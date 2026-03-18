Тоттенхэм - Атлетико, 18 марта: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

В прошлое воскресенье «Тоттенхэм» прервал одну кошмарную серию (шесть поражений подряд), но продлил другую (восемь матчей без побед). Хотя ничья на поле чемпиона Англии - это в любом случае скорее приобретение, чем потеря, а в данном случае ее ценность приумножил спасительный гол Ришарлисона на 90-й минуте. Если бы не он, обе черные полосы лондонцев удлинились бы. Какой-никакой, а все-таки позитив для поклонников многострадального клуба.

«Атлетико» из последних семи матчей выиграл шесть. Единственное поражение - 0:3 от «Барселоны» - планов Диего Симеоне тоже не нарушила, поскольку не помешала выходу в финал национального Кубка.

Результат первого матча (5:2 в пользу соперника) не оставляет «Тоттенхэму» серьезных шансов на итоговый успех. Это значит, что вероятность открытой игры автоматически возрастает.

