Уфа - Шинник, 2 августа: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

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Третий тур Лиги PARI откроет встреча в столице Башкортостана. В гости к «Уфе» едет «Шинник». Рассказываем об интересных вариантах для ставки на субботнюю игру.
Турнир: Лига PARI, 3-й тур
Стадион: «Нефтяник» (Уфа)
Главный судья: еще не определен
История официальных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Уфа»
|3
|0
|6
|6-12
|«Шинник»
|6
|0
|3
|12-6
Последние пять игр «Уфы»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|27.07.2025
|«Факел»
1:0
«Уфа»
Лига PARI
|19.07.2025
|«Уфа»
1:1
«СКА-Хабаровск»
Лига PARI
|24.06.2025
|«Динамо» Махачкала
0:0
«Уфа»
Первая лига
|24.05.2025
|«Ротор»
0:2
«Уфа»
Первая лига
|18.05.2025
|«Уфа»
1:2
«Арсенал»
Первая лига
Последние пять игр «Шинника»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|25.07.2025
|«Арсенал»
1:1
«Шинник»
Лига PARI
|19.07.2025
|«Шинник»
0:1
«Урал»
Лига PARI
|24.05.2025
|«Родина»
6:2
«Шинник»
Первая лига
|18.05.2025
|«Шинник»
0:4
«Сокол»
Первая лига
|11.05.2025
|«Торпедо»
1:0
«Шинник»
Первая лига
После двух июльских туров команды расположились на соседних местах в таблице - 15-м и 14-м соответственно.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Челябинск
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|2. Урал
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|3. Факел
|2
|2
|0
|0
|2-0
|6
|4. Чайка
|2
|1
|1
|0
|3-0
|4
|5. КАМАЗ
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|6. СКА-Хабаровск
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|7. Спартак-Кострома
|2
|1
|0
|1
|3-2
|3
|8. Ротор
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|9. Арсенал
|2
|0
|2
|0
|2-2
|2
|10. Сокол
|2
|0
|2
|0
|0-0
|2
|11. Нефтехимик
|2
|0
|2
|0
|0-0
|2
|12. Черноморец
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|13. Торпедо
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|14. Шинник
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|15. Уфа
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|16. Родина
|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
|17. Волга
|2
|0
|0
|2
|2-4
|0
|18. Енисей
|2
|0
|0
|2
|1-5
|0
Оба клуба имеют достаточно богатый опыт выступлений в высшем дивизионе. Мало того - даже пробивались когда-то в еврокубки. Но сегодня «Уфу» с «Шинником» даже к лидерам Лиги PARI не отнесешь. Середняки - более точное определение. Поэтому и результаты их на старте не очень удивляют. В первых турах ни те, ни другие не побеждали - набрали по одному очку. Обращает на себя внимание минимализм в результатах обеих команд. До сих пор все их матчи в этом сезоне были «низовыми». Ждем чего-то подобного и в субботу на «Нефтянике».
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Прямая трансляция из Уфы запланирована на сайтах «Матч ТВ» и БК PARI.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция на сайте
|Бесплатно
|PARI
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Уфа»: нет
«Шинник»: нет
PARI выкатила высокие коэффициенты на основные исходы встречи: 2.35 на победу уфимцев, 3.30 - на ярославцев и 3.05 - на ничью.
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За девять предыдущих матчей этих команд не зафиксировано ни одной ничьей: три победы «Уфы» и в два раза больше - «Шинника». В предстоящем противостоянии букмекеры отдают преимущество команде Тетрадзе.
0:0 и 1:1 - наиболее вероятные исходы встречи в столице Башкортостана. Оба варианта идут в линии точного счета с коэффициентом 6.00.
Во главе уфимского клуба стоит бывший защитник сборной России Омари Тетрадзе. У «Шинника» тренер менее именитый - 33-летний белорусский специалист Артем Булойчик.
Бесплатно игры подэлитного дивизиона транслирует официальный партнер лиги - PARI.