Торпедо - Шинник, 20 октября: где смотреть матч Лиги PARI по футболу, прогноз, составы

В заключительном матче 15-го тура Лиги PARI многострадальное столичное «Торпедо» примет ярославский «Шинник». Автозаводцы наконец-то начнут всплытие со дна турнирной таблицы?
Турнир: Лига PARI, 15-й тур
Стадион: «Арена Химки» (Химки)
Главный судья: Матвеев (Троицк)
История официальных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Торпедо»
|18
|11
|14
|52-37
|«Шинник»
|14
|11
|18
|37-52
Последние пять матчей «Торпедо»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|16.10.2025
|«Торпедо»
3:0
«Велес»
Кубок России
|11.10.2025
|«Арсенал»
2:2
«Торпедо»
Лига PARI
|05.10.2025
|«Торпедо»
1:4
«Черноморец»
Лига PARI
|29.09.2025
|«Енисей»
0:1
«Торпедо»
Лига PARI
|24.09.2025
|«Кристалл»
1:3
«Торпедо»
Кубок России
Последние пять матчей «Шинника»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|15.10.2025
|«Шинник»
1:1, пен. 3:5
«Нефтехимик»
Кубок России
|11.10.2025
|«Шинник»
0:1
«Факел»
Лига PARI
|05.10.2025
|«СКА-Хабаровск»
3:1
«Шинник»
Лига PARI
|28.09.2025
|«Шинник»
2:0
«Ротор»
Лига PARI
|24.09.2025
|«Череповец»
1:4
«Шинник»
Кубок России
Перед очной встречей торпедовцы замыкают турнирную таблицу. Ярославцы идут в середине.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Факел
|14
|9
|3
|2
|13-8
|30
|2. Спартак Кострома
|15
|8
|5
|2
|22-14
|29
|3. Ротор
|14
|7
|4
|3
|20-7
|25
|4. Урал
|13
|7
|3
|3
|21-15
|24
|5. Родина
|14
|6
|5
|3
|21-13
|23
|6. Челябинск
|13
|6
|5
|2
|18-10
|23
|7. КАМАЗ
|14
|6
|5
|3
|22-15
|23
|8. СКА-Хабаровск
|15
|5
|5
|5
|15-16
|20
|9. Нефтехимик
|14
|4
|6
|4
|15-16
|18
|10. Шинник
|14
|4
|5
|5
|10-11
|17
|11. Енисей
|15
|4
|5
|6
|12-16
|17
|12. Арсенал
|14
|3
|7
|4
|20-18
|16
|13. Черноморец
|14
|4
|3
|7
|18-19
|15
|14. Уфа
|14
|2
|7
|5
|15-16
|13
|15. Волга
|14
|3
|3
|8
|15-27
|12
|16. Чайка
|14
|2
|5
|7
|12-28
|11
|17. Сокол
|15
|1
|8
|6
|8-16
|11
|18. Торпедо
|14
|2
|4
|8
|10-22
|10
Розыгрыш Лиги PARI еще даже не достиг экватора, а в «Торпедо» уже трижды сменился главный тренер! На неделе команду повторно возглавил Олег Кононов. В промежутке между двумя его назначениями клубом успели недолго порулить Павел Киричек, Сергей Жуков и Дмитрий Парфенов. Особенно удивительной выглядела отставка последнего спустя всего месяц после прихода в клуб. При том, что в последнем матче с Парфеновым черно-белые добились ничьей в Туле, где редко кто из гостей побеждает.
Так или иначе, теперь командой снова руководит Кононов. С новым-старым тренером «Торпедо» разгромило в Кубке «Велес». Но вряд ли стоит придавать слишком большое значение победе над представителей второй лиги. С «Шинником» москвичам придется помучиться больше. Ярославцы располагают одной из самых надежных линий обороны в лиге, так что тут вероятность «низа» достаточно высока. В PARI этот исход идет с коэффициентом 1.52.
В прямом эфире игру в Подмосковье покажет PARI.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|PARI
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Торпедо»: нет
«Шинник»: нет
Несмотря на все проблемы столичного клуба, в PARI продолжают верить в клуб-партнер. Коэффициент на победу гостей почти в три раза превышает котировку на «Торпедо»! Вероятность ничьей аналитики оценили коэффициентом 3.25.
Успешная ставка на 1:0 в линии точного счета сулит бетторам пятикратный выигрыш. Трейдеры находят этот исход наиболее вероятным в матче.
Спустя два месяца после отставки Олег Кононов повторно возглавил «Торпедо».
Билеты на игру можно оформить посредством официального сайта столичного клуба. Минимальная стоимость - 300 рублей.