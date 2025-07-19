Уфа - СКА-Хабаровск, 19 июля: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

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В субботу, 19 июля, начнется сезон в первом дивизионе, который отныне носит название Лига PARI. Первый свисток в первенстве прозвучит в Уфе. В гости к одноименному клубу приехали армейцы Хабаровска. Рассказываем о перспективных вариантах для ставки в стартовом матче первенства.
Турнир: Лига PARI, 1-й тур
Стадион: «Нефтяник» (Уфа)
Главный судья: Матвеев (Троицк)
История официальных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Уфа»
|5
|6
|2
|18-13
|«СКА-Хабаровск»
|2
|6
|5
|13-18
Последние пять официальных матчей «Уфы»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|24.05.2025
|«Ротор»
0:2
«Уфа»
Первая лига
|18.05.2025
|«Уфа»
1:2
«Арсенал»
Первая лига
|11.05.2025
|«Урал»
2:1
«Уфа»
Первая лига
|04.05.2025
|«Уфа»
1:0
«Нефтехимик»
Первая лига
|27.04.2025
|«Уфа»
1:0
«Шинник»
Первая лига
Последние пять официальных матчей «СКА-Хабаровск»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|24.05.2025
|«Урал»
3:1
«СКА-Хабаровск»
Первая лига
|17.05.2025
|«СКА-Хабаровск»
1:0
«Родина»
Первая лига
|11.05.2025
|«Алания»
0:4
«СКА-Хабаровск»
Первая лига
|03.05.2025
|«СКА-Хабаровск»
2:1
КАМАЗ
Первая лига
|26.04.2025
|«СКА-Хабаровск»
1:2
«Енисей»
Первая лига
|19.07.2025. 16:00
|«Уфа» – «СКА-Хабаровск»
|19.07.2025. 16:30
|«Шинник» – «Урал»
|19.07.2025. 17:00
|«Волга» – «Ротор»
|19.07.2025. 19:00
|«Арсенал» – «КАМАЗ»
|20.07.2025. 13:00
|«Енисей» – «Чайка»
|20.07.2025. 17:00
|«Спартак» Кс – «Факел»
|20.07.2025. 18:00
|«Торпедо» – «Челябинск»
|20.07.2025. 18:00
|«Нефтехимик» – «Сокол»
|21.07.2025. 19:30
|«Родина» – «Черноморец»
Если бы в зачет первого дивизиона шли результаты только этого года, «СКА-Хабаровск» разделил бы третье-четвертое места по очкам с победителем турнира - «Балтикой» (по 24). Удачнее весной выступили только «Черноморец» и «Родина». Любопытно, что в этом году армейцы еще ни разу не играли вничью! Из 13 матчей восемь они выиграли и пять проиграли. А в итоговой таблице первенства финишировали только шестыми.
Для «Уфы» после подъема из второй лиги главным было удержаться этажом выше, и с этой задачей она справилась. Возможно, в новом сезоне башкирский коллектив будет решать уже чуть более амбициозные задачи. Хотя среди прибывших летом в команду людей обращает на себя внимание только голкипер-ветеран Беленов. Поэтому рассчитывать на радикальное улучшение результатов, наверное, все-таки не стоит.
Футболист Тетрадзе отличался прежде всего цепкостью и надежностью. Те же качества он прививает и своим футболистам. Девять из 13 матчей этого года у уфимцев были «низовыми». Полагаем, что и ближайший получится таким.
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Официальные сайты «Матч ТВ» и БК PARI покажут стартовый матч сезона в прямом эфире.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция на сайте
|Бесплатно
|PARI
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Уфа»: нет
«СКА-Хабаровск»: Плиев (травма)
Аналитики PARI установили близкие коэффициенты на победу обеих команд - 2.65 на первую и 2.85 - на вторую. Ничья в Уфе котируется за 3.05.
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Если счет на «Нефтянике» так и не будет открыт, букмекер рассчитает ставки на 0:0 по коэффициенту 6.00. С точки зрения трейдеров, это наиболее реальный исход встречи.
Игры Лиги PARI транслируют сайты «Матч ТВ» и БК PARI, а также онлайн-кинотеатр «Кинопоиск».