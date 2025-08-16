Ига Швентек — Анна Калинская, 15 августа: прогноз на четвертьфинал турнира в Цинциннати

Калинская в прекрасной форме, важная основа этого — отсутствие видимых проблем со здоровьем, хотя спортсменка часто страдала от травм. И в нынешних кондициях россиянка способна замахнуться в том числе на победу над Швёнтек. Более того, соответствующий опыт уже есть — единственная их встреча завершилась именно победой Калинской, причем как раз на харде.

Так что легкую прогулку для польки не ждем. Пока она одержала в Цинциннати две довольно уверенные победы, между которыми затесался пропуск матча из-за снятия Костюк. И сейчас с высокой вероятностью уровень сопротивления резко возрастет. Полагаем, в итоге Калинская как минимум удержит плюсовую фору в 6,5 гейма.