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30 июля 4:54ГлавнаяПрогнозыФутболЛига PARI

Урал - Родина, 2 августа: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Последний выезд Жельковича в России?
Валентин Васильев

В субботу, 2 августа, пройдут четыре матча Лиги PARI по футболу. В Екатеринбурге сойдутся фавориты сезона и претенденты на повышение. Выбираем перспективную ставку на игру «Урала» с «Родиной».

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Урал» (Екатеринбург)

02.08.2025, Сб

17:00 МСК

«Родина» (Москва)

П1 - 1.85

Х - 3.30

П2 - 4.60

Турнир: Лига PARI, 3-й тур

Стадион: «Екатеринбург Арена» (Екатеринбург )

Главный судья: еще не назначен

Форма команд

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История официальных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Урал» 1429-10
«Родина»24110-9

Последние пять матчей «Урала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

28.07.2025«Урал»

3:2

«Черноморец»

Лига PARI

19.07.2025«Шинник»

0:1

«Урал»

Лига PARI

12.07.2025«Рубин»

1:0

«Урал»

Товарищеский матч

31.05.2025«Ахмат»

2:0

«Урал»

Стыковые матчи

28.05.2025«Урал»

2:1

«Ахмат»

Стыковые матчи

Последние пять матчей «Родины»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

27.07.2025«Родина»

1:3

«Спартак» Кс

Лига PARI

21.07.2025«Родина»

1:1

«Черноморец»

Лига PARI

24.05.2025«Родина»

6:2

«Шинник»

Первая лига

17.05.2025«СКА-Хабаровск»

1:0

«Родина»

Первая лига

10.05.2025«Арсенал»

0:1

«Родина»

Первая лига

Место в турнирной таблице

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После двух первых туров команды оказались на разных концах таблицы.

КлубИВНПМячиОчки
1. Челябинск22004-26
2. Урал22004-26
3. Факел22002-06
4. Чайка21103-04
5. КАМАЗ21103-24
6. СКА-Хабаровск21103-24
7. Спартак-Кострома21013-23
8. Ротор21012-23
9. Арсенал20202-22
10. Сокол20200-02
11. Нефтехимик20200-02
12. Черноморец20113-41
13. Торпедо20112-31
14. Шинник20111-21
15. Уфа20111-21
16. Родина20112-41
17. Волга20022-40
18. Енисей20021-50

Прогноз на матч

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Перед стартом сезона благополучную в финансовом отношении «Родину» специалисты относили к числу явных фаворитов сезона. Однако начало первенства столичная команда завалила. За два домашних матча - с собранным за межсезонье заново «Черноморцем» и дебютантом лиги из Костромы - она набрала всего одно очко. По телеграм-каналам уже моментально поползли слухи о возможной отставке Зорана Жельковича. Пока результаты словенского коуча в России не впечатляют.

«Урал» потерь в июльских турах избежал. Хотя и ему очки пока даются непросто - оба матча выиграны с преимуществом в один мяч. Причем «Черноморцу» решающий гол Бегич забил на четвертой компенсированной минуте. 

Не нужно быть оракулом, чтобы предугадать напряженный характер субботней встречи в Екатеринбурге. Но в этой паре мы ставим на «Урал». У него и тренер опытнее, и состав более квалифицированный, и поддержка родного стадиона. 

Бонусы на матч

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Трансляции

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Игру в Екатеринбурге покажет в прямом эфире телеканал «Матч ТВ». Альтернативная трансляция онлайн - на сайте БК PARI.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ» Видеотрансляция на сайте Бесплатно
PARIВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Спорт-экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Урал»: Филипенко, Марков (оба - травмы)

«Родина»: Андреев (травма) 

Коэффициенты букмекеров

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По котировкам видно, кто в паре фаворит. Букмекерская контора PARI оценила вероятность выигрыша уральцев коэффициентом 1.85, а москвичей - 4.60. На ничью предлагается поставить за 3.30.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Урал» - «Родина»?

В линии на точный счет самый низкий коэффициент (6.50) установлен на мирный расход - 1:1.

Где смотреть бесплатно матч «Урал» - «Родина»?

В России посмотреть игру третьей можно на ресурсах «Матч ТВ».

Где купить билеты на матч «Урал» - «Родина»?

Надежнее и проще всего это сделать на официальном сайте екатеринбургского клуба. Минимальная стоимость билета составляет всего 250 рублей.

«Урал» вернется в РПЛ?

БК PARI еще не сформировала линию долгосрочных прогнозов на одноименный турнир. Но и без котировок букмекеров ясно, что «Урал» является чуть ли не главным претендентом на повышение в классе. И пока этот статус команда Ромащенко оправдывает.

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