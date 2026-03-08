Торпедо - Родина, 8 марта: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Партнерский проект
Параллельно с РПЛ разгоняется после зимней паузы Лига PARI. В 23-м туре обращают на себя внимание сразу несколько пар, и прежде всего столичное дерби претендентов - если пока не на прямой выход в высший дивизион, то на участие в стыковых матчах. Рассмотрим игру «Торпедо» и «Родины» в контексте статистики и вариантов для прогноза.
Турнир: Лига PARI, 23-й тур
Стадион «Арена Химки» (Химки, Россия)
Главный судья: Новиков (Петрозаводск)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Торпедо»
|0
|3
|2
|2-7
|«Родина»
|2
|3
|0
|7-2
Последние пять матчей «Челябинска»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|01.03.2026
|«Черноморец»
0:1
«Торпедо»
Лига PARI
|07.02.2026
|«Торпедо»
4:2
«Пари НН»
Товарищеский матч
|203.02.2026
|«Крылья Советов»
2:1
«Торпедо»
Товарищеский матч
|29.01.2026
|«Волга»
1:2
«Торпедо»
Товарищеский матч
|30.11.2025
|«Спартак» Кс
0:1
«Торпедо»
Лига PARI
Последние пять матчей «Родины»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|02.03.2026
|«Родина»
2:1
«Шинник»
Лига PARI
|20.02.2026
|«Челябинск»
1:0
«Родина»
Товарищеский матч
|20.02.2026
|«Родина»
0:0
«Черноморец»
Товарищеский матч
|18.02.2026
|«Пюник»
2:1
«Родина»
Товарищеский матч
|15.02.2026
|«Сочи»
3:2
«Родина»
Товарищеский матч
«Родина» идет третьей в таблице, сохраняя шансы на прямой выход в РПЛ. «Торпедо» пока 13-е с отставанием в 11 очков от «зоны стыков».
|Место
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Факел
|22
|16
|3
|3
|30-11
|51
|2
|Урал
|22
|12
|5
|5
|30-19
|41
|3
|Родина
|22
|10
|9
|3
|30-17
|39
|4
|Спартак-Кострома
|22
|9
|8
|5
|31-25
|35
|5
|Челябинск
|22
|9
|8
|5
|28-20
|35
|6
|КАМАЗ
|22
|8
|9
|5
|37-25
|33
|7
|СКА-Хабаровск
|22
|8
|8
|6
|24-22
|32
|8
|Ротор
|22
|8
|7
|7
|25-18
|31
|9
|Нефтехимик
|22
|7
|10
|5
|27-24
|31
|10
|Арсенал
|22
|6
|11
|5
|30-26
|29
|11
|Шинник
|22
|6
|8
|8
|19-21
|26
|12
|Черноморец
|22
|6
|6
|10
|25-29
|24
|13
|Торпедо
|22
|6
|6
|10
|19-29
|24
|14
|Енисей
|22
|5
|9
|8
|15-26
|24
|15
|Волга
|22
|6
|5
|11
|25-35
|23
|16
|Уфа
|22
|4
|8
|10
|24-31
|20
|17
|Сокол
|22
|2
|10
|10
|10-23
|16
|18
|Чайка
|22
|2
|6
|14
|19-47
|12
Обе команды со старта сезона относили к фаворитам первенства. Но если «Родина» этот статус, в принципе, подтверждает, то «Торпедо» только к концу 2025 года стало приходить в себя после летнего «судейского» скандала и серии тренерских увольнений-назначений. Зимой автозаводцы прилично усилили состав и - устами как главного тренера, так и ведущих игроков - обозначили желание побороться как минимум за «стыки». Первый шаг в этом направлении сделан достаточно твердый - 2:0 в Новороссийске. Теперь автозаводцев ждет более серьезный соперник - «Родина».
Команда Хуана Диаса возобновила сезон тоже победой, но более тяжелой. Три очка в домашнем матче против «Шинника» «Родине» принес «поздний», на 89-й минуте, гол Йорди Рейны.
Любопытно, что до сих пор «Торпедо» «Родину» не побеждало: три ничьи и два поражения за пять матчей. Четыре из этих игр были «низовыми». Учитывая повышенную цену очков в воскресном противостоянии, полагаем, что этот тренд имеет все шансы сохраниться.
Официальный букмекер дивизиона дает коэффициент 1.55 на тотал меньше 2.5.
Потери
«Торпедо»: Бородин (болезнь), Ревазов (травма)
«Родина»: нет
Аналитики PARI установили максимально близкие коэффициенты на успех обеих команд - 2.60 на номинальных хозяев и 2.65 - на гостей. На ничью можно поставить за 3.10.
Коэффициент 2.30 на тотал больше 2.5 говорит о том, что эксперты не ждут «искреннего футбола» в Подмосковье.
Билеты стоимостью от 300 до 600 рублей можно приобрести на официальном сайте «Торпедо». Fan ID для прохода на трибуну не требуется.