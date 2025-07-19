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18 июля 14:18ГлавнаяПрогнозыФутболЛига PARI

Уфа - СКА-Хабаровск, 19 июля: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Новый сезон стартует в столице Башкортостана
Валентин Васильев

В субботу, 19 июля, начнется сезон в первом дивизионе, который отныне носит название Лига PARI. Первый свисток в первенстве прозвучит в Уфе. В гости к одноименному клубу приехали армейцы Хабаровска. Рассказываем о перспективных вариантах для ставки в стартовом матче первенства.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Уфа»

19.07.2025, Сб

16:00 МСК

«СКА-Хабаровск»

П1 - 2.65

Х - 3.05

П2 - 2.85

Турнир: Лига PARI, 1-й тур

Стадион: «Нефтяник» (Уфа) 

Главный судья: Матвеев (Троицк)

Форма команд

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История официальных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Уфа»56218-13
«СКА-Хабаровск» 26513-18

Последние пять официальных матчей «Уфы»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

24.05.2025«Ротор»

0:2

«Уфа»

Первая лига

18.05.2025«Уфа»

1:2

«Арсенал»

Первая лига

11.05.2025«Урал»

2:1

«Уфа»

Первая лига

04.05.2025«Уфа»

1:0

«Нефтехимик»

Первая лига

27.04.2025«Уфа»

1:0

«Шинник»

Первая лига

Последние пять официальных матчей «СКА-Хабаровск»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

24.05.2025«Урал»

3:1

«СКА-Хабаровск» 

Первая лига

17.05.2025«СКА-Хабаровск» 

1:0

«Родина»

Первая лига

11.05.2025«Алания»

0:4

«СКА-Хабаровск» 

Первая лига

03.05.2025«СКА-Хабаровск» 

2:1

КАМАЗ

Первая лига

26.04.2025«СКА-Хабаровск» 

1:2

«Енисей»

Первая лига

Расписание 1-го тура

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19.07.2025.  16:00 «Уфа» – «СКА-Хабаровск»
19.07.2025.  16:30 «Шинник» – «Урал»
19.07.2025.  17:00 «Волга» – «Ротор»
19.07.2025.  19:00«Арсенал» – «КАМАЗ»
20.07.2025.  13:00 «Енисей» – «Чайка»
20.07.2025.  17:00 «Спартак» Кс – «Факел»
20.07.2025.  18:00 «Торпедо» – «Челябинск»
20.07.2025.  18:00 «Нефтехимик» – «Сокол»
21.07.2025.  19:30 «Родина» – «Черноморец»

Прогноз на матч

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Если бы в зачет первого дивизиона шли результаты только этого года, «СКА-Хабаровск» разделил бы третье-четвертое места по очкам с победителем турнира - «Балтикой» (по 24). Удачнее весной выступили только «Черноморец» и «Родина». Любопытно, что в этом году армейцы еще ни разу не играли вничью! Из 13 матчей восемь они выиграли и пять проиграли. А в итоговой таблице первенства финишировали только шестыми.

Для «Уфы» после подъема из второй лиги главным было удержаться этажом выше, и с этой задачей она справилась. Возможно, в новом сезоне башкирский коллектив будет решать уже чуть более амбициозные задачи. Хотя среди прибывших летом в команду людей обращает на себя внимание только голкипер-ветеран Беленов. Поэтому рассчитывать на радикальное улучшение результатов, наверное, все-таки не стоит.

Футболист Тетрадзе отличался прежде всего цепкостью и надежностью. Те же качества он прививает и своим футболистам. Девять из 13 матчей этого года у уфимцев были «низовыми». Полагаем, что и ближайший получится таким. 

Бонусы на матч

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Трансляции

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Официальные сайты «Матч ТВ» и БК PARI покажут стартовый матч сезона в прямом эфире.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ» Видеотрансляция на сайте Бесплатно
PARIВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Спорт-экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Уфа»: нет

«СКА-Хабаровск»: Плиев (травма)

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики PARI установили близкие коэффициенты на победу обеих команд - 2.65 на первую и 2.85 - на вторую. Ничья в Уфе котируется за 3.05.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Уфа» - «СКА-Хабаровск»?

Если счет на «Нефтянике» так и не будет открыт, букмекер рассчитает ставки на 0:0 по коэффициенту 6.00. С точки зрения трейдеров, это наиболее реальный исход встречи.

Где смотреть бесплатно матч «Уфа» - «СКА-Хабаровск»?

Игры Лиги PARI транслируют сайты «Матч ТВ» и БК PARI, а также онлайн-кинотеатр «Кинопоиск».

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