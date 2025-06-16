Мовлид Хайбулаев — Тхэ Кюн Ким, 13 июня: прогноз на бой PFL, трансляция и полный кард

Потенциально Хайбулаев так или иначе превосходит соперника почти по всем параметрам. Единственное явное преимущество Кима — антропометрическое, но совсем не факт, что он сможет им воспользоваться. Вдобавок россиянин наверняка сделал выводы после тяжелой победы в прошлом поединке и постарается показать более убедительное выступление. При этом с Кеннеди Хайбулаеву было тяжело и из-за долгого простоя, но теперь он выйдет в клетку в хорошем соревновательном тонусе.

Резюмируя, при актуальных раскладах не видно, за счет чего Ким может забрать победу. Пожалуй, его максимум — дотянуть до решения судей, тем более что Хайбулаева нельзя назвать профильным финишером. Россиянин умеет работать на долгой дистанции и набирать очки за счет контроля. Так что пробуем ставку на победу Хайбулаева в комбинации с началом второго раунда.