Торпедо - Шинник, 20 октября: где смотреть матч Лиги PARI по футболу, прогноз, составы

Розыгрыш Лиги PARI еще даже не достиг экватора, а в «Торпедо» уже трижды сменился главный тренер! На неделе команду повторно возглавил Олег Кононов. В промежутке между двумя его назначениями клубом успели недолго порулить Павел Киричек, Сергей Жуков и Дмитрий Парфенов. Особенно удивительной выглядела отставка последнего спустя всего месяц после прихода в клуб. При том, что в последнем матче с Парфеновым черно-белые добились ничьей в Туле, где редко кто из гостей побеждает.

Так или иначе, теперь командой снова руководит Кононов. С новым-старым тренером «Торпедо» разгромило в Кубке «Велес». Но вряд ли стоит придавать слишком большое значение победе над представителей второй лиги. С «Шинником» москвичам придется помучиться больше. Ярославцы располагают одной из самых надежных линий обороны в лиге, так что тут вероятность «низа» достаточно высока. В PARI этот исход идет с коэффициентом 1.52.