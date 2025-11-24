Ведомости
23 ноября 14:06ГлавнаяПрогнозыФутболКубок России по футболу

Торпедо - Балтика, 25 ноября: где смотреть матч Кубка России по футболу, прогноз, составы

Талалаев - против родного клуба
Валентин Васильев

В последнюю неделю осени в Кубке России по футболу пройдут матчи 1/4 финала. В Пути регионов стадию откроет встреча «Торпедо» и «Балтики». Интриги игре добавляет автозаводское прошлое тренера гостей Андрея Талалаева. Изучаем коэффициенты букмекеров на противостояние команд, еще весной игравших в одной лиге.  

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Торпедо» (Москва)

25.11.2025, Вт

18:00 МСК

«Балтика» (Калининград)

П1 - 6.50

Х - 3.95

П2 - 1.55

Турнир: FONBET Кубок России, Путь регионов, 1/4 финала

Стадион: «Арена Химки» (Химки)

Главный судья: еще не назначен

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Торпедо»1012732-29
«Балтика»7121029-32

Последние пять матчей «Торпедо»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

21.11.2025«Волга»

2:0

«Торпедо»

Лига PARI

15.11.2025«Торпедо»

2:0

«Сокол»

Лига PARI

09.11.2025«Торпедо»

1:1

«Сокол»

Лига PARI

03.11.2025«Факел»

2:0

«Торпедо»

Лига PARI

29.10.2025«Торпедо»

1:1, пен. 3:1

«Кубань Холдинг»

Кубок России

Последние пять матчей «Балтики»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

22.11.2025«Оренбург»

0:0

«Балтика»

РПЛ

09.11.2025«Балтика»

1:1

«Краснодар»

РПЛ

02.11.2025«Балтика»

2:0

«Ахмат»

РПЛ

26.10.2025«Пари НН»

0:0

«Балтика»

РПЛ

23.10.2025«Балтика»

1:2

«Локомотив»

Кубок России

Расписание и результаты матчей

Свернуть

1/4 финала

Путь регионов
25.11.2025, 18:00. «Торпедо» – «Балтика»
25.11.2025, 20:30. «Арсенал Т» – «Рубин»
26.11.2025, 20:30. «Нефтехимик» – «Ростов»
27.11.2025, 18:00. «КАМАЗ» – «Крылья Советов»  
Путь РПЛ. Ответные матчи
26.11.2025, 18:00. «Краснодар» – «Оренбург». Первый матч -  3:1
26.11.2025, 18:00. ЦСКА – «Динамо»   Мх. Первый матч -  0:1
26.11.2025, 20:30. «Локомотив» – «Спартак». Первый матч -  1:3
27.11.2025, 20:30. «Динамо» М – «Зенит». Первый матч -  3:1 

Прогноз на матч

Свернуть

В этом году поражения у «Балтики» наперечет. Как ни странно, одно из них калининградцы потерпели как раз от «Торпедо» - еще в первом дивизионе, в мае (0:1). Андрей Талалаев как человек честолюбивый эту неудачу, конечно же, не забыл и постарается вернуть должок родному клубу в кубковом турнире.

Обе команды тяготеют к «низовым» результатам: у москвичей их за 10 матчей набралось шесть, у балтийцев - семь. Полагаем, что вторничная встреча также не будет изобиловать острыми моментами и забитыми мячами. Наш выбор на игру - тотал меньше 2.5 в основное время.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
🎁 PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
🎁 «Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
🎁 WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита

Трансляции

Свернуть

Прямой эфир из Химок пройдет на канале «Матч ТВ».

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
«Спорт-экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Торпедо»: нет

«Балтика»: М. Петров (травма)

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

PARI  дает высокий коэффициент 6.50 на победу автозаводцев в основное время. Котировка на успех калининградцев более чем в четыре раза ниже - 1.55.  На ничью по итогам 90 минут можно поставить за 3.95.

Получить до 25 000 рублей от PARI

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом завершится матч «Торпедо» - «Балтика»

Самый низкий коэффициент на рынке точного счета - 5.00 - аналитики установили на минимальную победу гостей - 1:0.

Где смотреть бесплатно матч «Торпедо» - «Балтика»?

«Матч ТВ» покажет игру в прямом эфире. 

Где купить билеты на матч «Торпедо» - «Балтика»?

Билеты на матч продаются на официальном сайте столичного клуба. Минимальная стоимость - 300 рублей, максимальная - 600. Fan ID в Кубке не нужен.

