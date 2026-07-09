Урал - Торпедо, 13 июля: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

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Очередной сезон Лиги PARI в России стартует на фоне решающих матчей чемпионата мира по футболу. В первом туре обращает на себя внимание противостояние в Екатеринбурге. В гости к «Уралу» спешит столичное «Торпедо». Встреча претендентов на победу в дивизионе! Предлагаем ознакомиться с котировками ведущих букмекеров на игру.
Турнир: Лига PARI, 1-й тур
Стадион: «Екатеринбург Арена» (Екатеринбург, Россия)
Главный судья: еще не определен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Урал»
|18
|6
|10
|52-35
|«Торпедо»
|10
|6
|18
|35-52
Последние пять матчей «Урала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|04.07.2026
|«Урал»
1:1
«Челябинск»
Товарищеский матч
|20.06.2026
|«Урал»
3:0
«Челябинск»
Товарищеский матч
|23.05.2026
|«Динамо» Мх
2:0
«Урал»
Стыковой матч РПЛ
|20.05.2026
|«Урал»
0:1
«Динамо» Мх
Стыковой матч РПЛ
|16.05.2026
|«Черноморец»
2:1
«Урал»
Лига PARI
Последние пять матчей «Торпедо»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|03.07.2026
|«Сочи»
0:3
«Торпедо»
Товарищеский матч
|27.06.2026
|«Динамо» М
0:2
«Торпедо»
Товарищеский матч
|22.06.2026
|«Торпедо»
1:0
«Волга»
Товарищеский матч
|16.05.2026
|«Торпедо»
1:0
«Енисей»
Лига PARI
|11.05.2026
|«Шинник»
1:1
«Торпедо»
Лига PARI
Первые матчи после межсезонья, даже такого короткого, как в первом дивизионе, трудно поддаются прогнозированию. А в данном случае его максимально затрудняют глобальные перемены в обоих клубах. И один, и другой летом произвел смену главного тренера, а следовательно, и тактического курса. Возвращать «Урал» в РПЛ призван Сергей Юран, а в многострадальном «Торпедо» аналогичную задачу будет решать Александр Сторожук. Поэтому болельщикам придется в некоторой степени заново открывать для себя любимые команды.
Едва ли стоит делать серьезные умозаключения по паре-тройке летних спаррингов. Однако обратим внимание, что автозаводцы с новым тренером пока только побеждают, причем исключительно всухую. В том числе действующих и недавних участников Премьер-лиги («Динамо» – 2:0, «Сочи» – 3:0).
Юран тоже уделяет повышенное внимание обороне. Учитывая примерное равенство в классе сторон, несложно предположить вязкий и напряженный характер матча. Полагаем, если в нем кто-то и преуспеет в атаке, то лишь одна из сторон.
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|Тип трансляции
|Условия
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|Вконтакте
|Видеотрансляция
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Урал»: Акбашев (травма)
«Торпедо»: Роганович, Багиев, Колтаков (все – травмы)
Аналитики PARI установили коэффициент 1.80 на победу хозяев поля и 4.63- на гостей. Ничья котируется за 3.40.
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