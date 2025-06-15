Мухамед Берхамов — Кендли Сент-Луис, 13 июня: прогноз на бой PFL, трансляция и полный кард

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В предварительном карде ближайшего турнира PFL россиянин Мухамед Берхамов проведет поединок в полусреднем весе (до 77,1 кг) с американцем Кендли Сент-Луисом. Кто окажется сильнее?
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Берхамов
Сент-Луис
Россия
Страна
США
31
Возраст
34
19
Бои
14
16 (2 / 9 / 5)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
10 (3 / 4 / 3)
2 (2 / 0 / 0)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
4 (2 / 0 / 2)
1
Без результата
0
183
Рост (см)
180,5
195,5
Размах рук (см)
195,5
105,5
Размах ног (см)
104
Уроженец Кабардино-Балкарии, по национальности — кабардинец. Занимался грэпплингом, рукопашным боем, боевым самбо. В профессиональных ММА выступает с 2013 года. Был чемпионом ACB (ныне — ACA) в полусреднем весе. Затем выступал в Bellator. В августе дебютировал в PFL с победы. Но в последнем поединке в апреле проиграл Тэду Джину нокаутом в первом раунде.
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В профессиональных ММА выступает с 2018 года. Бился в M-1 Global, Titan FC и других промоушенах. В PFL в 2023 году выиграл оба боя. Последний поединок в сентябре провел в Cage Fury FC и раздельным решением судей одолел Коллина Лаббертса. Всего идет на серии из семи побед.
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Сент-Луис по ходу карьеры не хватал звезд с неба, но постепенно прогрессировал и вышел на внушительную серию побед. Недооценивать его точно не стоит, тем более что у Берхамова в последних боях регулярно возникали проблемы.
В предстоящем поединке россиянин, вероятно, вновь будет искать варианты в партере. Потенциально именно борьба может оказаться решающим фактором, однако последние результаты Берхамова вынуждают с опаской смотреть на ставку в его пользу.
Остановимся всё же на варианте с тоталом — финишировать Сент-Луиса довольно непросто, да и россиянин будто потерял немало уверенности в себе. Полагаем, в итоге соперники как минимум дойдут до третьего раунда.
Турнир стартует на арене «Nashvill Municipal Auditorium» в Нэшвилле (штат Теннесси, США) в пятницу, 13 июня, в 03:00 по московскому времени. Бой Берхамов — Сент-Луис стоит ожидать около 04:00 мск.
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Основной кард
Предварительный кард