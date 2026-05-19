Швеция – Чехия, прогноз на 18 мая: ставки и коэффициенты на матч ЧМ-2026 по хоккею

У обеих команд по победе и поражению
Александр Бокулёв
В третьем туре чемпионата мира по хоккею 2026 г. на швейцарском льду встретятся сборные Швеции и Чехии. Кто сумеет одержать первую победу?

Швеция

18.05.2025, Пн

21:20 МСК

Чехия

П1 - 1,77

Х - 4,50

П2 - 4,15

Турнир: чемпионат мира по хоккею, группа B, третий тур

Стадион: «BCF Arena» (Фрибур, Швейцария)

Форма команд

Последние игры сборной Швеции:

17.05.2026Дания

2:6

Швеция

Чемпионат мира

15.05.2026Канада

5:3

Швеция

Чемпионат мира

10.05.2026Швеция

1:5

Финляндия

Евротур

09.05.2026Швеция

3:0

Швейцария

Евротур

07.05.2026Чехия

3:1

Швеция

Евротур

Последние игры сборной Чехии:

16.05.2026Словения

3:2 ОТ

Чехия

Чемпионат мира

15.05.2026Чехия

4:1

Дания

Чемпионат мира

10.05.2026Швейцария

6:1

Чехия

Евротур

09.05.2026Финляндия

3:2

Чехия

Евротур

07.05.2026Чехия

3:1

Швеция

Евротур

Место в турнирной таблице

Положение после 17 мая и двух туров

Группа A

 

1. Австрия

2

2000

9:4

6

2. Финляндия

2

2000

7:2

6

3. Швейцария

2

2000

7:3

6

4. США

2

1010

6:4

3

5. Латвия

2

1010

4:4

3

6. Германия

2

0020

1:5

0

7. Венгрия

2

0020

3:8

0

8. Великобритания

2

0020

3:10

0

Группа B

 

1. Канада

2

2000

11:3

6

2. Словакия

2

2000

6:2

6

3. Чехия

2

1001

6:4

4

4. Норвегия

2

1010

5:2

3

5. Швеция

2

1010

9:7

3

6. Словения

2

0110

3:6

2

7. Дания

2

0020

3:10

0

8. Италия

2

0020

1:10

0

Прогноз на матч

К сборной Чехии было немало вопросов перед чемпионатом мира – особенно на фоне посредственного состава и неубедительного выступления в Евротуре. Оттого и не слишком удивило поражение от словенцев. Чехи точно не выглядят явными претендентами на медали на этом турнире.

Сборная Швеции обладает гораздо более внушительным ростером. Да и в очных противостояниях в последние годы серьезный перевес на их стороне. Рискнем предположить, что в основное время скандинавы как минимум не проиграют. А дополним «Двойной шанс» аккуратным ТБ (3,5).

Трансляции

Смотреть встречу Швеция – Чехия на территории РФ можно будет на федеральном телеканале «Матч ТВ», где эфир начнется в 21:15 по московскому времени. 

Составы команд

Сборная Швеции

Вратари: Арвид Седерблум («Чикаго»), Магнус Хелльберг («Юргорден»), Лов Херенстам («Седертелье»);

Защитники: Якоб Ларссон («Рапперсвиль»), Роберт Хегг («Брюнэс»), Маттиас Экхольм («Эдмонтон»), Оливер Экман-Ларссон («Торонто»), Эрик Бреннстрем («Лозанна»), Альберт Юханссон («Детройт»), Тим Хеед «(Амбри-Пиотта»), Йоэль Перссон («Векше»);

Нападающие: Исак Хедквист («Лулео»), Линус Карлссон («Ванкувер»), Симон Хольмстрем («Айлендерс»), Лукас Рэймонд («Детройт»), Джек Берглунд («Филадельфия»), Антон Фрондель («Чикаго»), Андре Петерссон («Лангнау»), Оскар Сундквист («Сент-Луис»), Якоб Сильверберг («Брюнэс»), Ивар Стенберг («Фрелунда»), Эмиль Хейнеман («Нью-Йорк Айлендерс»), Вигго Бьерк («Юргорден»), Расмус Асплунд («Давос»), Якоб де ла Роз («Фрибур»).

Главный тренер: Сэм Галлам.

Сборная Чехии

Вратари: Йозеф Корженарж («Спарта»), Петр Квача («Либерец»), Доминик Павлат («Ильвес»);

Защитники: Марек Альшер («Флорида»), Томаш Цибулка («Ческе-Будеевице»), Томаш Галваш («Либерец»), Либор Гаек («Пардубице»), Филип Гронек («Ванкувер»), Михал Кемпни («Брюнес»), Ян Шкотка («Комета Брно»), Иржи Тихачек («Кярпят»);

Нападающие: Ондржей Беранек, Иржи Чернох (оба «Карловы Вары»), Матей Блюмель («Бостон»), Роман Червенка, Мартин Каут, Ян Мандат, Лукаш Седлак (все «Пардубице»), Якуб Флек («Комета Брно»), Ярослав Хмеларж («Нью-Йорк Рейнджерс»), Михал Коваржчик, Даниэль Воженилек (оба «Тршинец»), Доминик Кубалик («Цуг»), Матиаш Меловски («Нью-Джерси»), Давид Томашек («Ферьестад»).

Главный тренер: Радим Рулик.

Коэффициенты букмекеров

Букмекерская контора PARI предлагает высокие котировки на ничью или победу сборной Чехии в основное время. Поставить на эти исходы можно с коэффициентами 4,50 и 4,15 соответственно. Выигрыш команды Швеции идет за солидные 1,77.

