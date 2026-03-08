Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



7 марта 2:59ГлавнаяПрогнозыФутболЛига PARI

Торпедо - Родина, 8 марта: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Есть в столице и такое дерби!
Валентин Васильев

Параллельно с РПЛ разгоняется после зимней паузы Лига PARI. В 23-м туре обращают на себя внимание сразу несколько пар, и прежде всего столичное дерби претендентов - если пока не на прямой выход в высший дивизион, то на участие в стыковых матчах. Рассмотрим игру «Торпедо» и «Родины» в контексте статистики и вариантов для прогноза.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Торпедо» (Москва)

08.03.2026, Вс

16:00 МСК

«Родина» (Москва)

П1 - 2.60

Х - 3.10

П2 - 2.65

Турнир: Лига PARI, 23-й тур

Стадион «Арена Химки» (Химки, Россия)

Главный судья: Новиков (Петрозаводск)

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Торпедо» 0322-7
«Родина»2307-2

Последние пять матчей «Челябинска»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

01.03.2026«Черноморец»

0:1

«Торпедо» 

Лига PARI

07.02.2026«Торпедо» 

4:2

«Пари НН»

Товарищеский матч

203.02.2026«Крылья Советов»

2:1

«Торпедо» 

Товарищеский матч

29.01.2026«Волга»

1:2

«Торпедо» 

Товарищеский матч

30.11.2025«Спартак» Кс

0:1

«Торпедо» 

Лига PARI

Последние пять матчей «Родины»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

02.03.2026«Родина»

2:1

«Шинник»

Лига PARI

20.02.2026«Челябинск»

1:0

«Родина»

Товарищеский матч

20.02.2026«Родина»

0:0

«Черноморец»

Товарищеский матч

18.02.2026«Пюник»

2:1

«Родина»

Товарищеский матч

15.02.2026«Сочи»

3:2

«Родина»

Товарищеский матч

Место в турнирной таблице

Свернуть

«Родина» идет третьей в таблице, сохраняя шансы на прямой выход в РПЛ. «Торпедо» пока 13-е с отставанием в 11 очков от «зоны стыков».

МестоКлубИВНПМячиОчки
1Факел22163330-1151
2Урал22125530-1941
3Родина22109330-1739
4Спартак-Кострома2298531-2535
5Челябинск2298528-2035
6КАМАЗ2289537-2533
7СКА-Хабаровск2288624-2232
8Ротор2287725-1831
9Нефтехимик22710527-2431
10Арсенал22611530-2629
11Шинник2268819-2126
12Черноморец22661025-2924
13Торпедо22661019-2924
14Енисей2259815-2624
15Волга22651125-3523
16Уфа22481024-3120
17Сокол222101010-2316
18Чайка22261419-4712

Прогноз на матч

Свернуть

Обе команды со старта сезона относили к фаворитам первенства.  Но если «Родина» этот статус, в принципе, подтверждает, то «Торпедо» только к концу 2025 года стало приходить в себя после летнего «судейского» скандала и серии тренерских увольнений-назначений. Зимой автозаводцы прилично усилили состав и - устами как главного тренера, так и ведущих игроков - обозначили желание побороться как минимум за «стыки». Первый шаг в этом направлении сделан достаточно твердый - 2:0 в Новороссийске. Теперь автозаводцев ждет более серьезный соперник - «Родина».

Команда Хуана Диаса возобновила сезон тоже победой, но более тяжелой. Три очка в домашнем матче против «Шинника» «Родине» принес «поздний», на 89-й минуте, гол Йорди Рейны. 

Любопытно, что до сих пор «Торпедо» «Родину» не побеждало: три ничьи и два поражения за пять матчей. Четыре из этих игр были «низовыми». Учитывая повышенную цену очков в воскресном противостоянии, полагаем, что этот тренд имеет все шансы сохраниться.

Официальный букмекер дивизиона дает коэффициент 1.55 на тотал меньше 2.5.

Посмотреть все букмекерские конторы России вы можете на сайте «Советского спорта». 

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
🎁 PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
🎁 «Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
🎁 WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита

Трансляции

Свернуть

Букмекерская контора PARI покажет игру в прямом эфире.

ВещательТип трансляцииУсловия
PARIВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
Вконтакте Видеотрансляция 
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Торпедо»: Бородин (болезнь), Ревазов (травма) 

«Родина»: нет

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Аналитики PARI установили максимально близкие коэффициенты на успех обеих команд - 2.60 на номинальных хозяев и 2.65 - на гостей. На ничью можно поставить за 3.10.

Получить до 25 000 рублей от PARI

Вопросы и ответы

Свернуть

Будет ли матч «Торпедо» - «Родина» результативным?

Коэффициент 2.30 на тотал больше 2.5 говорит о том, что эксперты не ждут «искреннего футбола» в Подмосковье.  

Где смотреть бесплатно матч «Торпедо» - «Родина»?

Посмотреть игру без оплаты можно на сайтах «Матч ТВ», БК PARI и Вконтакте.

Где купить билеты на  матч «Торпедо» - «Родина»?

Билеты стоимостью от 300 до 600 рублей можно приобрести на официальном сайте «Торпедо». Fan ID для прохода на трибуну не требуется.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer298 дней 15 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer298 дней 15 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_b84a19abee.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_matafon_bet_9cbcb6fe73.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer114 дней 15 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer298 дней 15 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet2_09fe9f61be.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer298 дней 15 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer298 дней 15 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer298 дней 15 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer298 дней 15 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть всё