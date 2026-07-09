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Урал - Торпедо, 13 июля: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Обновлено:
Официальный дебют на новых местах Юрана и Сторожука
Валентин Васильев
PARI
5/5Рейтинг
25000 ₽Бонус
ОбзорСайт

Полное содержание

  • Форма команд
  • Прогноз на матч
  • Бонусы на матч
  • Трансляции
  • Составы команд
  • Коэффициенты букмекеров
  • Вопросы и ответы

Очередной сезон Лиги PARI в России стартует на фоне решающих матчей чемпионата мира по футболу. В первом туре обращает на себя внимание противостояние в Екатеринбурге. В гости к «Уралу» спешит столичное «Торпедо». Встреча претендентов на победу в дивизионе! Предлагаем ознакомиться с котировками ведущих букмекеров на игру. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Урал» (Екатеринбург)

13.07.2026, Пн

17:00 МСК

«Торпедо» (Москва)

П1 - 1.80

Х - 3.40

П2 - 4.63

Турнир: Лига PARI, 1-й тур

Стадион: «Екатеринбург Арена»  (Екатеринбург, Россия)

Главный судья: еще не определен

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Урал» 1861052-35
«Торпедо»1061835-52

Последние пять матчей «Урала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

04.07.2026«Урал»

1:1

«Челябинск»

Товарищеский матч

20.06.2026«Урал»

3:0

«Челябинск»

Товарищеский матч

23.05.2026«Динамо» Мх

2:0

«Урал»

Стыковой матч РПЛ

20.05.2026«Урал»

0:1

«Динамо» Мх

Стыковой матч РПЛ

16.05.2026«Черноморец»

2:1

«Урал»

Лига PARI

Последние пять матчей «Торпедо»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

03.07.2026«Сочи»

0:3

«Торпедо»

Товарищеский матч

27.06.2026«Динамо» М

0:2

«Торпедо»

Товарищеский матч

22.06.2026«Торпедо»

1:0

«Волга»

Товарищеский матч

16.05.2026«Торпедо»

1:0

«Енисей»

Лига PARI

11.05.2026«Шинник»

1:1

«Торпедо»

Лига PARI

Прогноз на матч

Первые матчи после межсезонья, даже такого короткого, как в первом дивизионе, трудно поддаются прогнозированию. А в данном случае его максимально затрудняют глобальные перемены в обоих клубах. И один, и другой летом произвел смену главного тренера, а следовательно, и тактического курса.  Возвращать «Урал» в РПЛ призван Сергей Юран, а в многострадальном «Торпедо» аналогичную задачу будет решать Александр Сторожук. Поэтому болельщикам придется в некоторой степени заново открывать для себя любимые команды. 

Едва ли стоит делать серьезные умозаключения по паре-тройке летних спаррингов. Однако обратим внимание, что автозаводцы с новым тренером пока только побеждают, причем исключительно всухую. В том числе действующих и недавних участников Премьер-лиги («Динамо» – 2:0, «Сочи» – 3:0). 

Юран тоже уделяет повышенное внимание обороне. Учитывая примерное равенство в классе сторон, несложно предположить вязкий и напряженный характер матча. Полагаем, если в нем кто-то и преуспеет в атаке, то лишь одна из сторон.

Бонусы на матч

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Трансляции

Букмекерская контора PARI покажет игру в прямом эфире.

ВещательТип трансляцииУсловия
PARIВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
Вконтакте Видеотрансляция 
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Урал»: Акбашев (травма)

«Торпедо»: Роганович, Багиев, Колтаков  (все – травмы)

Коэффициенты букмекеров

Аналитики PARI установили коэффициент 1.80 на победу хозяев поля и 4.63- на гостей.   Ничья котируется за 3.40.

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Вопросы и ответы

Где смотреть бесплатно матч «Урал» - «Торпедо»?

Посмотреть игру без оплаты можно на сайтах «Матч ТВ», БК PARI и Вконтакте.

Где купить билеты на  матч «Урал» - «Торпедо»?

Сделать это можно онлайн на официальном сайте уральского клуба. Минимальная стоимость - 275 рублей. 

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