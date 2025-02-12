Юнион - Аякс, 13 февраля: где смотреть матч Лиги Европы, прогноз, составы

Партнерский проект
В четверг, 13 февраля, в рамках 1/16 финала Лиги Европы по футболу бельгийский «Юнион» примет нидерландский «Аякс». Анализируем шансы сторон на успех, исходя из динамики их результатов и котировок букмекерских контор.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Юнион» (Брюссель, Бельгия)
13.02.2025, Вс
20:45 МСК
«Аякс» (Амстердам, Нидерланды)
|П1 - 2.30
Турнир: Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
Стадион: «Руа Бодуэн - Конинг Будевейн» (Брюссель, Бельгия)
Главный судья: Донатас Румшас (Литва)
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Юнион»
|0
|0
|0
|0-0
|«Аякс»
|0
|0
|0
|0-0
Последние пять матчей «Юниона»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
09.02.2025
«Кортрейк»
1:2
«Юнион»
Лига Жюпиле
02.02.2025
«Юнион»
2:1
«Сент-Трюйден»
Лига Жюпиле
30.01.2025
«Рейнджерс»
2:1
«Юнион»
Лига Европы
26.01.2025
«Бееорсхот»
0:4
«Юнион»
Лига Жюпиле
23.01.2025
«Юнион»
2:1
«Брага»
Лига Европы
Последние пять матчей «Аякса»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
09.02.2025
«Фортуна»
0:2
«Аякс»
Эредивизия
02.02.2025
«Аякс»
2:1
«Фейеноорд»
Лига 1
30.01.2025
«Аякс»
2:1
«Галатасарай»
Эредивизия
23.01.2025
РФШ
1:0
«Аякс»
Лига Европы
19.01.2025
«Херенвен»
0:2
«Аякс»
Эредивизия
13.02.2025. 20:45. «Ференцварош» (Венгрия) – «Виктория Пльзень» (Чехия)
13.02.2025. 20:45. «Мидтьюлланд» (Дания) – «Реал Сосьедад» (Испания)
13.02.2025. 20:45. «Юнион» (Бельгия) – «Аякс» (Нидерланды)
13.02.2025. 20:45. «Фенербахче» (Турция) – «Андерлехт» (Бельгия)
13.02.2025. 23:00. «Порту» (Португалия) – «Рома» (Италия)
13.02.2025. 23:00. «АЗ Алкмар» (Нидерланды) – «Галатасарай» (Турция)
13.02.2025. 23:00. ПАОК (Греция) – «Стяуа» (Румыния)
13.02.2025. 23:00. «Твенте» (Нидерланды) – «Буде-Глимт» (Норвегия)
У «Юниона» в последнее время любимый счет 2:1. За пять последних матчей он трижды таким образом побеждал и один раз уступил. У «Аякса» этот исход тоже популярен: два случая за полдесятка игр января-февраля. Исходя из этого, можно предположить, что забитые мячи в Брюсселе должны быть, причем в исполнении обеих команд. Если такой сценарий реализуется, PARI умножит номинал ставки на 1.6.
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|Вид бонуса
|PARI
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|Приветственный
|FONBET
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|Приветственный
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|Приветственный
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|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция
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|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Юнион»: Сайкс, Буфал, Кастро-Монтес (все - травмы)
«Аякс»: Матеус (запрет на участие в играх), Аксель-Донген, Годтс, Вейндал, Вегорст, Регир (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Юнион» - «Аякс»:
|Позиция
|«Юнион»
|«Аякс»
|Позиция
|Вратарь
|49. Морис
|22. Пасвер
|Вратарь
|Защитник
|5. Мак Аллистер
|3. Гоэи
|Защитник
|Защитник
|16. Берджесс
|37. Шутало
|Защитник
|Защитник
|48. Лайсен
|15. Бас
|Защитник
|Защитник
|27. Садики
|31. Мокио
|Защитник
|Полузащитник
|24. Венхаутте
|6. Хендерсон
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Аит-Эль-Хадж
|8. Тейлор
|Полузащитник
|Полузащитник
|25. Халаили
|28. Фитц-Джим
|Полузащитник
|Полузащитник
|22. Ньянг
|20. Траоре
|Нападающий
|Нападающий
|77. Фусейни
|9. Бробби
|Нападающий
|Нападающий
|9. Иванович
|23. Бергейс
|Нападающий
|Главный тренер
|Себастьен Поконьоли
|Франческо Фариоли
|Главный тренер
Аналитики установили высокие коэффициенты на выигрыш обеих команд. Победа «Юниона» котируется за 2.30, «Аякса» - за 3.05. В случае ничьей букмекер умножит номинал ставки на 3.55.
Партнерский проект