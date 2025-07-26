Урал - Черноморец, 28 июля: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

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Второй тур Лиги PARI растянулся сразу на четыре дня. Увенчает его встреча в Екатеринбурге. «Урал» - «Черноморец» - еще весной такая афиша тянула бы на матч тура. Но теперь из двух клубов лишь один реально претендует на повышение в классе. Тем не менее игра обещает быть любопытной. Южане уже на старте показали, что раздаривать очки никому не намерены.
Турнир: Лига PARI, 2-й тур
Стадион: «Екатеринбург Арена» (Екатеринбург )
Главный судья: Машлякевич (Москва)
История официальных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Урал»
|8
|2
|3
|28-12
|«Черноморец»
|3
|2
|8
|12-28
Последние пять матчей «Урала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|19.07.2025
|«Шинник»
0:1
«Урал»
Лига PARI
|12.07.2025
|«Рубин»
1:0
«Урал»
Товарищеский матч
|31.05.2025
|«Ахмат»
2:0
«Урал»
Стыковые матчи
|28.05.2025
|«Урал»
2:1
«Ахмат»
Стыковые матчи
|24.05.2025
|«Урал»
3:1
«СКА-Хабаровск»
Первая лига
Последние пять игр «Черноморца»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|21.07.2025
|«Родина»
1:1
«Черноморец»
Первая лига
|24.05.2025
|«Черноморец»
2:1
«Сочи»
Первая лига
|19.05.2025
|«Нефтехимик»
0:2
«Черноморец»
Первая лига
|10.05.2025
|«Черноморец»
0:0
«Балтика»
Первая лига
|03.05.2025
|«Шинник»
0:2
«Черноморец»
Первая лига
По состоянию на утро 26 июля.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Чайка
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|2. Челябинск
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|3. Ротор
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|4. Урал
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|5. Факел
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|6. Арсенал
|2
|0
|2
|0
|2-2
|2
|7. КАМАЗ
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|8. СКА-Хабаровск
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|9. Черноморец
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|10. Уфа
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|11. Родина
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|12. Нефтехимик
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|13. Сокол
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|14. Шинник
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|15. Торпедо
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|16. Волга
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|17. Спартак Кострома
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|18. Енисей
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
«Черноморец» в короткое летнее межсезонье пережил самую масштабную в лиге кадровую перезагрузку: 16 футболистов на вход, 19 - на выход. Из команды, которая еще в мае добывала бронзу первенства, в Новороссийске не осталось практически никого - всего несколько игроков. И не сказать, что прибывшие по своему классу превосходят ушедших - скорее, наоборот. Поэтому прогнозы относительно турнирных перспектив Новороссийска были преимущественно пессимистичные. Команде предрекали борьбу за выживание. Тем удивительнее оказался старт наскоро собранного коллектива в чемпионате. Ничья на выезде с «Родиной» - результат однозначно положительный. Причем по количеству атак и ударов по воротам новороссийцы даже превзошли одного из фаворитов лиги - соответственно, 87:75 и 13:12.
«Урал» в стартовом туре нанес в два раза меньше ударов, чем «Шинник» (6:12), но, тем не менее, вывез из Ярославля три очка. Очевидно, что с опытнейшим тренером Ромащенко екатеринбуржцы будут решать задачу выхода в Премьер-лигу, причем напрямую, без стыков. И точно так же понятно, что на этом выезде зацепить очки «черноморцам» будет еще сложнее, чем на предыдущем.
Полагаем, что хозяева сыграют расчетливо, а гости - максимально закрыто. В двух предыдущих матчах «Урала» с Ромащенко мяч всего по разу залетал в сетку ворот (0:1, 1:0), так что ожидаем «низового» футбола и в этом случае.
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Игру в Екатеринбурге покажет в прямом эфире телеканал «Матч ТВ». Альтернативная трансляция онлайн - на сайте БК PARI.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция на сайте
|Бесплатно
|PARI
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Урал»: Филипенко, Марков (оба - травмы)
«Черноморец»: Магомедов (травма)
Букмекерская контора PARI выплатит в пятикратном размере выигрыш за ставку на победу гостей, если она зайдет. Коэффициент на хозяев пониже, но тоже достаточно приличный - 1.75. Ничья котируется за 3.55.
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В линии на точный счет самый низкий коэффициент (6.00) установлен на минимальную победу уральцев - 1:0.
На территории РФ посмотреть игру третьей и четвертой команд прошлого сезона можно на ресурсах «Матч ТВ».
Обе команды в межсезонье сменили тренеров: «Урал» возглавил Мирослав Ромащенко, «Черноморец» - Сергей Первушин.