Унион - Наполи, 24 октября: прогноз на матч Лиги чемпионов, трансляция, составы

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“На бумаге" роли в противостоянии “Униона” и “Наполи” довольно четко распределены: гости - фавориты, хозяева - андердоги. Но подтвердят ли итальянцы свой особенный статус на поле олимпийской арены Берлина?
Турнир: Лига чемпионов УЕФА, группа C, третий тур
Стадион: «Олимпиаштадион» (Берлин, Германия)
Судья: Ирфан Пельто (Босния и Герцеговина)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Унион»
|0
|0
|0
|0-0
|«Наполи»
|0
|0
|0
|0-0
Последние пять игр «Униона»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|21.10.2023
|«Унион»
0:3
«Штутгарт»
Чемпионат Германии
|07.10.2023
|«Боруссия»
4:2
«Унион»
Чемпионат Германии
|03.10.2023
|«Унион»
2:3
«Брага»
Лига чемпионов
|30.09.2023
|«Хайденхайм»
1:0
«Унион»
Чемпионат Германии
|23.09.2023
|«Унион»
0:2
«Хоффенхайм»
Чемпионат Германии
Последние пять игр «Наполи»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|21.10.2023
|«Верона»
1:3
«Наполи»
Серия A
|08.10.2023
|«Наполи»
1:3
«Фиорентина»
Серия A
|03.10.2023
|«Наполи»
2:3
«Реал»
Лига чемпионов
|30.09.2023
|«Лечче»
0:4
«Наполи»
Серия A
|27.09.2023
|«Наполи»
4:1
«Удинезе»
Серия A
“Унион” остается единственной командой в группе, еще не набравшей ни очка. У “Наполи” по одной победе и поражению.
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Реал Мадрид
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|2. Наполи
|2
|1
|0
|1
|4-4
|3
|3. Брага
|2
|1
|0
|1
|4-4
|3
|4. Унион Берлин
|2
|0
|0
|2
|2-4
|0
Осень-2023 у “Униона” получается беспросветно черной. С начала сентября берлинцы проиграли все восемь матчей, в которых принимали участие! В трех последних они еще и пропускали по 3-4 мяча. Понятно, что перед приемом “Наполи” психологическое состояние дебютанта турнира, мягко говоря, оставляет желать лучшего.
Чемпионы Италии подвержены перепадам в настроении и результатах. В последнее время неаполитанцы увереннее чувствуют себя в гостях, чем дома. В пяти последних матчах южан зашла ставка на Тотал больше (2.5). Тенденция должна продолжиться.
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БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2023 ГОДУ
В прямом эфире встречу «Униона» и «Наполи» покажет платный канал «Матч! Футбол 3».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч! Футбол 3»
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|«Лига Ставок»
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Потери
«Унион»: Дель, Шефер, Шволов (все - травмы)
«Наполи»: Осимхен, Хесус, Эльмас (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Унион» - «Наполи»:
|Позиция
|«Унион»
|«Наполи»
|Позиция
|Вратарь
|12. Буск
|1. Мерет
|Вратарь
|Защитник
|5. Дуки
|22. Ди Лоренцо
|Защитник
|Защитник
|4. Лейта
|13. Ррахмани
|Защитник
|Защитник
|28. Триммель
|3. Натан
|Защитник
|Защитник
|6. Госенс
|6. Руй
|Защитник
|Полузащитник
|31. Кнохе
|68. Лоботка
|Полузащитник
|Полузащитник
|19. Хабергер
|20. Зелиньски
|Полузащитник
|Полузащитник
|29. Тусар
|24. Каджусте
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Хедира
|21. Политано
|Полузащитник
|Нападающий
|17. Бехренс
|77. Кварацхелия
|Нападающий
|Нападающий
|10. Фолланд
|81. Распадори
|Нападающий
|Главный тренер
|Урс Фишер
|Руди Гарсия
|Главный тренер
Эксперты компании PARI оценили вероятность победы «Униона» над неаполитанским клубом высоким коэффициентом 3.85. Предложение на ничью столь же заманчиво - 3.80. Впрочем, коэффициент на фаворита тоже отнюдь не низок - 1.95.
Коэффициенты букмекеров вроде бы предполагают победу итальянцев. Но рано или поздно жуткая серия “Униона” должна прерваться - почему бы этому не случиться во вторник?
Бесплатная онлайн-трансляция будет доступна на ресурсах отдельных букмекерских контор.
В 1/8 финала турнира попадут две сильнейшие команды каждой из восьми групп.
Фаворитом текущего розыгрыша букмекеры считают “Манчестер Сити”. Ставки на повторный триумф “горожан” PARI принимает по коэффициенту 3.15. На победу “Баварии” сейчас можно поставить за 5.50, на мадридский “Реал” - за 7.50. “Наполи” в рейтинге фаворитов - только десятый (35.00).
«Наполи» выиграл со счетом 1:0 благодаря голу Распадори на 65-й минуте.