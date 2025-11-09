Ведомости
7 ноября 14:19ГлавнаяПрогнозыФутболАнглийская премьер-лига

Тоттенхэм — Манчестер Юнайтед, 8 ноября: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Битва в Лондоне «на три результата»
Валентин Васильев

Программу 11-го тура английской Премьер-лиги откроет интригующая встреча в британской столице. «Тоттенхэм» принимает «Манчестер Юнайтед». Попробуем предугадать развитие событий на поле, исходя из котировок крупнейших букмекеров и актуальной формы команд. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Тоттенхэм» (Лондон)

08.11.2025, Сб

15:30 МСК

«Манчестер Юнайтед» 

П1 - 2.70

Х - 3.60

П2 - 2.65

Турнир: Английская премьер-лига, 11-й тур

Стадион: «Тоттенхэм Хотспур» (Лондон, Англия)

Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия)

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Тоттенхэм»585296273-324
«МЮ»965258324-273

Последние пять матчей «Тоттенхэма»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

04.11.2025«Тоттенхэм»

4:0

«Копенгаген»

Лига чемпионов

26.10.2025«Эвертон»

0:3

«Тоттенхэм»

АПЛ

22.10.2025«Монако»

0:0

«Тоттенхэм»

Лига чемпионов

19.10.2025«Тоттенхэм»

1:2

«Астон Вилла»

АПЛ

04.10.2025«Лидс»

1:2

«Тоттенхэм»

АПЛ

Последние пять матчей «Манчестер Юнайтед»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

01.11.2025«Ноттингем Форест»

2:2

«Манчестер Юнайтед»

АПЛ

25.10.2025«Манчестер Юнайтед»

4:2

«Брайтон»

АПЛ

19.10.2025«Ливерпуль»

1:2

«Манчестер Юнайтед»

АПЛ

04.10.2025«Манчестер Юнайтед»

2:0

«Сандерленд»

АПЛ

27.09.2025«Брентфорд»

3:1

«Манчестер Юнайтед»

АПЛ

Место в турнирной таблице

За первые 10 туров соперники собрали поровну очков и расположились по соседству в таблице.  

КлубИВНПМячиОчки
1. Арсенал1081118-325
2. Манчестер Сити1061320-819
3. Ливерпуль1060418-1418
4. Сандерленд1053212-818
5. Борнмут1053217-1418
6. Тоттенхэм1052317-817
7. Челси1052318-1117
8. Манчестер Юнайтед1052317-1617
9. Кристал Пэлас1044214-916
10. Брайтон1043317-1515
11. Астон Вилла104339-1015
12. Брентфорд1041514-1613
13. Ньюкасл1033410-1112
14. Эвертон1033410-1312
15. Фулхэм1032512-1411
16. Лидс103259-1711
17. Бернли1031612-1910
18. Вест Хэм1021710-217
19. Ноттингем Форест101367-196
20. Вулверхэмптон100287-222

Прогноз на матч

«Тоттенхэм» - команда-загадка. Предугадать, как она выступит в ближайшем матче, практически невозможно. Так, между двумя «сухими» разгромами - «Эвертона» и «Копенгагена» - у лондонцев случились два же поражения на ноль. 

«МЮ» в последнее время более стабилен и успешен. Четыре матча без поражений - для современной команды Рубена Аморима уже достижение. Особенно ценной следует признать победу над действующим чемпионом АПЛ, «Ливерпулем», на его поляне.

В выступлениях «Манчестера» четко прослеживаются два голевых тренда. Из 10 последних матчей у него восемь было на «обе забьют» и столько же - «верховых». В широкой линии БЕТСИТИ из двух этих вариантов привлекательнее выглядит второй - ввиду более высокого коэффициента (1.68). 

Трансляции

Матч в Лондоне покажут в прямом эфире некоторые зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских компаний и паблики VK.

ВещательТип трансляцииУсловия
БЕТСИТИГрафическаяРегистрация
«Чемпионат»Текстовая-
Составы команд

Потери

«Тоттенхэм»: Биссума, Дэвис, Такаи, Дрэгушин, Кулушевски, Мэддисон, Соланке (все - травмы)

«МЮ»: Мартинес (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Тоттенхэм» - «Манчестер Юнайтед»:

Позиция«Тоттенхэм»«МЮ»Позиция
Вратарь1. Викарио31. ЛамменсВратарь
Защитник24. Спенс4. де ЛигтЗащитник
Защитник37. ван де Вен15. ЙороЗащитник
Защитник4. Дансо23. ШоуЗащитник
Защитник23. Порро16. ДиаллоПолузащитник
Полузащитник6. Пальинья20. ДалотПолузащитник
Полузащитник 30. Бентанкур8. ФернандешПолузащитник 
Полузащитник29. Сарр18. КаземироПолузащитник
Полузащитник7. Симонс19. МбемоНападающий
Полузащитник20. Кудус16. ДиаллоНападающий
НападающийКоло-Муани30. ШешкоНападающий
Главный тренерТомас ФранкРубен АморимГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Аналитический отдел БК БЕТСИТИ установили близкие коэффициенты на победу обеих команд - 2.70 и 2.65 соответственно. Ничью можно взять за 3.60.

Вопросы и ответы

С каким счетом закончится матч «Тоттенхэм» - «Манчестер Юнайтед»?

На рынке точного счета БЕТСИТИ  самый низкий коэффициент - 6.50 - присвоен ничьей - 1:1.

Где смотреть матч «Тоттенхэм» - «Манчестер Юнайтед»?

АПЛ ушла с российского телевидения в 2022 году. Альтернативу официальным трансляциям предлагают некоторые паблики. 

Кто выиграет АПЛ?

Аналитики считают явным фаворитом сезона действующего вице-чемпиона. Ставки на долгожданный триумф «Арсенала» принимаются по коэффициенту 1.44. Далее в списке соискателей главного приза идут «Ман Сити» (4.80) и «Ливерпуль» (7.00).

