15 декабря 11:33

Тампа-Бэй Лайтнинг - Флорида Пантерз, прогноз на 16 декабря: ставки и коэффициенты на матч НХЛ

Василевский и Кучеров против Бобровского с Куликовым в южном дерби!
Валентин Васильев

Если бы регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги завершился прямо сейчас, ее действующий чемпион даже не попал бы в плей-офф. Но у  «Флориды Пантерз» еще есть время, чтобы исправить ситуацию. В ночь с понедельника на вторник команда Бобровского с Куликовым сыграет в Тампе против одноименного клуба. В ожидании флоридского дерби изучаем коэффициенты крупнейших букмекеров на игру. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Тампа-Бэй Лайтнинг» (США)

16.12.2025, Вт

03:00 МСК

«Флорида Пантерз» (США)

П1 - 2.10

Х - 4.30

П2 - 3.00

Турнир: регулярный чемпионат НХЛ 

Стадион: «Бенчмарк Интернейшнл-Арена»  (Тампа, США)

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Тампа-Бэй Лайтнинг»751097531-568
«Флорида Пантерз»971075568-531

Последние пять игр «Тампы»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

13.12.2025«Нью-Йорк Айлендерс»

3:2 Б

«Тампа»

НХЛ

12.12.2025«Нью-Джерси»

4:8

«Тампа»

НХЛ

10.12.2025«Монреаль»

1:6

«Тампа»

НХЛ

09.12.2025«Торонто»

2:0

«Тампа»

НХЛ

07.12.2025«Тампа»

0:2

«Нью-Йорк Айлендерс»

НХЛ

Последние пять матчей «Флориды»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

14.12.2025«Даллас Старз»

0:4

«Флорида»

НХЛ

12.12.2025«Колорадо»

6:2

«Флорида»

НХЛ

11.12.2025«Юта»

3:4

«Флорида»

НХЛ

08.12.2025«Флорида»

4:1

«Нью-Йорк Айлендерс»

НХЛ

06.12.2025«Флорида»

7:6 ОТ

«Коламбус»

НХЛ

Место в турнирной таблице

Свернуть

«Тампа» входит в число лидеров Восточной конференции НХЛ, тогда как действующий чемпион лиги находится за пределами топ-10. 

МестоКомандаИВВОВБПБПОПШайбыО
1Каролина Харрикейнз321344119108-9044
2Нью-Йорк Айлендерс3313333011100-9341
3Вашингтон Кэпиталз3217104010106-8340
4Тампа-Бэй Лайтнинг3215301211104-8339
5Детройт Ред Уингз3314222112104-10939
6Филадельфия Флайерз3192524992-8838
7Монреаль Канадиенс3210522211105-11338
8Бостон Брюинз3313420014109-10538
9Питтсбург Пингвинз31131054899-9637
10Нью-Джерси Дэвилз331242011497-10337
11Нью-Йорк Рейнджерс331141041388-8836
12Флорида Пантерз311411111398-9934
13Торонто Мэйпл Лифс3110401412102-10233
14Оттава Сенаторз311013041398-10232
15Баффало Сэйбрз321022041498-10932
16Коламбус Блю Джекетс32724151396-11232

Прогноз на матч

Свернуть

Только половина декабря прошла, а «Тампа» за это время успела трижды подряд уступить «Нью-Йорк Айлендерс». Вообще начало зимы у команды Джона Купера не задалось: четыре последовательных поражения. Победы в Монреале и Нью-Джерси немного подняли настроение поклонникам команды, но за ними последовало еще одно разочарование - поражение в меньшинстве от все тех же надоевших «Айлендерс».

У «Флориды», наоборот, жизнь потихоньку налаживается. Из пяти предыдущих матчей обладатель Кубка Стэнли выиграл четыре, уступив только в Колорадо. Тем не менее глобально турнирные дела у «пантер» по-прежнему оставляют желать лучшего: только 12-е место в конференции, пускай и с двумя матчами в запасе относительно пары впереди идущих конкурентов.

Первое дерби Флориды в этом сезоне прошло ровно месяц назад в Санрайзе и завершилось в пользу «Тампы» - 3:1. Противостояние российских вратарей Бобровского и Василевского завершилось в пользу последнего. Правда, на этот раз участие Андрея в игре под вопросом: из-за травмы он пропустил несколько матчей клуба. Зато в полном порядке его одноклубник и соотечественник Кучеров: Никита три игры не покидает лед без результативных действий.

Однако в целом «Флорида» выглядит предпочтительнее в последнее время. Да и турнирное положение у нее более напрягающее, чем у соперника. Рискнем предположить, что гости не уступят в основное время.

Трансляции

Свернуть

Легальные трансляции НХЛ в России запрещены, но в соцсетях есть доступные эфиры. Следить за ходом встречи в текстовом формате можно на спортивных порталах.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Чемпионат»Текстовая-
AllHockeyТекстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Тампа»: Хедман, Макдона, Чернак, Лиллеберг (все - травмы), Василевский (под вопросом)

«Флорида»: Швиндт, Носек, Куликов, Барков, Гаджович  (все - травмы)

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Букмекерская контора «БЕТСИТИ» предлагает высокие котировки на все исходы основного времени. Поставить на победу хозяев льда можно с коэффициентом 2.10. При удачной ставке на чемпиона букмекер утроит номинал пари. Ничья идет в конторе за 4.30.

Если вы хотите увидеть список букмекерских контор России по надежности, то переходите на сайт «Советского спорта».

