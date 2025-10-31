Тоттенхэм — Челси, 1 ноября: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
«Тоттенхэм» - «Челси» - красочная вывеска, мимо которой сложно пройти исконному любителю британского футбола. Очередной раунд классического английского противостояния назначен на воскресенье, 1 ноября. Смогут ли «шпоры» прервать неудачную серию в очных матчах?
Турнир: Английская премьер-лига, 10-й тур
Стадион: «Тоттенхэм Хотспур» (Лондон, Англия)
Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Тоттенхэм»
|55
|44
|81
|248-283
|«Челси»
|81
|44
|55
|283-248
Последние пять игр «Тоттенхэма»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|26.10.2025
|«Эвертон»
0:3
«Тоттенхэм»
АПЛ
|22.10.2025
|«Монако»
0:0
«Тоттенхэм»
Лига чемпионов
|19.10.2025
|«Тоттенхэм»
1:2
«Астон Вилла»
АПЛ
|04.10.2025
|«Лидс»
1:2
«Тоттенхэм»
АПЛ
|30.09.2025
|«Буде-Глимт»
2:2
«Тоттенхэм»
Лига чемпионов
Последние пять матчей «Челси»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|25.10.2025
|«Челси»
1:2
«Сандерленд»
АПЛ
|22.10.2025
|«Челси»
5:1
«Аякс»
Лига чемпионов
|18.10.2025
|«Ноттингем Форест»
0:3
«Челси»
АПЛ
|04.10.2025
|«Челси»
2:1
«Ливерпуль»
АПЛ
|30.09.2025
|«Челси»
1:0
«Бернли»
Лига чемпионов
После 9-го тура «Тоттенхэм» замыкает топ-3 турнирной таблицы, а «Челси» располагается на девятой строчке.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Арсенал
|9
|7
|1
|1
|16-3
|22
|2. Борнмут
|9
|5
|3
|1
|16-11
|18
|3. Тоттенхэм
|9
|5
|2
|2
|17-7
|17
|4. Сандерленд
|9
|5
|2
|2
|11-7
|17
|5. Манчестер Сити
|9
|5
|1
|3
|17-7
|16
|6. Манчестер Юнайтед
|9
|5
|1
|3
|15-14
|16
|7. Ливерпуль
|9
|5
|0
|4
|16-14
|15
|8. Астон Вилла
|9
|4
|3
|2
|9-8
|15
|9. Челси
|9
|4
|2
|3
|17-11
|14
|10. Кристал Пэлас
|9
|3
|4
|2
|12-9
|13
|11. Брентфорд
|9
|4
|1
|4
|14-14
|13
|12. Ньюкасл
|9
|3
|3
|3
|9-8
|12
|13. Брайтон
|9
|3
|3
|3
|14-15
|12
|14. Эвертон
|9
|3
|2
|4
|9-12
|11
|15. Лидс Юнайтед
|9
|3
|2
|4
|9-14
|11
|16. Бернли
|9
|3
|1
|5
|12-17
|10
|17. Фулхэм
|9
|2
|2
|5
|9-14
|8
|18. Ноттингем Форест
|9
|1
|2
|6
|5-17
|5
|19. Вест Хэм
|9
|1
|1
|7
|7-20
|4
|20. Вулверхэмптон
|9
|0
|2
|7
|7-19
|2
«Челси» – темная лошадка нынешнего сезона. Совсем недавно «аристократы» одержали одну победу в пяти встречах, а затем набрали обороты и одержали четыре виктории кряду. Однако последний матч снова бросил тень сомнений на команду Марески, которая проиграли дома «Сандерленду» со счетом 1:2.
«Тоттенхэм», напротив, подходит к очной встрече в роли полной противоположности своему сопернику. Подопечные Томаса Франка откорректировали игру в обороне, став редко позволять оппонентам допускать опасные моменты у своих ворот. Судите сами – за последние 13 матчей во всех турнирах «шпоры» проиграли лишь дважды. При этом радует и атакующий потенциал «Тоттенхэма» – в среднем команда забивает по 1,77 гола за игру.
Эксперты рационально расставили котировки на эту встречу. С одной стороны, у нас лихорадочный «Челси», который создает много моментов и при этом забывает об обороне. «Тоттенхэм», в свою очередь, остается крайне опасным коллективом, несмотря на кадровые потери почти во всех линиях.
Считаем, что тенденция последних очных матчей продолжится и в предстоящем туре. Ожидаем результативную встречу в лондонском дерби. Наш прогноз – тотал больше (2,5) гола.
Матч в Лондоне покажут в прямом эфире некоторые зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских компаний и паблики VK.
Потери
«Тоттенхэм»: Биссума, Дэвис, Драгусин, Кулусевски, Мэддисон, Ромеро, Соланке, Удогие (все - травма)
«Челси»: Бадиашиле, Колвилл, Делап, Эссугу, Густо, Палмер (все - травма), Мудрик (дисквалификация)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Тоттенхэм» - «Челси»:
|Позиция
|«Тоттенхэм»
|«Челси»
|Позиция
|Вратарь
|Вратарь
|Защитник
|24. Спенс
|24. Джеймс
|Защитник
|Защитник
|37. Ван де Вен
|34. Чалоба
|Защитник
|Защитник
|4. Дансо
|3. Кукурелья
|Защитник
|Защитник
|23. Порро
|34. Ачимпонг
|Полузащитник
|Полузащитник
|6. Палинья
|25. Кайседо
|Полузащитник
|Полузащитник
|30. Бентанкур
|8. Фернандес
|Полузащитник
|Полузащитник
|22. Джонсон
|7. Нету
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Симонс
|20. Жоао Педро
|Нападающий
|Полузащитник
|20. Кудус
|49. Гарначо
|Нападающий
|Нападающий
|Коло-Муани
|38. Гиу
|Нападающий
|Главный тренер
|Томас Франк
|Энцо Мареска
|Главный тренер
Эксперты БК Марафон установили коэффициент 2.74 на победу «Тоттенхэма». Выигрыш гостей котируется в 3.70. Предложение на ничью тоже выглядит привлекательно - 2.51.
На рынке точного счета БК Марафон самый низкий коэффициент - 6.20 - присвоен ничьей - 1:1.
В России нет легальных трансляций матчей Английской Премьер-лиги (АПЛ), однако сторонние паблики в ВК обеспечивают показ матчей с участием топовых клубов.