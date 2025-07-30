Урал - Родина, 2 августа: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

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В субботу, 2 августа, пройдут четыре матча Лиги PARI по футболу. В Екатеринбурге сойдутся фавориты сезона и претенденты на повышение. Выбираем перспективную ставку на игру «Урала» с «Родиной».
Турнир: Лига PARI, 3-й тур
Стадион: «Екатеринбург Арена» (Екатеринбург )
Главный судья: еще не назначен
История официальных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Урал»
|1
|4
|2
|9-10
|«Родина»
|2
|4
|1
|10-9
Последние пять матчей «Урала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|28.07.2025
|«Урал»
3:2
«Черноморец»
Лига PARI
|19.07.2025
|«Шинник»
0:1
«Урал»
Лига PARI
|12.07.2025
|«Рубин»
1:0
«Урал»
Товарищеский матч
|31.05.2025
|«Ахмат»
2:0
«Урал»
Стыковые матчи
|28.05.2025
|«Урал»
2:1
«Ахмат»
Стыковые матчи
Последние пять матчей «Родины»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|27.07.2025
|«Родина»
1:3
«Спартак» Кс
Лига PARI
|21.07.2025
|«Родина»
1:1
«Черноморец»
Лига PARI
|24.05.2025
|«Родина»
6:2
«Шинник»
Первая лига
|17.05.2025
|«СКА-Хабаровск»
1:0
«Родина»
Первая лига
|10.05.2025
|«Арсенал»
0:1
«Родина»
Первая лига
После двух первых туров команды оказались на разных концах таблицы.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Челябинск
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|2. Урал
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|3. Факел
|2
|2
|0
|0
|2-0
|6
|4. Чайка
|2
|1
|1
|0
|3-0
|4
|5. КАМАЗ
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|6. СКА-Хабаровск
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|7. Спартак-Кострома
|2
|1
|0
|1
|3-2
|3
|8. Ротор
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|9. Арсенал
|2
|0
|2
|0
|2-2
|2
|10. Сокол
|2
|0
|2
|0
|0-0
|2
|11. Нефтехимик
|2
|0
|2
|0
|0-0
|2
|12. Черноморец
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|13. Торпедо
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|14. Шинник
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|15. Уфа
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|16. Родина
|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
|17. Волга
|2
|0
|0
|2
|2-4
|0
|18. Енисей
|2
|0
|0
|2
|1-5
|0
Перед стартом сезона благополучную в финансовом отношении «Родину» специалисты относили к числу явных фаворитов сезона. Однако начало первенства столичная команда завалила. За два домашних матча - с собранным за межсезонье заново «Черноморцем» и дебютантом лиги из Костромы - она набрала всего одно очко. По телеграм-каналам уже моментально поползли слухи о возможной отставке Зорана Жельковича. Пока результаты словенского коуча в России не впечатляют.
«Урал» потерь в июльских турах избежал. Хотя и ему очки пока даются непросто - оба матча выиграны с преимуществом в один мяч. Причем «Черноморцу» решающий гол Бегич забил на четвертой компенсированной минуте.
Не нужно быть оракулом, чтобы предугадать напряженный характер субботней встречи в Екатеринбурге. Но в этой паре мы ставим на «Урал». У него и тренер опытнее, и состав более квалифицированный, и поддержка родного стадиона.
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Игру в Екатеринбурге покажет в прямом эфире телеканал «Матч ТВ». Альтернативная трансляция онлайн - на сайте БК PARI.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция на сайте
|Бесплатно
|PARI
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Урал»: Филипенко, Марков (оба - травмы)
«Родина»: Андреев (травма)
По котировкам видно, кто в паре фаворит. Букмекерская контора PARI оценила вероятность выигрыша уральцев коэффициентом 1.85, а москвичей - 4.60. На ничью предлагается поставить за 3.30.
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В линии на точный счет самый низкий коэффициент (6.50) установлен на мирный расход - 1:1.
В России посмотреть игру третьей можно на ресурсах «Матч ТВ».
Надежнее и проще всего это сделать на официальном сайте екатеринбургского клуба. Минимальная стоимость билета составляет всего 250 рублей.
БК PARI еще не сформировала линию долгосрочных прогнозов на одноименный турнир. Но и без котировок букмекеров ясно, что «Урал» является чуть ли не главным претендентом на повышение в классе. И пока этот статус команда Ромащенко оправдывает.