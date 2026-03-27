Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваАбсолютный бойцовский чемпионат (UFC)

Марчин Тыбура – Тайрелл Форчун, 29 марта: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Обновлено:
Опасный американец дебютирует в лиге на коротком уведомлении
Александр Бокулёв
Источник: bigmarcel24
Источник: bigmarcel24

У поляка Марчина Тыбуры был запланирован поединок с бразильцем Вальтером Уокером, но последний снялся из-за перелома стопы. На замену вышел американец Тайрелл Форчун. Сумеет ли представитель США дебютировать в UFC с победы над восьмым номером тяжелого дивизиона (до 120,2 кг)?

Статистика

Свернуть

Тыбура

 

Форчун

Польша

Страна

США

40

Возраст

35

37

Бои

22

27 (10 / 7 / 10 / 0)

Победы (нокауты / сабмишены / решения / дисквалификации)

17 (11 / 1 / 4 / 1)

10 (6 / 1 / 3)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

3 (1 / 1 / 1)

0

Без результата

2

8

Место в рейтинге тяжелого дивизиона UFC

190,5

Рост (см)

190,5

198

Размах рук (см)

196

117

Размах ног (см)

N/A

Марчин Тыбура

Свернуть

Начал активно заниматься спортом после 20-летия, получил черный пояс по бразильскому джиу-джитсу. С 2011 г. выступает в профессиональных MMA. Несколько лет провел в российской лиге M-1 Global, где дважды завоевывал пояс в тяжелом весе. После этого перешел в UFC, под эгидой которого выиграл 14 раз при девяти поражениях. В последнем поединке в сентябре уступил Анте Делии нокаутом за две минуты.

Тайрелл Форчун

Свернуть

Профессиональную карьеру начал в 2016 г., сразу оказавшись в Bellator. Большую часть боев провел в этой организации. Также выступал в лиге PFL, которая поглотила Bellator. На данный момент идет на серии из трех досрочных побед – в промоушенах LXF и RUF MMA. В последнем поединке в сентябре нокаутировал Деморео Денниса в первом раунде.

Сравнение коэффициентов

Свернуть
 Победа ТыбурыПобеда ФорчунаТМ (1,5)ТБ (1,5)
PARI2,061,802,471,51

Прогноз на бой

Свернуть

Форчун был довольно заметным бойцом в Bellator, но до первых ролей всё же не добрался. Показательно, что после ухода из PFL он продолжил карьеру в довольно скромных лигах. И теперь американец на коротком уведомлении дебютирует в UFC. С одной стороны, многого от него не ждут – тем более когда напротив восьмой номер тяжелого дивизиона. С другой, победа может моментально вывести Форчуна на высокие позиции. 

Вопрос в том, будет ли американец скован или, напротив, раскроется, так как терять ему толком нечего. В этом смысле давление на Тыбуру гораздо выше, ведь второе подряд поражение, тем более от дебютанта, сильно ударит по его позициям в лиге. Потому ждем, что поляк по максимуму использует близкий ему вязкий стиль. Тыбура вряд ли будет рисковать – скорее, сделает ставку на аккуратную работу в стойке, при необходимости подключая борьбу.

От Форчуна же можно ждать стартового натиска в стойке. Если поляк с ним справится, то американец рискует быстро оказаться в тупике. Опыта и навыков Тыбуре, полагаем, хватит для того, чтобы пустить бой именно по своему сценарию. Так что данный поединок – хороший повод попробовать ставку на победу номинального андердога с высоким коэффициентом.

Полный кард, где смотреть бой Тыбура – Форчун

Свернуть

Турнир UFC Fight Night 271 пройдет на арене «Climate Pledge Arena» в Сиэтле (штат Вашингтон, США). Шоу стартует в полночь с 28 на 29 марта по московскому времени. Бой Тыбура – Форчун стоит ждать около 01:30 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и канал «Матч! Боец». Федеральный «Матч ТВ» проведет прямой эфир основного карда.

Основной кард

Прелимы

  • Игнасио Бахамондес (Чили) – Тофик Мусаев (Азербайджан). Легкий вес;
  • Чейс Хупер (США) – Лэнс Гибсон-младший (Канада). Легкий вес;
  • Марчин Тыбура (Польша) – Тайрелл Форчун (США). Тяжелый вес;
  • Кейси О'Нилл (Австралия) – Габриэлла Фернандес (Бразилия). Женский наилегчайший вес;
  • Навахо Стирлинг (Новая Зеландия) – Бруно Лопес (Бразилия). Полутяжелый вес;
  • Рики Симон (США) – Эдриен Янез (США). Легчайший вес;
  • Алексия Таинара (Бразилия) – Бруна Брасил (Бразилия). Женский минимальный вес;
  • Кан Джи Зу (Китай) – Марсио Барбоза (Бразилия). Полулегкий вес.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
