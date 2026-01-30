Тампа-Бэй – Виннипег, 30 января: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

«Тампа» подтверждает статус одних из главных фаворитов на победу в Кубке Стэнли нынешнего сезона. С начала января «молнии» уступили всего в двух матчах при 11 победах. Один из факторов таких уверенных выступлений – мощная линия нападения во главе с Кучеровым, а также отличная игра в неравных составах – «Тампа» нейтрализует более 80% розыгрыша большинства соперников.

Несмотря на актуальную разницу в игровой форме, эти команды зачастую проводят матчи в борьбе. Так, последние пять личных встреч остались за «Виннипегом», в каждой из них было забито от пяти шайб. Не исключаем, что и предстоящая встреча окажется результативной. Ставим на ТБ (5,5) по голам за коэффициент 1,83.