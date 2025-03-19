Уругвай - Аргентина, 22 марта: где смотреть отборочный матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Сборная Аргентины продолжает возглавлять мировой рейтинг и турнирную таблицу отбора ЧМ в зоне Южной Америки, но результаты у нее в последнее время отнюдь не чемпионские. С трех осенних выездов «альбиселесте» привезла всего одно очко из девяти возможных - уступила Колумбии и Парагваю и довольствовалась ничьей в Венесуэле. Два последних домашних матча она выиграла всухую - 6:0 у Боливии и 1:0 у Перу, но таких соперников лидер мирового футбола должен обыгрывать на своем поле по умолчанию.

Уругвайцы осенью 2024-го тоже выступали с переменным успехом, но все-таки завершили год на второй позиции в квалификации. Понятно, что за шесть оставшихся туров расклад в квалификации может поменяться, но вряд ли настолько существенно, что одна из этих команд выпадет за границы проходной топ-6.

Помощь родного стадиона и отсутствие Месси среди гостей - дополнительные факторы в пользу Уругвая. Но вместе с тем очевидно, что в стратегическом отношении лидеров отбора вполне устроит и ничья. Для аргентинцев принципиальнее одолеть бразильцев в следующем туре, но поражений у них уже перебор. Исходя из этого делаем комбинированный прогноз: тотал меньше 2.5 и Аргентина не проиграет.