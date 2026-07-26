Торпедо - Шинник, 26 июля: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

«Торпедо» не проигрывает больше трех месяцев – с тех пор, как уступило «Уралу» в рамках прошлого первенства. Из следующих девяти матчей автозаводцы выиграли семь при всего двух ничьих. С новым тренером Александром Сторожуком черно-белые пока только побеждают: трижды праздновали успех в спаррингах и дважды – в новом розыгрыше Лиги PARI. Статус фаворита чемпионата москвичи пока в полной мере подтверждают.

Но «Шинник» очень непрост. Его беспроигрышная серия даже превосходит торпедовскую и насчитывает уже 15 официальных и контрольных матчей. На старте нового сезона ярославцы набрали четыре очка из шести возможных. «Торпедо» Сторожука четыре из пяти матчей выиграло всухую, но тут сделать это будет сложно. Наш прогноз: обе забьют. PARI удвоит номинал сыгравшей ставки на этот исход.

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