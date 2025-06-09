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23 октября 7:44ГлавнаяПрогнозыФутболЛига чемпионов УЕФА

Унион - Наполи, 24 октября: прогноз на матч Лиги чемпионов, трансляция, составы

Прервут ли берлинцы свою кошмарную серию?
Валентин Васильев

“На бумаге" роли в противостоянии “Униона” и “Наполи” довольно четко распределены: гости - фавориты, хозяева - андердоги. Но подтвердят ли итальянцы свой особенный статус на поле олимпийской арены Берлина?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Унион» (Германия) 

24.10.2023, Вт

22:00 МСК

«Наполи» (Италия)

П1 - 3.85

Х - 3.80

П2 - 1.95

Турнир: Лига чемпионов УЕФА, группа C, третий тур

Стадион: «Олимпиаштадион» (Берлин, Германия)

Судья:  Ирфан Пельто (Босния и Герцеговина)

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Унион»0000-0
«Наполи»0000-0

Последние пять игр «Униона»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

21.10.2023«Унион»

0:3

«Штутгарт»

Чемпионат Германии

07.10.2023«Боруссия»

4:2

«Унион»

Чемпионат Германии

03.10.2023«Унион»

2:3

«Брага»

Лига чемпионов

30.09.2023«Хайденхайм»

1:0

«Унион»

Чемпионат Германии

23.09.2023«Унион»

0:2

«Хоффенхайм»

Чемпионат Германии

Последние пять игр «Наполи»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

21.10.2023«Верона»

1:3

«Наполи»

Серия A

08.10.2023«Наполи»

1:3

«Фиорентина»

Серия A

03.10.2023«Наполи»

2:3

«Реал»

Лига чемпионов

30.09.2023«Лечче»

0:4

«Наполи»

Серия A

27.09.2023«Наполи»

4:1

«Удинезе»

Серия A

Место в турнирной таблице

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“Унион” остается единственной командой в группе, еще не набравшей ни очка. У “Наполи” по одной победе и поражению. 

КомандаИВНПМО
1. Реал Мадрид22004-26
2. Наполи21014-43
3. Брага21014-43
4. Унион Берлин20022-40

Прогноз на матч

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Осень-2023 у “Униона” получается беспросветно черной. С начала сентября берлинцы проиграли все восемь матчей, в которых принимали участие! В трех последних они еще и пропускали по 3-4 мяча. Понятно, что перед приемом “Наполи” психологическое состояние дебютанта турнира, мягко говоря, оставляет желать лучшего.

Чемпионы Италии подвержены перепадам в настроении и результатах. В последнее время неаполитанцы увереннее чувствуют себя в гостях, чем дома. В пяти последних матчах южан  зашла ставка на Тотал больше (2.5). Тенденция должна продолжиться.

Бонусы на матч

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Трансляции

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В прямом эфире встречу «Униона» и «Наполи» покажет платный канал «Матч! Футбол 3».

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч! Футбол 3»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка (от 299 рублей в месяц)
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Лига Ставок»ВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Унион»: Дель, Шефер, Шволов (все - травмы)

«Наполи»: Осимхен, Хесус, Эльмас (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Унион» - «Наполи»:

Позиция«Унион»«Наполи»Позиция
Вратарь12. Буск1. МеретВратарь
Защитник5. Дуки22. Ди ЛоренцоЗащитник
Защитник4. Лейта13. РрахманиЗащитник
Защитник28. Триммель3. НатанЗащитник
Защитник6. Госенс6. РуйЗащитник
Полузащитник31. Кнохе68. ЛоботкаПолузащитник
Полузащитник 19. Хабергер20. ЗелиньскиПолузащитник 
Полузащитник29. Тусар24. КаджустеПолузащитник
Полузащитник8. Хедира21. ПолитаноПолузащитник
Нападающий17. Бехренс77. КварацхелияНападающий
Нападающий10. Фолланд81. РаспадориНападающий
Главный тренерУрс ФишерРуди ГарсияГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Эксперты компании PARI оценили вероятность победы «Униона» над неаполитанским клубом высоким коэффициентом 3.85. Предложение на ничью столь же заманчиво - 3.80. Впрочем, коэффициент на фаворита тоже отнюдь не низок - 1.95.

Вопросы и ответы

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Кто победит в матче «Унион» – «Наполи»?

Коэффициенты букмекеров вроде бы предполагают победу итальянцев. Но рано или поздно жуткая серия “Униона” должна прерваться - почему бы этому не случиться во вторник?

Где смотреть бесплатно матч «Унион» – «Наполи»?

Бесплатная онлайн-трансляция будет доступна на ресурсах отдельных букмекерских контор.

Кто выйдет в плей-офф Лиги чемпионов?

В 1/8 финала турнира попадут две сильнейшие команды каждой из восьми групп.

Кто выиграет Лигу чемпионов?

Фаворитом текущего розыгрыша букмекеры считают  “Манчестер Сити”. Ставки на повторный триумф “горожан” PARI  принимает по коэффициенту 3.15. На победу “Баварии” сейчас можно поставить за 5.50, на мадридский “Реал” - за 7.50. “Наполи” в рейтинге фаворитов - только десятый (35.00).

UPD: результат

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«Наполи» выиграл со счетом 1:0 благодаря голу Распадори на 65-й минуте.

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