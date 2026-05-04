Джалин Тернер — Ренато Мойкано, 14 апреля: прогноз на бой турнира UFC 300, трансляция и полный кард

Партнерский проект
В прелимах турнира UFC 300 состоится рейтинговый поединок в легком весе (до 70,3 кг) между американцем Джалином Тёрнером и бразильцем Ренато Мойкано. Чего ждать от этого противостояния?
Тёрнер
Мойкано
США
Страна
Бразилия
28
Возраст
34
21
Бои
24
14 (10 / 4 / 0)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
18 (0 / 10 / 8)
7 (3 / 0 / 4)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
5 (3 / 1 / 1)
0
Ничьи
1
10
Место в рейтинге легкого дивизиона UFC
13
190,5
Рост (см)
180,5
195,5
Размах рук (см)
183
117
Размах ног (см)
108
В детстве увлекался многими видами спорта, в том числе борьбой. Позднее освоил смешанные единоборства, получил коричневый пояс по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных MMA выступает с 2016 года, в 2018-м попал в UFC через Претендентскую серию Дэйны Уайта. Дебютировал в лиге с поражения в полусреднем весе, после чего вернулся в легкую категорию. Всего в промоушене выиграл семь боев и уступил в четырех. В последнем поединке в декабре нокаутировал Бобби Грина за три минуты и прервал серию из двух поражений.
Лучшие букмекерские конторы для ставок во время боя
В восьмилетнем возрасте начал заниматься дзюдо, позднее освоил другие виды единоборств, получил черные пояса по бразильскому джиу-джитсу и тайскому боксу. В профессиональных MMA выступает с 2010 года. В 2014-м стал временным чемпионом Jungle Fight в полулегком весе, после чего перешел в UFC. В сильнейшем промоушене одержал пять побед при трех поражениях и поднялся в легкую категорию. После этого выиграл пять боев и уступил в двух. В последнем поединке в феврале победил Дрю Добера единогласным решением судей.
Лучшие букмекерские конторы для ставок на MMA с телефона
Мойкано - талантливый и очень опасный грэпплер, что подтверждает красноречивая статистика его побед сабмишенами. Однако в стойке бразилец выглядит посредственно - как в атаке, так и в обороне. Именно на верхнем этаже Тёрнер и попытается забрать преимущество, воспользовавшись агрессивным стилем, качественной ударной техникой и преимуществом в габаритах.
Перевести поединок в спасительный партер Мойкано будет непросто. У Тёрнера достойная защита от тейкдаунов, а сабмишенами он не проигрывал ни разу. И если бразильцу действительно не удастся навязать свой стиль, то три раунда против крутого ударника ему, скорее всего, не продержаться.
Резюмируя, пробуем поставить на досрочную победу Тёрнера, который даже ни разу не выигрывал по очкам, регулярно финишируя соперников.
Турнир стартует на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в воскресенье, 14 апреля, в 01:00 по московскому времени. Бой Тёрнер - Мойкано стоит ожидать около 02:30 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированная платформа промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и букмекерская контора Winline (для зарегистрированных пользователей). На телевидении прямую трансляцию мероприятия проведет «Матч! Боец», а на федеральном «Матч ТВ» бесплатно смотреть можно будет только поздние прелимы и основной кард (эфир - с 03:00 мск).