Швеция – Чехия, прогноз на 18 мая: ставки и коэффициенты на матч ЧМ-2026 по хоккею

В третьем туре чемпионата мира по хоккею 2026 г. на швейцарском льду встретятся сборные Швеции и Чехии. Кто сумеет одержать первую победу?
Турнир: чемпионат мира по хоккею, группа B, третий тур
Стадион: «BCF Arena» (Фрибур, Швейцария)
Последние игры сборной Швеции:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|17.05.2026
|Дания
2:6
Швеция
Чемпионат мира
|15.05.2026
|Канада
5:3
Швеция
Чемпионат мира
|10.05.2026
|Швеция
1:5
Финляндия
Евротур
|09.05.2026
|Швеция
3:0
Швейцария
Евротур
|07.05.2026
|Чехия
3:1
Швеция
Евротур
Последние игры сборной Чехии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|16.05.2026
|Словения
3:2 ОТ
Чехия
Чемпионат мира
|15.05.2026
|Чехия
4:1
Дания
Чемпионат мира
|10.05.2026
|Швейцария
6:1
Чехия
Евротур
|09.05.2026
|Финляндия
3:2
Чехия
Евротур
|07.05.2026
|Чехия
3:1
Швеция
Евротур
Положение после 17 мая и двух туров
И
|В
|ВО
|П
|ПО
Голы
Очки
|1. Австрия
2
|2
|0
|0
|0
9:4
6
|2. Финляндия
2
|2
|0
|0
|0
7:2
6
|3. Швейцария
2
|2
|0
|0
|0
7:3
6
|4. США
2
|1
|0
|1
|0
6:4
3
|5. Латвия
2
|1
|0
|1
|0
4:4
3
|6. Германия
2
|0
|0
|2
|0
1:5
0
|7. Венгрия
2
|0
|0
|2
|0
3:8
0
|8. Великобритания
2
|0
|0
|2
|0
3:10
0
И
|В
|ВО
|П
|ПО
Голы
Очки
|1. Канада
2
|2
|0
|0
|0
11:3
6
|2. Словакия
2
|2
|0
|0
|0
6:2
6
|3. Чехия
2
|1
|0
|0
|1
6:4
4
|4. Норвегия
2
|1
|0
|1
|0
5:2
3
|5. Швеция
2
|1
|0
|1
|0
9:7
3
|6. Словения
2
|0
|1
|1
|0
3:6
2
|7. Дания
2
|0
|0
|2
|0
3:10
0
|8. Италия
2
|0
|0
|2
|0
1:10
0
К сборной Чехии было немало вопросов перед чемпионатом мира – особенно на фоне посредственного состава и неубедительного выступления в Евротуре. Оттого и не слишком удивило поражение от словенцев. Чехи точно не выглядят явными претендентами на медали на этом турнире.
Сборная Швеции обладает гораздо более внушительным ростером. Да и в очных противостояниях в последние годы серьезный перевес на их стороне. Рискнем предположить, что в основное время скандинавы как минимум не проиграют. А дополним «Двойной шанс» аккуратным ТБ (3,5).
Смотреть встречу Швеция – Чехия на территории РФ можно будет на федеральном телеканале «Матч ТВ», где эфир начнется в 21:15 по московскому времени.
Вратари: Арвид Седерблум («Чикаго»), Магнус Хелльберг («Юргорден»), Лов Херенстам («Седертелье»);
Защитники: Якоб Ларссон («Рапперсвиль»), Роберт Хегг («Брюнэс»), Маттиас Экхольм («Эдмонтон»), Оливер Экман-Ларссон («Торонто»), Эрик Бреннстрем («Лозанна»), Альберт Юханссон («Детройт»), Тим Хеед «(Амбри-Пиотта»), Йоэль Перссон («Векше»);
Нападающие: Исак Хедквист («Лулео»), Линус Карлссон («Ванкувер»), Симон Хольмстрем («Айлендерс»), Лукас Рэймонд («Детройт»), Джек Берглунд («Филадельфия»), Антон Фрондель («Чикаго»), Андре Петерссон («Лангнау»), Оскар Сундквист («Сент-Луис»), Якоб Сильверберг («Брюнэс»), Ивар Стенберг («Фрелунда»), Эмиль Хейнеман («Нью-Йорк Айлендерс»), Вигго Бьерк («Юргорден»), Расмус Асплунд («Давос»), Якоб де ла Роз («Фрибур»).
Главный тренер: Сэм Галлам.
Вратари: Йозеф Корженарж («Спарта»), Петр Квача («Либерец»), Доминик Павлат («Ильвес»);
Защитники: Марек Альшер («Флорида»), Томаш Цибулка («Ческе-Будеевице»), Томаш Галваш («Либерец»), Либор Гаек («Пардубице»), Филип Гронек («Ванкувер»), Михал Кемпни («Брюнес»), Ян Шкотка («Комета Брно»), Иржи Тихачек («Кярпят»);
Нападающие: Ондржей Беранек, Иржи Чернох (оба – «Карловы Вары»), Матей Блюмель («Бостон»), Роман Червенка, Мартин Каут, Ян Мандат, Лукаш Седлак (все – «Пардубице»), Якуб Флек («Комета Брно»), Ярослав Хмеларж («Нью-Йорк Рейнджерс»), Михал Коваржчик, Даниэль Воженилек (оба – «Тршинец»), Доминик Кубалик («Цуг»), Матиаш Меловски («Нью-Джерси»), Давид Томашек («Ферьестад»).
Главный тренер: Радим Рулик.
Букмекерская контора PARI предлагает высокие котировки на ничью или победу сборной Чехии в основное время. Поставить на эти исходы можно с коэффициентами 4,50 и 4,15 соответственно. Выигрыш команды Швеции идет за солидные 1,77.