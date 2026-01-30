Тампа-Бэй – Виннипег, 30 января: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Партнерский проект
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй» сыграет дома против «Виннипега». «Молнии» ударно провели начало нового года, поднявшись на первое место в таблице Востока. «Виннипег» оказался в числе аутсайдеров Запада после серии нестабильных матчей. Кто заберет в очной встрече два очка?
Турнир: регулярный чемпионат НХЛ
Стадион: Benchmark International Arena (Тампа, США)
Получить до 25 000 рублей от PARI
История личных встреч:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Тампа-Бэй»
|14
|0
|18
|107-102
|«Виннипег»
|18
|0
|14
|102-107
Последние пять матчей «Тампа-Бэй»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|27.01.2026
|«Тампа-Бэй»
2:0
«Юта»
|25.01.2026
|«Коламбус»
8:5
«Тампа-Бэй»
|24.01.2026
|«Чикаго»
1:2
«Тампа-Бэй»
|21.01.2026
|«Тампа-Бэй»
4:1
«Сан-Хосе»
|18.01.2026
|«Даллас»
1:4
«Тампа-Бэй»
Последние пять матчей «Виннипега»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|28.01.2026
|«Нью-Джерси»
3:4
«Виннипег»
|25.01.2026
|«Виннипег»
1:5
«Детройт»
|23.01.2026
|«Виннипег»
1:2 (Б)
«Флорида»
|21.01.2026
|«Виннипег»
3:1
«Сент-Луис»
|20.01.2026
|«Чикаго»
2:0
«Виннипег»
«Тампа» подтверждает статус одних из главных фаворитов на победу в Кубке Стэнли нынешнего сезона. С начала января «молнии» уступили всего в двух матчах при 11 победах. Один из факторов таких уверенных выступлений – мощная линия нападения во главе с Кучеровым, а также отличная игра в неравных составах – «Тампа» нейтрализует более 80% розыгрыша большинства соперников.
Несмотря на актуальную разницу в игровой форме, эти команды зачастую проводят матчи в борьбе. Так, последние пять личных встреч остались за «Виннипегом», в каждой из них было забито от пяти шайб. Не исключаем, что и предстоящая встреча окажется результативной. Ставим на ТБ (5,5) по голам за коэффициент 1,83.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|БЕТСИТИ
|До 2 тысяч рублей
|Приветственный
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2025 ГОДУ
Найти трансляции можно на ресурсах букмекерских контор и в соцсетях.
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Эксперты PARI считают, что хозяева встречи смогут оправдать фаворитский статус и одержать победу. На это событие предлагается коэффициент 1,80. Успех гостей оценивается в 3,65. В случаи ничьи беттор увеличит банк более чем в четыре раза - 4.40.
БК PARI оценила шансы клубов выиграть главный трофей нынешнего сезона. Тройка фаворитов выглядит следующим образом:
«Колорадо» - 3.40
«Тампа-Бэй» - 6.50
«Каролина» - 8.50