Унион - Наполи, 24 октября: прогноз на матч Лиги чемпионов, трансляция, составы

Осень-2023 у “Униона” получается беспросветно черной. С начала сентября берлинцы проиграли все восемь матчей, в которых принимали участие! В трех последних они еще и пропускали по 3-4 мяча. Понятно, что перед приемом “Наполи” психологическое состояние дебютанта турнира, мягко говоря, оставляет желать лучшего.

Чемпионы Италии подвержены перепадам в настроении и результатах. В последнее время неаполитанцы увереннее чувствуют себя в гостях, чем дома. В пяти последних матчах южан зашла ставка на Тотал больше (2.5). Тенденция должна продолжиться.