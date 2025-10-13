Ведомости
Швеция — Косово, 13 октября: где смотреть матч отбора ЧМ-2026, прогноз, составы

Одержат ли скандинавы первую победу в квалификации ЧМ-2026?
Руслан Ипполитов

Сборная Швеции неподобающим образом провела первые три матча квалификации чемпионата мира — 2026, пропустив в каждой игре по два мяча. Домашняя встреча с Косово, возможно, станет определяющей в борьбе за путевку на мундиаль. Смогут ли скандинавы взять реванш за неожиданное поражение в первой игре?

Команда 1

Время начала

Команда 2

Швеция

Место в рейтинге ФИФА: 32

13.10.2025, Сб

21:45 МСК

Косово

Место в рейтинге ФИФА: 91

П1 - 1.32

Х - 5.10

П2 - 10.00

Турнир: квалификация ЧМ-2026, группа B, 4-й тур

Стадион: «Уллеви» (Гетеборг, Швеция)

Главный судья: не назначен

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Швеция3017-2
Косово1032-7

Последние пять матчей сборной Швеции:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

09.09.2025Швеция

0:2

Швейцария

Отбор ЧМ-2026

08.09.2025Косово

2:0

Швеция

Отбор ЧМ-2026

05.09.2025Словения

2:2

Швеция

Отбор ЧМ-2026

10.06.2025Швеция

4:3

Алжир

Товарищеский матч

06.06.2025Венгрия

0:2

Швеция

Товарищеский матч

Последние пять матчей сборной Косово:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

10.10.2025Косово

0:0

Словения

Отбор ЧМ-2026

08.09.2025Косово

2:0

Швеция

Отбор ЧМ-2026

05.09.2025Швейцария 

4:0

Косово

Отбор ЧМ-2026

09.06.2025Косово

4:2

Коморы

Товарищеский матч

06.06.2025Косово

5:2

Армения

Товарищеский матч

Место в турнирной таблице

Перед началом отборочного цикла немногие могли выделить фаворита в группе B. Однако сейчас можно констатировать, что Швейцария будет бороться за прямую путевку на мундиаль, а оставшиеся три команды разыграют второе место.

КомандыИВНПМО
1. Швейцария33009-09
2. Косово31112-44
3. Словения30212-52
4. Швеция30122-61

Прогноз на матч

С уверенностью можно отметить, что сборная Швеция не оправдывает ожиданий в последних матчах. В этом году скандинавы пропустили как минимум один гол в шести из семи матчей. Практически в каждой встрече шведы позволяют соперникам создавать опасные моменты у своих ворот, особенно после стандартных положений. Предстоящий матч станет ответом на многие вопросы, ключевой из которых — готова ли команда бороться за второе место в отборочной группе.

Косово, в свою очередь, не боится играть в атакующий футбол, несмотря на очевидные проблемы в оборонительной линии. За последнее время лишь Швейцария (4:0) и Словения (0:0) оставила свои ворота в неприкосновенности во встречах с балканцами. 

Вероятнее всего, шведы с первых минут побегут вперед в надежде забить первыми. Косово, в свою очередь, сделает ставку на быстрые контрвыпады и стандартные положения, которые приносят им плоды в виде забитых мячей. Тем не менее, общий класс шведов превосходит национальную сборную Косово. Считаем, что на этот раз подопечные Йон Даля Томассона наберут три очка. Наш прогноз: победа Швеции с форой (-1).

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
🎁 PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
🎁 FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
🎁 WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
Букмекеры с лучшими бонусами в 2025 году

Трансляции

Сервис Okko в полном объеме транслирует матчи отбора ЧМ-2026 на территории РФ. 

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка
PARIГрафическаяРегистрация в системе букмекера
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Сборная Швеции

Вратари: Виктор Йоханссон («Сток Сити», Англия), Кристофер Нордфельдт (АИК).

Защитники: Габриэль Гудмундссон («Лидс Юнайтед», Англия), Исаак Хиен («Аталанта», Италия), Эмиль Хольм («Болонья», Италия), Густав Лагербильке («Брага», Португалия), Виктор Линделеф («Астон Вилла», Англия), Кен Сема («Пафос», Кипр), Карл Старфельт («Сельта», Испания), Даниэль Свенссон («Боруссия Д», Германия), Ясин Аяри («Брайтон», Англия).

Полузащитники: Руни Бардагджи («Барселона», Испания), Лукас Бергвалль («Тоттенхэм», Англия), Александр Бернхардссон («Хольштайн Киль»), Энтони Эланга («Ньюкасл», Англия), Николас Элиассон (АЕК, Греция), Йеспер Карлстром («Удинезе», Италия), Хьюго Ларссон («Айнтрахт», Германия).

Нападающие: Виктор Дьекереш («Арсенал», Англия), Александер Исак («Ливерпуль», Англия), Исаак Лидберг («Дармштадт», Германия), Бенджамин Нюгрен («Селтик», Шотландия).

Главный тренер: Йон Даль Томассон.

Сборная Косово

Вратари: Бекай Висар («Хатайспор», Турция), Ариянет Мурич («Сассуоло», Италия), Амир Саипи («Лугано», Швейцария).

Защитники: Дион Галлапени («Видзев», Болгария), Илир Красничи («Колос», Украина), Леард Садри («Арджеш»), Фидан Алити («Аланьяспор», Турция), Мергим Войвода («Комо», Италия), Леарт Пакарада («Ханденхайм», Германия), Крешник Хайрици («Сьон», Швейцария).

Полузащитники: Леон Авдулаху («Хоффенхайм», Германия), Мухаррем Яшари («Черкассы», Украина), Исмет Лушаку («Норрчепинг», Швеция), Валон Бериша (ЛАСК, Австрия), Бледиан Красники («Цюрих», Швейцария), Велдин Ходжа («Рубин», Россия).

Нападающие: Альбион Рахмани («Спарта», Чехия), Флоран Муслия («Фортуна», Германия), Ведат Мурики («Мальорка», Испания), Эдон Жегрова («Ювентус», Италия), Фисник Асллани («Хоффенхайм, Германия»).

Главный тренер: Франко Фода.

Коэффициенты букмекеров

PARI считает сборную Швеции однозначным фаворитом предстоящей встречи, выставив за ее победу коэффициенты 1,32. Успех гостей котируется за 10.00. В случаи ничьи букмекер выплатит выигрыш в более чем пятикратном размере.

Получить до 25 000 рублей от PARI

Вопросы и ответы

С каким счетом завершится матч Швеция - Косово?

Букмекеры отдают предпочтение скандинавам в квалификационном матче. Наиболее вероятный счет по мнению PARI станет 2:0 в пользу хозяев за 6,50.

Где бесплатно смотреть матч Швеция - Косово?

В России квалификацию ЧМ-2026 легально показывает онлайн-кинотеатр Okko. 

