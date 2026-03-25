Украина - Швеция, 26 марта: где смотреть матч плей-офф ЧМ-2026, прогноз, составы

На этой неделе стартует заключительный этап отборочного цикла чемпионата мира 2026 года в зоне УЕФА. 12 команд разыграют четыре оставшихся билета в финальную стадию. В испанской Валенсии сойдутся две «желто-синие» сборные - Украины и Швеции. Рассказываем о структуре плей-офф и шансах сторон на успех.
Турнир: квалификация ЧМ-2026, плей-офф, полуфинал
Стадион: «Сьюдад де Валенсия» (Валенсия, Испания)
Главный судья: еще не определен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Украина
|3
|1
|1
|6-4
|Швеция
|1
|1
|3
|4-6
Последние пять матчей сборной Украины:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|16.11.2025
|Украина
2:0
Исландия
Отбор ЧМ-2026
|13.11.2025
|Франция
4:0
Украина
Отбор ЧМ-2026
|13.10.2025
|Украина
2:1
Азербайджан
Отбор ЧМ-2026
|10.10.2025
|Исландия
3:5
Украина
Отбор ЧМ-2026
|09.09.2025
|Азербайджан
1:1
Украина
Отбор ЧМ-2026
Последние пять матчей сборной Швеции:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|18.11.2025
|Швеция
1:1
Словения
Отбор ЧМ-2026
|15.11.2025
|Швейцария
4:1
Швеция
Отбор ЧМ-2026
|13.10.2025
|Швеция
0:1
Косово
Отбор ЧМ-2026
|10.10.2025
|Швеция
0:2
Швейцария
Отбор ЧМ-2026
|08.09.2025
|Косово
2:0
Швеция
Отбор ЧМ-2026
Плей-офф ЧМ-2026. 1/2 финала
26.03.2026, 20:00. Турция – Румыния
26.03.2026, 22:45. Чехия – Ирландия
26.03.2026, 22:45. Словакия – Косово
26.03.2026, 22:45. Польша – Албания
26.03.2026, 22:45. Италия – Северная Ирландия
26.03.2026, 22:45. Украина – Швеция
26.03.2026, 22:45. Уэльс – Босния и Герцеговина
26.03.2026, 22:45. Дания – Северная Македония
Сборная Швеции провалила отборочный турнир ЧМ-2026, но попала в континентальный плей-офф через Лигу наций. За второе полугодие 2026-го команда не выиграла ни разу, сделав две ничьи при четырех поражениях.
У украинцев на этом отрезке результаты более позитивные. Уступили они только французам (0:2, 0:4), но зато дважды обыграли исландцев, четыре очка из шести набрали в играх с Азербайджаном и за счет этого прошли в стыковые матчи.
Чем похожи две «желто-синие» сборные, так это редкими выступлениями «на ноль». За 10 последних матчей и те, и другие выдали всего по одному «сухому» матчу.
Так что вариант с обменом голами в Валенсии выглядит достаточно перспективным. «Бетбум» предлагает коэффициент 1.81 на этот исход.
На территории РФ игру в Валенсии покажет сервис Okko.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка (от 1 рубля в месяц)
|«Бетбум»
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Вратари: Анатолий Трубин («Бенфика», Португалия), Дмитрий Ризнык («Шахтер»), Руслан Нещерет («Динамо» Киев).
Защитники: Илья Забарный («Пари Сен-Жермен», Франция), Александр Сваток («Остин», США), Валерий Бондарь, Ефим Конопля (оба — «Шахтер»), Максим Таловеров («Сток Сити», Англия), Виталий Миколенко («Эвертон», Англия), Александр Тымчик («Динамо» Киев), Богдан Михайличенко, Борис Крушинский (оба — «Полесье»).
Полузащитники: Егор Ярмолюк («Брентфорд», Англия), Иван Калюжный («Металлист 1925»), Олег Очеретько («Шахтер»), Георгий Судаков («Бенфика», Португалия), Руслан Малиновский («Дженоа», Италия), Николай Шапаренко, Александр Пихаленок, Назар Волошин (все — «Динамо» Киев), Алексей Гуцуляк («Полесье»), Виктор Цыганков («Жирона», Испания), Александр Зубков («Трабзонспор», Турция).
Нападающие: Владислав Ванат («Жирона», Испания), Роман Яремчук («Лион», Франция), Матвей Пономаренко («Динамо» Киев).
Главный тренер: Сергей Ребров.
Вратари: Мелькер Эльборг («Сандерленд», Англия), Кристоффер Нордфельдт (АИК), Ноэль Тернквист («Комо», Италия).
Защитники: Габриэль Гудмундссон («Лидс», Англия), Исак Гин («Аталанта», Италия), Герман Йоханссон («Даллас», США), Виктор Линделеф («Астон Вилла», Англия), Густаф Лагербильке («Брага», Португалия), Карл Старфельт («Сельта», Испания), Эллиот Струд («Мьельбю»), Даниэль Свенссон («Боруссия» Д, Германия).
Полузащитники и нападающие: Таа Али («Мальме»), Ясин Аяри («Брайтон», Англия), Руни Бардагжи («Барселона», Испания), Лукас Бергваль («Тоттенхэм», Англия), Энтони Эланга («Ньюкасл», Англия), Виктор Дьекереш («Арсенал», Англия), Йеспер Карлстрем («Удинезе», Италия), Гуго Ларссон («Айнтрахт», Германия), Густав Лундгрен (ГАИС), Густаф Нильссон («Брюгге», Бельгия), Беньямин Нюгрен («Селтик», Шотландия), Эрик Смит («Санкт-Паули», Германия), Маттиас Сванберг («Вольфсбург», Германия), Бесфорт Зенели («Юнион», Бельгия), Виллиот Сведберг («Сельта», Испания).
Главный тренер: Грэм Поттер
Аналитики «Бетбум» установили высокие коэффициенты на все базовые исходы встречи: 2.94 на победу Украины , 2.52 - на Швецию и 3.21 - на ничью.
Из пяти предыдущих очных встреч украинцы выиграли три. Тем не менее трейдеры находят шансы шведов на успех чуть более предпочтительными.
Эксперты считают наиболее вероятным исходом основного времени ничью со счетом 1:1. Этот вариант котируется за 6.20.
В финале Пути А победитель валенсийского противостояния сразится с Польшей или Албанией. Победитель мини-турнира отправится на ЧМ-2026.