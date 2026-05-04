Джалин Тернер — Ренато Мойкано, 14 апреля: прогноз на бой турнира UFC 300, трансляция и полный кард

Мойкано - талантливый и очень опасный грэпплер, что подтверждает красноречивая статистика его побед сабмишенами. Однако в стойке бразилец выглядит посредственно - как в атаке, так и в обороне. Именно на верхнем этаже Тёрнер и попытается забрать преимущество, воспользовавшись агрессивным стилем, качественной ударной техникой и преимуществом в габаритах.

Перевести поединок в спасительный партер Мойкано будет непросто. У Тёрнера достойная защита от тейкдаунов, а сабмишенами он не проигрывал ни разу. И если бразильцу действительно не удастся навязать свой стиль, то три раунда против крутого ударника ему, скорее всего, не продержаться.

Резюмируя, пробуем поставить на досрочную победу Тёрнера, который даже ни разу не выигрывал по очкам, регулярно финишируя соперников.