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30 июля 5:16ГлавнаяПрогнозыФутболЛига PARI

Уфа - Шинник, 2 августа: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

В этой паре не бывает ничьих!
Валентин Васильев

Третий тур Лиги PARI откроет встреча в столице Башкортостана. В гости к «Уфе» едет «Шинник». Рассказываем об интересных вариантах для ставки на субботнюю игру. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Уфа»

02.08.2025, Сб

16:00 МСК

«Шинник» (Ярославль) 

П1 - 2.35

Х - 3.05

П2 - 3.30

Турнир: Лига PARI, 3-й тур

Стадион: «Нефтяник» (Уфа)

Главный судья: еще не определен

Форма команд

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История официальных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Уфа»3066-12
«Шинник»60312-6

Последние пять игр «Уфы»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

27.07.2025«Факел»

1:0

«Уфа»

Лига PARI

19.07.2025«Уфа»

1:1

«СКА-Хабаровск»

Лига PARI

24.06.2025«Динамо» Махачкала

0:0

«Уфа»

Первая лига

24.05.2025«Ротор»

0:2

«Уфа»

Первая лига

18.05.2025«Уфа»

1:2

«Арсенал»

Первая лига

Последние пять игр «Шинника»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

25.07.2025«Арсенал»

1:1

«Шинник»

Лига PARI

19.07.2025«Шинник»

0:1

«Урал»

Лига PARI

24.05.2025«Родина»

6:2

«Шинник»

Первая лига

18.05.2025«Шинник»

0:4

«Сокол»

Первая лига

11.05.2025«Торпедо»

1:0

«Шинник»

Первая лига

Место в турнирной таблице

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После двух июльских туров команды расположились на соседних местах в таблице - 15-м и 14-м соответственно.

КлубИВНПМячиОчки
1. Челябинск22004-26
2. Урал22004-26
3. Факел22002-06
4. Чайка21103-04
5. КАМАЗ21103-24
6. СКА-Хабаровск21103-24
7. Спартак-Кострома21013-23
8. Ротор21012-23
9. Арсенал20202-22
10. Сокол20200-02
11. Нефтехимик20200-02
12. Черноморец20113-41
13. Торпедо20112-31
14. Шинник20111-21
15. Уфа20111-21
16. Родина20112-41
17. Волга20022-40
18. Енисей20021-50

Прогноз на матч

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Оба клуба имеют достаточно богатый опыт выступлений в высшем дивизионе. Мало того - даже пробивались когда-то в еврокубки. Но сегодня «Уфу» с «Шинником» даже к лидерам Лиги PARI не отнесешь. Середняки - более точное определение. Поэтому и результаты их на старте не очень удивляют. В первых турах ни те, ни другие не побеждали - набрали по одному очку. Обращает на себя внимание минимализм в результатах обеих команд. До сих пор все их матчи в этом сезоне были «низовыми». Ждем чего-то подобного и в субботу на «Нефтянике».

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
🎁 PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
🎁 «Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
🎁 WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита

Трансляции

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Прямая трансляция из Уфы запланирована на сайтах «Матч ТВ» и БК PARI.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ» Видеотрансляция на сайте Бесплатно
PARIВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Спорт-экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Уфа»: нет

«Шинник»: нет

Коэффициенты букмекеров

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PARI выкатила высокие коэффициенты на основные исходы встречи: 2.35 на победу уфимцев, 3.30 - на ярославцев и 3.05 - на ничью.

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Вопросы и ответы

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Кто победит в матче «Уфа» - «Шинник»? 

За девять предыдущих матчей этих команд не зафиксировано ни одной ничьей: три победы «Уфы» и в два раза больше - «Шинника». В предстоящем противостоянии букмекеры отдают преимущество команде Тетрадзе.

С каким счетом завершится матч «Уфа» - «Шинник»? 

0:0 и 1:1 - наиболее вероятные исходы встречи в столице Башкортостана. Оба варианта идут в линии точного счета с коэффициентом 6.00.

Кто тренирует «Уфу» и «Шинник»? 

Во главе уфимского клуба стоит бывший защитник сборной России Омари Тетрадзе. У «Шинника» тренер менее именитый - 33-летний белорусский специалист Артем Булойчик.

Где смотреть бесплатно матч «Уфа» - «Шинник»?

Бесплатно игры подэлитного дивизиона транслирует официальный партнер лиги - PARI.

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