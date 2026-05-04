Урал - Шинник, 4 мая: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

«Урал» очень тяжело начинал 2026 состязательный год: всего одна победа и целых три поражения в пяти первых турах. Но постепенно команда Василия Березуцкого разыгралась и к игре с «Шинником» подходит с пятиматчевой беспроигрышной серией и трехматчевой победной. Четырежды в апреле екатеринбуржцы играли на ноль в обороне.

Но «Шинник» совсем не прост. Последнее (и единственное в этом году) поражение ярославцы потерпели во второй день весны - 1:2 от «Родины». Впоследствии они четырежды побеждали и пять раз делили с соперниками очки.

«Шинник» Артема Булойчика прежде всего отличает надежная оборона. Пять «сухарей» в шести матчах - лучшее тому подтверждение. Есть основания полагать, что игра в Екатеринбурге не будет изобиловать забитыми голами.

Официальный букмекер дивизиона установил коэффициент 1.65 на тотал меньше 2.5.