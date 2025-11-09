Тоттенхэм — Манчестер Юнайтед, 8 ноября: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

«Тоттенхэм» - команда-загадка. Предугадать, как она выступит в ближайшем матче, практически невозможно. Так, между двумя «сухими» разгромами - «Эвертона» и «Копенгагена» - у лондонцев случились два же поражения на ноль.

«МЮ» в последнее время более стабилен и успешен. Четыре матча без поражений - для современной команды Рубена Аморима уже достижение. Особенно ценной следует признать победу над действующим чемпионом АПЛ, «Ливерпулем», на его поляне.