Урал - Торпедо, 13 июля: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Первые матчи после межсезонья, даже такого короткого, как в первом дивизионе, трудно поддаются прогнозированию. А в данном случае его максимально затрудняют глобальные перемены в обоих клубах. И один, и другой летом произвел смену главного тренера, а следовательно, и тактического курса. Возвращать «Урал» в РПЛ призван Сергей Юран, а в многострадальном «Торпедо» аналогичную задачу будет решать Александр Сторожук. Поэтому болельщикам придется в некоторой степени заново открывать для себя любимые команды.

Едва ли стоит делать серьезные умозаключения по паре-тройке летних спаррингов. Однако обратим внимание, что автозаводцы с новым тренером пока только побеждают, причем исключительно всухую. В том числе действующих и недавних участников Премьер-лиги («Динамо» – 2:0, «Сочи» – 3:0).

Юран тоже уделяет повышенное внимание обороне. Учитывая примерное равенство в классе сторон, несложно предположить вязкий и напряженный характер матча. Полагаем, если в нем кто-то и преуспеет в атаке, то лишь одна из сторон.