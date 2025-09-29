Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



29 сентября 18:15ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры ATP

Лернер Тьен — Даниил Медведев, 30 сентября: прогноз на полуфинал турнира в Пекине

Россиянин давно не был так близок к трофею
Александр Бокулёв

Россиянин Даниил Медведев впервые с июня дошел до полуфинала турнира ATP. За выход в решающий матч соревнований в Пекине он поборется с американцем Лёрнером Тьеном. Какую ставку выбрать на это противостояние?

ПОЛУЧИТЬ ДО ТРЕХ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ОТ WINLINE

Дата / Время: 30.09.2025, не ранее 12:00 по московскому времени

Арена: Национальный теннисный центр, Capital Group Diamond (Пекин, Китай)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, BetBoom

Турнирная сетка

Свернуть

Лёрнер Тьен (19 лет, 52-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Франсиско Серундоло (Аргентина) — 4:6, 6:3, 6:4
  • 2-й круг: Флавио Коболли (Италия) — 6:3, 6:2
  • 1/4 финала: Лоренцо Музетти (Италия, 4) — 4:6, 6:3, 3:0, отказ

Даниил Медведев (29 лет, 18-я ракетка мира, 8-й номер посева)

  • 1-й круг: Кэмерон Норри (Великобритания) — 6:3, 6:4
  • 2-й круг: Алехандро Давидович-Фокина (Испания) — 6:3, 6:3
  • 1/4 финала: Александр Зверев (Германия, 2) — 6:3, 6:3

Победитель этого матча в финале сыграет с сильнейшим из пары Янник Синнер (Италия, 1) — Алекс де Минаур (Австралия, 3)

Лёрнер Тьен

Свернуть

Не поднимался выше 48-го места в мировом рейтинге и не выигрывал турниры ATP. В нынешнем сезоне на харде доходил до четвертьфинала в Акапулько, Мальорке и Ханчжоу. На Australian Open  вылетел в четвертом круге, «Ролан Гаррос» и US Open — в первом, на Уимблдоне — во втором. Всего в 2025 году одержал 22 победы при 20 поражениях. На турнире в Пекине выступает впервые.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Даниил Медведев

Свернуть

Бывшая первая ракетка мира. Победитель 19 турниров ATP, в том числе 17 хардовых. Также выиграл один мэйджор — US Open 2021 года. В нынешнем сезоне дошел до финала в Галле (трава), полуфинала в Марселе и Индиан-Уэллсе (оба — хард). На Australian Open вылетел во втором круге, на «Ролан Гаррос», Уимблдоне и US Open — в первом. Всего в 2025 году одержал 30 побед при 19 поражениях. Лучший результат на турнире в Пекине показал в 2023-м, когда дошел до финала. В прошлом сезоне вылетел в полуфинале.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

Свернуть

Спортсмены ранее не проводили официальных очных матчей.

Ставки на исход

Свернуть

Букмекеры считают россиянина фаворитом. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,30 на его победу и 3,80 на успех американца.

ЗАБРАТЬ БОНУС ОТ WINLINE

Ставки на тоталы

Свернуть

Букмекеры ждут, что матч продлится не менее двух десятков геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,88 на ТБ (21,5) и 1,92 на ТМ (21,5).

ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ WINLINE

Сравнение коэффициентов букмекеров

Свернуть
 Победа ТьенаПобеда МедведеваТБ (21,5)ТМ (21,5)
WINLINE3,801,301,881,92

Прогноз и ставка

Свернуть

Признайтесь, вы уже отвыкли видеть Медведева на столь высоких стадиях? Его стабильность, казалось, окончательно улетучилась, поэтому в качественную форму не верилось до последнего. Но в Пекине россиянин действительно весьма хорош. И убедительно дошел до полуфинала, где ему на бумаге повезло с оппозицией. 

Тьен в некотором смысле по стечению обстоятельств добрался до этой же стадии. И опыта выступлений на таком уровне у него почти нет, так что Медведев выглядит явным фаворитом. Попробуем наконец-то не сомневаться в россиянине и заиграть минусовую фору  по геймам.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Смотреть обзор бонуса Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставкуhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betcity_promo_38323720d5.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betcity_f5d43df220.svgдо 2 000 ₽
Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставку
Получить бонусПодробнее
bonus timer92 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит10
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer123 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer457 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer92 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer92 дней 21 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer78 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet_ed96f2dfc0.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer92 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer457 дней 21 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer92 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer92 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg25 000 ₽
Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer92 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100
Смотреть всё