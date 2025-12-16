Тампа-Бэй Лайтнинг - Флорида Пантерз, прогноз на 16 декабря: ставки и коэффициенты на матч НХЛ

Только половина декабря прошла, а «Тампа» за это время успела трижды подряд уступить «Нью-Йорк Айлендерс». Вообще начало зимы у команды Джона Купера не задалось: четыре последовательных поражения. Победы в Монреале и Нью-Джерси немного подняли настроение поклонникам команды, но за ними последовало еще одно разочарование - поражение в меньшинстве от все тех же надоевших «Айлендерс».

У «Флориды», наоборот, жизнь потихоньку налаживается. Из пяти предыдущих матчей обладатель Кубка Стэнли выиграл четыре, уступив только в Колорадо. Тем не менее глобально турнирные дела у «пантер» по-прежнему оставляют желать лучшего: только 12-е место в конференции, пускай и с двумя матчами в запасе относительно пары впереди идущих конкурентов.

Первое дерби Флориды в этом сезоне прошло ровно месяц назад в Санрайзе и завершилось в пользу «Тампы» - 3:1. Противостояние российских вратарей Бобровского и Василевского завершилось в пользу последнего. Правда, на этот раз участие Андрея в игре под вопросом: из-за травмы он пропустил несколько матчей клуба. Зато в полном порядке его одноклубник и соотечественник Кучеров: Никита три игры не покидает лед без результативных действий.

Однако в целом «Флорида» выглядит предпочтительнее в последнее время. Да и турнирное положение у нее более напрягающее, чем у соперника. Рискнем предположить, что гости не уступят в основное время.