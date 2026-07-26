Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



ГлавнаяПрогнозыТорпедо - Шинник, 26 июля: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Торпедо - Шинник, 26 июля: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Обновлено:
Сторожук пока идет без потерь
Валентин Васильев
PARI
5/5Рейтинг
25000 ₽Бонус
ОбзорСайт

Полное содержание

  • Форма команд
  • Прогноз на матч
  • Бонусы на матч
  • Трансляции
  • Составы команд
  • Коэффициенты букмекеров
  • Вопросы и ответы

Сразу пять матчей третьего тура Лиги PARI пройдет в воскресенье, 26 июля. В ближнем Подмосковье столичное «Торпедо» примет «Шинник». Предлагаем ознакомиться с котировками ведущих букмекеров на игру. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Торпедо» (Москва)

26.07.2026, Вс

17:00 МСК

«Шинник» (Ярославль)

П1 - 1.80

Х - 3.40

П2 - 4.50

Турнир: Лига PARI, 3-й тур

Стадион: «Арена Химки» (Химки, Россия)

Главный судья: Семен Медведев (Екатеринбург, Россия)

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Торпедо»18131453-38
«Шинник»14131838-53

Последние пять матчей «Торпедо»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

19.07.2026«Торпедо»

3:1

«Волга»

Лига PARI

13.07.2026«Урал»

0:1

«Торпедо»

Лига PARI

03.07.2026«Сочи»

0:3

«Торпедо»

Товарищеский матч

27.06.2026«Динамо» М

0:2

«Торпедо»

Товарищеский матч

22.06.2026«Торпедо»

1:0

«Волга»

Товарищеский матч

Последние пять матчей «Шинника»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

19.07.2026«Шинник»

2:0

«Ленинградец»

Лига PARI

12.07.2026«Шинник»

2:2

«Сочи»

Лига PARI

30.06.2026ЦСКА

1:1

«Шинник»

Товарищеский матч

16.05.2026«Челябинск»

2:2

«Шинник»

Лига PARI

11.05.2026«Шинник»

1:1

«Торпедо»

Лига PARI

Прогноз на матч

«Торпедо» не проигрывает больше трех месяцев – с тех пор, как уступило «Уралу» в рамках прошлого первенства. Из следующих девяти матчей автозаводцы выиграли семь при всего двух ничьих. С новым тренером Александром Сторожуком черно-белые пока только побеждают: трижды праздновали успех в спаррингах и дважды – в новом розыгрыше Лиги PARI. Статус фаворита чемпионата москвичи пока в полной мере подтверждают.

Но «Шинник» очень непрост. Его беспроигрышная серия даже превосходит торпедовскую и насчитывает уже 15 официальных и контрольных матчей. На старте нового сезона ярославцы набрали четыре очка из шести возможных. «Торпедо» Сторожука четыре из пяти матчей выиграло всухую, но тут сделать это будет сложно. Наш прогноз: обе забьют. PARI удвоит номинал сыгравшей ставки на этот исход.

##prediction:big:6019:Торпедо_-_Шинник._Обе_забьют_-_да####prediction:big:6019:Торпедо_-_Шинник._Обе_забьют_-_да##

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
🎁 PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
🎁 «Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
🎁 WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита

Трансляции

Букмекерская контора PARI покажет игру в прямом эфире.

ВещательТип трансляцииУсловия
PARIВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
Вконтакте Видеотрансляция 
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Торпедо»: Колтаков  (травма)

«Шинник»: нет

Коэффициенты букмекеров

Аналитики PARI установили коэффициент 1.80 на победу хозяев поля и 4.50- на гостей.   Ничья котируется за 3.40.

Получить до 25 000 рублей от PARI

Вопросы и ответы

Где смотреть бесплатно матч «Торпедо» – «Шинник»?

Посмотреть игру без оплаты можно на сайтах «Матч ТВ», БК PARI и Вконтакте.

Где купить билеты на  матч «Торпедо» – «Шинник»?

Сделать это можно онлайн на официальном сайте московского клуба. Минимальная стоимость - 250 рублей. 

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer157 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_v2_7d9a4b27c2.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_marathon_blue_623976e3ef.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer338 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer157 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer157 дней 19 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer157 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть всё
loading