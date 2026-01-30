Тай Туйваса – Таллисон Тейшейра, 1 февраля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Партнерский проект
В основном карде турнира UFC 325 пройдет рейтинговый поединок в тяжелом весе (до 120,2 кг) между австралийцем Таем Туйвасой и бразильцем Таллисоном Тейшейрой. Оба проиграли последние бои. У Туйвасы вовсе серия из пяти поражений – сумеет ли он прервать ее и спасти карьеру?
Туйваса
Тейшейра
Австралия
Страна
Бразилия
32
Возраст
26
22
Бои
9
14 (13 / 0 / 1)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
8 (7 / 1 / 0)
8 (3 / 3 / 2)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
1 (1 / 0 / 0)
12
Место в рейтинге тяжелого дивизиона UFC
15
188
Рост (см)
200,5
190,5
Размах рук (см)
211
100,5
Размах ног (см)
109
В детстве и юности занимался регби, затем перешел в боевые искусства. Профессионально выступал в боксе и кикбоксинге, в 2012 г. дебютировал в MMA. В 2016-м завоевал чемпионский пояс AFC в тяжелом весе и защитил его один раз, после чего перешел в UFC. В сильнейшем промоушене мира одержал семь побед при восьми поражениях. На данный момент идет на серии из пяти проигранных боев: в 2022 г. уступил нокаутами Сирилу Гану и Сергею Павловичу, затем - удушающими приемами Александру Волкову и Марчину Тыбуре. В последнем поединке в августе 2024-го потерпел поражение от Жаирзиньо Розенстрайка раздельным решением судей.
В профессиональных ММА выступает с 2021 г. Одержал шесть побед в Бразилии, после чего выиграл бой в Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC. В прошлом феврале дебютировал в сильнейшем промоушене и нокаутировал Джастина Тафу за 35 секунд. В последнем поединке в июле уступил Деррику Льюису техническим нокаутом за 35 секунд.
Туйваса весьма популярен в родной Австралии, поэтому неудивительно, что он попал в кард. Но глобально в промоушене едва ли на него рассчитывают после пяти поражений подряд. Последнее, к слову, было от Розенстрайка, которого уже уволили из UFC. Не факт, что австралиец даже при победе в ближайшем поединке сохранит место в лиге.
А каковы же шансы прервать черную полосу? Букмекеры считают, что небольшие. Тейшейра моложе, быстрее. Но вот других явных козырей у него не видно. Бразилец, как и австралиец, специализируется на работе в стойке, а бой с Льюисом показал проблемы в защите. В общем, пространства для прогресса у Тейшейры еще много, а пока он отнюдь не выглядит неуязвимым для Туйвасы.
Полагаем, ударная мощь обоих в итоге приведет к нокауту. Не будем рисковать выбором в пользу конкретного бойца. Вместо этого заиграем ставку на продолжительность. Коэффициент под выбранный маркет появится ближе к турниру.
Турнир UFC 325 пройдет на «Qudos Bank Arena» в Сиднее (Австралия). Шоу стартует в воскресенье, 1 февраля, в 01:00 по московскому времени. Главный кард начнется в 05:00 мск, поэтому бой Туйваса – Тейшейра стоит ожидать около 05:30 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и канал «Матч! Боец». Федеральный «Матч ТВ» проведет прямой эфир основного карда.
Основной кард
Прелимы