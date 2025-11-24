Торпедо - Балтика, 25 ноября: где смотреть матч Кубка России по футболу, прогноз, составы

Партнерский проект
В последнюю неделю осени в Кубке России по футболу пройдут матчи 1/4 финала. В Пути регионов стадию откроет встреча «Торпедо» и «Балтики». Интриги игре добавляет автозаводское прошлое тренера гостей Андрея Талалаева. Изучаем коэффициенты букмекеров на противостояние команд, еще весной игравших в одной лиге.
Турнир: FONBET Кубок России, Путь регионов, 1/4 финала
Стадион: «Арена Химки» (Химки)
Главный судья: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Торпедо»
|10
|12
|7
|32-29
|«Балтика»
|7
|12
|10
|29-32
Последние пять матчей «Торпедо»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|21.11.2025
|«Волга»
2:0
«Торпедо»
Лига PARI
|15.11.2025
|«Торпедо»
2:0
«Сокол»
Лига PARI
|09.11.2025
|«Торпедо»
1:1
«Сокол»
Лига PARI
|03.11.2025
|«Факел»
2:0
«Торпедо»
Лига PARI
|29.10.2025
|«Торпедо»
1:1, пен. 3:1
«Кубань Холдинг»
Кубок России
Последние пять матчей «Балтики»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|22.11.2025
|«Оренбург»
0:0
«Балтика»
РПЛ
|09.11.2025
|«Балтика»
1:1
«Краснодар»
РПЛ
|02.11.2025
|«Балтика»
2:0
«Ахмат»
РПЛ
|26.10.2025
|«Пари НН»
0:0
«Балтика»
РПЛ
|23.10.2025
|«Балтика»
1:2
«Локомотив»
Кубок России
1/4 финала
Путь регионов
25.11.2025, 18:00. «Торпедо» – «Балтика»
25.11.2025, 20:30. «Арсенал Т» – «Рубин»
26.11.2025, 20:30. «Нефтехимик» – «Ростов»
27.11.2025, 18:00. «КАМАЗ» – «Крылья Советов»
Путь РПЛ. Ответные матчи
26.11.2025, 18:00. «Краснодар» – «Оренбург». Первый матч - 3:1
26.11.2025, 18:00. ЦСКА – «Динамо» Мх. Первый матч - 0:1
26.11.2025, 20:30. «Локомотив» – «Спартак». Первый матч - 1:3
27.11.2025, 20:30. «Динамо» М – «Зенит». Первый матч - 3:1
В этом году поражения у «Балтики» наперечет. Как ни странно, одно из них калининградцы потерпели как раз от «Торпедо» - еще в первом дивизионе, в мае (0:1). Андрей Талалаев как человек честолюбивый эту неудачу, конечно же, не забыл и постарается вернуть должок родному клубу в кубковом турнире.
Обе команды тяготеют к «низовым» результатам: у москвичей их за 10 матчей набралось шесть, у балтийцев - семь. Полагаем, что вторничная встреча также не будет изобиловать острыми моментами и забитыми мячами. Наш выбор на игру - тотал меньше 2.5 в основное время.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
🎁 PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
🎁 «Фонбет»
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
🎁 Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный, без депозита
Прямой эфир из Химок пройдет на канале «Матч ТВ».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Торпедо»: нет
«Балтика»: М. Петров (травма)
PARI дает высокий коэффициент 6.50 на победу автозаводцев в основное время. Котировка на успех калининградцев более чем в четыре раза ниже - 1.55. На ничью по итогам 90 минут можно поставить за 3.95.
Получить до 25 000 рублей от PARI
Самый низкий коэффициент на рынке точного счета - 5.00 - аналитики установили на минимальную победу гостей - 1:0.
«Матч ТВ» покажет игру в прямом эфире.
Билеты на матч продаются на официальном сайте столичного клуба. Минимальная стоимость - 300 рублей, максимальная - 600. Fan ID в Кубке не нужен.