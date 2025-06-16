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12 июня 13:59ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваProfessional Fighters League (PFL)

Магомед Умалатов — Энтони Айви, 13 июня: прогноз на бой PFL, трансляция и полный кард

Американец заменил Андрея Корешкова
Александр Бокулёв
Источник: PFL
Источник: PFL

В прошлом поединке россиянин Магомед Умалатов потерпел первое поражение в профессиональной карьере. Закрыть его спортсмен постарается на ближайшем турнире PFL, где встретится с американцем Энтони Айви. Чем завершится этот поединок в полусреднем весе (до 77,1 кг)?

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Статистика

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Умалатов

 

Айви

Россия

Страна

США

33

Возраст

35

18

Бои

22

17 (11 / 2 / 4)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

15 (7 / 8 / 0)

1 (1 / 0 / 0)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

7 (3 / 2 / 2)

185,5

Рост (см)

188

187

Размах рук (см)

187

109

Размах ног (см)

109

Магомед Умалатов

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Уроженец Астраханской области, по национальности — даргинец. Добивался успехов на российских турнирах по рукопашному бою и боевому самбо, в любительских смешанных единоборствах выиграл чемпионат Европы. В профессиональных MMA дебютировал в 2015 году. В 2019-м стал чемпионом GFC (затем — EFC) в полусреднем весе. После одной успешной защиты пояса перешел в PFL, где выиграл первые восемь боев. В последнем поединке в ноябре уступил Шамилю Мусаеву техническим нокаутом в третьем раунде в финале Гран-при 2024 года. В апреле у Умалатова был назначен бой с Логаном Сторли, но россиянина отстранили после проваленного взвешивания.

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Энтони Айви

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В профессиональных ММА выступает с 2015 года. Бился в Bellator, Fury FC и других промоушенах. Два поединка провел в UFC и оба проиграл. В PFL с победы дебютировал в 2023 году, после этого одержал две победы в других лигах. Последний поединок в августе вновь провел в PFL и удушающим приемом одолел Джалила Уиллиса. Всего идет на серии из семи побед.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа УмалатоваПобеда АйвиДосрочное завершениеПолный бой
PARI1,0411,001,333,05

Прогноз на бой

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Изначально у Умалатова был запланирован поединок с Андреем Корешковым, но потребовалась замена. Согласился Айви, и на бумаге это значительное снижение уровня оппозиции. Явные аргументы в пользу американца найти сложно. Это довольно посредственный боец, который только в последние годы стабилизировал результаты и добился относительного прогресса. Однако Умалатов по-прежнему на несколько уровней сильнее.

Полагаем, россиянину хватит навыков в стойке, чтобы разобрать соперника, но при необходимости можно подключить и борьбу. При этом у Умалатова высокий нокаутирующий потенциал, а Айви нельзя назвать стойким бойцом — не раз он проигрывал досрочно. Полагаем, и в предстоящем поединке россиянин сможет финишировать оппонента.

Полный кард, где смотреть бой Умалатов — Айви

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Турнир стартует на арене «Nashvill Municipal Auditorium» в Нэшвилле (штат Теннесси, США) в пятницу, 13 июня, в 03:00 по московскому времени. Бой Умалатов — Айви стоит ожидать около 05:00 мск.

В полном объеме турнир в рамках платной подписки на территории России покажет сервис Okko.

Основной кард

Предварительный кард

  • Джереми Кеннеди (Канада) Адам Борич (Венгрия). Полулегкий вес;
  • Магомед Умалатов (Россия) Энтони Айви (США). Полусредний вес;
  • Джозеф Лусиано (Австралия) Сарек Шилдс (США). Полусредний вес;
  • Мухамед Берхамов (Россия) Кендли Сент-Луис (США). Полусредний вес;
  • Алексей Перганде (США) Майк Бардсли (США). Полулегкий вес;
  • Джейсон Даннер (США) Натан Гилмор (США). Легчайший.

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