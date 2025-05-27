Урал - Ахмат, 28 мая: где смотреть стыковой матч РПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
Не все команды РПЛ и Первой лиги ушли в отпуск после заключительного тура своих чемпионатов. Четырем клубам пришлось продлить сезон еще на неделю - ради стыковых матчей за право играть в высшем дивизионе. В первой по счету игре сойдутся «Урал» с «Ахматом». Вспоминаем их прошлые столкновения и анализируем шансы на успех в среду.
Турнир: плей-офф за место в РПЛ, первый матч
Стадион: «Екатеринбург Арена» (Екатеринбург, Россия)
Главный судья: еще не назначен
История официальных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Урал»
|13
|13
|12
|45-42
|«Ахмат»
|12
|13
|13
|42-45
Последние пять игр «Урала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|24.05.2025
|«Урал»
3:1
«СКА-Хабаровск»
Первая лига
|18.05.2025
|«Тюмень»
1:2
«Урал»
Первая лига
|11.05.2025
|«Урал»
2:1
«Уфа»
Первая лига
|04.05.2025
|«Родина»
3:2
«Урал»
Первая лига
|26.04.2025
|«Урал»
2:5
«Балтика»
Первая лига
Последние пять игр «Ахмата»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|24.05.2025
|«Зенит»
3:0
«Ахмат»
РПЛ
|18.05.2025
|«Ахмат»
1:1
«Динамо» Махачкала
РПЛ
|11.05.2025
|«Акрон»
3:2
«Ахмат»
РПЛ
|04.05.2025
|«Ахмат»
1:1
ЦСКА
РПЛ
|26.04.2025
|«Пари НН»
1:0
«Ахмат»
РПЛ
Последние пять игр «Урала» и «Ахмата»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|02.03.2024
|«Ахмат»
1:0
«Урал»
РПЛ
|02.09.2023
|«Урал»
0:1
«Ахмат»
РПЛ
|08.04.2023
|«Ахмат»
2:0
«Урал»
РПЛ
|17.09.2022
|«Урал»
1:2
«Ахмат»
РПЛ
|13.03.2022
|«Урал»
0:0
«Ахмат»
РПЛ
28 мая
17:00. «Урал» - «Ахмат»
19:30. «Сочи» - «Пари НН»
31 мая
17:00. «Пари НН» - «Сочи»
19:30. «Ахмат» - «Урал»
«Урал» в последний момент втиснулся в топ-4 таблицы первой лиги, опередив на финише «Сочи». Впрочем, как показали дальнейшие события, с пятого места тоже можно было попасть в стыки, поскольку бронзового призера первенства, «Черноморец», до плей-офф не допустили из-за несоответствия стадиона в Новороссийске нормам РПЛ.
«Ахмат» же, напротив, в заключительных турах чемпионата как будто бы сдулся. Если в начале весны команду Ташуева хвалили, и преимущественно заслуженно, то в мае больше критиковали. «Обязательную программу» сезона грозненцы закрыли серией из семи матчей без побед.
Тревожно для уральцев выглядит другая тенденция. Они с июля 2019 года не побеждали «Ахмат». В последующих девяти матчах они добились всего трех ничьих при шести поражениях. Обратим внимание, что обе команды достаточно много пропускают. Грозненцы в последний раз сыграли на ноль еще в начале апреля в Воронеже (0:0), а екатеринбуржцы - в конце марта (0:0 с «Соколом»). Пари на обоюдное взятие ворот при таких вводных выглядит достаточно перспективным.
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В программной сетке «Матч ТВ» пока не значится трансляции из Екатеринбурга.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|PARI
|Графическая
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Урал»: Бегич, Малькевич (оба - дисквалификации), Д. Кузнецов, И. Кузнецов, Кучугура, Мишкич (все - травмы)
«Ахмат»: нет
Ориентировочные стартовые составы на матч «Урал» - «Ахмат»:
|Позиция
|«Урал»
|«Ахмат»
|Позиция
|Вратарь
|77. Щербицкий
|88. Шелия
|Вратарь
|Защитник
|2. Бегич
|95. Адамов
|Защитник
|Защитник
|22. Бевеев
|4. Ибишев
|Защитник
|Защитник
|16. Итало
|75. Гандри
|Защитник
|Защитник
|46. А. Мамин
|3. Гогличидзе
|Полузащитник
|Защитник
|4. Бессмертный
|14. Талал
|Полузащитник
|Полузащитник
|5. Егорычев
|47. Уткин
|Полузащитник
|Полузащитник
|15. Ишков
|11. Силва
|Полузащитник
|Полузащитник
|75. Сунгатулин
|10. Садулаев
|Полузащитник
|Нападающий
|20. Марков
|77. Мелкадзе
|Нападающий
|Нападающий
|17. Секулич
|20. Самородов
|Нападающий
|Главный тренер
|Олег Шатов
|Сергей Ташуев
|Главный тренер
Букмекерская контора PARI установила высокие коэффициенты на все основные исходы встречи: 3.10 на победу хозяев, 2.40 - на гостей и 3.25 - на ничью.
Отдельно можно поставить на проход в РПЛ. Шансы «Ахмата» аналитики оценили котировкой 1.40. Коэффициент на суммарный успех команды Шатова более чем в два раза выше - 2.90.
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В линии на точный счет самый низкий коэффициент (6.50) присвоен результативной ничьей 1:1.
Под своим нынешним названием грозненский клуб ни разу не покидал Премьер-лигу. Единственный раз такая неприятность с ним случилась еще в 2005 году в бытность «Тереком». Эксперты считают, что у южан гораздо больше шансов удержаться в РПЛ, чем у уральцев - повыситься в классе.
Беттинговый партнер РПЛ проведет онлайн-трансляцию из Екатеринбурга для зарегистрированных пользователей.
Партнерский проект