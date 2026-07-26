Торпедо - Шинник, 26 июля: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

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Сразу пять матчей третьего тура Лиги PARI пройдет в воскресенье, 26 июля. В ближнем Подмосковье столичное «Торпедо» примет «Шинник». Предлагаем ознакомиться с котировками ведущих букмекеров на игру.
Турнир: Лига PARI, 3-й тур
Стадион: «Арена Химки» (Химки, Россия)
Главный судья: Семен Медведев (Екатеринбург, Россия)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Торпедо»
|18
|13
|14
|53-38
|«Шинник»
|14
|13
|18
|38-53
Последние пять матчей «Торпедо»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|19.07.2026
|«Торпедо»
3:1
«Волга»
Лига PARI
|13.07.2026
|«Урал»
0:1
«Торпедо»
Лига PARI
|03.07.2026
|«Сочи»
0:3
«Торпедо»
Товарищеский матч
|27.06.2026
|«Динамо» М
0:2
«Торпедо»
Товарищеский матч
|22.06.2026
|«Торпедо»
1:0
«Волга»
Товарищеский матч
Последние пять матчей «Шинника»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|19.07.2026
|«Шинник»
2:0
«Ленинградец»
Лига PARI
|12.07.2026
|«Шинник»
2:2
«Сочи»
Лига PARI
|30.06.2026
|ЦСКА
1:1
«Шинник»
Товарищеский матч
|16.05.2026
|«Челябинск»
2:2
«Шинник»
Лига PARI
|11.05.2026
|«Шинник»
1:1
«Торпедо»
Лига PARI
«Торпедо» не проигрывает больше трех месяцев – с тех пор, как уступило «Уралу» в рамках прошлого первенства. Из следующих девяти матчей автозаводцы выиграли семь при всего двух ничьих. С новым тренером Александром Сторожуком черно-белые пока только побеждают: трижды праздновали успех в спаррингах и дважды – в новом розыгрыше Лиги PARI. Статус фаворита чемпионата москвичи пока в полной мере подтверждают.
Но «Шинник» очень непрост. Его беспроигрышная серия даже превосходит торпедовскую и насчитывает уже 15 официальных и контрольных матчей. На старте нового сезона ярославцы набрали четыре очка из шести возможных. «Торпедо» Сторожука четыре из пяти матчей выиграло всухую, но тут сделать это будет сложно. Наш прогноз: обе забьют. PARI удвоит номинал сыгравшей ставки на этот исход.##prediction:big:6019:Торпедо_-_Шинник._Обе_забьют_-_да####prediction:big:6019:Торпедо_-_Шинник._Обе_забьют_-_да##
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|Видеотрансляция
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Торпедо»: Колтаков (травма)
«Шинник»: нет
Аналитики PARI установили коэффициент 1.80 на победу хозяев поля и 4.50- на гостей. Ничья котируется за 3.40.
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