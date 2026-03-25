Партнерский проект

Украина - Швеция, 26 марта: где смотреть матч плей-офф ЧМ-2026, прогноз, составы

Обновлено:
«Желто-синее» противостояние в Валенсии
Валентин Васильев

На этой неделе стартует заключительный этап отборочного цикла чемпионата мира 2026 года в зоне УЕФА. 12 команд разыграют четыре оставшихся билета в финальную стадию. В испанской Валенсии сойдутся две «желто-синие» сборные - Украины и Швеции. Рассказываем о структуре плей-офф и шансах сторон на успех.

Команда 1

Время начала

Команда 2

Украина

Место в рейтинге ФИФА: 30

26.03.2026, Чт
22:45 МСК

Швеция

Место в рейтинге ФИФА: 42

П1 - 2.94

Х - 3.21

П2 - 2.52

Турнир: квалификация ЧМ-2026, плей-офф, полуфинал

Стадион:  «Сьюдад де Валенсия»   (Валенсия, Испания)

Главный судья: еще не определен

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Украина3116-4
Швеция1134-6

Последние пять матчей сборной Украины:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

16.11.2025Украина

2:0

Исландия

Отбор ЧМ-2026

13.11.2025Франция

4:0

Украина

Отбор ЧМ-2026

13.10.2025Украина

2:1

Азербайджан

Отбор ЧМ-2026

10.10.2025Исландия

3:5

Украина

Отбор ЧМ-2026

09.09.2025Азербайджан

1:1

Украина

Отбор ЧМ-2026

Последние пять матчей сборной  Швеции:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

18.11.2025Швеция

1:1

Словения

Отбор ЧМ-2026

15.11.2025Швейцария

4:1

Швеция

Отбор ЧМ-2026

13.10.2025Швеция

0:1

Косово

Отбор ЧМ-2026

10.10.2025Швеция

0:2

Швейцария

Отбор ЧМ-2026

08.09.2025Косово

2:0

Швеция

Отбор ЧМ-2026

Календарь игр

Плей-офф ЧМ-2026. 1/2 финала

26.03.2026, 20:00. Турция – Румыния
26.03.2026, 22:45. Чехия – Ирландия
26.03.2026, 22:45. Словакия – Косово
26.03.2026, 22:45. Польша – Албания
26.03.2026, 22:45. Италия – Северная Ирландия
26.03.2026, 22:45. Украина – Швеция
26.03.2026, 22:45. Уэльс – Босния и Герцеговина
26.03.2026, 22:45. Дания – Северная Македония

Прогноз на матч

Сборная Швеции провалила отборочный турнир ЧМ-2026, но попала в континентальный плей-офф через Лигу наций. За второе полугодие 2026-го команда не выиграла ни разу, сделав две ничьи при четырех поражениях. 

У украинцев на этом отрезке результаты более позитивные. Уступили они только французам (0:2, 0:4), но зато дважды обыграли исландцев, четыре очка из шести набрали в играх с Азербайджаном и за счет этого прошли в стыковые матчи.  

Чем похожи две «желто-синие» сборные, так это редкими выступлениями «на ноль». За 10 последних матчей и те, и другие выдали всего по одному «сухому» матчу. 

Так что вариант с обменом голами в Валенсии выглядит достаточно перспективным. «Бетбум» предлагает коэффициент 1.81 на этот исход.

Трансляции

На территории РФ игру в Валенсии покажет сервис Okko. 

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка (от 1 рубля в месяц)
«Бетбум»Графическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Сборная Украины

Вратари: Анатолий Трубин («Бенфика», Португалия), Дмитрий Ризнык («Шахтер»), Руслан Нещерет («Динамо» Киев).

Защитники: Илья Забарный («Пари Сен-Жермен», Франция), Александр Сваток («Остин», США), Валерий Бондарь, Ефим Конопля (оба — «Шахтер»), Максим Таловеров («Сток Сити», Англия), Виталий Миколенко («Эвертон», Англия), Александр Тымчик («Динамо» Киев), Богдан Михайличенко, Борис Крушинский (оба — «Полесье»).

Полузащитники: Егор Ярмолюк («Брентфорд», Англия), Иван Калюжный («Металлист 1925»), Олег Очеретько («Шахтер»), Георгий Судаков («Бенфика», Португалия), Руслан Малиновский («Дженоа», Италия), Николай Шапаренко, Александр Пихаленок, Назар Волошин (все — «Динамо» Киев), Алексей Гуцуляк («Полесье»), Виктор Цыганков («Жирона», Испания), Александр Зубков («Трабзонспор», Турция).

Нападающие: Владислав Ванат («Жирона», Испания), Роман Яремчук («Лион», Франция), Матвей Пономаренко («Динамо» Киев).

Главный тренер: Сергей Ребров.

Сборная Швеции

Вратари: Мелькер Эльборг («Сандерленд», Англия), Кристоффер Нордфельдт (АИК), Ноэль Тернквист («Комо», Италия).

Защитники: Габриэль Гудмундссон («Лидс», Англия), Исак Гин («Аталанта», Италия), Герман Йоханссон («Даллас», США), Виктор Линделеф («Астон Вилла», Англия), Густаф Лагербильке («Брага», Португалия), Карл Старфельт («Сельта», Испания), Эллиот Струд («Мьельбю»), Даниэль Свенссон («Боруссия» Д, Германия).

Полузащитники и нападающие: Таа Али («Мальме»), Ясин Аяри («Брайтон», Англия), Руни Бардагжи («Барселона», Испания), Лукас Бергваль («Тоттенхэм», Англия), Энтони Эланга («Ньюкасл», Англия), Виктор Дьекереш («Арсенал», Англия), Йеспер Карлстрем («Удинезе», Италия), Гуго Ларссон («Айнтрахт», Германия), Густав Лундгрен (ГАИС), Густаф Нильссон («Брюгге», Бельгия), Беньямин Нюгрен («Селтик», Шотландия), Эрик Смит («Санкт-Паули», Германия), Маттиас Сванберг («Вольфсбург», Германия), Бесфорт Зенели («Юнион», Бельгия), Виллиот Сведберг («Сельта», Испания).

Главный тренер: Грэм Поттер

Коэффициенты букмекеров

Аналитики «Бетбум» установили высокие коэффициенты на все базовые исходы встречи: 2.94 на победу Украины , 2.52 - на Швецию и 3.21 - на ничью.

Вопросы и ответы

Кто победит в матче  Украина - Швеция?

Из пяти предыдущих очных встреч украинцы выиграли три. Тем не менее трейдеры находят шансы шведов на успех чуть более предпочтительными.

С каким счетом завершится матч Украина - Швеция?

Эксперты считают наиболее вероятным исходом основного времени ничью со счетом 1:1. Этот вариант котируется за 6.20.

Где бесплатно смотреть матч Украина - Швеция?

Okko показывает большинство матчей отборочного турнира ЧМ-2026 в рамках платной подписки.

С кем сыграет победитель пары Украина - Швеция?

В финале Пути А победитель валенсийского противостояния сразится с Польшей или Албанией. Победитель мини-турнира отправится на ЧМ-2026.

