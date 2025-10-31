Тоттенхэм — Челси, 1 ноября: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

«Челси» – темная лошадка нынешнего сезона. Совсем недавно «аристократы» одержали одну победу в пяти встречах, а затем набрали обороты и одержали четыре виктории кряду. Однако последний матч снова бросил тень сомнений на команду Марески, которая проиграли дома «Сандерленду» со счетом 1:2.

«Тоттенхэм», напротив, подходит к очной встрече в роли полной противоположности своему сопернику. Подопечные Томаса Франка откорректировали игру в обороне, став редко позволять оппонентам допускать опасные моменты у своих ворот. Судите сами – за последние 13 матчей во всех турнирах «шпоры» проиграли лишь дважды. При этом радует и атакующий потенциал «Тоттенхэма» – в среднем команда забивает по 1,77 гола за игру.

Эксперты рационально расставили котировки на эту встречу. С одной стороны, у нас лихорадочный «Челси», который создает много моментов и при этом забывает об обороне. «Тоттенхэм», в свою очередь, остается крайне опасным коллективом, несмотря на кадровые потери почти во всех линиях.

Считаем, что тенденция последних очных матчей продолжится и в предстоящем туре. Ожидаем результативную встречу в лондонском дерби. Наш прогноз – тотал больше (2,5) гола.