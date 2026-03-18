Тоттенхэм - Атлетико, 18 марта: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Партнерский проект
На этой неделе пройдут ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. В Лондоне сразятся «Тоттенхэм» с «Атлетико». Первый матч вроде бы не оставляет британцам шансов на проход в восьмерку лучших, но это не значит, что внутри конкретной игры не найдется интересных вариантов для пари. Конечно же, они есть! Рассмотрим котировки крупнейших легальных букмекеров на игру в английской столице.
Турнир: Лига чемпионов, 1/8 финала, ответный матч
Первый матч: 2:5
Стадион: «Тоттенхэм» (Лондон, Англия)
Главный судья: Даниэль Зиберт (Берлин, Германия)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Тоттенхэм»
|1
|0
|2
|7-7
|«Атлетико»
|2
|0
|1
|7-7
Последние пять матчей «Тоттенхэма»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|15.03.2026
|«Ливерпуль»
1:1
«Тоттенхэм»
АПЛ
|10.03.2026
|«Атлетико»
5:2
«Тоттенхэм»
Лига чемпионов
|05.03.2026
|«Тоттенхэм»
1:3
«Кристал Пэлас»
АПЛ
|01.03.2026
|«Фулхэм»
2:1
«Тоттенхэм»
АПЛ
|22.02.2026
|«Тоттенхэм»
1:4
«Арсенал»
АПЛ
Последние пять матчей «Атлетико»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|14.03.2026
|«Атлетико»
1:0
«Хетафе»
Ла Лига
|10.03.2026
|«Атлетико»
5:2
«Тоттенхэм»
Лига чемпионов
|07.03.2026
|«Атлетико»
3:2
«Реал Сосьедад»
Ла Лига
|03.03.2026
|«Барселона»
3:0
«Атлетико»
Кубок Испании
|28.02.2026
|«Овьедо»
0:1
«Атлетико»
Ла Лига
Ответные матчи
17.03.2026, 20:45. «Спортинг» (Португалия) – «Буде-Глимт» (Норвегия). Первый матч - 0:3
17.03.2026, 23:00. «Арсенал» (Англия) – «Байер» (Германия). Первый матч - 1:1
17.03.2026, 23:00. «Манчестер Сити» (Англия) – «Реал» (Испания). Первый матч - 0:3
17.03.2026, 23:00. «Челси» (Англия) – «ПСЖ» (Франция). Первый матч - 2:5
18.03.2026, 20:45. «Барселона» (Испания) – «Ньюкасл Юнайтед» (Англия). Первый матч - 1:1
18.03.2026, 23:00. «Тоттенхэм Хотспур» (Англия) – «Атлетико» (Испания). Первый матч - 0:0
18.03.2026, 23:00. «Бавария» (Германия) – «Аталанта» (Италия). Первый матч - 6:1
18.03.2026, 23:00. «Ливерпуль» (Англия) – «Галатасарай» (Турция). Первый матч - 0:1
В прошлое воскресенье «Тоттенхэм» прервал одну кошмарную серию (шесть поражений подряд), но продлил другую (восемь матчей без побед). Хотя ничья на поле чемпиона Англии - это в любом случае скорее приобретение, чем потеря, а в данном случае ее ценность приумножил спасительный гол Ришарлисона на 90-й минуте. Если бы не он, обе черные полосы лондонцев удлинились бы. Какой-никакой, а все-таки позитив для поклонников многострадального клуба.
«Атлетико» из последних семи матчей выиграл шесть. Единственное поражение - 0:3 от «Барселоны» - планов Диего Симеоне тоже не нарушила, поскольку не помешала выходу в финал национального Кубка.
Результат первого матча (5:2 в пользу соперника) не оставляет «Тоттенхэму» серьезных шансов на итоговый успех. Это значит, что вероятность открытой игры автоматически возрастает.
«Бетбум» установила коэффициент 1.72 на тотал больше 2.5.
В прямом эфире игру в Лондоне покажет Okko.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|PARI
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Тоттенхэм»: Ришарлисон (дисквалификация), Дэвис, Одобер, Бергвалль, Мэддисон, Бентанкур, Кудус (все - травмы)
«Атлетико»: Мендоса (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Тоттенхэм» - «Атлетико»:
|Позиция
|«Тоттенхэм»
|«Атлетико»
|Позиция
|Вратарь
|1. Викарио
|13. Облак
|Вратарь
|Защитник
|23. Порро
|17. Ганцко
|Защитник
|Защитник
|17. Ромеро
|3. Руджери
|Защитник
|Защитник
|37. ван де Вен
|18. Пубиль
|Защитник
|Защитник
|4. Дансо
|14. Льоренте
|Защитник
|Полузащитник
|14. Грей
|6. Коке
|Полузащитник
|Полузащитник
|29. Сарра
|5. Кардозо
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Биссума
|22. Лукман
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Симонс
|10. Баэна
|Полузащитник
|Нападающий
|39. Коло-Муани
|19. Альварес
|Нападающий
|Нападающий
|19. Соланке
|7. Гризманн
|Нападающий
|Главный тренер
|Игор Тудор
|Диего Симеоне
|Главный тренер
«Бетбум» дает одинаково высокие коэффициенты на победу обоих клубов (2.55). Ничья в Лондоне котируется за 3.70.
Согласно расчетам экспертов, шансы в этом конкретном матче абсолютно равны (2.55 на П1 и П2).
Эксперты склоняются скорее к утвердительному ответу на этот вопрос, чем отрицательному. По крайней мере, коэффициент на тотал меньше 2.5 (2.14) в «Бетбум» превосходит предложение на ТБ 2.5 (1.72).
Проход лондонского клуба обещает смельчакам, которые на него поставят, 12-кратный выигрыш относительно номинала пари. Квалификация испанцев в 1/4 финала котируется за 1.02.