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19 марта 14:58ГлавнаяПрогнозыФутболКвалификация ЧМ-2026

Уругвай - Аргентина, 22 марта: где смотреть отборочный матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Коэффициент на чемпиона мира - выше тройки!
Валентин Васильев

Если в Европе отбор на чемпионат мира 2026 года еще даже не начинался, то в Южной Америке он уже близится к завершению. В ночь с пятницы на субботу состоится одно из самых ожидаемых противостояний квалификации: вторая команда турнирной таблицы принимает первую. Выбираем ставку на битву сборных Уругвая и Аргентины. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

Уругвай
Место в рейтинге ФИФА: 11

22.03.2025, Сб

02:30 МСК

Аргентина
Место в рейтинге ФИФА: 1

П1 - 2.55

Х - 2.95

П2 - 3.05

Турнир: отборочный турнир ЧМ-2026, Южная Америка, 13-й тур

Стадион: «Эстадио Сентенарио Монтевидео» (Монтевидео, Уругвай)

Судьи: еще не определены

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Уругвай 574689222-301
Аргентина894657301-222

Последние пять игр сборной Уругвая:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

20.11.2024Бразилия

1:1

Уругвай 

Отбор ЧМ-2026

16.11.2024Уругвай 

3:2

Колумбия

Отбор ЧМ-2026

16.10.2024Уругвай 

0:0

Эквадор

Отбор ЧМ-2026

12.10.2024Перу

1:0

Уругвай 

Отбор ЧМ-2026

11.09.2024Венесуэла

0:0

Уругвай 

Отбор ЧМ-2026

Последние пять игр сборной Аргентины:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

20.11.2024Аргентина

1:0

Перу

Отбор ЧМ-2026

 15.11.2024 Парагвай

2:1

Аргентина

Отбор ЧМ-2026

 16.10.2024Аргентина

6:0

Боливия

Отбор ЧМ-2026

 11.10.2024 Венесуэла

1:1

Аргентина

Отбор ЧМ-2026

 10.09.2024 Колумбия

2:1

Аргентина

Отбор ЧМ-2026

Последние пять игр сборных Уругвая и Аргентины:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

17.11.2023Аргентина

0:2

Уругвай 

Отбор ЧМ-2026

13.11.2021Уругвай 

0:1

Аргентина

Отбор ЧМ-2022

11.10.2021Аргентина

3:0

Уругвай 

Отбор ЧМ-2022

19.06.2021Аргентина

1:0

Уругвай 

Кубок Америки

18.11.2019Аргентина

2:2

Уругвай 

Товарищеский матч

Место в турнирной таблице

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После 12 туров бело-голубые сборные занимают два первых места в турнирной таблице.

КомандыИВНПМО
1. Аргентина1281321-725
2. Уругвай1255217-920
3. Эквадор1264211-419
4. Колумбия1254315-1019
5. Бразилия1253418-1118
6. Парагвай124538-717
7. Боливия1241713-2713
8. Венесуэла1226411-1512
9. Чили122379-209
10. Перу121473-157

Прогноз на матч

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Сборная Аргентины продолжает возглавлять мировой рейтинг и турнирную таблицу отбора ЧМ в зоне Южной Америки, но результаты у нее в последнее время отнюдь не чемпионские. С трех осенних выездов «альбиселесте» привезла всего одно очко из девяти возможных - уступила Колумбии и Парагваю и довольствовалась ничьей в Венесуэле. Два последних домашних матча она выиграла всухую - 6:0 у Боливии и 1:0 у Перу, но таких соперников лидер мирового футбола должен обыгрывать на своем поле по умолчанию. 

Уругвайцы осенью 2024-го тоже выступали с переменным успехом, но все-таки завершили год на второй позиции в квалификации. Понятно, что за шесть оставшихся туров расклад в квалификации может поменяться, но вряд ли настолько существенно, что одна из этих команд выпадет за границы проходной топ-6.

Помощь родного стадиона и отсутствие Месси среди гостей - дополнительные факторы в пользу Уругвая. Но вместе с тем очевидно, что в стратегическом отношении лидеров отбора вполне устроит и ничья. Для аргентинцев принципиальнее одолеть бразильцев в следующем туре, но поражений у них уже перебор. Исходя из этого делаем комбинированный прогноз: тотал меньше 2.5 и Аргентина не проиграет. 

Бонусы на матч

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Трансляции

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Коэффициенты букмекеров

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Где это видано, чтобы коэффициент на чемпиона мира превышал тройку? Но именно такую аномальную картину мы наблюдаем в линии «Лиги Ставок». Отсутствие Месси моментально и очень сильно ударило по шансам аргентинцев. Победа Уругвая сейчас котируется за 2.55, а ничья - за 2.35.  

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Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч Уругвай - Аргентина?

Ставки на результативную ничью 1:1 «Лига Ставок» принимает по коэффициенту 5.20. Для маркета точного счета это очень низкая котировка.

Где бесплатно смотреть матч Уругвай - Аргентина?

Букмекеры проведут графические трансляции встречи в Монтевидео.

Кто выйдет на ЧМ-2026?

В финальную стадию выходят шесть лучших сборных зонального турнира. Седьмая проведет межконтинентальный плей-офф.

Что случилось с Месси?

Капитан и вожак сборной Аргентины пропускает мартовские матчи отбора из-за травмы, полученной в клубе. Месси беспокоит дискомфорт в приводящей мышце бедра.

Когда играют Аргентина и Бразилия?

Южноамериканское футбольное «класико» намечено на 26 марта. 

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