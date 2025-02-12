Юнион - Аякс, 13 февраля: где смотреть матч Лиги Европы, прогноз, составы

У «Юниона» в последнее время любимый счет 2:1. За пять последних матчей он трижды таким образом побеждал и один раз уступил. У «Аякса» этот исход тоже популярен: два случая за полдесятка игр января-февраля. Исходя из этого, можно предположить, что забитые мячи в Брюсселе должны быть, причем в исполнении обеих команд. Если такой сценарий реализуется, PARI умножит номинал ставки на 1.6.