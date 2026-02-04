Биберт Туменов – Александр Грозин, 6 февраля: прогноз на бой ACA, трансляция и полный кард

Туменов – один самых талантливых российских бойцов своего поколения. У него отменная ударная техника и высокий нокаутирующий потенциал. Биберт здорово прессингует соперников и, как правило, быстро забирает инициативу. Неудивительно, что букмекеры, несмотря на солидный опыт Грозина, почти не верят в него.

Александр не стесняется идти в размены, регулярно принимает открытый бой. Вряд ли он будет просто спасаться от Туменова. Куда вероятнее, что и в этот раз Грозин постарается найти свой шанс в атаке. Полагаем, в итоге до третьего раунда поединок не дойдет.