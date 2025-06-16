Магомед Умалатов — Энтони Айви, 13 июня: прогноз на бой PFL, трансляция и полный кард

Изначально у Умалатова был запланирован поединок с Андреем Корешковым, но потребовалась замена. Согласился Айви, и на бумаге это значительное снижение уровня оппозиции. Явные аргументы в пользу американца найти сложно. Это довольно посредственный боец, который только в последние годы стабилизировал результаты и добился относительного прогресса. Однако Умалатов по-прежнему на несколько уровней сильнее.

Полагаем, россиянину хватит навыков в стойке, чтобы разобрать соперника, но при необходимости можно подключить и борьбу. При этом у Умалатова высокий нокаутирующий потенциал, а Айви нельзя назвать стойким бойцом — не раз он проигрывал досрочно. Полагаем, и в предстоящем поединке россиянин сможет финишировать оппонента.