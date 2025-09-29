Лернер Тьен — Даниил Медведев, 30 сентября: прогноз на полуфинал турнира в Пекине

Россиянин Даниил Медведев впервые с июня дошел до полуфинала турнира ATP. За выход в решающий матч соревнований в Пекине он поборется с американцем Лёрнером Тьеном. Какую ставку выбрать на это противостояние?
Дата / Время: 30.09.2025, не ранее 12:00 по московскому времени
Арена: Национальный теннисный центр, Capital Group Diamond (Пекин, Китай)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, BetBoom
Лёрнер Тьен (19 лет, 52-я ракетка мира)
Даниил Медведев (29 лет, 18-я ракетка мира, 8-й номер посева)
Победитель этого матча в финале сыграет с сильнейшим из пары Янник Синнер (Италия, 1) — Алекс де Минаур (Австралия, 3)
Не поднимался выше 48-го места в мировом рейтинге и не выигрывал турниры ATP. В нынешнем сезоне на харде доходил до четвертьфинала в Акапулько, Мальорке и Ханчжоу. На Australian Open вылетел в четвертом круге, «Ролан Гаррос» и US Open — в первом, на Уимблдоне — во втором. Всего в 2025 году одержал 22 победы при 20 поражениях. На турнире в Пекине выступает впервые.
Бывшая первая ракетка мира. Победитель 19 турниров ATP, в том числе 17 хардовых. Также выиграл один мэйджор — US Open 2021 года. В нынешнем сезоне дошел до финала в Галле (трава), полуфинала в Марселе и Индиан-Уэллсе (оба — хард). На Australian Open вылетел во втором круге, на «Ролан Гаррос», Уимблдоне и US Open — в первом. Всего в 2025 году одержал 30 побед при 19 поражениях. Лучший результат на турнире в Пекине показал в 2023-м, когда дошел до финала. В прошлом сезоне вылетел в полуфинале.
Спортсмены ранее не проводили официальных очных матчей.
Букмекеры считают россиянина фаворитом. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,30 на его победу и 3,80 на успех американца.
Букмекеры ждут, что матч продлится не менее двух десятков геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,88 на ТБ (21,5) и 1,92 на ТМ (21,5).
Признайтесь, вы уже отвыкли видеть Медведева на столь высоких стадиях? Его стабильность, казалось, окончательно улетучилась, поэтому в качественную форму не верилось до последнего. Но в Пекине россиянин действительно весьма хорош. И убедительно дошел до полуфинала, где ему на бумаге повезло с оппозицией.
Тьен в некотором смысле по стечению обстоятельств добрался до этой же стадии. И опыта выступлений на таком уровне у него почти нет, так что Медведев выглядит явным фаворитом. Попробуем наконец-то не сомневаться в россиянине и заиграть минусовую фору по геймам.