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26 июля 6:58ГлавнаяПрогнозыФутболЛига PARI

Урал - Черноморец, 28 июля: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Еще весной они бились за выход в РПЛ
Валентин Васильев

Второй тур Лиги PARI растянулся сразу на четыре дня. Увенчает его встреча в Екатеринбурге. «Урал» - «Черноморец» - еще весной такая афиша тянула бы на матч тура. Но теперь из двух клубов лишь один реально претендует на повышение в классе. Тем не менее игра обещает быть любопытной. Южане уже на старте показали, что раздаривать очки никому не намерены.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Урал» (Екатеринбург)

28.07.2025, Пн

16:30 МСК

«Черноморец» (Новороссийск)

П1 - 1.75

Х - 3.55

П2 - 5.00

Турнир: Лига PARI, 2-й тур

Стадион: «Екатеринбург Арена» (Екатеринбург )

Главный судья: Машлякевич (Москва)

Форма команд

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История официальных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Урал» 82328-12
«Черноморец»32812-28

Последние пять матчей «Урала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

19.07.2025«Шинник»

0:1

«Урал»

Лига PARI

12.07.2025«Рубин»

1:0

«Урал»

Товарищеский матч

31.05.2025«Ахмат»

2:0

«Урал»

Стыковые матчи

28.05.2025«Урал»

2:1

«Ахмат»

Стыковые матчи

24.05.2025«Урал»

3:1

«СКА-Хабаровск»

Первая лига

Последние пять игр «Черноморца»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

21.07.2025«Родина»

1:1

«Черноморец»

Первая лига

24.05.2025«Черноморец»

2:1

«Сочи»

Первая лига

19.05.2025«Нефтехимик»

0:2

«Черноморец»

Первая лига

10.05.2025«Черноморец»

0:0

«Балтика»

Первая лига

03.05.2025«Шинник»

0:2

«Черноморец»

Первая лига

Место в турнирной таблице

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По состоянию на утро 26 июля.

КлубИВНПМячиОчки
1. Чайка11003-03
2. Челябинск11003-23
3. Ротор11002-13
4. Урал11001-03
5. Факел11001-03
6. Арсенал20202-22
7. КАМАЗ10101-11
8. СКА-Хабаровск10101-11
9. Черноморец10101-11
10. Уфа10101-11
11. Родина10101-11
12. Нефтехимик10100-01
13. Сокол10100-01
14. Шинник20111-21
15. Торпедо10012-30
16. Волга10011-20
17. Спартак Кострома10010-10
18. Енисей10010-30

Прогноз на матч

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«Черноморец» в короткое летнее межсезонье пережил самую масштабную в лиге кадровую перезагрузку: 16 футболистов на вход, 19 - на выход. Из команды, которая еще в мае добывала бронзу первенства, в Новороссийске не осталось практически никого - всего несколько игроков. И не сказать, что прибывшие по своему классу превосходят ушедших - скорее, наоборот. Поэтому прогнозы относительно турнирных перспектив Новороссийска были преимущественно пессимистичные. Команде предрекали борьбу за выживание. Тем удивительнее оказался старт наскоро собранного коллектива в чемпионате. Ничья на выезде с «Родиной» - результат однозначно положительный. Причем по количеству атак и ударов по воротам новороссийцы даже превзошли одного из фаворитов лиги - соответственно, 87:75 и 13:12. 

«Урал» в стартовом туре нанес в два раза меньше ударов, чем «Шинник» (6:12), но, тем не менее, вывез из Ярославля три очка. Очевидно, что с опытнейшим тренером Ромащенко екатеринбуржцы будут решать задачу выхода в Премьер-лигу, причем напрямую, без стыков.  И точно так же понятно, что на этом выезде зацепить очки «черноморцам» будет еще сложнее, чем на предыдущем.

Полагаем, что хозяева сыграют расчетливо, а гости - максимально закрыто. В двух предыдущих матчах «Урала» с Ромащенко мяч всего по разу залетал в сетку ворот (0:1, 1:0), так что ожидаем «низового» футбола и в этом случае.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Игру в Екатеринбурге покажет в прямом эфире телеканал «Матч ТВ». Альтернативная трансляция онлайн - на сайте БК PARI.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ» Видеотрансляция на сайте Бесплатно
PARIВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Спорт-экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Урал»: Филипенко, Марков (оба - травмы)

«Черноморец»: Магомедов (травма)

Коэффициенты букмекеров

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Букмекерская контора PARI выплатит в пятикратном размере выигрыш за ставку на победу гостей, если она зайдет. Коэффициент на хозяев пониже, но тоже достаточно приличный - 1.75. Ничья котируется за 3.55. 

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Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Урал» - «Черноморец»?

В линии на точный счет самый низкий коэффициент (6.00) установлен на минимальную победу уральцев - 1:0.

Где смотреть бесплатно матч «Урал» - «Черноморец»?

На территории РФ посмотреть игру третьей и четвертой команд прошлого сезона можно на ресурсах «Матч ТВ».

Кто тренирует «Урал» и «Черноморец»?

Обе команды в межсезонье сменили тренеров: «Урал» возглавил Мирослав Ромащенко,  «Черноморец» - Сергей Первушин.

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