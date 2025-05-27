Урал - Ахмат, 28 мая: где смотреть стыковой матч РПЛ, прогноз, составы

«Урал» в последний момент втиснулся в топ-4 таблицы первой лиги, опередив на финише «Сочи». Впрочем, как показали дальнейшие события, с пятого места тоже можно было попасть в стыки, поскольку бронзового призера первенства, «Черноморец», до плей-офф не допустили из-за несоответствия стадиона в Новороссийске нормам РПЛ.

«Ахмат» же, напротив, в заключительных турах чемпионата как будто бы сдулся. Если в начале весны команду Ташуева хвалили, и преимущественно заслуженно, то в мае больше критиковали. «Обязательную программу» сезона грозненцы закрыли серией из семи матчей без побед.

Тревожно для уральцев выглядит другая тенденция. Они с июля 2019 года не побеждали «Ахмат». В последующих девяти матчах они добились всего трех ничьих при шести поражениях. Обратим внимание, что обе команды достаточно много пропускают. Грозненцы в последний раз сыграли на ноль еще в начале апреля в Воронеже (0:0), а екатеринбуржцы - в конце марта (0:0 с «Соколом»). Пари на обоюдное взятие ворот при таких вводных выглядит достаточно перспективным.