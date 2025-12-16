Тампа-Бэй Лайтнинг - Флорида Пантерз, прогноз на 16 декабря: ставки и коэффициенты на матч НХЛ

Партнерский проект
Если бы регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги завершился прямо сейчас, ее действующий чемпион даже не попал бы в плей-офф. Но у «Флориды Пантерз» еще есть время, чтобы исправить ситуацию. В ночь с понедельника на вторник команда Бобровского с Куликовым сыграет в Тампе против одноименного клуба. В ожидании флоридского дерби изучаем коэффициенты крупнейших букмекеров на игру.
Турнир: регулярный чемпионат НХЛ
Стадион: «Бенчмарк Интернейшнл-Арена» (Тампа, США)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Тампа-Бэй Лайтнинг»
|75
|10
|97
|531-568
|«Флорида Пантерз»
|97
|10
|75
|568-531
Последние пять игр «Тампы»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|13.12.2025
|«Нью-Йорк Айлендерс»
3:2 Б
«Тампа»
НХЛ
|12.12.2025
|«Нью-Джерси»
4:8
«Тампа»
НХЛ
|10.12.2025
|«Монреаль»
1:6
«Тампа»
НХЛ
|09.12.2025
|«Торонто»
2:0
«Тампа»
НХЛ
|07.12.2025
|«Тампа»
0:2
«Нью-Йорк Айлендерс»
НХЛ
Последние пять матчей «Флориды»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|14.12.2025
|«Даллас Старз»
0:4
«Флорида»
НХЛ
|12.12.2025
|«Колорадо»
6:2
«Флорида»
НХЛ
|11.12.2025
|«Юта»
3:4
«Флорида»
НХЛ
|08.12.2025
|«Флорида»
4:1
«Нью-Йорк Айлендерс»
НХЛ
|06.12.2025
|«Флорида»
7:6 ОТ
«Коламбус»
НХЛ
«Тампа» входит в число лидеров Восточной конференции НХЛ, тогда как действующий чемпион лиги находится за пределами топ-10.
|Место
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|О
|1
|Каролина Харрикейнз
|32
|13
|4
|4
|1
|1
|9
|108-90
|44
|2
|Нью-Йорк Айлендерс
|33
|13
|3
|3
|3
|0
|11
|100-93
|41
|3
|Вашингтон Кэпиталз
|32
|17
|1
|0
|4
|0
|10
|106-83
|40
|4
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|32
|15
|3
|0
|1
|2
|11
|104-83
|39
|5
|Детройт Ред Уингз
|33
|14
|2
|2
|2
|1
|12
|104-109
|39
|6
|Филадельфия Флайерз
|31
|9
|2
|5
|2
|4
|9
|92-88
|38
|7
|Монреаль Канадиенс
|32
|10
|5
|2
|2
|2
|11
|105-113
|38
|8
|Бостон Брюинз
|33
|13
|4
|2
|0
|0
|14
|109-105
|38
|9
|Питтсбург Пингвинз
|31
|13
|1
|0
|5
|4
|8
|99-96
|37
|10
|Нью-Джерси Дэвилз
|33
|12
|4
|2
|0
|1
|14
|97-103
|37
|11
|Нью-Йорк Рейнджерс
|33
|11
|4
|1
|0
|4
|13
|88-88
|36
|12
|Флорида Пантерз
|31
|14
|1
|1
|1
|1
|13
|98-99
|34
|13
|Торонто Мэйпл Лифс
|31
|10
|4
|0
|1
|4
|12
|102-102
|33
|14
|Оттава Сенаторз
|31
|10
|1
|3
|0
|4
|13
|98-102
|32
|15
|Баффало Сэйбрз
|32
|10
|2
|2
|0
|4
|14
|98-109
|32
|16
|Коламбус Блю Джекетс
|32
|7
|2
|4
|1
|5
|13
|96-112
|32
Только половина декабря прошла, а «Тампа» за это время успела трижды подряд уступить «Нью-Йорк Айлендерс». Вообще начало зимы у команды Джона Купера не задалось: четыре последовательных поражения. Победы в Монреале и Нью-Джерси немного подняли настроение поклонникам команды, но за ними последовало еще одно разочарование - поражение в меньшинстве от все тех же надоевших «Айлендерс».
У «Флориды», наоборот, жизнь потихоньку налаживается. Из пяти предыдущих матчей обладатель Кубка Стэнли выиграл четыре, уступив только в Колорадо. Тем не менее глобально турнирные дела у «пантер» по-прежнему оставляют желать лучшего: только 12-е место в конференции, пускай и с двумя матчами в запасе относительно пары впереди идущих конкурентов.
Первое дерби Флориды в этом сезоне прошло ровно месяц назад в Санрайзе и завершилось в пользу «Тампы» - 3:1. Противостояние российских вратарей Бобровского и Василевского завершилось в пользу последнего. Правда, на этот раз участие Андрея в игре под вопросом: из-за травмы он пропустил несколько матчей клуба. Зато в полном порядке его одноклубник и соотечественник Кучеров: Никита три игры не покидает лед без результативных действий.
Однако в целом «Флорида» выглядит предпочтительнее в последнее время. Да и турнирное положение у нее более напрягающее, чем у соперника. Рискнем предположить, что гости не уступят в основное время.
Легальные трансляции НХЛ в России запрещены, но в соцсетях есть доступные эфиры. Следить за ходом встречи в текстовом формате можно на спортивных порталах.
Потери
«Тампа»: Хедман, Макдона, Чернак, Лиллеберг (все - травмы), Василевский (под вопросом)
«Флорида»: Швиндт, Носек, Куликов, Барков, Гаджович (все - травмы)
