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12 июня 8:14ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваProfessional Fighters League (PFL)

Мухамед Берхамов — Кендли Сент-Луис, 13 июня: прогноз на бой PFL, трансляция и полный кард

У россиянина не лучшие последние результаты
Александр Бокулёв
Источник: PFL
Источник: PFL

В предварительном карде ближайшего турнира PFL россиянин Мухамед Берхамов проведет поединок в полусреднем весе (до 77,1 кг) с американцем Кендли Сент-Луисом. Кто окажется сильнее?

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Статистика

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Берхамов

 

Сент-Луис

Россия

Страна

США

31

Возраст

34

19

Бои

14

16 (2 / 9 / 5)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

10 (3 / 4 / 3)

2 (2 / 0 / 0)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

4 (2 / 0 / 2)

1

Без результата

0

183

Рост (см)

180,5

195,5

Размах рук (см)

195,5

105,5

Размах ног (см)

104

Мухамед Берхамов

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Уроженец Кабардино-Балкарии, по национальности — кабардинец. Занимался грэпплингом, рукопашным боем, боевым самбо. В профессиональных ММА выступает с 2013 года. Был чемпионом ACB (ныне — ACA) в полусреднем весе. Затем выступал в Bellator. В августе дебютировал в PFL с победы. Но в последнем поединке в апреле проиграл Тэду Джину нокаутом в первом раунде.

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Кендли Сент-Луис

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В профессиональных ММА выступает с 2018 года. Бился в M-1 Global, Titan FC и других промоушенах. В PFL в 2023 году выиграл оба боя. Последний поединок в сентябре провел в Cage Fury FC и раздельным решением судей одолел Коллина Лаббертса. Всего идет на серии из семи побед.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа БерхамоваПобеда Сент-ЛуисаТМ (2,5)ТБ (2,5)
PARI1,253,952,001,72

Прогноз на бой

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Сент-Луис по ходу карьеры не хватал звезд с неба, но постепенно прогрессировал и вышел на внушительную серию побед. Недооценивать его точно не стоит, тем более что у Берхамова в последних боях регулярно возникали проблемы.

В предстоящем поединке россиянин, вероятно, вновь будет искать варианты в партере. Потенциально именно борьба может оказаться решающим фактором, однако последние результаты Берхамова вынуждают с опаской смотреть на ставку в его пользу. 

Остановимся всё же на варианте с тоталом — финишировать Сент-Луиса довольно непросто, да и россиянин будто потерял немало уверенности в себе. Полагаем, в итоге соперники как минимум дойдут до третьего раунда.

Полный кард, где смотреть бой Берхамов — Сент-Луис

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Турнир стартует на арене «Nashvill Municipal Auditorium» в Нэшвилле (штат Теннесси, США) в пятницу, 13 июня, в 03:00 по московскому времени. Бой Берхамов — Сент-Луис стоит ожидать около 04:00 мск.

В полном объеме турнир в рамках платной подписки на территории России покажет сервис Okko.

Основной кард

Предварительный кард

  • Джереми Кеннеди (Канада) Адам Борич (Венгрия). Полулегкий вес;
  • Магомед Умалатов (Россия) Энтони Айви (США). Полусредний вес;
  • Джозеф Лусиано (Австралия) Сарек Шилдс (США). Полусредний вес;
  • Мухамед Берхамов (Россия) Кендли Сент-Луис (США). Полусредний вес;
  • Алексей Перганде (США) Майк Бардсли (США). Полулегкий вес;
  • Джейсон Даннер (США) Натан Гилмор (США). Легчайший.

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