Биберт Туменов – Александр Грозин, 6 февраля: прогноз на бой ACA, трансляция и полный кард

Топовая афиша для лиги
Александр Бокулёв
Источник: ACA
Источник: ACA

В пятницу, 6 февраля, ACA проведет юбилейный 200-й турнир. В основном карде пройдет бой россиянами Бибертом Туменовым и Александром Грозиным. Оба входят в топ-10 полулегкого дивизиона, но встретятся в рамках легкого веса (до 70,8 кг). Чем завершится это противостояние?

Статистика

Туменов

 

Грозин

Россия

Страна

Россия

28

Возраст

29

17

Бои

32

15 (11 / 0 / 4)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

25 (6 / 3 / 16)

2 (0 / 0 / 2)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

6 (2 / 0 / 4)

0

Ничьи

1

2

Место в рейтинге полулегкого дивизиона ACA

9

173

Рост (см)

170

178

Размах рук (см)

170

Биберт Туменов

Уроженец Кабардино-Балкарии, по национальности – балкарец. Двоюродный брат бывшего чемпиона ACA в полусреднем весе Альберта Туменова. Победитель молодежного первенства мира по боксу 2014 г. Также с детства осваивал карате и рукопашный бой. В профессиональных MMA выступает с 2017-го, в ACA – с 2020-го. Под эгидой лиги выиграл восемь боев и уступил в одном. На данный момент идет на серии из пяти побед. В последнем поединке в августе нокаутировал Павла Гордеева во втором раунде. 

Александр Грозин

В детстве занимался карате и рукопашным боем. В профессиональных ММА выступает с 2015 г. Был чемпионом промоушена Open FC в легком весе. На постоянной основе выступает в ACA с 2025 г. Дебютировал в лиге с поражения, но в последнем поединке в декабре нокаутировал Фелипе Фроеса во втором раунде.

Сравнение коэффициентов

 Победа ТуменоваПобеда ГрозинаТМ (2,5)ТБ (2,5)
PARI1,116,501,771,93

Прогноз на бой

Туменов – один самых талантливых российских бойцов своего поколения. У него отменная ударная техника и высокий нокаутирующий потенциал. Биберт здорово прессингует соперников и, как правило, быстро забирает инициативу. Неудивительно, что букмекеры, несмотря на солидный опыт Грозина, почти не верят в него.

Александр не стесняется идти в размены, регулярно принимает открытый бой. Вряд ли он будет просто спасаться от Туменова. Куда вероятнее, что и в этот раз Грозин постарается найти свой шанс в атаке. Полагаем, в итоге до третьего раунда поединок не дойдет.

Полный кард, где смотреть бой Туменов – Грозин

Турнир АСА 200 стартует в Москве во Дворце спорта «Мегаспорт» в пятницу, 6 февраля, в 15:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 20:00 мск, поэтому бой Туменов Грозин стоит ожидать около 20:30 мск.

В полном объеме турнир покажут официальные ресурсы лиги ACA (там же можно приобрести билеты) и кабельный канал «Матч! Боец». На федеральном «Матч ТВ» прямая трансляция начнется в 21:30 мск.

Основной кард

Прелимы

  • Артём Резников (Казахстан) – Юсуп-Хаджи Зубариев (Россия). Легкий вес;
  • Александр Маслов (Россия) – Карлос Фелипе (Бразилия). Тяжелый вес;
  • Махарбек Каргинов (Россия) – Бехруз Зукуров (Таджикистан). Полулегкий вес;
  • Виталий Слипенко (Россия) – Асланбек Кодзаев (Россия). Полусредний вес;
  • Григор Матевосян (Армения) – Руслан Габараев (Россия). Полутяжелый вес;
  • Руслан Шамилов (Россия) – Рене Пессоа (Бразилия). Средний вес;
  • Алексей Полпудников (Россия) – Расул Магомедов (Россия). Полусредний вес;
  • Курбан Тайгибов (Россия) – Саид Хатиев (Россия). Полулегкий вес;
  • Давлатманд Чупонов (Таджикистан) – Богдан Плутахин (Россия). Легкий вес;
  • Денис Смолдарев (Эстония) – Даниил Мацола (Россия). Тяжелый вес;
  • Умалат Исрапилов (Россия) – Ерасыл Шукатаев (Казахстан). Наилегчайший вес;
  • Шадид Абдурзаков (Россия) – Али Машрапов (Кыргызстан). Легкий вес.

