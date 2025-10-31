Ведомости
Тоттенхэм — Челси, 1 ноября: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Лондонское дерби подарит интригу в предстоящие выходные
Руслан Ипполитов

«Тоттенхэм» - «Челси» - красочная вывеска, мимо которой сложно пройти исконному любителю британского футбола. Очередной раунд классического английского противостояния назначен на воскресенье, 1 ноября. Смогут ли «шпоры» прервать неудачную серию в очных матчах?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Тоттенхэм» 

19.10.2025, Вс

18:30 МСК

«Челси»

П1 - 2.74

Х - 3.70

П2 - 2.51

Турнир: Английская премьер-лига, 10-й тур

Стадион: «Тоттенхэм Хотспур» (Лондон, Англия)

Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия)

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Тоттенхэм»554481248-283
«Челси»814455283-248

Последние пять игр «Тоттенхэма»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

26.10.2025«Эвертон»

0:3

«Тоттенхэм»

АПЛ

22.10.2025«Монако»

0:0

«Тоттенхэм»

Лига чемпионов

19.10.2025«Тоттенхэм»

1:2

«Астон Вилла»

АПЛ

04.10.2025«Лидс»

1:2

«Тоттенхэм»

АПЛ

30.09.2025«Буде-Глимт»

2:2

«Тоттенхэм»

Лига чемпионов

Последние пять матчей «Челси»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

25.10.2025«Челси»

1:2

«Сандерленд»

АПЛ

22.10.2025«Челси»

5:1

«Аякс»

Лига чемпионов

18.10.2025«Ноттингем Форест»

0:3

«Челси»

АПЛ

04.10.2025«Челси»

2:1

«Ливерпуль»

АПЛ

30.09.2025«Челси»

1:0

«Бернли»

Лига чемпионов

Место в турнирной таблице

После 9-го тура «Тоттенхэм» замыкает топ-3 турнирной таблицы, а «Челси» располагается на девятой строчке.

КлубИВНПМячиОчки
1. Арсенал971116-322
2. Борнмут953116-1118
3. Тоттенхэм952217-717
4. Сандерленд952211-717
5. Манчестер Сити951317-716
6. Манчестер Юнайтед951315-1416
7. Ливерпуль950416-1415
8. Астон Вилла94329-815
9. Челси942317-1114
10. Кристал Пэлас934212-913
11. Брентфорд941414-1413
12. Ньюкасл93339-812
13. Брайтон933314-1512
14. Эвертон93249-1211
15. Лидс Юнайтед93249-1411
16. Бернли931512-1710
17. Фулхэм92259-148
18. Ноттингем Форест91265-175
19. Вест Хэм91177-204
20. Вулверхэмптон90277-192

Прогноз на матч

«Челси» – темная лошадка нынешнего сезона. Совсем недавно «аристократы» одержали одну победу в пяти встречах, а затем набрали обороты и одержали четыре виктории кряду. Однако последний матч снова бросил тень сомнений на команду Марески, которая проиграли дома «Сандерленду» со счетом 1:2. 

«Тоттенхэм», напротив, подходит к очной встрече в роли полной противоположности своему сопернику. Подопечные Томаса Франка откорректировали игру в обороне, став редко позволять оппонентам допускать опасные моменты у своих ворот. Судите сами – за последние 13 матчей во всех турнирах «шпоры» проиграли лишь дважды. При этом радует и атакующий потенциал «Тоттенхэма» – в среднем команда забивает по 1,77 гола за игру.

Эксперты рационально расставили котировки на эту встречу. С одной стороны, у нас лихорадочный «Челси», который создает много моментов и при этом забывает об обороне. «Тоттенхэм», в свою очередь, остается крайне опасным коллективом, несмотря на кадровые потери почти во всех линиях.

Считаем, что тенденция последних очных матчей продолжится и в предстоящем туре. Ожидаем результативную встречу в лондонском дерби. Наш прогноз – тотал больше (2,5) гола.

Трансляции

Матч в Лондоне покажут в прямом эфире некоторые зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских компаний и паблики VK.

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАРАФОН»ГрафическаяРегистрация
«Чемпионат»Текстовая-
Составы команд

Потери

«Тоттенхэм»: Биссума, Дэвис, Драгусин, Кулусевски, Мэддисон, Ромеро, Соланке, Удогие (все - травма)

«Челси»: Бадиашиле, Колвилл, Делап, Эссугу, Густо, Палмер (все - травма), Мудрик (дисквалификация)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Тоттенхэм» - «Челси»:

Позиция«Тоттенхэм»«Челси»Позиция
Вратарь
  1. Викарио
  1. Санчес
Вратарь
Защитник24. Спенс24. ДжеймсЗащитник
Защитник37. Ван де Вен34. ЧалобаЗащитник
Защитник4. Дансо3. КукурельяЗащитник
Защитник23. Порро34. АчимпонгПолузащитник
Полузащитник6. Палинья25. КайседоПолузащитник
Полузащитник 30. Бентанкур8. ФернандесПолузащитник 
Полузащитник22. Джонсон7. НетуПолузащитник
Полузащитник7. Симонс20. Жоао ПедроНападающий
Полузащитник20. Кудус49. ГарначоНападающий
НападающийКоло-Муани38. ГиуНападающий
Главный тренерТомас ФранкЭнцо МарескаГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Эксперты БК Марафон установили коэффициент 2.74 на победу «Тоттенхэма». Выигрыш гостей котируется в 3.70. Предложение на ничью тоже выглядит привлекательно - 2.51.

Вопросы и ответы

С каким счетом закончится матч «Тоттенхэм» - «Челси»?

На рынке точного счета БК Марафон самый низкий коэффициент - 6.20 - присвоен ничьей - 1:1.

Где смотреть матч «Тоттенхэм» - «Челси»?

В России нет легальных трансляций матчей Английской Премьер-лиги (АПЛ), однако сторонние паблики в ВК обеспечивают показ матчей с участием топовых клубов.

