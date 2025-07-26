Урал - Черноморец, 28 июля: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

«Черноморец» в короткое летнее межсезонье пережил самую масштабную в лиге кадровую перезагрузку: 16 футболистов на вход, 19 - на выход. Из команды, которая еще в мае добывала бронзу первенства, в Новороссийске не осталось практически никого - всего несколько игроков. И не сказать, что прибывшие по своему классу превосходят ушедших - скорее, наоборот. Поэтому прогнозы относительно турнирных перспектив Новороссийска были преимущественно пессимистичные. Команде предрекали борьбу за выживание. Тем удивительнее оказался старт наскоро собранного коллектива в чемпионате. Ничья на выезде с «Родиной» - результат однозначно положительный. Причем по количеству атак и ударов по воротам новороссийцы даже превзошли одного из фаворитов лиги - соответственно, 87:75 и 13:12.

«Урал» в стартовом туре нанес в два раза меньше ударов, чем «Шинник» (6:12), но, тем не менее, вывез из Ярославля три очка. Очевидно, что с опытнейшим тренером Ромащенко екатеринбуржцы будут решать задачу выхода в Премьер-лигу, причем напрямую, без стыков. И точно так же понятно, что на этом выезде зацепить очки «черноморцам» будет еще сложнее, чем на предыдущем.

Полагаем, что хозяева сыграют расчетливо, а гости - максимально закрыто. В двух предыдущих матчах «Урала» с Ромащенко мяч всего по разу залетал в сетку ворот (0:1, 1:0), так что ожидаем «низового» футбола и в этом случае.