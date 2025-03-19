Уругвай - Аргентина, 22 марта: где смотреть отборочный матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Партнерский проект
Если в Европе отбор на чемпионат мира 2026 года еще даже не начинался, то в Южной Америке он уже близится к завершению. В ночь с пятницы на субботу состоится одно из самых ожидаемых противостояний квалификации: вторая команда турнирной таблицы принимает первую. Выбираем ставку на битву сборных Уругвая и Аргентины.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|Уругвай
Место в рейтинге ФИФА: 11
22.03.2025, Сб
02:30 МСК
Аргентина
|П1 - 2.55
Турнир: отборочный турнир ЧМ-2026, Южная Америка, 13-й тур
Стадион: «Эстадио Сентенарио Монтевидео» (Монтевидео, Уругвай)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Уругвай
|57
|46
|89
|222-301
|Аргентина
|89
|46
|57
|301-222
Последние пять игр сборной Уругвая:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|20.11.2024
|Бразилия
1:1
Уругвай
Отбор ЧМ-2026
|16.11.2024
|Уругвай
3:2
Колумбия
Отбор ЧМ-2026
|16.10.2024
|Уругвай
0:0
Эквадор
Отбор ЧМ-2026
|12.10.2024
|Перу
1:0
Уругвай
Отбор ЧМ-2026
|11.09.2024
|Венесуэла
0:0
Уругвай
Отбор ЧМ-2026
Последние пять игр сборной Аргентины:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|20.11.2024
|Аргентина
1:0
Перу
Отбор ЧМ-2026
|15.11.2024
|Парагвай
2:1
Аргентина
Отбор ЧМ-2026
|16.10.2024
|Аргентина
6:0
Боливия
Отбор ЧМ-2026
|11.10.2024
|Венесуэла
1:1
Аргентина
Отбор ЧМ-2026
|10.09.2024
|Колумбия
2:1
Аргентина
Отбор ЧМ-2026
Последние пять игр сборных Уругвая и Аргентины:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|17.11.2023
|Аргентина
0:2
Уругвай
Отбор ЧМ-2026
|13.11.2021
|Уругвай
0:1
Аргентина
Отбор ЧМ-2022
|11.10.2021
|Аргентина
3:0
Уругвай
Отбор ЧМ-2022
|19.06.2021
|Аргентина
1:0
Уругвай
Кубок Америки
|18.11.2019
|Аргентина
2:2
Уругвай
Товарищеский матч
После 12 туров бело-голубые сборные занимают два первых места в турнирной таблице.
|Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Аргентина
|12
|8
|1
|3
|21-7
|25
|2. Уругвай
|12
|5
|5
|2
|17-9
|20
|3. Эквадор
|12
|6
|4
|2
|11-4
|19
|4. Колумбия
|12
|5
|4
|3
|15-10
|19
|5. Бразилия
|12
|5
|3
|4
|18-11
|18
|6. Парагвай
|12
|4
|5
|3
|8-7
|17
|7. Боливия
|12
|4
|1
|7
|13-27
|13
|8. Венесуэла
|12
|2
|6
|4
|11-15
|12
|9. Чили
|12
|2
|3
|7
|9-20
|9
|10. Перу
|12
|1
|4
|7
|3-15
|7
Сборная Аргентины продолжает возглавлять мировой рейтинг и турнирную таблицу отбора ЧМ в зоне Южной Америки, но результаты у нее в последнее время отнюдь не чемпионские. С трех осенних выездов «альбиселесте» привезла всего одно очко из девяти возможных - уступила Колумбии и Парагваю и довольствовалась ничьей в Венесуэле. Два последних домашних матча она выиграла всухую - 6:0 у Боливии и 1:0 у Перу, но таких соперников лидер мирового футбола должен обыгрывать на своем поле по умолчанию.
Уругвайцы осенью 2024-го тоже выступали с переменным успехом, но все-таки завершили год на второй позиции в квалификации. Понятно, что за шесть оставшихся туров расклад в квалификации может поменяться, но вряд ли настолько существенно, что одна из этих команд выпадет за границы проходной топ-6.
Помощь родного стадиона и отсутствие Месси среди гостей - дополнительные факторы в пользу Уругвая. Но вместе с тем очевидно, что в стратегическом отношении лидеров отбора вполне устроит и ничья. Для аргентинцев принципиальнее одолеть бразильцев в следующем туре, но поражений у них уже перебор. Исходя из этого делаем комбинированный прогноз: тотал меньше 2.5 и Аргентина не проиграет.
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КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Где это видано, чтобы коэффициент на чемпиона мира превышал тройку? Но именно такую аномальную картину мы наблюдаем в линии «Лиги Ставок». Отсутствие Месси моментально и очень сильно ударило по шансам аргентинцев. Победа Уругвая сейчас котируется за 2.55, а ничья - за 2.35.
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Ставки на результативную ничью 1:1 «Лига Ставок» принимает по коэффициенту 5.20. Для маркета точного счета это очень низкая котировка.
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Партнерский проект