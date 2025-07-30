Урал - Родина, 2 августа: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Перед стартом сезона благополучную в финансовом отношении «Родину» специалисты относили к числу явных фаворитов сезона. Однако начало первенства столичная команда завалила. За два домашних матча - с собранным за межсезонье заново «Черноморцем» и дебютантом лиги из Костромы - она набрала всего одно очко. По телеграм-каналам уже моментально поползли слухи о возможной отставке Зорана Жельковича. Пока результаты словенского коуча в России не впечатляют.

«Урал» потерь в июльских турах избежал. Хотя и ему очки пока даются непросто - оба матча выиграны с преимуществом в один мяч. Причем «Черноморцу» решающий гол Бегич забил на четвертой компенсированной минуте.

Не нужно быть оракулом, чтобы предугадать напряженный характер субботней встречи в Екатеринбурге. Но в этой паре мы ставим на «Урал». У него и тренер опытнее, и состав более квалифицированный, и поддержка родного стадиона.