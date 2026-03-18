Рейтинг букмекеров

Тоттенхэм - Атлетико, 18 марта: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Обновлено:
Одинаково высокие коэффициенты на победу обоих клубов
Валентин Васильев

На этой неделе пройдут ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. В Лондоне сразятся «Тоттенхэм» с «Атлетико». Первый матч вроде бы не оставляет британцам шансов на проход в восьмерку лучших, но это не значит, что внутри конкретной игры не найдется интересных вариантов для пари. Конечно же, они есть! Рассмотрим котировки крупнейших легальных букмекеров на игру в английской столице.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Тоттенхэм» (Лондон, Англия) 

18.03.2026, Вт
23:00 МСК

«Атлетико» (Мадрид, Испания)

П1 - 2.55

Х - 3.70

П2 - 2.55

Турнир: Лига чемпионов, 1/8 финала, ответный матч

Первый матч: 2:5

Стадион: «Тоттенхэм» (Лондон, Англия) 

Главный судья: Даниэль Зиберт (Берлин, Германия)

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Тоттенхэм»1027-7
«Атлетико»2017-7

Последние пять матчей «Тоттенхэма»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

15.03.2026«Ливерпуль»

1:1

«Тоттенхэм»

АПЛ

10.03.2026«Атлетико»

5:2

«Тоттенхэм»

Лига чемпионов

05.03.2026«Тоттенхэм»

1:3

«Кристал Пэлас»

АПЛ

01.03.2026«Фулхэм»

2:1

«Тоттенхэм»

АПЛ

22.02.2026«Тоттенхэм»

1:4

«Арсенал»

АПЛ

Последние пять матчей «Атлетико»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

14.03.2026«Атлетико»

1:0

«Хетафе»

Ла Лига

10.03.2026«Атлетико»

5:2

«Тоттенхэм»

Лига чемпионов

07.03.2026«Атлетико»

3:2

«Реал Сосьедад»

Ла Лига

03.03.2026«Барселона» 

3:0

«Атлетико»

Кубок Испании

28.02.2026«Овьедо» 

0:1

«Атлетико»

Ла Лига

Календарь и результаты матчей

1/8 финала

Ответные матчи

17.03.2026, 20:45. «Спортинг» (Португалия) – «Буде-Глимт» (Норвегия). Первый матч - 0:3

17.03.2026, 23:00. «Арсенал» (Англия) – «Байер» (Германия). Первый матч - 1:1

17.03.2026, 23:00. «Манчестер Сити» (Англия) – «Реал» (Испания). Первый матч - 0:3

17.03.2026, 23:00. «Челси» (Англия) – «ПСЖ» (Франция). Первый матч - 2:5

18.03.2026, 20:45. «Барселона» (Испания) – «Ньюкасл Юнайтед» (Англия). Первый матч - 1:1

18.03.2026, 23:00. «Тоттенхэм Хотспур» (Англия) – «Атлетико» (Испания). Первый матч - 0:0

18.03.2026, 23:00. «Бавария» (Германия) – «Аталанта» (Италия). Первый матч - 6:1

18.03.2026, 23:00. «Ливерпуль» (Англия) – «Галатасарай» (Турция). Первый матч - 0:1

Прогноз на матч

В прошлое воскресенье «Тоттенхэм» прервал одну кошмарную серию (шесть поражений подряд), но продлил другую (восемь матчей без побед). Хотя ничья на поле чемпиона Англии - это в любом случае скорее приобретение, чем потеря, а в данном случае ее ценность приумножил спасительный гол Ришарлисона на 90-й минуте. Если бы не он, обе черные полосы лондонцев удлинились бы. Какой-никакой, а все-таки позитив для поклонников многострадального клуба.

«Атлетико» из последних семи матчей выиграл шесть. Единственное поражение - 0:3 от «Барселоны» - планов Диего Симеоне тоже не нарушила, поскольку не помешала выходу в финал национального Кубка.

Результат первого матча (5:2 в пользу соперника) не оставляет «Тоттенхэму» серьезных шансов на итоговый успех. Это значит, что вероятность открытой игры автоматически возрастает. 

«Бетбум» установила коэффициент 1.72 на тотал больше 2.5.

Трансляции

В прямом эфире игру в Лондоне покажет Okko.

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка
PARIГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

«Тоттенхэм»: Ришарлисон (дисквалификация), Дэвис, Одобер, Бергвалль, Мэддисон, Бентанкур, Кудус (все - травмы)

«Атлетико»: Мендоса (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Тоттенхэм» - «Атлетико»:

Позиция«Тоттенхэм»«Атлетико»Позиция
Вратарь1. Викарио13. ОблакВратарь
Защитник23. Порро17. ГанцкоЗащитник
Защитник17. Ромеро3. РуджериЗащитник
Защитник37. ван де Вен18. ПубильЗащитник
Защитник4. Дансо14. ЛьорентеЗащитник
Полузащитник 14. Грей6. КокеПолузащитник
Полузащитник 29. Сарра5. КардозоПолузащитник 
Полузащитник8. Биссума22. ЛукманПолузащитник
Полузащитник7. Симонс10. БаэнаПолузащитник
Нападающий39. Коло-Муани19. АльваресНападающий
Нападающий19. Соланке7. ГризманнНападающий
Главный тренерИгор ТудорДиего СимеонеГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

«Бетбум» дает одинаково высокие коэффициенты на победу обоих клубов (2.55). Ничья в Лондоне котируется за 3.70.

Вопросы и ответы

Кто победит в матче «Тоттенхэм» - «Атлетико»?

Согласно расчетам экспертов, шансы в этом конкретном матче абсолютно равны (2.55 на П1 и П2).

Будет ли матч  «Тоттенхэм» - «Атлетико» результативным?

Эксперты склоняются скорее к утвердительному ответу на этот вопрос, чем отрицательному. По крайней мере, коэффициент на тотал меньше 2.5 (2.14) в «Бетбум» превосходит предложение на ТБ 2.5 (1.72).

Кто выйдет в четвертьфинал?

Проход лондонского клуба обещает смельчакам, которые на него поставят, 12-кратный выигрыш относительно номинала пари. Квалификация испанцев в 1/4 финала котируется за 1.02.

