Марчин Тыбура – Тайрелл Форчун, 29 марта: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Форчун был довольно заметным бойцом в Bellator, но до первых ролей всё же не добрался. Показательно, что после ухода из PFL он продолжил карьеру в довольно скромных лигах. И теперь американец на коротком уведомлении дебютирует в UFC. С одной стороны, многого от него не ждут – тем более когда напротив восьмой номер тяжелого дивизиона. С другой, победа может моментально вывести Форчуна на высокие позиции.

Вопрос в том, будет ли американец скован или, напротив, раскроется, так как терять ему толком нечего. В этом смысле давление на Тыбуру гораздо выше, ведь второе подряд поражение, тем более от дебютанта, сильно ударит по его позициям в лиге. Потому ждем, что поляк по максимуму использует близкий ему вязкий стиль. Тыбура вряд ли будет рисковать – скорее, сделает ставку на аккуратную работу в стойке, при необходимости подключая борьбу.

От Форчуна же можно ждать стартового натиска в стойке. Если поляк с ним справится, то американец рискует быстро оказаться в тупике. Опыта и навыков Тыбуре, полагаем, хватит для того, чтобы пустить бой именно по своему сценарию. Так что данный поединок – хороший повод попробовать ставку на победу номинального андердога с высоким коэффициентом.