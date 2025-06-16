Магомед Умалатов — Энтони Айви, 13 июня: прогноз на бой PFL, трансляция и полный кард

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В прошлом поединке россиянин Магомед Умалатов потерпел первое поражение в профессиональной карьере. Закрыть его спортсмен постарается на ближайшем турнире PFL, где встретится с американцем Энтони Айви. Чем завершится этот поединок в полусреднем весе (до 77,1 кг)?
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Умалатов
Айви
Россия
Страна
США
33
Возраст
35
18
Бои
22
17 (11 / 2 / 4)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
15 (7 / 8 / 0)
1 (1 / 0 / 0)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
7 (3 / 2 / 2)
185,5
Рост (см)
188
187
Размах рук (см)
187
109
Размах ног (см)
109
Уроженец Астраханской области, по национальности — даргинец. Добивался успехов на российских турнирах по рукопашному бою и боевому самбо, в любительских смешанных единоборствах выиграл чемпионат Европы. В профессиональных MMA дебютировал в 2015 году. В 2019-м стал чемпионом GFC (затем — EFC) в полусреднем весе. После одной успешной защиты пояса перешел в PFL, где выиграл первые восемь боев. В последнем поединке в ноябре уступил Шамилю Мусаеву техническим нокаутом в третьем раунде в финале Гран-при 2024 года. В апреле у Умалатова был назначен бой с Логаном Сторли, но россиянина отстранили после проваленного взвешивания.
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В профессиональных ММА выступает с 2015 года. Бился в Bellator, Fury FC и других промоушенах. Два поединка провел в UFC и оба проиграл. В PFL с победы дебютировал в 2023 году, после этого одержал две победы в других лигах. Последний поединок в августе вновь провел в PFL и удушающим приемом одолел Джалила Уиллиса. Всего идет на серии из семи побед.
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Изначально у Умалатова был запланирован поединок с Андреем Корешковым, но потребовалась замена. Согласился Айви, и на бумаге это значительное снижение уровня оппозиции. Явные аргументы в пользу американца найти сложно. Это довольно посредственный боец, который только в последние годы стабилизировал результаты и добился относительного прогресса. Однако Умалатов по-прежнему на несколько уровней сильнее.
Полагаем, россиянину хватит навыков в стойке, чтобы разобрать соперника, но при необходимости можно подключить и борьбу. При этом у Умалатова высокий нокаутирующий потенциал, а Айви нельзя назвать стойким бойцом — не раз он проигрывал досрочно. Полагаем, и в предстоящем поединке россиянин сможет финишировать оппонента.
Турнир стартует на арене «Nashvill Municipal Auditorium» в Нэшвилле (штат Теннесси, США) в пятницу, 13 июня, в 03:00 по московскому времени. Бой Умалатов — Айви стоит ожидать около 05:00 мск.
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