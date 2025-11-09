Тоттенхэм — Манчестер Юнайтед, 8 ноября: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
Программу 11-го тура английской Премьер-лиги откроет интригующая встреча в британской столице. «Тоттенхэм» принимает «Манчестер Юнайтед». Попробуем предугадать развитие событий на поле, исходя из котировок крупнейших букмекеров и актуальной формы команд.
Турнир: Английская премьер-лига, 11-й тур
Стадион: «Тоттенхэм Хотспур» (Лондон, Англия)
Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Тоттенхэм»
|58
|52
|96
|273-324
|«МЮ»
|96
|52
|58
|324-273
Последние пять матчей «Тоттенхэма»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|04.11.2025
|«Тоттенхэм»
4:0
«Копенгаген»
Лига чемпионов
|26.10.2025
|«Эвертон»
0:3
«Тоттенхэм»
АПЛ
|22.10.2025
|«Монако»
0:0
«Тоттенхэм»
Лига чемпионов
|19.10.2025
|«Тоттенхэм»
1:2
«Астон Вилла»
АПЛ
|04.10.2025
|«Лидс»
1:2
«Тоттенхэм»
АПЛ
Последние пять матчей «Манчестер Юнайтед»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|01.11.2025
|«Ноттингем Форест»
2:2
«Манчестер Юнайтед»
АПЛ
|25.10.2025
|«Манчестер Юнайтед»
4:2
«Брайтон»
АПЛ
|19.10.2025
|«Ливерпуль»
1:2
«Манчестер Юнайтед»
АПЛ
|04.10.2025
|«Манчестер Юнайтед»
2:0
«Сандерленд»
АПЛ
|27.09.2025
|«Брентфорд»
3:1
«Манчестер Юнайтед»
АПЛ
За первые 10 туров соперники собрали поровну очков и расположились по соседству в таблице.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Арсенал
|10
|8
|1
|1
|18-3
|25
|2. Манчестер Сити
|10
|6
|1
|3
|20-8
|19
|3. Ливерпуль
|10
|6
|0
|4
|18-14
|18
|4. Сандерленд
|10
|5
|3
|2
|12-8
|18
|5. Борнмут
|10
|5
|3
|2
|17-14
|18
|6. Тоттенхэм
|10
|5
|2
|3
|17-8
|17
|7. Челси
|10
|5
|2
|3
|18-11
|17
|8. Манчестер Юнайтед
|10
|5
|2
|3
|17-16
|17
|9. Кристал Пэлас
|10
|4
|4
|2
|14-9
|16
|10. Брайтон
|10
|4
|3
|3
|17-15
|15
|11. Астон Вилла
|10
|4
|3
|3
|9-10
|15
|12. Брентфорд
|10
|4
|1
|5
|14-16
|13
|13. Ньюкасл
|10
|3
|3
|4
|10-11
|12
|14. Эвертон
|10
|3
|3
|4
|10-13
|12
|15. Фулхэм
|10
|3
|2
|5
|12-14
|11
|16. Лидс
|10
|3
|2
|5
|9-17
|11
|17. Бернли
|10
|3
|1
|6
|12-19
|10
|18. Вест Хэм
|10
|2
|1
|7
|10-21
|7
|19. Ноттингем Форест
|10
|1
|3
|6
|7-19
|6
|20. Вулверхэмптон
|10
|0
|2
|8
|7-22
|2
«Тоттенхэм» - команда-загадка. Предугадать, как она выступит в ближайшем матче, практически невозможно. Так, между двумя «сухими» разгромами - «Эвертона» и «Копенгагена» - у лондонцев случились два же поражения на ноль.
«МЮ» в последнее время более стабилен и успешен. Четыре матча без поражений - для современной команды Рубена Аморима уже достижение. Особенно ценной следует признать победу над действующим чемпионом АПЛ, «Ливерпулем», на его поляне.
В выступлениях «Манчестера» четко прослеживаются два голевых тренда. Из 10 последних матчей у него восемь было на «обе забьют» и столько же - «верховых». В широкой линии БЕТСИТИ из двух этих вариантов привлекательнее выглядит второй - ввиду более высокого коэффициента (1.68).
Матч в Лондоне покажут в прямом эфире некоторые зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских компаний и паблики VK.
Потери
«Тоттенхэм»: Биссума, Дэвис, Такаи, Дрэгушин, Кулушевски, Мэддисон, Соланке (все - травмы)
«МЮ»: Мартинес (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Тоттенхэм» - «Манчестер Юнайтед»:
|Позиция
|«Тоттенхэм»
|«МЮ»
|Позиция
|Вратарь
|1. Викарио
|31. Ламменс
|Вратарь
|Защитник
|24. Спенс
|4. де Лигт
|Защитник
|Защитник
|37. ван де Вен
|15. Йоро
|Защитник
|Защитник
|4. Дансо
|23. Шоу
|Защитник
|Защитник
|23. Порро
|16. Диалло
|Полузащитник
|Полузащитник
|6. Пальинья
|20. Далот
|Полузащитник
|Полузащитник
|30. Бентанкур
|8. Фернандеш
|Полузащитник
|Полузащитник
|29. Сарр
|18. Каземиро
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Симонс
|19. Мбемо
|Нападающий
|Полузащитник
|20. Кудус
|16. Диалло
|Нападающий
|Нападающий
|Коло-Муани
|30. Шешко
|Нападающий
|Главный тренер
|Томас Франк
|Рубен Аморим
|Главный тренер
Аналитический отдел БК БЕТСИТИ установили близкие коэффициенты на победу обеих команд - 2.70 и 2.65 соответственно. Ничью можно взять за 3.60.
На рынке точного счета БЕТСИТИ самый низкий коэффициент - 6.50 - присвоен ничьей - 1:1.
АПЛ ушла с российского телевидения в 2022 году. Альтернативу официальным трансляциям предлагают некоторые паблики.
Аналитики считают явным фаворитом сезона действующего вице-чемпиона. Ставки на долгожданный триумф «Арсенала» принимаются по коэффициенту 1.44. Далее в списке соискателей главного приза идут «Ман Сити» (4.80) и «Ливерпуль» (7.00).