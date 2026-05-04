Урал - Шинник, 4 мая: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

На первый майский понедельник ФНЛ запланировала два любопытных матча Лиги PARI. В Екатеринбурге «Урал» принимает «Шинник». Рассмотрим предстоящую игру с точки зрения перспективных вариантов для прогноза.
Турнир: Лига PARI, 32-й тур
Стадион: «Екатеринбург Арена» (Екатеринбург, Россия)
Главный судья: Набока (Краснодар)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Урал»
|20
|9
|16
|58-49
|«Шинник»
|16
|9
|20
|49-58
Последние пять матчей «Урала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|26.04.2026
|«Челябинск»
1:2
«Урал»
Лига PARI
|22.04.2026
|«Урал»
2:0
«Торпедо»
Лига PARI
|18.04.2026
|«Сокол»
0:3
«Урал»
Лига PARI
|12.04.2026
|«Урал»
0:0
«Уфа»
Лига PARI
|05.04.2026
|«Урал»
5:0
«Чайка»
Лига PARI
Последние пять матчей «Шинника»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|26.04.2026
|«Шинник»
3:0
«СКА-Хабаровск»
Лига PARI
|22.04.2026
|«Факел»
2:2
«Шинник»
Лига PARI
|18.04.2026
|«Шинник»
2:0
«Арсенал»
Лига PARI
|12.04.2026
|«Волга»
0:1
«Шинник»
Лига PARI
|04.04.2026
|«Шинник»
0:0
«КАМАЗ»
Лига PARI
По состоянию на утро 3 мая таблица Лиги PARI выглядела следующим образом:
|Место
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Факел
|27
|18
|5
|4
|34-13
|59
|2
|Родина
|27
|14
|10
|3
|45-23
|52
|3
|Урал
|27
|14
|6
|7
|41-27
|48
|4
|Ротор
|27
|11
|9
|7
|35-22
|42
|5
|Спартак
|27
|10
|11
|6
|38-32
|41
|6
|КАМАЗ
|27
|9
|12
|6
|41-28
|39
|7
|Челябинск
|27
|9
|11
|7
|35-29
|38
|8
|Нефтехимик
|27
|8
|11
|8
|31-32
|35
|9
|Арсенал
|27
|8
|11
|8
|37-33
|35
|10
|Торпедо
|27
|9
|7
|11
|28-33
|34
|11
|СКА-Хабаровск
|27
|8
|10
|9
|29-35
|34
|12
|Енисей
|27
|8
|10
|9
|23-31
|34
|13
|Шинник
|27
|7
|12
|8
|22-23
|33
|14
|Волга
|27
|8
|7
|12
|31-40
|31
|15
|Черноморец
|27
|7
|8
|12
|31-37
|29
|16
|Уфа
|27
|6
|9
|12
|29-35
|27
|17
|Чайка
|27
|4
|7
|16
|25-59
|19
|18
|Сокол
|27
|2
|10
|15
|12-35
|16
«Урал» очень тяжело начинал 2026 состязательный год: всего одна победа и целых три поражения в пяти первых турах. Но постепенно команда Василия Березуцкого разыгралась и к игре с «Шинником» подходит с пятиматчевой беспроигрышной серией и трехматчевой победной. Четырежды в апреле екатеринбуржцы играли на ноль в обороне.
Но «Шинник» совсем не прост. Последнее (и единственное в этом году) поражение ярославцы потерпели во второй день весны - 1:2 от «Родины». Впоследствии они четырежды побеждали и пять раз делили с соперниками очки.
«Шинник» Артема Булойчика прежде всего отличает надежная оборона. Пять «сухарей» в шести матчах - лучшее тому подтверждение. Есть основания полагать, что игра в Екатеринбурге не будет изобиловать забитыми голами.
Официальный букмекер дивизиона установил коэффициент 1.65 на тотал меньше 2.5.
Букмекерская контора PARI покажет игру в прямом эфире.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|PARI
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|Вконтакте
|Видеотрансляция
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Урал»: Селихов, Железнов (оба - дисквалификации), Аюпов, Харин, Прищепа (все - травмы)
«Шинник»: нет
Аналитики PARI установили коэффициент 1.75 на победу фаворита и 4.80 - на его соперника. Ничья котируется за 3.50.
Посмотреть игру без оплаты можно на сайтах «Матч ТВ», БК PARI и Вконтакте.
Билеты стоимостью от 250 рублей можно приобрести на официальном сайте «Урала». Fan ID для прохода на трибуну в ФНЛ не требуется.