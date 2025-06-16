Мовлид Хайбулаев — Тхэ Кюн Ким, 13 июня: прогноз на бой PFL, трансляция и полный кард

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На ближайшем турнире PFL россиянин Мовлид Хайбулаев побьется за выход в финал Гран-при в полулегком весе (до 65,8 кг). Его соперником будет Тхэ Кюн Ким из Южной Кореи. Останется ли друг и спарринг-партнер Ислама Махачева непобежденным?
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Хайбулаев
Ким
Россия
Страна
Южная Корея
34
Возраст
31
24
Бои
12
22 (6 / 3 / 13)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
11 (4 / 4 / 3)
0
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
1 (0 / 0 / 1)
1
Ничьи
0
1
Без результата
0
168
Рост (см)
180,5
184
Размах рук (см)
184
94
Размах ног (см)
109
Уроженец Дагестана, в детстве и юности занимался вольной борьбой и боевым самбо. Позднее увлекся смешанными единоборствами, начал тренироваться под руководством Абдулманапа Нурмагомедова — отца Хабиба. В 2011 году дебютировал в профессиональных MMA, имеет опыт выступлений в полулегкой и легкой весовых категориях. С 2019-го бьется в PFL, где суммарно одержал восемь побед при одной ничьей и одном поединке без результата. В 2021 году стал чемпионом лиги в полулегком весе, выиграв турнир на миллион долларов. На данный момент идет на серии из восьми побед, в последнем бою в апреле одолел Джереми Кеннеди раздельным решением судей.
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В профессиональных ММА выступает с 2017 года. Бился в Top FC, Brave CF и других промоушенах. В PFL дебютировал в апреле и удушающим приемом в первом раунде одолел Натана Келли. Всего идет на серии из двух побед.
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Потенциально Хайбулаев так или иначе превосходит соперника почти по всем параметрам. Единственное явное преимущество Кима — антропометрическое, но совсем не факт, что он сможет им воспользоваться. Вдобавок россиянин наверняка сделал выводы после тяжелой победы в прошлом поединке и постарается показать более убедительное выступление. При этом с Кеннеди Хайбулаеву было тяжело и из-за долгого простоя, но теперь он выйдет в клетку в хорошем соревновательном тонусе.
Резюмируя, при актуальных раскладах не видно, за счет чего Ким может забрать победу. Пожалуй, его максимум — дотянуть до решения судей, тем более что Хайбулаева нельзя назвать профильным финишером. Россиянин умеет работать на долгой дистанции и набирать очки за счет контроля. Так что пробуем ставку на победу Хайбулаева в комбинации с началом второго раунда.
Турнир стартует на арене «Nashvill Municipal Auditorium» в Нэшвилле (штат Теннесси, США) в пятницу, 13 июня, в 03:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 06:00 мск, его откроет именно бой Хайбулаев — Ким.
В полном объеме турнир в рамках платной подписки на территории России покажет сервис Okko.
Основной кард
Предварительный кард