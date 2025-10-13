Швеция — Косово, 13 октября: где смотреть матч отбора ЧМ-2026, прогноз, составы

С уверенностью можно отметить, что сборная Швеция не оправдывает ожиданий в последних матчах. В этом году скандинавы пропустили как минимум один гол в шести из семи матчей. Практически в каждой встрече шведы позволяют соперникам создавать опасные моменты у своих ворот, особенно после стандартных положений. Предстоящий матч станет ответом на многие вопросы, ключевой из которых — готова ли команда бороться за второе место в отборочной группе.

Косово, в свою очередь, не боится играть в атакующий футбол, несмотря на очевидные проблемы в оборонительной линии. За последнее время лишь Швейцария (4:0) и Словения (0:0) оставила свои ворота в неприкосновенности во встречах с балканцами.

Вероятнее всего, шведы с первых минут побегут вперед в надежде забить первыми. Косово, в свою очередь, сделает ставку на быстрые контрвыпады и стандартные положения, которые приносят им плоды в виде забитых мячей. Тем не менее, общий класс шведов превосходит национальную сборную Косово. Считаем, что на этот раз подопечные Йон Даля Томассона наберут три очка. Наш прогноз: победа Швеции с форой (-1).