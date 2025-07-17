Виктория Томова — Татьяна Мария, 16 июля: прогноз на матч 1-го круга турнира в Гамбурге

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В среду, 16 июля, Виктория Томова и Татьяна Мария скрестят ракетки в первом раунде женского одиночного турнира в Гамбурге. Немка имеет третий номер посева, а ее болгарская соперница не входит в первую сотню рейтинга WTA. Оцениваем шансы соперниц и привлекательность коэффициентов в букмекерских линиях.
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Дата / Время: 16.07.2025, не ранее 11:00 по московскому времени
Арена: «Ротенбаум клуб»
Прямая трансляция: Трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров.
Победительница одного турнира WTA 125 в одиночном разряде. Победительница 18-ти турниров ITF в одиночном разряде. Профессионал с 2009 года. Лучшее место в рейтинге WTA - 46. В 2025 году провела 28 матчей: 10 побед - 18 поражений. Четвертьфиналистка турнира в Клуж-Напоке (хард). В текущем году крайне редко проходила дальше первого раунда на турнирах. На Уимблдоне вылетела после второго круга. На «Ролан Гаррос» в первом же матче уступила Веронике Кудерметовой. На Australian Open в первом раунде проиграла Дарье Касаткиной.
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Полуфиналистка Уимблдона-2022 в одиночном разряде. Победительница четырех турниров WTA в одиночном разряде. Победительница United Cup-2024 в составе сборной Германии. В текущем году провела 44 матча, из которых выиграла 24. Победительница турнира в Лондоне (трава), где в финале обыграла Аманду Анисимову. Четвертьфиналистка турнира в Боготе (грунт). На «Ролан Гаррос» и Уимблдоне вылетала в 1-м раунде. На Australian Open выбыла по итогам второго круга.
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Дамы трижды встречались на корте в прошлом году и все три матча выиграла Томова. Отметим, что ни одна из игр не проходила на грунте (трава и дважды хард).
Аналитики полагают, что и четвертую встречу между этими соперницами выиграет Томова. Вероятность победы Виктории котируется за не самые впечатляющие 1,22. Сыгравшая ставка на выигрыш Марии приведет к увеличению номинала пари более чем в четыре раза.
На то, что в матче будет сыграно больше 21 гейма (ТБ 21.5) можно заключить пари по коэффициенту 1.87. ТМ 21.5 предлагается взять за 1.93.
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Текстовые трансляции доступны на порталах спортивных СМИ. Следить за ходом матча можно и на сайтах некоторых официальных букмекеров.
Томова - крайне неудобная соперница для Марии. Во всех трех матчах немка неизменно уступала, сумев взять лишь один сет, а в двух сетах из семи проиграла «всухую». Статистика, что и говорить, убийственная. Но Татьяне есть что положить на свою чаше весов. Турнир играется в Германии, а результаты болгарской спортсменки в этом году не впечатляют. Немка же успела в 37 лет выиграть лондонский турнир. Не будем сильно рисковать, но неожиданный ход сделаем. Ставить на победу Татьяны не станем, но предположим, что борьбы в матче будет достаточно. Наш выбор - тотал больше 21.5. Букмекер увеличит номинал подобной ставки более чем вдвое.