Мухамед Берхамов — Кендли Сент-Луис, 13 июня: прогноз на бой PFL, трансляция и полный кард

Сент-Луис по ходу карьеры не хватал звезд с неба, но постепенно прогрессировал и вышел на внушительную серию побед. Недооценивать его точно не стоит, тем более что у Берхамова в последних боях регулярно возникали проблемы.

В предстоящем поединке россиянин, вероятно, вновь будет искать варианты в партере. Потенциально именно борьба может оказаться решающим фактором, однако последние результаты Берхамова вынуждают с опаской смотреть на ставку в его пользу.

Остановимся всё же на варианте с тоталом — финишировать Сент-Луиса довольно непросто, да и россиянин будто потерял немало уверенности в себе. Полагаем, в итоге соперники как минимум дойдут до третьего раунда.