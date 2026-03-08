Торпедо - Родина, 8 марта: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Обе команды со старта сезона относили к фаворитам первенства. Но если «Родина» этот статус, в принципе, подтверждает, то «Торпедо» только к концу 2025 года стало приходить в себя после летнего «судейского» скандала и серии тренерских увольнений-назначений. Зимой автозаводцы прилично усилили состав и - устами как главного тренера, так и ведущих игроков - обозначили желание побороться как минимум за «стыки». Первый шаг в этом направлении сделан достаточно твердый - 2:0 в Новороссийске. Теперь автозаводцев ждет более серьезный соперник - «Родина».

Команда Хуана Диаса возобновила сезон тоже победой, но более тяжелой. Три очка в домашнем матче против «Шинника» «Родине» принес «поздний», на 89-й минуте, гол Йорди Рейны.

Любопытно, что до сих пор «Торпедо» «Родину» не побеждало: три ничьи и два поражения за пять матчей. Четыре из этих игр были «низовыми». Учитывая повышенную цену очков в воскресном противостоянии, полагаем, что этот тренд имеет все шансы сохраниться.

Официальный букмекер дивизиона дает коэффициент 1.55 на тотал меньше 2.5.

