Партнерский проект

Урал - Шинник, 4 мая: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Чья оборона окажется прочнее?
Валентин Васильев

  • Форма команд
  • Место в турнирной таблице
  • Прогноз на матч
  • Бонусы на матч
  • Трансляции
  • Составы команд
  • Коэффициенты букмекеров
  • Вопросы и ответы

На первый майский понедельник ФНЛ запланировала два любопытных матча Лиги PARI. В Екатеринбурге «Урал» принимает «Шинник». Рассмотрим предстоящую игру с точки зрения перспективных вариантов для прогноза.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Урал» (Екатеринбург)

04.05.2026, Пн

17:00 МСК

«Шинник» (Ярославль)

П1 - 1.75

Х - 3.50

П2 - 4.80

Турнир: Лига PARI, 32-й тур

Стадион: «Екатеринбург Арена» (Екатеринбург, Россия) 

Главный судья: Набока (Краснодар)

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Урал» 2091658-49
«Шинник»1692049-58

Последние пять матчей «Урала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

26.04.2026«Челябинск»

1:2

«Урал»

Лига PARI

22.04.2026«Урал»

2:0

«Торпедо»

Лига PARI

18.04.2026«Сокол»

0:3

«Урал»

Лига PARI

12.04.2026«Урал»

0:0

«Уфа»

Лига PARI

05.04.2026«Урал»

5:0

«Чайка»

Лига PARI

Последние пять матчей «Шинника»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

26.04.2026«Шинник»

3:0

«СКА-Хабаровск»

Лига PARI

22.04.2026«Факел»

2:2

«Шинник»

Лига PARI

18.04.2026«Шинник»

2:0

«Арсенал»

Лига PARI

12.04.2026«Волга»

0:1

«Шинник»

Лига PARI

04.04.2026«Шинник»

0:0

«КАМАЗ»

Лига PARI

Место в турнирной таблице

По состоянию на утро 3 мая таблица Лиги PARI выглядела следующим образом:

МестоКлубИВНПМячиОчки
1Факел27185434-1359
2Родина271410345-2352
3Урал27146741-2748
4Ротор27119735-2242
5Спартак271011638-3241
6КАМАЗ27912641-2839
7Челябинск27911735-2938
8Нефтехимик27811831-3235
9Арсенал27811837-3335
10Торпедо27971128-3334
11СКА-Хабаровск27810929-3534
12Енисей27810923-3134
13Шинник27712822-2333
14Волга27871231-4031
15Черноморец27781231-3729
16Уфа27691229-3527
17Чайка27471625-5919
18Сокол272101512-3516

Прогноз на матч

«Урал» очень тяжело начинал 2026 состязательный год: всего одна победа и целых три поражения в пяти первых турах. Но постепенно команда Василия Березуцкого разыгралась и к игре с «Шинником» подходит с пятиматчевой беспроигрышной серией и трехматчевой победной. Четырежды в апреле екатеринбуржцы играли на ноль в обороне.

Но «Шинник» совсем не прост. Последнее (и единственное в этом году) поражение ярославцы потерпели во второй день весны - 1:2 от «Родины». Впоследствии они четырежды побеждали и пять раз делили с соперниками очки. 

«Шинник» Артема Булойчика прежде всего отличает надежная оборона.   Пять «сухарей» в шести матчах - лучшее тому подтверждение. Есть основания полагать, что игра в Екатеринбурге не будет изобиловать забитыми голами.

Официальный букмекер дивизиона установил коэффициент 1.65 на тотал меньше 2.5.

Трансляции

Букмекерская контора PARI покажет игру в прямом эфире.

ВещательТип трансляцииУсловия
PARIВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
Вконтакте Видеотрансляция 
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Урал»: Селихов, Железнов  (оба - дисквалификации), Аюпов, Харин, Прищепа (все - травмы)

«Шинник»: нет

Коэффициенты букмекеров

Аналитики PARI установили коэффициент 1.75 на победу фаворита и 4.80 - на его соперника.   Ничья котируется за 3.50.

Вопросы и ответы

Где смотреть бесплатно матч «Урал» - «Шинник»?

Посмотреть игру без оплаты можно на сайтах «Матч ТВ», БК PARI и Вконтакте.

Где купить билеты на  матч «Урал» - «Шинник»?

Билеты стоимостью от 250 рублей можно приобрести на официальном сайте «Урала». Fan ID для прохода на трибуну в ФНЛ не требуется.

