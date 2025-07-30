Уфа - Шинник, 2 августа: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Кто победит в матче «Уфа» - «Шинник»?

За девять предыдущих матчей этих команд не зафиксировано ни одной ничьей: три победы «Уфы» и в два раза больше - «Шинника». В предстоящем противостоянии букмекеры отдают преимущество команде Тетрадзе.

С каким счетом завершится матч «Уфа» - «Шинник»?

0:0 и 1:1 - наиболее вероятные исходы встречи в столице Башкортостана. Оба варианта идут в линии точного счета с коэффициентом 6.00.

Кто тренирует «Уфу» и «Шинник»?

Во главе уфимского клуба стоит бывший защитник сборной России Омари Тетрадзе. У «Шинника» тренер менее именитый - 33-летний белорусский специалист Артем Булойчик.

Где смотреть бесплатно матч «Уфа» - «Шинник»?

Бесплатно игры подэлитного дивизиона транслирует официальный партнер лиги - PARI.