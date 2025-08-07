Ига Швентек — Анастасия Потапова, 9 августа: прогноз на матч турнира в Цинциннати

Россиянка Анастасия Потапова с победы стартовала на хардовом турнире WTA 1000 в американском Цинциннати, но уже во втором круге её ждет матч с полькой Игой Швёнтек. Сумеет ли отечественная теннисистка преподнести сенсацию?

Дата / Время: 09.08.2025, не ранее 18:00 по московскому времени

Арена: Теннисный центр семьи Линднер, Центральный корт (Мейсон, штат Огайо, США)