Тай Туйваса – Таллисон Тейшейра, 1 февраля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Туйваса весьма популярен в родной Австралии, поэтому неудивительно, что он попал в кард. Но глобально в промоушене едва ли на него рассчитывают после пяти поражений подряд. Последнее, к слову, было от Розенстрайка, которого уже уволили из UFC. Не факт, что австралиец даже при победе в ближайшем поединке сохранит место в лиге.

А каковы же шансы прервать черную полосу? Букмекеры считают, что небольшие. Тейшейра моложе, быстрее. Но вот других явных козырей у него не видно. Бразилец, как и австралиец, специализируется на работе в стойке, а бой с Льюисом показал проблемы в защите. В общем, пространства для прогресса у Тейшейры еще много, а пока он отнюдь не выглядит неуязвимым для Туйвасы.

Полагаем, ударная мощь обоих в итоге приведет к нокауту. Не будем рисковать выбором в пользу конкретного бойца. Вместо этого заиграем ставку на продолжительность. Коэффициент под выбранный маркет появится ближе к турниру.