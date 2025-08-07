Ведомости
Ига Швентек — Анастасия Потапова, 9 августа: прогноз на матч турнира в Цинциннати

Тяжелейшая игра для россиянки
Александр Бокулёв

Россиянка Анастасия Потапова с победы стартовала на хардовом турнире WTA 1000 в американском Цинциннати, но уже во втором круге её ждет матч с полькой Игой Швёнтек. Сумеет ли отечественная теннисистка преподнести сенсацию?

Дата / Время: 09.08.2025, не ранее 18:00 по московскому времени

Арена: Теннисный центр семьи Линднер, Центральный корт (Мейсон, штат Огайо, США)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline

Турнирная сетка

Ига Швёнтек (24 года, 3-я ракетка мира, 3-й номер посева)

  • 1-й круг: —

Анастасия Потапова (24 года, 44-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Лаура Зигемунд (Германия) — 6:4, 6:4

Победительница этого матча встретится в третьем круге с сильнейшей из пары Уитни Осуйве (США) / Татьяна Мария (Германия) — Марта Костюк (Украина, 25)

Ига Швёнтек

Бывшая первая ракетка мира, бронзовая медалистка Олимпиады-2024 в одиночном разряде. Выиграла шесть турниров Большого шлема, а также еще 17 трофеев уровня WTA. 11 титулов, в том числе один US Open, взяла на харде. В 2025 году выиграла Уимблдон, дошла до финала в Бад-Хомбурге, полуфинала на Australian Open, «Ролан Гаррос», в Дохе, в Индиан-Уэллсе и в Мадриде. Всего в сезоне одержала 44 победы при 12 поражениях. На турнире в Цинциннати лучший результат показала в 2023-м и 2024-м, когда доходила до полуфинала.

Анастасия Потапова

Свернуть

Бывшая первая ракетка мира среди юниоров. На уровне WTA выиграла три турнира в одиночном разряде — один на грунте, два на харде. В нынешнем сезоне взяла титул на харде в Клуж-Напоке, на Australian Open и «Ролан Гаррос» вылетела во втором круге, а Уимблдон пропустила из-за травмы. Всего в 2025 году одержала 20 побед при 12 поражениях. На турнире в Цинциннати уже повторила свой лучший результат, ранее показанный в 2023-м и 2024-м.

Личные встречи

Единственный официальный очный матч спортсменки провели в четвертом круге «Ролан Гаррос» 2024 года. Тогда Швёнтек одержала победу со счетом 6:0, 6:0.

Ставки на исход

Букмекеры считают польку явной фавориткой. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,05 на её победу и 10,00 на успех россиянки.

Ставки на тоталы

В единственном матче с Потаповой Швёнтек не отдала сопернице ни гейма. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,80 на ТБ (17,5) и 2,00 на ТМ (17,5).

Сравнение коэффициентов букмекеров

 Победа ПотаповойПобеда ШвёнтекТБ (17,5)ТМ (17,5)
WINLINE10,001,051,802,00

Прогноз и ставка

Потапова снялась с Уимблдона после травмы и вернулась на турнире в Вашингтоне, где сразу вылетела. История повторилась и на соревнованиях в Монреале. К Цинциннати кондиции россиянки похорошели, а долгожданная победа наверняка добавила ей уверенности. Но вряд ли всех этих ресурсов хватит для победы над Швёнтек.

Полька в целом на порядок стабильнее — тем более на нынешнем этапе сезона. В Монреале она вылетела в четвертом круге, поэтому получила дополнительное время для отдыха. Вероятно, в Цинциннати бывшая первая ракетка мира будет довольно свежей, а потому серьезных проблем со стартом возникнуть не должно. Играем победу Швёнтек при ТМ (19,5).

