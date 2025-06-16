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12 июня 7:40ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваProfessional Fighters League (PFL)

Мовлид Хайбулаев — Тхэ Кюн Ким, 13 июня: прогноз на бой PFL, трансляция и полный кард

Непобежденный россиянин не даст сопернику шансов?
Александр Бокулёв
Источник: PFL
Источник: PFL

На ближайшем турнире PFL россиянин Мовлид Хайбулаев побьется за выход в финал Гран-при в полулегком весе (до 65,8 кг). Его соперником будет Тхэ Кюн Ким из Южной Кореи. Останется ли друг и спарринг-партнер Ислама Махачева непобежденным?

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Статистика

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Хайбулаев

 

Ким

Россия

Страна

Южная Корея

34

Возраст

31

24

Бои

12

22 (6 / 3 / 13)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

11 (4 / 4 / 3)

0

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

1 (0 / 0 / 1)

1

Ничьи

0

1

Без результата

0

168

Рост (см)

180,5

184

Размах рук (см)

184

94

Размах ног (см)

109

Мовлид Хайбулаев

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Уроженец Дагестана, в детстве и юности занимался вольной борьбой и боевым самбо. Позднее увлекся смешанными единоборствами, начал тренироваться под руководством Абдулманапа Нурмагомедова — отца Хабиба. В 2011 году дебютировал в профессиональных MMA, имеет опыт выступлений в полулегкой и легкой весовых категориях. С 2019-го бьется в PFL, где суммарно одержал восемь побед при одной ничьей и одном поединке без результата. В 2021 году стал чемпионом лиги в полулегком весе, выиграв турнир на миллион долларов. На данный момент идет на серии из восьми побед, в последнем бою в апреле одолел Джереми Кеннеди раздельным решением судей.

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Тхэ Кюн Ким

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В профессиональных ММА выступает с 2017 года. Бился в Top FC, Brave CF и других промоушенах. В PFL дебютировал в апреле и удушающим приемом в первом раунде одолел Натана Келли. Всего идет на серии из двух побед.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа ХайбулаеваПобеда КимаДосрочное завершениеПолный бой
PARI1,402,951,901,80

Прогноз на бой

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Потенциально Хайбулаев так или иначе превосходит соперника почти по всем параметрам. Единственное явное преимущество Кима — антропометрическое, но совсем не факт, что он сможет им воспользоваться. Вдобавок россиянин наверняка сделал выводы после тяжелой победы в прошлом поединке и постарается показать более убедительное выступление. При этом с Кеннеди Хайбулаеву было тяжело и из-за долгого простоя, но теперь он выйдет в клетку в хорошем соревновательном тонусе.

Резюмируя, при актуальных раскладах не видно, за счет чего Ким может забрать победу. Пожалуй, его максимум — дотянуть до решения судей, тем более что Хайбулаева нельзя назвать профильным финишером. Россиянин умеет работать на долгой дистанции и набирать очки за счет контроля. Так что пробуем ставку на победу Хайбулаева в комбинации с началом второго раунда.

Полный кард, где смотреть бой Хайбулаев — Ким

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Турнир стартует на арене «Nashvill Municipal Auditorium» в Нэшвилле (штат Теннесси, США) в пятницу, 13 июня, в 03:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 06:00 мск, его откроет именно бой Хайбулаев — Ким.

В полном объеме турнир в рамках платной подписки на территории России покажет сервис Okko.

Основной кард

  • Джейсон Джексон (Ямайка) Тэд Джин (Гаити). Полусредний вес. Полуфинал Гран-при;
  • Хесус Пинедо (Перу) Габриэль Брага (Бразилия). Полулегкий вес. Полуфинал Гран-при;
  • Логан Сторли (США) Масаюки Кикуири (Япония). Полусредний вес. Полуфинал Гран-при;
  • Мовлид Хайбулаев (Россия) Тхэ Кюн Ким (Южная Корея). Полулегкий вес. Полуфинал Гран-при;

Предварительный кард

  • Джереми Кеннеди (Канада) Адам Борич (Венгрия). Полулегкий вес;
  • Магомед Умалатов (Россия) Энтони Айви (США). Полусредний вес;
  • Джозеф Лусиано (Австралия) Сарек Шилдс (США). Полусредний вес;
  • Мухамед Берхамов (Россия) Кендли Сент-Луис (США). Полусредний вес;
  • Алексей Перганде (США) Майк Бардсли (США). Полулегкий вес;
  • Джейсон Даннер (США) Натан Гилмор (США). Легчайший.

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