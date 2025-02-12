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12 февраля 5:52ГлавнаяПрогнозыФутболЛига Европы

Юнион - Аякс, 13 февраля: где смотреть матч Лиги Европы, прогноз, составы

Первое знакомство команд
Валентин Васильев

В четверг, 13 февраля, в рамках 1/16 финала Лиги Европы по футболу бельгийский «Юнион» примет нидерландский «Аякс». Анализируем шансы сторон на успех, исходя из динамики их результатов и котировок букмекерских контор.  

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Юнион» (Брюссель, Бельгия)

13.02.2025, Вс

20:45 МСК

«Аякс» (Амстердам, Нидерланды)

П1 - 2.30

Х - 3.55

П2 - 3.05

Турнир: Лига Европы, 1/16 финала, первый матч

Стадион: «Руа Бодуэн - Конинг Будевейн»  (Брюссель, Бельгия)

Главный судья: Донатас Румшас (Литва)

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Юнион» 0000-0
«Аякс»0000-0

Последние пять матчей «Юниона»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

09.02.2025

«Кортрейк»

1:2

«Юнион»

Лига Жюпиле

02.02.2025

«Юнион»

2:1

«Сент-Трюйден»

Лига Жюпиле

30.01.2025

«Рейнджерс»

2:1

«Юнион»

Лига Европы

26.01.2025

«Бееорсхот»

0:4

«Юнион»

Лига Жюпиле

23.01.2025

«Юнион»

2:1

«Брага»

Лига Европы

Последние пять матчей «Аякса»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

09.02.2025

«Фортуна»

0:2

«Аякс»

Эредивизия

02.02.2025

«Аякс»

2:1

«Фейеноорд»

Лига 1

30.01.2025

«Аякс»

2:1

«Галатасарай»

Эредивизия

23.01.2025

РФШ

1:0

«Аякс»

Лига Европы

19.01.2025

«Херенвен»

0:2

«Аякс»

Эредивизия

Календарь игр

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1/16 финала. Первые матчи

13.02.2025.  20:45. «Ференцварош» (Венгрия) – «Виктория Пльзень»  (Чехия)
13.02.2025.  20:45. «Мидтьюлланд»  (Дания) – «Реал Сосьедад»  (Испания)
13.02.2025.  20:45. «Юнион» (Бельгия) – «Аякс» (Нидерланды)
13.02.2025.  20:45. «Фенербахче» (Турция) – «Андерлехт» (Бельгия)
13.02.2025.  23:00. «Порту» (Португалия) – «Рома» (Италия)
13.02.2025.  23:00. «АЗ Алкмар»  (Нидерланды) – «Галатасарай» (Турция)
13.02.2025.  23:00. ПАОК (Греция) – «Стяуа» (Румыния)
13.02.2025.  23:00. «Твенте» (Нидерланды) – «Буде-Глимт»  (Норвегия)

Прогноз на матч

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У «Юниона» в последнее время любимый счет 2:1. За пять последних матчей он трижды таким образом побеждал и один раз уступил. У «Аякса» этот исход тоже популярен: два случая за полдесятка игр января-февраля. Исходя из этого, можно предположить, что забитые мячи в Брюсселе должны быть, причем в исполнении обеих команд. Если такой сценарий реализуется, PARI умножит номинал ставки на 1.6.

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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Легальную трансляцию из Брюсселя можно найти на платформе Okko.

ВещательТип трансляцииУсловия
Okko ВидеотрансляцияПробная подписка - 1 рубль в месяц
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

 «Юнион»: Сайкс, Буфал, Кастро-Монтес (все - травмы)

«Аякс»:  Матеус (запрет на участие в играх), Аксель-Донген, Годтс, Вейндал, Вегорст, Регир (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч  «Юнион» - «Аякс»:

Позиция «Юнион»«Аякс»Позиция
Вратарь49. Морис22. ПасверВратарь
Защитник5. Мак Аллистер3. ГоэиЗащитник
Защитник16. Берджесс37. ШуталоЗащитник
Защитник48. Лайсен15. БасЗащитник
Защитник27. Садики31. МокиоЗащитник
Полузащитник 24. Венхаутте6. ХендерсонПолузащитник
Полузащитник 10. Аит-Эль-Хадж8. ТейлорПолузащитник 
Полузащитник25. Халаили28. Фитц-ДжимПолузащитник
Полузащитник22. Ньянг20. ТраореНападающий
Нападающий77. Фусейни9. БроббиНападающий
Нападающий9. Иванович23. БергейсНападающий
Главный тренерСебастьен ПоконьолиФранческо ФариолиГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики установили высокие коэффициенты на выигрыш обеих команд. Победа  «Юниона» котируется за 2.30, «Аякса» - за 3.05. В случае ничьей букмекер умножит номинал ставки на 3.55. 

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