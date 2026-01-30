Ведомости
Тампа-Бэй – Виннипег, 30 января: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Настолько ли очевидна победа фаворита?
Валентин Васильев

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй» сыграет дома против «Виннипега». «Молнии» ударно провели начало нового года, поднявшись на первое место в таблице Востока. «Виннипег» оказался в числе аутсайдеров Запада после серии нестабильных матчей. Кто заберет в очной встрече два очка?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Тампа-Бэй»

30.01.2026, Пт

03:00 МСК

«Виннипег Джетс»

П1 - 1.80

Х - 4.40

П2 - 3.65

Турнир: регулярный чемпионат НХЛ

Стадион: Benchmark International Arena (Тампа, США)

Форма команд

Свернуть

История личных встреч:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Тампа-Бэй»14018107-102
«Виннипег»18014102-107

Последние пять матчей «Тампа-Бэй»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

27.01.2026«Тампа-Бэй»

2:0

«Юта»

25.01.2026«Коламбус»

8:5

«Тампа-Бэй»

24.01.2026«Чикаго»

1:2

«Тампа-Бэй»

21.01.2026«Тампа-Бэй»

4:1

«Сан-Хосе»

18.01.2026«Даллас»

1:4

«Тампа-Бэй»

Последние пять матчей «Виннипега»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

28.01.2026«Нью-Джерси»

3:4

«Виннипег»

25.01.2026«Виннипег»

1:5

«Детройт»

23.01.2026«Виннипег»

1:2 (Б)

«Флорида»

21.01.2026«Виннипег»

3:1

«Сент-Луис»

20.01.2026«Чикаго»

2:0

«Виннипег»

Прогноз на матч

Свернуть

«Тампа» подтверждает статус одних из главных фаворитов на победу в Кубке Стэнли нынешнего сезона. С начала января «молнии» уступили всего в двух матчах при 11 победах. Один из факторов таких уверенных выступлений – мощная линия нападения во главе с Кучеровым, а также отличная игра в неравных составах – «Тампа» нейтрализует более 80% розыгрыша большинства соперников.

Несмотря на актуальную разницу в игровой форме, эти команды зачастую проводят матчи в борьбе. Так, последние пять личных встреч остались за «Виннипегом», в каждой из них было забито от пяти шайб. Не исключаем, что и предстоящая встреча окажется результативной. Ставим на ТБ (5,5) по голам за коэффициент 1,83.

Трансляции

Свернуть

Найти трансляции можно на ресурсах букмекерских контор и в соцсетях.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Эксперты PARI считают, что хозяева встречи смогут оправдать фаворитский статус и одержать победу. На это событие предлагается коэффициент 1,80. Успех гостей оценивается в 3,65. В случаи ничьи беттор увеличит банк более чем в четыре раза - 4.40.

Кто выиграет Кубок Стэнли?

Свернуть

БК PARI оценила шансы клубов выиграть главный трофей нынешнего сезона. Тройка фаворитов выглядит следующим образом:

«Колорадо» - 3.40

«Тампа-Бэй» - 6.50

«Каролина» - 8.50

