Лернер Тьен — Даниил Медведев, 30 сентября: прогноз на полуфинал турнира в Пекине

Россиянин Даниил Медведев впервые с июня дошел до полуфинала турнира ATP. За выход в решающий матч соревнований в Пекине он поборется с американцем Лёрнером Тьеном. Какую ставку выбрать на это противостояние?

Дата / Время: 30.09.2025, не ранее 12:00 по московскому времени

Арена: Национальный теннисный центр, Capital Group Diamond (Пекин, Китай)