Торпедо - Балтика, 25 ноября: где смотреть матч Кубка России по футболу, прогноз, составы

В этом году поражения у «Балтики» наперечет. Как ни странно, одно из них калининградцы потерпели как раз от «Торпедо» - еще в первом дивизионе, в мае (0:1). Андрей Талалаев как человек честолюбивый эту неудачу, конечно же, не забыл и постарается вернуть должок родному клубу в кубковом турнире.

Обе команды тяготеют к «низовым» результатам: у москвичей их за 10 матчей набралось шесть, у балтийцев - семь. Полагаем, что вторничная встреча также не будет изобиловать острыми моментами и забитыми мячами. Наш выбор на игру - тотал меньше 2.5 в основное время.