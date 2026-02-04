Биберт Туменов – Александр Грозин, 6 февраля: прогноз на бой ACA, трансляция и полный кард

Партнерский проект
В пятницу, 6 февраля, ACA проведет юбилейный 200-й турнир. В основном карде пройдет бой россиянами Бибертом Туменовым и Александром Грозиным. Оба входят в топ-10 полулегкого дивизиона, но встретятся в рамках легкого веса (до 70,8 кг). Чем завершится это противостояние?
Туменов
Грозин
Россия
Страна
Россия
28
Возраст
29
17
Бои
32
15 (11 / 0 / 4)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
25 (6 / 3 / 16)
2 (0 / 0 / 2)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
6 (2 / 0 / 4)
0
Ничьи
1
2
Место в рейтинге полулегкого дивизиона ACA
9
173
Рост (см)
170
178
Размах рук (см)
170
Уроженец Кабардино-Балкарии, по национальности – балкарец. Двоюродный брат бывшего чемпиона ACA в полусреднем весе Альберта Туменова. Победитель молодежного первенства мира по боксу 2014 г. Также с детства осваивал карате и рукопашный бой. В профессиональных MMA выступает с 2017-го, в ACA – с 2020-го. Под эгидой лиги выиграл восемь боев и уступил в одном. На данный момент идет на серии из пяти побед. В последнем поединке в августе нокаутировал Павла Гордеева во втором раунде.
В детстве занимался карате и рукопашным боем. В профессиональных ММА выступает с 2015 г. Был чемпионом промоушена Open FC в легком весе. На постоянной основе выступает в ACA с 2025 г. Дебютировал в лиге с поражения, но в последнем поединке в декабре нокаутировал Фелипе Фроеса во втором раунде.
Туменов – один самых талантливых российских бойцов своего поколения. У него отменная ударная техника и высокий нокаутирующий потенциал. Биберт здорово прессингует соперников и, как правило, быстро забирает инициативу. Неудивительно, что букмекеры, несмотря на солидный опыт Грозина, почти не верят в него.
Александр не стесняется идти в размены, регулярно принимает открытый бой. Вряд ли он будет просто спасаться от Туменова. Куда вероятнее, что и в этот раз Грозин постарается найти свой шанс в атаке. Полагаем, в итоге до третьего раунда поединок не дойдет.
Турнир АСА 200 стартует в Москве во Дворце спорта «Мегаспорт» в пятницу, 6 февраля, в 15:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 20:00 мск, поэтому бой Туменов – Грозин стоит ожидать около 20:30 мск.
В полном объеме турнир покажут официальные ресурсы лиги ACA (там же можно приобрести билеты) и кабельный канал «Матч! Боец». На федеральном «Матч ТВ» прямая трансляция начнется в 21:30 мск.