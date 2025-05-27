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26 мая 5:39ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Урал - Ахмат, 28 мая: где смотреть стыковой матч РПЛ, прогноз, составы

Крайне неудобный соперник для уральцев
Валентин Васильев

Не все команды РПЛ и Первой лиги ушли в отпуск после заключительного тура своих чемпионатов. Четырем клубам пришлось продлить сезон еще на неделю - ради стыковых матчей за право играть в высшем дивизионе. В первой по счету игре сойдутся «Урал» с «Ахматом». Вспоминаем их прошлые столкновения и анализируем шансы на успех в среду. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Урал» (Екатеринбург)

28.05.2025, Ср

17.00 МСК

«Ахмат» (Грозный)

П1 - 3.10

Х - 3.25

П2 - 2.40

Турнир: плей-офф за место в РПЛ, первый матч 

Стадион: «Екатеринбург Арена» (Екатеринбург, Россия)

Главный судья: еще не назначен

Форма команд

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История официальных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Урал» 13131245-42
«Ахмат»12131342-45

Последние пять игр «Урала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

24.05.2025«Урал»

3:1

«СКА-Хабаровск»

Первая лига

18.05.2025«Тюмень»

1:2

«Урал»

Первая лига

11.05.2025«Урал»

2:1

«Уфа»

Первая лига

04.05.2025«Родина»

3:2

«Урал»

Первая лига

26.04.2025«Урал»

2:5

«Балтика»

Первая лига

Последние пять игр «Ахмата»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

24.05.2025«Зенит»

3:0

«Ахмат»

РПЛ

18.05.2025«Ахмат»

1:1

«Динамо» Махачкала

РПЛ

11.05.2025«Акрон»

3:2

«Ахмат»

РПЛ

04.05.2025«Ахмат»

1:1

ЦСКА

РПЛ

26.04.2025«Пари НН»

1:0

«Ахмат»

РПЛ

Последние пять игр «Урала» и «Ахмата»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

02.03.2024«Ахмат»

1:0

«Урал»

РПЛ

02.09.2023«Урал»

0:1

«Ахмат»

РПЛ

08.04.2023«Ахмат»

2:0

«Урал»

РПЛ

17.09.2022«Урал»

1:2

«Ахмат»

РПЛ

13.03.2022«Урал»

0:0

«Ахмат»

РПЛ

Расписание матчей

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28 мая 

17:00. «Урал» - «Ахмат» 

19:30. «Сочи» - «Пари НН» 

31 мая 

17:00. «Пари НН» - «Сочи» 

19:30. «Ахмат» - «Урал»

Прогноз на матч

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«Урал» в последний момент втиснулся в топ-4 таблицы первой лиги, опередив на финише «Сочи». Впрочем, как показали дальнейшие события, с пятого места тоже можно было попасть в стыки, поскольку бронзового призера первенства, «Черноморец», до плей-офф не допустили из-за несоответствия стадиона в Новороссийске нормам РПЛ. 

«Ахмат» же, напротив, в заключительных турах чемпионата как будто бы сдулся. Если в начале весны команду Ташуева хвалили, и преимущественно заслуженно, то в мае больше критиковали. «Обязательную программу» сезона грозненцы закрыли серией из семи матчей без побед.

Тревожно для уральцев выглядит другая тенденция. Они с июля 2019 года не побеждали «Ахмат». В последующих девяти матчах они добились всего трех ничьих при шести поражениях. Обратим внимание, что обе команды достаточно много пропускают. Грозненцы в последний раз сыграли на ноль еще в начале апреля в Воронеже (0:0), а екатеринбуржцы - в конце марта (0:0 с «Соколом»). Пари на обоюдное взятие ворот при таких вводных выглядит достаточно перспективным. 

Бонусы на матч

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Трансляции

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В программной сетке «Матч ТВ» пока не значится трансляции из Екатеринбурга.

ВещательТип трансляцииУсловия
PARIГрафическаяРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Урал»: Бегич, Малькевич (оба - дисквалификации), Д. Кузнецов, И. Кузнецов, Кучугура, Мишкич  (все - травмы)

«Ахмат»: нет

Ориентировочные стартовые составы на матч «Урал» - «Ахмат»:

Позиция«Урал»«Ахмат»Позиция
Вратарь77. Щербицкий88. ШелияВратарь
Защитник2. Бегич95. Адамов Защитник
Защитник22. Бевеев4. ИбишевЗащитник
Защитник16. Итало75. ГандриЗащитник
Защитник46. А. Мамин3. ГогличидзеПолузащитник
Защитник4. Бессмертный14. ТалалПолузащитник
Полузащитник 5. Егорычев47. УткинПолузащитник 
Полузащитник15. Ишков11. СилваПолузащитник
Полузащитник75. Сунгатулин10. СадулаевПолузащитник
Нападающий20. Марков77. МелкадзеНападающий
Нападающий17. Секулич20. СамородовНападающий
Главный тренерОлег ШатовСергей ТашуевГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Букмекерская контора PARI установила высокие коэффициенты на все основные исходы встречи: 3.10 на победу хозяев, 2.40 - на гостей и 3.25 - на ничью.

Отдельно можно поставить на проход в РПЛ. Шансы «Ахмата» аналитики оценили котировкой 1.40. Коэффициент на суммарный успех команды Шатова более чем в два раза выше - 2.90.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Урал» - «Ахмат»?

В линии на точный счет самый низкий коэффициент (6.50) присвоен результативной ничьей 1:1.

«Ахмат» вылетит из РПЛ?

Под своим нынешним названием грозненский клуб ни разу не покидал Премьер-лигу. Единственный раз такая неприятность с ним случилась еще в 2005 году в бытность «Тереком». Эксперты считают, что у южан гораздо больше шансов удержаться в РПЛ, чем у уральцев - повыситься в классе.

Где смотреть бесплатно матч «Урал» - «Ахмат»?

Беттинговый партнер РПЛ проведет онлайн-трансляцию из Екатеринбурга для зарегистрированных пользователей.

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info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных