Уфа - СКА-Хабаровск, 19 июля: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Если бы в зачет первого дивизиона шли результаты только этого года, «СКА-Хабаровск» разделил бы третье-четвертое места по очкам с победителем турнира - «Балтикой» (по 24). Удачнее весной выступили только «Черноморец» и «Родина». Любопытно, что в этом году армейцы еще ни разу не играли вничью! Из 13 матчей восемь они выиграли и пять проиграли. А в итоговой таблице первенства финишировали только шестыми.

Для «Уфы» после подъема из второй лиги главным было удержаться этажом выше, и с этой задачей она справилась. Возможно, в новом сезоне башкирский коллектив будет решать уже чуть более амбициозные задачи. Хотя среди прибывших летом в команду людей обращает на себя внимание только голкипер-ветеран Беленов. Поэтому рассчитывать на радикальное улучшение результатов, наверное, все-таки не стоит.

Футболист Тетрадзе отличался прежде всего цепкостью и надежностью. Те же качества он прививает и своим футболистам. Девять из 13 матчей этого года у уфимцев были «низовыми». Полагаем, что и ближайший получится таким.