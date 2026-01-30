Ведомости
Тай Туйваса – Таллисон Тейшейра, 1 февраля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Австралиец идет на серии из пяти поражений
Александр Бокулёв
Источник: UFC
Источник: UFC

В основном карде турнира UFC 325 пройдет рейтинговый поединок в тяжелом весе (до 120,2 кг) между австралийцем Таем Туйвасой и бразильцем Таллисоном Тейшейрой. Оба проиграли последние бои. У Туйвасы вовсе серия из пяти поражений – сумеет ли он прервать ее и спасти карьеру?

Статистика

Свернуть

Туйваса

 

Тейшейра

Австралия

Страна

Бразилия

32

Возраст

26

22

Бои

9

14 (13 / 0 / 1)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

8 (7 / 1 / 0)

8 (3 / 3 / 2)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

1 (1 / 0 / 0)

12

Место в рейтинге тяжелого дивизиона UFC

15

188

Рост (см)

200,5

190,5

Размах рук (см)

211

100,5

Размах ног (см)

109

Тай Туйваса

Свернуть

В детстве и юности занимался регби, затем перешел в боевые искусства. Профессионально выступал в боксе и кикбоксинге, в 2012 г. дебютировал в MMA. В 2016-м завоевал чемпионский пояс AFC в тяжелом весе и защитил его один раз, после чего перешел в UFC. В сильнейшем промоушене мира одержал семь побед при восьми поражениях. На данный момент идет на серии из пяти проигранных боев: в 2022 г. уступил нокаутами Сирилу Гану и Сергею Павловичу, затем - удушающими приемами Александру Волкову и Марчину Тыбуре. В последнем поединке в августе 2024-го потерпел поражение от Жаирзиньо Розенстрайка раздельным решением судей.

Таллисон Тейшейра

Свернуть

В профессиональных ММА выступает с 2021 г. Одержал шесть побед в Бразилии, после чего выиграл бой в Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC. В прошлом феврале дебютировал в сильнейшем промоушене и нокаутировал Джастина Тафу за 35 секунд. В последнем поединке в июле уступил Деррику Льюису техническим нокаутом за 35 секунд.

Сравнение коэффициентов

Свернуть
 Победа ТуйвасыПобеда ТейшейрыТМ (1,5)ТБ (1,5)
PARI3,661,301,652,17

Прогноз на бой

Свернуть

Туйваса весьма популярен в родной Австралии, поэтому неудивительно, что он попал в кард. Но глобально в промоушене едва ли на него рассчитывают после пяти поражений подряд. Последнее, к слову, было от Розенстрайка, которого уже уволили из UFC. Не факт, что австралиец даже при победе в ближайшем поединке сохранит место в лиге.

А каковы же шансы прервать черную полосу? Букмекеры считают, что небольшие. Тейшейра моложе, быстрее. Но вот других явных козырей у него не видно. Бразилец, как и австралиец, специализируется на работе в стойке, а бой с Льюисом показал проблемы в защите. В общем, пространства для прогресса у Тейшейры еще много, а пока он отнюдь не выглядит неуязвимым для Туйвасы.

Полагаем, ударная мощь обоих в итоге приведет к нокауту. Не будем рисковать выбором в пользу конкретного бойца. Вместо этого заиграем ставку на продолжительность. Коэффициент под выбранный маркет появится ближе к турниру.

Полный кард, где смотреть бой Туйваса Тейшейра

Свернуть

Турнир UFC 325 пройдет на «Qudos Bank Arena» в Сиднее (Австралия). Шоу стартует в воскресенье, 1 февраля, в 01:00 по московскому времени. Главный кард начнется в 05:00 мск, поэтому бой Туйваса Тейшейра стоит ожидать около 05:30 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и канал «Матч! Боец». Федеральный «Матч ТВ» проведет прямой эфир основного карда.

Основной кард

Прелимы

  • Джуниор Тафа (Австралия) – Билли Элекана (США). Полутяжелый вес;
  • Кэмерон Роустон (Австралия) – Коди Брандейдж (США). Средний вес;
  • Джейкоб Малкун (Австралия) – Торрез Фини (США). Средний вес;
  • Джонатан Микаллеф (Австралия) – Обан Эллиотт (Уэльс). Полусредний вес;
  • Каан Офли (Австралия) – Йи Жа (Китай). Полулегкий вес;
  • Ким Сан Ву (Южная Корея) – Дом Мар Фан (Австралия). Легкий вес;
  • Кейитиро Накамура (Япония) – Себастьян Шаллай (Австралия). Полулегкий вес;
  • Сулан Ранбо (Китай) – Лоуренс Луи (Австралия). Легчайший вес;
  • Аарон Тау (Новая Зеландия) – Намсрай Батбаяр (Монголия). Наилегчайший вес.

