Марчин Тыбура – Тайрелл Форчун, 29 марта: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

У поляка Марчина Тыбуры был запланирован поединок с бразильцем Вальтером Уокером, но последний снялся из-за перелома стопы. На замену вышел американец Тайрелл Форчун. Сумеет ли представитель США дебютировать в UFC с победы над восьмым номером тяжелого дивизиона (до 120,2 кг)?
Тыбура
Форчун
|Польша
Страна
США
|40
Возраст
35
|37
Бои
22
|27 (10 / 7 / 10 / 0)
Победы (нокауты / сабмишены / решения / дисквалификации)
17 (11 / 1 / 4 / 1)
|10 (6 / 1 / 3)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
3 (1 / 1 / 1)
|0
Без результата
2
|8
Место в рейтинге тяжелого дивизиона UFC
–
|190,5
Рост (см)
190,5
|198
Размах рук (см)
196
|117
Размах ног (см)
N/A
Начал активно заниматься спортом после 20-летия, получил черный пояс по бразильскому джиу-джитсу. С 2011 г. выступает в профессиональных MMA. Несколько лет провел в российской лиге M-1 Global, где дважды завоевывал пояс в тяжелом весе. После этого перешел в UFC, под эгидой которого выиграл 14 раз при девяти поражениях. В последнем поединке в сентябре уступил Анте Делии нокаутом за две минуты.
Профессиональную карьеру начал в 2016 г., сразу оказавшись в Bellator. Большую часть боев провел в этой организации. Также выступал в лиге PFL, которая поглотила Bellator. На данный момент идет на серии из трех досрочных побед – в промоушенах LXF и RUF MMA. В последнем поединке в сентябре нокаутировал Деморео Денниса в первом раунде.
Форчун был довольно заметным бойцом в Bellator, но до первых ролей всё же не добрался. Показательно, что после ухода из PFL он продолжил карьеру в довольно скромных лигах. И теперь американец на коротком уведомлении дебютирует в UFC. С одной стороны, многого от него не ждут – тем более когда напротив восьмой номер тяжелого дивизиона. С другой, победа может моментально вывести Форчуна на высокие позиции.
Вопрос в том, будет ли американец скован или, напротив, раскроется, так как терять ему толком нечего. В этом смысле давление на Тыбуру гораздо выше, ведь второе подряд поражение, тем более от дебютанта, сильно ударит по его позициям в лиге. Потому ждем, что поляк по максимуму использует близкий ему вязкий стиль. Тыбура вряд ли будет рисковать – скорее, сделает ставку на аккуратную работу в стойке, при необходимости подключая борьбу.
От Форчуна же можно ждать стартового натиска в стойке. Если поляк с ним справится, то американец рискует быстро оказаться в тупике. Опыта и навыков Тыбуре, полагаем, хватит для того, чтобы пустить бой именно по своему сценарию. Так что данный поединок – хороший повод попробовать ставку на победу номинального андердога с высоким коэффициентом.
Турнир UFC Fight Night 271 пройдет на арене «Climate Pledge Arena» в Сиэтле (штат Вашингтон, США). Шоу стартует в полночь с 28 на 29 марта по московскому времени. Бой Тыбура – Форчун стоит ждать около 01:30 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и канал «Матч! Боец». Федеральный «Матч ТВ» проведет прямой эфир основного карда.
