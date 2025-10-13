Швеция — Косово, 13 октября: где смотреть матч отбора ЧМ-2026, прогноз, составы

Сборная Швеции неподобающим образом провела первые три матча квалификации чемпионата мира — 2026, пропустив в каждой игре по два мяча. Домашняя встреча с Косово, возможно, станет определяющей в борьбе за путевку на мундиаль. Смогут ли скандинавы взять реванш за неожиданное поражение в первой игре?
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|Швеция
Место в рейтинге ФИФА: 32
13.10.2025, Сб
21:45 МСК
Косово
|П1 - 1.32
Турнир: квалификация ЧМ-2026, группа B, 4-й тур
Стадион: «Уллеви» (Гетеборг, Швеция)
Главный судья: не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Швеция
|3
|0
|1
|7-2
|Косово
|1
|0
|3
|2-7
Последние пять матчей сборной Швеции:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|09.09.2025
|Швеция
0:2
Швейцария
Отбор ЧМ-2026
|08.09.2025
|Косово
2:0
Швеция
Отбор ЧМ-2026
|05.09.2025
|Словения
2:2
Швеция
Отбор ЧМ-2026
|10.06.2025
|Швеция
4:3
Алжир
Товарищеский матч
|06.06.2025
|Венгрия
0:2
Швеция
Товарищеский матч
Последние пять матчей сборной Косово:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|10.10.2025
|Косово
0:0
Словения
Отбор ЧМ-2026
|08.09.2025
|Косово
2:0
Швеция
Отбор ЧМ-2026
|05.09.2025
|Швейцария
4:0
Косово
Отбор ЧМ-2026
|09.06.2025
|Косово
4:2
Коморы
Товарищеский матч
|06.06.2025
|Косово
5:2
Армения
Товарищеский матч
Перед началом отборочного цикла немногие могли выделить фаворита в группе B. Однако сейчас можно констатировать, что Швейцария будет бороться за прямую путевку на мундиаль, а оставшиеся три команды разыграют второе место.
|Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Швейцария
|3
|3
|0
|0
|9-0
|9
|2. Косово
|3
|1
|1
|1
|2-4
|4
|3. Словения
|3
|0
|2
|1
|2-5
|2
|4. Швеция
|3
|0
|1
|2
|2-6
|1
С уверенностью можно отметить, что сборная Швеция не оправдывает ожиданий в последних матчах. В этом году скандинавы пропустили как минимум один гол в шести из семи матчей. Практически в каждой встрече шведы позволяют соперникам создавать опасные моменты у своих ворот, особенно после стандартных положений. Предстоящий матч станет ответом на многие вопросы, ключевой из которых — готова ли команда бороться за второе место в отборочной группе.
Косово, в свою очередь, не боится играть в атакующий футбол, несмотря на очевидные проблемы в оборонительной линии. За последнее время лишь Швейцария (4:0) и Словения (0:0) оставила свои ворота в неприкосновенности во встречах с балканцами.
Вероятнее всего, шведы с первых минут побегут вперед в надежде забить первыми. Косово, в свою очередь, сделает ставку на быстрые контрвыпады и стандартные положения, которые приносят им плоды в виде забитых мячей. Тем не менее, общий класс шведов превосходит национальную сборную Косово. Считаем, что на этот раз подопечные Йон Даля Томассона наберут три очка. Наш прогноз: победа Швеции с форой (-1).
Сервис Okko в полном объеме транслирует матчи отбора ЧМ-2026 на территории РФ.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|PARI
|Графическая
|Регистрация в системе букмекера
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Вратари: Виктор Йоханссон («Сток Сити», Англия), Кристофер Нордфельдт (АИК).
Защитники: Габриэль Гудмундссон («Лидс Юнайтед», Англия), Исаак Хиен («Аталанта», Италия), Эмиль Хольм («Болонья», Италия), Густав Лагербильке («Брага», Португалия), Виктор Линделеф («Астон Вилла», Англия), Кен Сема («Пафос», Кипр), Карл Старфельт («Сельта», Испания), Даниэль Свенссон («Боруссия Д», Германия), Ясин Аяри («Брайтон», Англия).
Полузащитники: Руни Бардагджи («Барселона», Испания), Лукас Бергвалль («Тоттенхэм», Англия), Александр Бернхардссон («Хольштайн Киль»), Энтони Эланга («Ньюкасл», Англия), Николас Элиассон (АЕК, Греция), Йеспер Карлстром («Удинезе», Италия), Хьюго Ларссон («Айнтрахт», Германия).
Нападающие: Виктор Дьекереш («Арсенал», Англия), Александер Исак («Ливерпуль», Англия), Исаак Лидберг («Дармштадт», Германия), Бенджамин Нюгрен («Селтик», Шотландия).
Главный тренер: Йон Даль Томассон.
Вратари: Бекай Висар («Хатайспор», Турция), Ариянет Мурич («Сассуоло», Италия), Амир Саипи («Лугано», Швейцария).
Защитники: Дион Галлапени («Видзев», Болгария), Илир Красничи («Колос», Украина), Леард Садри («Арджеш»), Фидан Алити («Аланьяспор», Турция), Мергим Войвода («Комо», Италия), Леарт Пакарада («Ханденхайм», Германия), Крешник Хайрици («Сьон», Швейцария).
Полузащитники: Леон Авдулаху («Хоффенхайм», Германия), Мухаррем Яшари («Черкассы», Украина), Исмет Лушаку («Норрчепинг», Швеция), Валон Бериша (ЛАСК, Австрия), Бледиан Красники («Цюрих», Швейцария), Велдин Ходжа («Рубин», Россия).
Нападающие: Альбион Рахмани («Спарта», Чехия), Флоран Муслия («Фортуна», Германия), Ведат Мурики («Мальорка», Испания), Эдон Жегрова («Ювентус», Италия), Фисник Асллани («Хоффенхайм, Германия»).
Главный тренер: Франко Фода.
PARI считает сборную Швеции однозначным фаворитом предстоящей встречи, выставив за ее победу коэффициенты 1,32. Успех гостей котируется за 10.00. В случаи ничьи букмекер выплатит выигрыш в более чем пятикратном размере.
Букмекеры отдают предпочтение скандинавам в квалификационном матче. Наиболее вероятный счет по мнению PARI станет 2:0 в пользу хозяев за 6,50.
В России квалификацию ЧМ-2026 легально показывает онлайн-кинотеатр Okko.