)

  • 1-й круг: –
  • 2-й круг: Анна Калинская (Россия) – 6:4, 6:4
  • 3-й круг: Элизе Мертенс (Бельгия) – 2:6, 7:6 (11:9), 6:3
  • 1/4 финала: Александра Эала (Филиппины) – 6:0, 6:2

Победительница этого матча в финале встретится с сильнейшей из пары Джессика Пегула (США, 4) – Аманда Анисимова (США, 2)

Элина Свитолина

Супруга французского теннисиста Гаэля Монфиса. Бывшая третья ракетка мира, бронзовый призер Олимпиады-2020 в одиночном разряде, победительница 19 турниров WTA, в том числе 12 хардовых. В нынешнем сезоне на этом покрытии взяла титул в Окленде, на Australian Open дошла до полуфинала. Всего в 2026 г. одержала 14 побед при двух поражениях. Турнир в Дубае выигрывала в 2017 и 2018 гг., в прошлом сезоне вылетела во втором круге.

Коко Гауфф

Бывшая первая ракетка мира в парном разряде. Победительница девяти турниров WTA в одиночном разряде, в том числе восьми хардовых, а также US Open 2023 г. и прошлого «Ролан Гаррос». В нынешнем сезоне дошла дошла до четвертьфинала Australian Open. Всего в 2026 г. одержала 10 побед при трех поражениях. На турнире в Дубае повторила свой лучший результат, ранее показанный в 2023 г. В прошлом сезоне вылетела во втором круге.

Личные встречи

Спортсменки ранее провели четыре официальных очных матча (все – на харде) и одержали по две побед.

Ставки на исход

Букмекеры считают фавориткой американку. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,75 на победу Гауфф и 2,18 на успех Свитолиной.

Ставки на тоталы

Недавний матч спортсменок на Australian Open завершился разгромной победой украинки за 15 геймов. Сейчас WINLINE предлагает коэффициенты 1,94 на ТБ (21,5) и 1,86 на ТМ (21,5).

Сравнение коэффициентов букмекеров

 Победа СвитолинойПобеда ГауффТБ (21,5)ТМ (21,5)
WINLINE2,181,751,941,86

Прогноз и ставка

Свитолина – одна из самых стабильных, универсальных и психологически устойчивых теннисисток тура. Она способна бороться с любой соперницей в любых условиях. В Дубае украинка не выглядит лучшей версией себя, но опыт и характер на месте, что подтверждают две подряд волевые победы.

Гауфф тоже не в идеальной форме, периодически её штормит. Вот и в Дубае после крайне тяжелого матча с Мертенс последовал разгром Эалы. Трудно с уверенностью предположить, чего же ждать от американки в следующей игре.

Впрочем, в любом случае Гауфф мотивирована взять реванш за чувствительное поражение на Australian Open. Рискнем поставить на то, что в этот раз развязка не наступит столь же стремительно. Ожидаем, что спортсменки отыграют минимум 20 геймов в достойной борьбе.

