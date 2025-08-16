Ига Швентек — Анна Калинская, 15 августа: прогноз на четвертьфинал турнира в Цинциннати

Партнерский проект
Россиянка Анна Калинская в четвертьфинале хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати встретится с полькой Игой Швёнтек. Сумеет ли шестая ракетка страны одолеть бывшего лидера мирового рейтинга и продолжить борьбу за трофей?
Дата / Время: 15.08.2025, не ранее 19:00 по московскому времени
Арена: Теннисный центр семьи Линднер (Мейсон, штат Огайо, США)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline
Ига Швёнтек (24 года, 3-я ракетка мира, 3-й номер посева)
Анна Калинская (26 лет, 34-я ракетка мира, 28-й номер посева)
Победительница этого матча встретится в полуфинале с сильнейшей из пары Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Елена Рыбакина (Казахстан, 9)
Бывшая первая ракетка мира, бронзовая медалистка Олимпиады-2024 в одиночном разряде. Выиграла шесть турниров Большого шлема, а также еще 17 трофеев уровня WTA. 11 титулов, в том числе один US Open, взяла на харде. В 2025 году выиграла Уимблдон, дошла до финала в Бад-Хомбурге, полуфинала на Australian Open, «Ролан Гаррос», в Дохе, в Индиан-Уэллсе и в Мадриде. Всего в сезоне одержала 46 побед при 12 поражениях. На турнире в Цинциннати лучший результат показала в 2023-м и 2024-м, когда доходила до полуфинала.
Бывшая девушка первой ракетки мира итальянца Янника Синнера. Титулов на уровне WTA не брала. В нынешнем сезоне дошла до финала в Вашингтоне и полуфинала в Сингапуре (оба — хард). На Australian Open не выступила из-за проблем со здоровьем, на «Ролан Гаррос» вылетела в первом круге, на Уимблдоне — во втором. Всего в 2025 году одержала 19 побед при 15 поражениях. На турнире в Цинциннати уже показала свой лучший результат, в прошлом сезоне вылетела во втором круге.
Единственный официальный очный матч спортсменки провели в прошлом сезоне на хардовом турнире в Дубае. Тогда Калинская одержала победу со счетом 6:4, 6:4.
Букмекеры считают польку явной фавориткой. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,15 на её победу и 5,50 на успех россиянки.
Единственный очный матч спортсменок продлился 20 геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,97 на ТБ (19,5) и 1,83 на ТМ (19,5).
Калинская в прекрасной форме, важная основа этого — отсутствие видимых проблем со здоровьем, хотя спортсменка часто страдала от травм. И в нынешних кондициях россиянка способна замахнуться в том числе на победу над Швёнтек. Более того, соответствующий опыт уже есть — единственная их встреча завершилась именно победой Калинской, причем как раз на харде.
Так что легкую прогулку для польки не ждем. Пока она одержала в Цинциннати две довольно уверенные победы, между которыми затесался пропуск матча из-за снятия Костюк. И сейчас с высокой вероятностью уровень сопротивления резко возрастет. Полагаем, в итоге Калинская как минимум удержит плюсовую фору в 6,5 гейма.